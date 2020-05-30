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    Сб., 30 мая 2020г.
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    Форум: Женский форум
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    Тема: Мой опыт с гадалкой из Назарова Ириной!
    • Olga1979 Вчера в 15:01 «Ответить»
      Добрый день! Хочу поделиться своими впечатлениями от общения с удивительным и прекрасным человеком ! Проштудировав несколько сайтов, по отзывам решила обраться к Ирине с Назарово, о которой здесь очень много положительных отзывов писали! Написала ей, записалась на беседу по скайпу на удобное время! Созвонились, я очень переживала, но пообщавшись с ней пару минут, поняла что человек очень приятный и полностью ей открылась! Спросив меня лишь Имя и Отчество, и запретив мне рассказывать ей какую либо информацию о себе, она разложила карты, и тут то я оболдела!!! Она настолько попадала каждым словом в точку, что я только кивала от шока! Настолько все четко и ясно, было изложено о моей жизни в картах!!! Ирина ответила на долго терзающие меня вопросы, помогла мне с решением волнующих проблем! За час общения с ней вся жизнь собралась в пазл! Это прекрасный и добрый души человек! Я плакала от того, как она мне помогла! Всем советую ее, убедитесь сами. Не нужно ни куда ехать, поговорить возможно по скайпу не выходя из дома! В общем всем советую, не пожалеете! Вот ее номер 8(923) 301-32-53 Ирина
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