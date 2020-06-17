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    Ср., 17 июня 2020г.
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    Тема: Работа в интернете
    • Flaki статус: [забанен] Вчера в 18:24 «Ответить»
      Вакансия: Оператор на пк (работа дома, удаленно)

      Сфера деятельности: IT, интернет, телекомуникации
      График работы: удалённая работа
      Опыт работы: желателен

      Компания «MiITGrupp» представляет собой динамично развивающийся контактный центр, основными принципами которого являются качественное и надежное обслуживание клиентов по всему СНГ.
      И сейчас мы объявляем набор сотрудников на удаленную работу.

      Требования к соискателю:
      - базовые знания ПК;
      - опыт работы с word и excel документами;
      - грамотная русская речь, усидчивость, внимательность;

      Обязанности:
      - поиск и разметка объектов в интернете;
      - визуальный контроль и проверка правильности определения объектов;
      - мониторинг работы агентов;

      Условия:
      - работа у себя дома, удаленно;

      Регион:
      - Россия, Украина

      Оплата:
      - оклад 30 000 рублей плюс % от результата;

      Контакты:
      - собеседование через скайп live:1333be5aef4f5949
      (просьба при обращении ссылаться на страницу с объявлением)

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