Негативные эмоции и что с ними делать.
В данном материале дам алгоритм действий по избавлению от негативных эмоций, которые помогли мне. Не претендую на то, чтобы утверждать что это единственный и неповторимый способ и я его гениальный автор.
И так начнём.
Если ты уже читаешь этот материал, то у тебя есть негативные эмоции и пора с ними разобраться, потому что негативные эмоции это то, ЧТО ТЕБЯ МЕДЛЕННО, НО ВЕРНО УБИВАЕТ.
Счастливым людям этот материал не встретиться и не срезонирует, чтобы его открыть, а тем более ещё и читать.
Прежде чем перейти к алгоритму необходимо дать определение негативным эмоциям и понять откуда они взялись.
Негативные эмоции – это работающие в сознании негативные разрушительные программы сознания, которые, при их реализации человеком, вырабатывают в нём негативную энергию, разрушающую сознание, психику, всё позитивное в человеке, в том числе и судьбу.
Почему же они возникают? И вот тут настоящая засада. На эту тему у каждого психолога свой ответ и свои какие-то расплывчатые и туманные объяснения. Не скажу, что многое прочитал пока искал причину возникновения, но ответ я нашёл очень быстро, которые стал мне понятен.
Причина возникновения негативных эмоций – это несоответствие вашей картины мира существующей реальности.
А что такое картина мира?
КАРТИНА МИРА – это сис¬те¬ма пред¬став¬ле¬ний о ре¬аль¬но¬сти (от ми¬ро¬зда¬ния в це¬лом до бли¬жай¬ше¬го ок¬ру¬же¬ния, сию¬ми¬нут¬но¬го кон¬тек¬ста дея¬тель¬но¬сти), ха¬рак¬тер¬ных для ин¬ди-ви¬да или со¬ци¬аль¬ной груп¬пы (про¬фес¬сио¬наль¬ной, эт¬ни¬че¬ской, ре¬ли¬ги¬оз¬ной, со¬слов¬ной, язы¬ко¬вой и др.). Картина мира син¬те¬зи¬ру¬ет пред¬став¬ле¬ния (час¬то не¬осоз¬на¬вае¬мые) че-ло¬ве¬ка о при¬ро¬де, ду¬хов¬ном ми¬ре, об¬ще¬ст¬ве, о са¬мом се¬бе и пре¬до¬пре¬де¬ля¬ет вос¬при-ятие и оцен¬ку отдельных яв¬ле¬ний, цен¬но¬ст¬ные, ми¬ро¬воз¬зрен¬че¬ские и по¬ве¬ден¬че¬ские ус-та¬нов¬ки. Одним словом – это ваши убеждения об окружающем мире, которые внедрил вам в сознание социум.
Сейчас поясню на примере.
Вас убедили окружающие, что королевская кобра безобидная и ручная змея и её можно погладить по головке и пустить себе в дом, а она вас укусила и вы еле выжили, испытав при этом массу незабываемых впечатлений.
Какие эмоции вы при этом будете испытывать к окружающим, которые вас обманули и чуть не лишили вас жизни? Вопрос конечно риторический. Хотя … могут встретиться и мазохисты.
Если бы вам с детства окружающие объяснили, что кобра – это опасное пресмыкающееся и его нужно обходить стороной и ни в коем случае нельзя тащить в дом в качестве забавного домашнего питомца, то беды не случилось бы. А ещё лучше, чтобы вам объяснили как с такой змеёй обходиться описав вам её повадки, характер, опасность и способы её нейтрализации и нейтрализация её укусов. То есть, вооружили вас знаниями о существующей реальности.
Но так как ваша картина мира не соответствовала реальности, то вы вляпались в беду.
Теперь перейдём к негативным эмоциям.
Отмечу основные негативные эмоции, так как остальные это уже производные от них.
• страх
• чувство вины
• гнев
• депрессия
• ревность
• жалость к себе
• обида
• зависть
• стыд
• сожаление
Пока вы под воздействием негативных эмоций вы не можете адекватно мыслить и здраво рассуждать. Вы недееспособны. Вы находитесь в постоянном стрессе.
Ваша жизнь будет закольцована в этом негативном угаре: вы в уме негодуете, мозг выделяет в кровь химический коктейль соответствующий мыслям гнева, который по крови разносится по телу и теперь вы уже физически готовы рвать и метать. А мозг мгновенно считывает ваше физическое состояние и продолжает мыслить о негодовании и так по кругу с нарастающим эффектом. Как белка в колесе, только по финалу ваша разорванная и тухлая от истощения тушка будет мотаться в барабане.
Даже если вы расстались с источником негатива, то каждое воспоминание о нём и о том, как он с вами поступил будет возвращать вас в тот же самое эмоциональное состояние как и на момент того негативного события в вашей жизни.
Примечание :по этому поводу советую почитать Джо Диспенза «Сила подсознания или как изменить жизнь за четыре недели».
Поэтому в первую очередь необходимо избавиться от негативных эмоций.
Почему следует категорически избавляться от негативных эмоций? Да потому что это разрушает в первую очередь вашу психику и далее ваше физическое тело. Про такое направление в медицине слышали, как психосоматика? Полюбопытствуйте на досуге. А есть ещё книги Валерия Синельникова по этому поводу.
Ну а в критических случаях, когда мужчина не может справиться с запредельным для психики накалом негативных эмоций, отчаяния, безысходности и невозможности справиться с этим, он находит единственный способ выхода из этой ситуации – самоубийство.
Теперь сам алгоритм избавления от негативных эмоций.
Чтобы было понятнее и по простому, то зайду через метафору. Представьте котелок в котором кипит вода на огне и котелок плотно и намертво закрыт крышкой. Если не спускать пар, то котелок разорвёт на части. Вот котелок – это ваша голова и психика ,а пар - это негативные эмоции. Огонь – это ваши воспоминания о негативных событиях с активными персонажами в вашей жизни.
В первую очередь надо выпустить пар. Затем убрать огонь. А затем чинить котелок и развивать собственное мышление о том ,чем наполнять котелок и куда его ставить можно, а куда не нужно.
Примечание. Можно конечно на крышку котелка поливать охлаждённые алкогольные напитки. Действует временно, и то не у всех, но котелок разрушается ещё быстрее. Я уже не говорю что при приёме алкоголя к вам подключаются инфернальные сущности и чудят по чёрному.
Итак, берёте ситуацию, в которой на вас оказали негативное воздействие, в результате которой вы испытали когнитивный диссонанс. То есть, допустим, вам была установлена установка, что девочки это божественные и ангельские существа, спустившиеся к тебе дебилу неотёсанному, чтобы тебя облагородить и окультурить. И это стало вашей картиной мира .Но по факту вы видите суку и меркантильную стерву, которая вас предала, подставила, вытерла об вас ноги и высморкалась на вашу растерзанную психику. В связи с этим у вас возникли негативные эмоции, как результат сшибки вашей картины мира с реальностью . Если бы у вас была правильная картина мира, то вы понимали бы кто перед вами и как себя вести с этим персонажем в вашей жизни.
Теперь по шагам о самой методике.
1. Выплеснуть негативную эмоцию вербально с руганью, с матами, с проклятиями и т.д. Нельзя себя сдерживать. Пар надо выпустить иначе котёл взорвётся и ваш поехавший «скворечник» уже чинить будут в психушке. Не стесняйтесь в выражениях и эпитетах. Откиньте всякий страх наказания за то, что вы сейчас делаете. С детства взрослые дрессировали мальчиков не выражать свои негативные эмоции, запретив отвечать на несправедливость и агрессию.
2. Записать произошедшую с вами ситуацию на бумаге по следующей схеме.
- ситуация, т.е. описать ту самую жизненную ситуацию в результате которой вы получили психологическую травму от насилия( психологического и физического).
- результат этой ситуации т.е. как она на вас повлияла и какой комплекс привила
- вывод, т.е. как правило приобретение того качества личности противоположный результату.
Пример.
Ситуация. Вас морально уничтожали и обвиняли в том, что вы не делали.
Результат: Привили чувство вины, страха, неполноценности и т.п.
Вывод. Установки: «У меня нет страха перед тем-то или той ситуацией»; «У меня нет чувства вины. Я всегда прав»; «Я гармоничная и полноценная личность»;
Примечание: тут можно применить такой приём как распечатать на листе А4 утверждения в свой адрес утверждения, допустим – «Саня! Ты всегда прав» и повесить его дома на видном месте, чтобы это часто попадалось вам на глаза. И таким образом это утверждение падает в ваше подсознание. А если всегда прав, то и ни в чём ни виноват –нет иррационального чувства вины.
Тут главное не переборщить, а помнить, что если действительно накосячил и причинил другим необоснованно вред, то надо извинится и компенсировать ущерб. Закон кармы никто ещё не отменял.
Вообще, дайте это задание своему подсознанию и оно очень хорошо справляется с поиском нужных ситуаций под негативную у вас эмоцию, формулировки и выводы. Главное не включать свой ум с его вредоносной картиной мира и не ограничивать себя.
Если появилось желание отомстить обидчику – отомстите, но только в рамках того ущерба, который был причинён вам, иначе кармический бумеранг вам сдачу вернёт в обязательном порядке. Не хватает духу(трусость выражать ответную агрессию в мальчишек тоже с детства закладывали) или обидчик далеко – остаётся только ментально проработать эту ситуацию. Ну а здесь вы можете выразить весь полёт своей творческой фантазии. Кляните врага вашего, плюйте на его фото, можете повесить распечатанное его фото на грушу и колотить по гнусной роже вашего обидчика кулаками и ногами, палкой и ремнём, ножом изрезать и исполосовать. Можете каждое утро ссаться на его фото и по вечерам сраться. И запретите себе категорически проявлять какие-либо угрызения совести. Когда над вами совершали насилие, никто о вас не думал как о личности и никто не испытывал чувство вины и угрызения совести. Отплатите той же монетой. Око за око. На кону стоит ваше здоровье и ваша жизнь.
Решили нанести материальный ущерб обидчикам и собрались духом. Молодцы. Только с трезвой головой и хорошим планированием. Планирование должно быть с трезвой головой и главное не засветиться.
Партизанские методы борьбы – это самая лучшая тактика на оккупированной врагом территории. А вы находитесь на оккупированной территории, где власть всегда будет на стороне женщин. Думаю, что многие об этом уже понимают.
Удалив негативные эмоции вы обретает способность к здравомыслию и вот тут необходимо начать менять свою картину мира. Если вы оставите свою прежнюю картину мира, то вы опять будете испытывать в когнитивный диссонанс, так как ваша картина мира не будет совпадать с существующей реальностью и вы попадая в различные ситуации будете опять испытывать негативные эмоции.
Теперь трезвым взором надо окинуть свою картину мира и понять когда, как и кто вам её устанавливал и в чём её несоответствие существующей действительности и через призму знаний и понимания менять свою картину мира.
Например. У вас убеждения что «мама» - это главное слово, и что есть материнский инстинкт к своим детям, и что «мать плохого не пожелает», и «женщина хранительница очага и семейного счастья» и т.п. вообщем женщина – это святое.
А теперь включите мозг и подумайте, а кто делает аборты в РФ, кто бухает и курит, кто шарахается по ночным клубам и жахается в туалетных кабинках под алко-нарко угаром. Кто разводится и лишает детей отцов и общение с ними по сути дела калечив детей и т.д. и т.п. Разве может это существо быть святым? В чём их святость? В вагине?
Ну что, вспомнили тех «добродетелей» кто вам внедрил эти убеждения? Так вот, это и есть ваши враги и предатели.
Когда вы проделали все три стадии столько раз и до такой степени активно, что вам стало на ту ситуацию и на тех людей глубоко наплевать и вы не испытываете негативных эмоций при воспоминании о тех ситуациях и людей, то это означает, что пар спустили и котелок сняли с огня. Ничего больше не кипит.
И вот здесь можно применить уже такой аспект как «Прощение». Не обязательно, но лучше сделать. Кому как подсказывает подсознание.
Встречал, что многие психологи утверждают, что если вас душит обида и гнев к обидчикам, то надо их простить и всё пройдёт. Врут! Ни хрена не проходит! Только хуже становится. Мало того, что тебя предали и обобрали. А ты ещё и прощать должен. В этой ситуации, когда ты себя насилуешь с таким прощением – ты себя ненавидишь. А это ещё хуже, чем ты ненавидишь кого-то другого.
Простить другого можно только при полном безразличии к тому, которого прощаешь. Можно сказать прощение от нисхождения. Только с этой позиции и глядючи сверху вниз можно действительно простить и отпустить ситуации и людей окончательно.
Ну не хотите прощать и не надо. И самое главное помните про кармический закон. А он означает, что всё, что происходит в этой жизни это следствие. Причины лежат ранее и многие в прошлых воплощениях. И своими поступками в настоящем люди зарабатывают себе плохую карму в будущем и каждый пожнёт то, что посеял.
Когда вам стало безразлично на прошедшую ситуацию и обидчиков и вы на них внутренним взором смотрите сверху вниз презрительно как червей, то здесь можно применять другие психологические техники.
В этом случае подойдёт техника реимпринтинг.
В интернете много есть доступной информации по этому простому методу.
Только этими двумя простыми техниками можно проработать большинство психологических проблем и обрести себя.
При желании можно пройти ещё глубже. Например, закрыть гештальт. Тоже из детства след тянется.
Здесь ещё хорошо действует смех на окончательное разряжение психологического блока гнева. Комедии, юмористические передачи. Вообщем смейтесь побольше и почаще.
Рекомендуемые для изучения материалы:
Какого цвета красная таблетка МД.
Куда движется МД.
Как удалить психологическую программу баборабства. Часть 1 Теория.
Как удалить психологическую программу баборабства.Часть 2.Практика.
Путь мужчины и его отношения с попутчиками.
Поговорим за патриархат.
О патриархате через метафору.
Интеллектуальная элита» МЭД отжигает на Прожекторсобчак(полная версия).
Лже-учителя, лже-пророки и их карма.
Агенты влияния в Мужском Движении.
А также некоторые книги, которые помогут вам на вашем пути:
Джон Кехо «Подсознание может всё». «Квантовый воин»
Джо Диспенза «Сила подсознания, или Как изменить жизнь за 4 недели» и другие.
Роберт Энтони «Истинные секреты уверенности в себе».
Брайан Трейси «Сила уверенности в себе»
Ричард Бренсон «К чёрту всё! Берись и делай»
Чиа Мантек. «Совершенствование мужской сексуальной энергии.»