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Ищу где можно заказать провод ПВС, что подскажите из проверенных сайтов? Потому что ранее заказывал, провод пришел перебитый, возврат сделать нельзя было, деньги не вернули.
Нормально вообще? Они обязаны были либо поменять провод, либо вернуть деньги. Советую тебе
[ссылка скрыта по причине бана]
в магазине Мастеркабель. Там при получении на почте ты сможешь посмотреть хотя бы на внешний вид провода, только после оплатить. И потом есть гарантия 14 дней, то-есть в случае каких-то неполадок можно вернуть или поменять на другой. Только должен быть сохранен товарный вид товара, полная его комплектация. Вот номер (096) 941-78-01 лучше звони, специалисты тебе все подробнее расскажут.