Регистрация   Войти
Цитата дня:
    Идёт загрузка...
    Ср., 27 мая 2020г.
    Конституция | Форумы | Cделать стартовой | Добавить в избранное | Новости | Афиша | Отзывы | Online-Заявки | Эксперты | Полезное | FAQ
    Сейчас на портале 137 посетителей
    Форум: Работа, вакансии, фриланс
    Новая тема
    Тема: проблемы на работе
    • Lyaman Вчера в 20:03 «Ответить»
      Вот я и начала сама работать после курсов в Ресничной фее. Сложно и долго все делать. Клиентки не все готовы идти к новичку а без практики мне тяжело наработать скорость. Вот классику пока делаю чуть дольше двух часов, а остальные виды намного дольше. Хозяйка салона прямо верещит на меня что так медленно. А вот вы профессионалы что делали, чтобы ускориться?
      • Marina2001 Вчера в 21:33 «Ответить»
        а медленно так чего? страхи какие-то? тебе бы подучиться еще.моей второй школой стал Околашес, там учат не бояться работать чуть ли не в первую очередь. ведь откуда скорость + качество, если ты трясешься на каждом этапе? фигурально выражаясь, а хотя у девчат, что со мной учились, всякое бывало, лол) уверенность в работе приходит с практикой, но исходя из вашей подачи, практика эта может у вас скоро закончится. подумайте все ж о доп курсах, это 100% решение проблемы.
      Вывести


      Конституция | Cделать стартовой | Добавить в избранное | Партнеры | Форумы | Рекламодателям | Написать админу | Контакты | Галерея славы
      Юридическое сопровождение портала – "Юридическое управление ГИПОРТ.РУ" | Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-45822 выдано РОСКОМНАДЗОР РФ 14.07.2011г.
      © Нижний Новгород – 2006-2020г.

      Форум Нижнего Новгорода