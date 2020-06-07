Крыльцо для дома — это не только входные лестницы в ваш дом, но и, например, террасные. Они должны показывать высокую безопасность использования и отличные показатели прочности. Более важным, чем отделка, являются правильные размеры уличных лестниц, включая правильный наклон трассы и оптимальную ширину и высоту ступеней. Важно, чтобы они не были слишком узкими и крутыми.
Самый популярный способ строительства лестниц — это сделать их из такого материала как ДПК. Это оптимальная альтернатива дереву и пластику из ПВХ, так как имеет все необходимые преимущества дерева, а именно – экологичность, натуральный вид дерева, прочность и устойчивость к воздействиям наружной среды. Заказать крыльцо из ДПК Вы можете на сайте Компании "Две ступени" в Раменском [ссылка скрыта, авторизуйтесь] По всем вопросам звоните по телефону: +7 916 754-54-00