Сфера деятельности: IT, интернет, телекомуникации
График работы: удалённая работа
Опыт работы: желателен
Компания «MiITGrupp» представляет собой динамично развивающийся контактный центр, основными принципами которого являются качественное и надежное обслуживание клиентов по всему СНГ.
И сейчас мы объявляем набор сотрудников на удаленную работу.
Требования к соискателю:
- базовые знания ПК;
- опыт работы с word и excel документами;
- грамотная русская речь, усидчивость, внимательность;
Обязанности:
- поиск и разметка объектов в интернете;
- визуальный контроль и проверка правильности определения объектов;
- мониторинг работы агентов;
Условия:
- работа у себя дома, удаленно;
Регион:
- Россия, Украина
Оплата:
- оклад 30 000 рублей плюс % от результата;
Контакты:
- собеседование через скайп live:1333be5aef4f5949
(просьба при обращении ссылаться на страницу с объявлением)