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    Форум: Строительство и ремонт
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    Тема: Натяжной потолок
    • Сегодня! viktoria22 Cегодня в 12:31 «Ответить»
      У натяжных потолков масса преимуществ, поэтому я тоже заказал себе один из таких потолков в компании [ссылка скрыта, авторизуйтесь], менеджер меня еще проконсультировал по всем вопросам, которые меня интересовали и сделал предварительный расчет стоимости. Оказалось, что это не так уж и дорого.
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