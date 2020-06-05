Какой бы уровень бизнеса у вас ни был, каким бы опытным бизнесменом вы
ни являлись, все предусмотреть невозможно. Информация правит этим
миром. Ее нужно уметь находить. Или находить людей, которые ей владеют,
умеют анализировать и давать правильные советы. У Елены Мальковой есть
онлайн консультация для бизнеса. https://[ссылка скрыта, авторизуйтесь]
kouching-po-metodu-wing-wave/ Мы с ней хорошо знакомы. Она помогала
мне и приглашала в свой клуб директоров «Дерзкое мероприятие». Общались
с ней в условиях самоизоляции по скайпу. Потому что, бизнес не может
подождать пока все устаканится. Им надо заниматься каждый день, семь
дней в неделю. Перерыв и потеря управляемости – это крах своего дела.
Советы Елены оказались как нельзя кстати.