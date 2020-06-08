Вы когда-нибудь задумывались, что это за зверь такой этот дизайн интерьера? Это все более модное выражение многих из нас ассоциируется с красивым, эстетичным и оригинальным дизайном. Дизайн интерьера — это отдельная ветвь архитектуры, регулируемая своими законами и требует полной отдачи от Вас. Между тем дизайн интерьера гораздо сложнее сделать, чем например дизайн самого дома. Конечно, каждый может приобрести и расставить мебель и иное оборудование в собственной квартире, каждый может выбрать цвета или освещение. Только немногие могут сделать это правильно.
Мы строим наши дома годами, часто они прослужат нам до конца нашей жизни. Стоимость обустройства нового дома огромна, бывает, что она даже выше, чем стоимость строительства самого здания. Несмотря на это, многие люди не решают нанять специалиста по дизайну интерьера. К сожалению, они часто осознают свою ошибку только тогда, когда неправильные решения уже приняты. Компания Orange Studio их сайт [ссылка скрыта, авторизуйтесь] поможет осуществить дизайн интерьера вашей мечты, продвинутая система умный дом, а также 3D панорама дает визуально проанализировать весь ваш интерьер. Мы занимаемся дизайном интерьера, дизайном экстерьера, ландшафт дизайн. Мы всегда должны помнить, что от наших решений зависит, проведем ли мы всю оставшуюся жизнь в уютном, эргономичном интерьере. Поэтому, прежде чем мы решим, стоит узнать как можно больше по этой теме.