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    Вт., 2 июня 2020г.
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    Тема: Онлайн консультация для бизнеса
    • Сегодня! Mary13 Cегодня в 12:45 «Ответить»
      Сейчас всем трудно. У меня небольшой бизнес, по сути, только три года им
      занимаюсь. Сделано уже много, и очень не хотелось бы терять позиции, тем
      более закрываться. Найти правильный путь в новых условиях помогла
      хорошая онлайн консультация. Для бизнеса, любого уровня, очень важно,
      чтобы решения принимались оперативно.
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      Елена Малькова мне подсказала, как и что сделать в первую очередь, на что
      обратить внимание. Малому бизнесу сейчас трудней всего. Он малый,
      подкожного жира и резервов почти нет. Поэтому общение по скайпу с
      Еленой было как раз кстати. Помогло собраться с мыслями, успокоиться и
      действовать правильно.
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