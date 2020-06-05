Регистрация   Войти
Цитата дня:
    Идёт загрузка...
    Пт., 5 июня 2020г.
    Конституция | Форумы | Cделать стартовой | Добавить в избранное | Новости | Афиша | Отзывы | Online-Заявки | Эксперты | Полезное | FAQ
    Сейчас на портале 138 посетителей
    Форум: Медицина и Здоровье
    Новая тема
    Тема: Привыкание к антигистаминным
    • AlexanS Вчера в 14:18 «Ответить»
      Подскажите пожалуйста, а к антигистаминному может быть привыкание? Пью уже вторую неделю, а ринит не проходит, раньше помогало.
      • manoninvitaly Вчера в 14:42 «Ответить»
        Конечно, Вы с врачом проконсультруйтесь, обычно назначают другой препарат, долго пить один и тот же нельзя.
      Вывести


      Конституция | Cделать стартовой | Добавить в избранное | Партнеры | Форумы | Рекламодателям | Написать админу | Контакты | Галерея славы
      Юридическое сопровождение портала – "Юридическое управление ГИПОРТ.РУ" | Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-45822 выдано РОСКОМНАДЗОР РФ 14.07.2011г.
      © Нижний Новгород – 2006-2020г.

      Форум Нижнего Новгорода