Начало: Какие покрытия бывают? Ковролин, линолеум, ламинат, а также паркет
Ковролин - может стать аллергеном. При повышенной влажности в доме может стать накопителем различных бактерий и плесени. Линолеум, также как и плитку ПВХ, не рекомендуют из-за довольно высокого содержания пластификаторов, которые влияют на репродуктивную функцию человека. Ламинат наименее вредный, но по нему есть свои нюансы выбора. По составу каменный ламинат SPC типа в два раз чище и безопаснее обычного деревянного на HDF основе
Основная часть: Почему каменный ламинат самый безопасный?
Из-за собственного состава. Там 75 % кальция мела и всего 25 % ПВХ. Причем для производства качественные марки используют только первичный ПВХ без различных вредных примесей. В сравнении с традиционным деревянным ламинатом, в SPC покрытиях для пола используется в 1000 раз меньше формальдегида, нет фенолов и стиролов конкретно в технологии производства.
Но и среди множества производителей SPC следует также обращать внимание на то, что в середине, так как состав может сильно отличаться. Бренды с отличной репутацией показывают свой состав безопасного пола, подробнее про безопасные полы для дома читайте здесь [ссылка скрыта, авторизуйтесь]. Экологичность также нужно проверять в случае, если вы планируете использовать различные системы подогрева "теплый пол". При нагреве может значительно возрастать эмиссия вредоносных токсинов и газов. Если состав плохой, то у людей в доме могут появляться головные боли, слабость, снижение иммунитета и даже одышка.
Заключение: Экологичен ли паркет?
К сожалению, современный паркет настолько сильно отличается от того, что был 50 лет, что сходство осталось только внешним. При производстве паркетной доски используется значительное количество химии: различного клея и лака. Многие люди жалуются на запах в доме после укладки даже знаменитых и довольно дорогих марок. Из дерева лучше и безопаснее всего укладывать натуральный массив, пропитанный маслом. Этот пол наверняка будет безопасным.