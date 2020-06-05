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    Пт., 5 июня 2020г.
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    Тема: Онлайн консультация для бизнеса
    • Mary13 Вчера в 12:32 «Ответить»
      Какой бы уровень бизнеса у вас ни был, каким бы опытным бизнесменом вы
      ни являлись, все предусмотреть невозможно. Информация правит этим
      миром. Ее нужно уметь находить. Или находить людей, которые ей владеют,
      умеют анализировать и давать правильные советы. У Елены Мальковой есть
      онлайн консультация для бизнеса. https://[ссылка скрыта, авторизуйтесь]
      kouching-po-metodu-wing-wave/ Мы с ней хорошо знакомы. Она помогала
      мне и приглашала в свой клуб директоров «Дерзкое мероприятие». Общались
      с ней в условиях самоизоляции по скайпу. Потому что, бизнес не может
      подождать пока все устаканится. Им надо заниматься каждый день, семь
      дней в неделю. Перерыв и потеря управляемости – это крах своего дела.
      Советы Елены оказались как нельзя кстати.
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