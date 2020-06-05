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    Пт., 5 июня 2020г.
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    Форум: Строительство и ремонт
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    Тема: Металлобаза в Звенигороде
    • gospodchenkova Вчера в 22:06 «Ответить»
      Прямые поставки без посредников дали нам возможность БЫТЬ теми кто Мы есть!

      Тесное сотрудничество с рынками и фирмами монолитчиками, дают хороший сбыт нашей партии товаров, в связи с этим мы готовы сделать оптимальную цену на Весь наш металлопроката, для всех клиентов.

      Металобаза с хорошей ценовой политикой, с высоким уровнем обслуживания и только гостовским товаром, сделали компанию «Металл Сервис» хорошо востребованной на московском рынке. Смотрите нашу продукцию на сайте [ссылка скрыта, авторизуйтесь] Металлобаза в Звенигороде
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