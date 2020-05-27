Вот я и начала сама работать после курсов в Ресничной фее. Сложно и долго все делать. Клиентки не все готовы идти к новичку а без практики мне тяжело наработать скорость. Вот классику пока делаю чуть дольше двух часов, а остальные виды намного дольше. Хозяйка салона прямо верещит на меня что так медленно. А вот вы профессионалы что делали, чтобы ускориться?
а медленно так чего? страхи какие-то? тебе бы подучиться еще.моей второй школой стал Околашес, там учат не бояться работать чуть ли не в первую очередь. ведь откуда скорость + качество, если ты трясешься на каждом этапе? фигурально выражаясь, а хотя у девчат, что со мной учились, всякое бывало, лол) уверенность в работе приходит с практикой, но исходя из вашей подачи, практика эта может у вас скоро закончится. подумайте все ж о доп курсах, это 100% решение проблемы.