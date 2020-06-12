Регистрация   Войти
Цитата дня:
    Идёт загрузка...
    Пт., 12 июня 2020г.
    Конституция | Форумы | Cделать стартовой | Добавить в избранное | Новости | Афиша | Отзывы | Online-Заявки | Эксперты | Полезное | FAQ
    Сейчас на портале 160 посетителей
    Форум: Детишки и их делишки
    Новая тема
    Тема: Чем можно занять ребенка на часок ?
    • Сегодня! zolushka123 Cегодня в 09:20 «Ответить»
      Всем привет! Я на последнем сроке беременности поэтому не могу со своей 4 - летней дочкой играть в активные игры, тяжело. А она у меня “мамина дочка” требует внимания . Игрушки все надоели, рисовать она любит, но это на 10 минут. Чем можно занять ребенка на часок ? Буду благодарна за ответы
      • Сегодня! vikanova Cегодня в 12:22 «Ответить»
        У нас есть старший братик, он с ней играется. А так когда один ребенок, скучновато. Может пазлы предложить?
        • Сегодня! Aelyne Cегодня в 13:39 «Ответить»
          Как я вас понимаю, недавно была в вашем положении. Мы дочке подарили такой альбом для наклеек LOL Surprise. Тишины на 45 минут хватает. Я успеваю позаниматься со старшим ребенком или хотя бы чай спокойно попить. Может и вам пригодится.
          • Сегодня! vikanova Cегодня в 13:46 «Ответить»
            прикольный
            • New! zolushka123 Cегодня в 16:01 «Ответить»
              Спасибо))) Пока второй не родился, мне страшно что будет дальше. Итак с первым ребенком еле успеваю. А этот альбом с наклейками продается или наклейки отдельно надо покупать?
            • Сегодня! RedLove85 Cегодня в 14:40 «Ответить»
              А как же помощь со стороны? Родственники не помогают ?
              • New! Aelyne Cегодня в 15:40 «Ответить»
                не всем родственники помогают, у меня помощи было ноль
            Вывести


            Конституция | Cделать стартовой | Добавить в избранное | Партнеры | Форумы | Рекламодателям | Написать админу | Контакты | Галерея славы
            Юридическое сопровождение портала – "Юридическое управление ГИПОРТ.РУ" | Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-45822 выдано РОСКОМНАДЗОР РФ 14.07.2011г.
            © Нижний Новгород – 2006-2020г.

            Форум Нижнего Новгорода