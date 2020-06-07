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    Вс., 7 июня 2020г.
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    Форум: Мебель, интерьеры, дом
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    Тема: Гипермаркет мебели.
    • Сегодня! Саша15 Cегодня в 03:55 «Ответить»
      Троит ли брать мебель в крупных гипермаркетах, таких как [ссылка скрыта, авторизуйтесь] Цены располагают к покупке, но хочется узнать про качество. Или лучше выбрать небольшие мебельные магазины.
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