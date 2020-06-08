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Пользователям предоставляются услуги в следующих областях:
• Юриспруденция. Тут можно проконсультироваться с юристом, вам смогут помочь составить исковое заявление в суд, возможно рассчитывать на защиту в суде, зарегистрировать ИП или ООО и другое;
• Оценка и экспертиза. Предлагается работа в разных направлениях: тут можно заказать автоэкспертизу, получить оценку для подачи в суд или предоставления нотариусу;
• Финансы. Это и оформление кредитов и получение дебетовых и кредитных карт, а еще возможно увидеть свою кредитную историю, создать заявку на получение микрозайма, выполнить рефинансирование кредитов и другое;
• Страхование. Свои услуги предоставляют разные страховые компании: Альфастрахование, Тинькофф Страхование, Зетта Страхование и прочие. Здесь возможно оформить страховой полис для выезда за рубеж, застраховать себя от несчастных случаев, а еще получить страховку на жилье.
Это только самое основное, в принципе, перечень возможностей весьма обширен. Вы сможете подобрать необходимую услугу в подходящем разделе или вписать свой запрос в специальную поисковую строку. В разделе «Журнал» возможно изучить полезную информацию о том, как и куда лучше инвестировать денежные средства, каким образом хорошо зарабатывать на дому, а еще как получить потребительский процент без процентов. Ежели вас интересует [ссылка скрыта, авторизуйтесь] - то тут Вам будет предложено то, что Вы искали!
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