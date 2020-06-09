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    Форум: Строительство и ремонт
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    Тема: Качественный кабель
    • Сегодня! VladErshov статус: [забанен] Cегодня в 12:41 «Ответить»
      Ищу где можно заказать провод ПВС, что подскажите из проверенных сайтов? Потому что ранее заказывал, провод пришел перебитый, возврат сделать нельзя было, деньги не вернули.
      • Сегодня! КонстантинК статус: [забанен] Cегодня в 12:52 «Ответить»
        Нормально вообще? Они обязаны были либо поменять провод, либо вернуть деньги. Советую тебе [ссылка скрыта по причине бана] в магазине Мастеркабель. Там при получении на почте ты сможешь посмотреть хотя бы на внешний вид провода, только после оплатить. И потом есть гарантия 14 дней, то-есть в случае каких-то неполадок можно вернуть или поменять на другой. Только должен быть сохранен товарный вид товара, полная его комплектация. Вот номер (096) 941-78-01 лучше звони, специалисты тебе все подробнее расскажут.
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