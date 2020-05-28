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    Форум: Экономика, финансы, бизнес
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    Тема: Консультации по сайтам и написанию текстов
    • Сегодня! Mary13 Cегодня в 11:34 «Ответить»
      Зачем нужны консультации для владельцев сайтов и копирайтеров?
      Обычно их заказывают люди, которые хотят понять причины низкой посещаемости своего сайта,
      понять, почему не идут продажи через сайт, определиться с тем, что такое оптимизация, как это
      можно использовать для раскрутки ресурса. В общем говорим о всяких полезных вещах, которые
      помогут привлечь дополнительных клиентов на сайт. Ну или, допустим, вы хотите заказать или
      написать текст для сайта, но не понимаете, чем sео-копирайтинг отличается от обычного.
      Разбираем все подробно с примерами.
      Консультация включает:
      • бриф анализ вашего сайта с выявлением слабых мест и ошибок с рекомендациями. Только
      практика и никакой теории. Все применительно к вашему ресурсу с возможностью (при желании)
      самостоятельной правки и доведения сайта до ума. Хотя, конечно, бывают и сложные случаи;
      • час полноценной работы онлайн с ответами на ваши вопросы
      Все вопросы обсуждаются в ходе индивидуальных консультаций по Скайпу.
      Как заказать? Просто свяжитесь через сайт https://proseosite.com/ Мы согласуем удобное время и
      обсудим волнующие вас вопросы.
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