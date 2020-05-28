Зачем нужны консультации для владельцев сайтов и копирайтеров?
Обычно их заказывают люди, которые хотят понять причины низкой посещаемости своего сайта,
понять, почему не идут продажи через сайт, определиться с тем, что такое оптимизация, как это
можно использовать для раскрутки ресурса. В общем говорим о всяких полезных вещах, которые
помогут привлечь дополнительных клиентов на сайт. Ну или, допустим, вы хотите заказать или
написать текст для сайта, но не понимаете, чем sео-копирайтинг отличается от обычного.
Разбираем все подробно с примерами.
Консультация включает:
• бриф анализ вашего сайта с выявлением слабых мест и ошибок с рекомендациями. Только
практика и никакой теории. Все применительно к вашему ресурсу с возможностью (при желании)
самостоятельной правки и доведения сайта до ума. Хотя, конечно, бывают и сложные случаи;
• час полноценной работы онлайн с ответами на ваши вопросы
Все вопросы обсуждаются в ходе индивидуальных консультаций по Скайпу.
Как заказать? Просто свяжитесь через сайт https://proseosite.com/ Мы согласуем удобное время и
обсудим волнующие вас вопросы.