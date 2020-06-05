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Металобаза с хорошей ценовой политикой, с высоким уровнем обслуживания и только гостовским товаром, сделали компанию «Металл Сервис» хорошо востребованной на московском рынке. Смотрите нашу продукцию на сайте [ссылка скрыта, авторизуйтесь] Металлобаза в Звенигороде