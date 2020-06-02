Сейчас всем трудно. У меня небольшой бизнес, по сути, только три года им
занимаюсь. Сделано уже много, и очень не хотелось бы терять позиции, тем
более закрываться. Найти правильный путь в новых условиях помогла
хорошая онлайн консультация. Для бизнеса, любого уровня, очень важно,
чтобы решения принимались оперативно.
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Елена Малькова мне подсказала, как и что сделать в первую очередь, на что
обратить внимание. Малому бизнесу сейчас трудней всего. Он малый,
подкожного жира и резервов почти нет. Поэтому общение по скайпу с
Еленой было как раз кстати. Помогло собраться с мыслями, успокоиться и
действовать правильно.