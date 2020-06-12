Регистрация   Войти
Цитата дня:
    Идёт загрузка...
    Пт., 12 июня 2020г.
    Конституция | Форумы | Cделать стартовой | Добавить в избранное | Новости | Афиша | Отзывы | Online-Заявки | Эксперты | Полезное | FAQ
    Сейчас на портале 161 посетитель
    Форум: Детишки и их делишки
    Новая тема
    Тема: Чем можно занять ребенка на часок ?
    • Сегодня! zolushka123 Cегодня в 09:19 «Ответить»
      Всем привет! Я на последнем сроке беременности поэтому не могу со своей 4 - летней дочкой играть в активные игры, тяжело. А она у меня “мамина дочка” требует внимания . Игрушки все надоели, рисовать она любит, но это на 10 минут. Чем можно занять ребенка на часок ? Буду благодарна за ответы
      Вывести


      Конституция | Cделать стартовой | Добавить в избранное | Партнеры | Форумы | Рекламодателям | Написать админу | Контакты | Галерея славы
      Юридическое сопровождение портала – "Юридическое управление ГИПОРТ.РУ" | Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-45822 выдано РОСКОМНАДЗОР РФ 14.07.2011г.
      © Нижний Новгород – 2006-2020г.

      Форум Нижнего Новгорода