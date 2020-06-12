Всем привет! Я на последнем сроке беременности поэтому не могу со своей 4 - летней дочкой играть в активные игры, тяжело. А она у меня “мамина дочка” требует внимания . Игрушки все надоели, рисовать она любит, но это на 10 минут. Чем можно занять ребенка на часок ? Буду благодарна за ответы
Как я вас понимаю, недавно была в вашем положении. Мы дочке подарили такой альбом для наклеек LOL Surprise. Тишины на 45 минут хватает. Я успеваю позаниматься со старшим ребенком или хотя бы чай спокойно попить. Может и вам пригодится.