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    Вс., 7 июня 2020г.
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    Форум: Строительство и ремонт
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    Тема: Крыльцо для загородного дома
    • gospodchenkova Вчера в 23:23 «Ответить»
      Крыльцо для дома — это не только входные лестницы в ваш дом, но и, например, террасные. Они должны показывать высокую безопасность использования и отличные показатели прочности. Более важным, чем отделка, являются правильные размеры уличных лестниц, включая правильный наклон трассы и оптимальную ширину и высоту ступеней. Важно, чтобы они не были слишком узкими и крутыми.

      Самый популярный способ строительства лестниц — это сделать их из такого материала как ДПК. Это оптимальная альтернатива дереву и пластику из ПВХ, так как имеет все необходимые преимущества дерева, а именно – экологичность, натуральный вид дерева, прочность и устойчивость к воздействиям наружной среды. Заказать крыльцо из ДПК Вы можете на сайте Компании "Две ступени" в Раменском [ссылка скрыта, авторизуйтесь] По всем вопросам звоните по телефону: +7 916 754-54-00
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