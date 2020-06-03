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    Форум: Медицина и Здоровье
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    Тема: Аллергический ринит может быть не у аллергика?
    • New! hoha31 Cегодня в 18:48 «Ответить»
      Сроду не было аллергии ни на что. А тут недавно после простуды долго не могла от насморка избавиться, а врач говорит аллергический ринит. Такое бывает?
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