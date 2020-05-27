Регистрация   Войти
Цитата дня:
    Идёт загрузка...
    Ср., 27 мая 2020г.
    Конституция | Форумы | Cделать стартовой | Добавить в избранное | Новости | Афиша | Отзывы | Online-Заявки | Эксперты | Полезное | FAQ
    Сейчас на портале 139 посетителей
    Форум: Медицина и Здоровье
    Новая тема
    Тема: посоветуйте стоматологию
    • Marina2001 Вчера в 20:06 «Ответить»
      Товарищи, помогите!!!! Работает стоматология какая-то в районе проспекта просвещения, а? ужасно болит зуб, просто слов нет, чтобы описать. Не болело вообще ничего раньше, а тут как на зло в этой самоизоляции начал болеть и не прекращает. Жена говорит надо срочно к врачу, а я не знаю вообще куда ехать?
      • Lyaman Вчера в 21:35 «Ответить»
        На Сиреневом бульваре 18б есть клиника Достом, я там постоянно зубы лечу. Очень достойное обслуживание по меркам города. Сейчас они работают, и с острой болью обязательно примут. Едь туда как можно скорее. Не переживай, все дезинфицируют и все меры предосторожности соблюдают как положено.
      Вывести


      Конституция | Cделать стартовой | Добавить в избранное | Партнеры | Форумы | Рекламодателям | Написать админу | Контакты | Галерея славы
      Юридическое сопровождение портала – "Юридическое управление ГИПОРТ.РУ" | Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-45822 выдано РОСКОМНАДЗОР РФ 14.07.2011г.
      © Нижний Новгород – 2006-2020г.

      Форум Нижнего Новгорода