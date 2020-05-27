Товарищи, помогите!!!! Работает стоматология какая-то в районе проспекта просвещения, а? ужасно болит зуб, просто слов нет, чтобы описать. Не болело вообще ничего раньше, а тут как на зло в этой самоизоляции начал болеть и не прекращает. Жена говорит надо срочно к врачу, а я не знаю вообще куда ехать?
На Сиреневом бульваре 18б есть клиника Достом, я там постоянно зубы лечу. Очень достойное обслуживание по меркам города. Сейчас они работают, и с острой болью обязательно примут. Едь туда как можно скорее. Не переживай, все дезинфицируют и все меры предосторожности соблюдают как положено.