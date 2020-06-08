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Форум: Производство, промышленность
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Тема: Ремонт токарного станка
Форум:
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Тема:
Ремонт токарного станка
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VladErshov
статус:
[забанен]
Cегодня в 15:55
«Ответить»
Сломался токарный станок 1К62, подскажите где можно отремонтировать его, ну или же купить новый. Желательно что бы в магазине была доставка.
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