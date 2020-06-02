Регистрация   Войти
Цитата дня:
    Идёт загрузка...
    Вт., 2 июня 2020г.
    Конституция | Форумы | Cделать стартовой | Добавить в избранное | Новости | Афиша | Отзывы | Online-Заявки | Эксперты | Полезное | FAQ
    Сейчас на портале 100 посетителей
    Форум: Строительство и ремонт
    Новая тема
    Тема: Какие материалы безопасны для пола?
    • gospodchenkova Вчера в 23:02 «Ответить»
      Начало: Какие покрытия бывают? Ковролин, линолеум, ламинат, а также паркет

      Ковролин - может стать аллергеном. При повышенной влажности в доме может стать накопителем различных бактерий и плесени. Линолеум, также как и плитку ПВХ, не рекомендуют из-за довольно высокого содержания пластификаторов, которые влияют на репродуктивную функцию человека. Ламинат наименее вредный, но по нему есть свои нюансы выбора. По составу каменный ламинат SPC типа в два раз чище и безопаснее обычного деревянного на HDF основе

      Основная часть: Почему каменный ламинат самый безопасный?

      Из-за собственного состава. Там 75 % кальция мела и всего 25 % ПВХ. Причем для производства качественные марки используют только первичный ПВХ без различных вредных примесей. В сравнении с традиционным деревянным ламинатом, в SPC покрытиях для пола используется в 1000 раз меньше формальдегида, нет фенолов и стиролов конкретно в технологии производства.

      Но и среди множества производителей SPC следует также обращать внимание на то, что в середине, так как состав может сильно отличаться. Бренды с отличной репутацией показывают свой состав безопасного пола, подробнее про безопасные полы для дома читайте здесь [ссылка скрыта, авторизуйтесь]. Экологичность также нужно проверять в случае, если вы планируете использовать различные системы подогрева "теплый пол". При нагреве может значительно возрастать эмиссия вредоносных токсинов и газов. Если состав плохой, то у людей в доме могут появляться головные боли, слабость, снижение иммунитета и даже одышка.

      Заключение: Экологичен ли паркет?

      К сожалению, современный паркет настолько сильно отличается от того, что был 50 лет, что сходство осталось только внешним. При производстве паркетной доски используется значительное количество химии: различного клея и лака. Многие люди жалуются на запах в доме после укладки даже знаменитых и довольно дорогих марок. Из дерева лучше и безопаснее всего укладывать натуральный массив, пропитанный маслом. Этот пол наверняка будет безопасным.
      Вывести

      Последние темы на форуме

      Название темыСообщенияФорумАвтор темы и дата созданияПоследнее сообщение
      Гадалка104(1) Женский форумVALKO12.04.18 в 15:55Валя_Куценко Cегодня в 02:15
      Какие материалы безопасны для пола?1Строительство и ремонтgospodchenkovaВчера в 23:02gospodchenkova Вчера в 23:02
      Нужны деньги19Банковский форумTazepy27.04.17 в 15:39Milen Вчера в 19:17
      Досуг8Развлечение и ОтдыхЯсмина17.12.18 в 19:31Hanata Вчера в 16:48
      Лечение простатита.9Медицина и Здоровьеdima1216.03.20 в 09:33alenaalmazova Вчера в 14:09
      Ставки29Спортjooke25.08.19 в 21:24Savok77 Вчера в 10:16
      Ремонт кондиционера5Мебель, интерьеры, домНезабудка9116.02.20 в 20:02Akcel Вчера в 05:43
      Идёт загрузка...


      Конституция | Cделать стартовой | Добавить в избранное | Партнеры | Форумы | Рекламодателям | Написать админу | Контакты | Галерея славы
      Юридическое сопровождение портала – "Юридическое управление ГИПОРТ.РУ" | Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-45822 выдано РОСКОМНАДЗОР РФ 14.07.2011г.
      © Нижний Новгород – 2006-2020г.

      Форум Нижнего Новгорода