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Тема: Агенты влияния в Мужском Движении. Форум: Мужской форум - мужские темы Новая тема Тема: Агенты влияния в Мужском Движении. Выберите форум - Нижний Новгород - - АвтоФорум - - Банковский форум - - Бухгалтерский форум - - ЗооМир - - Компьютеры, смартфоны, гаджеты - - Кулинарный форум - - Маркетинг, Реклама, Дизайн - - Милосердие и Благотворительность - - Мебель, интерьеры, дом - - Медицина и Здоровье - - Мода, одежда, обувь - - Музыкальный форум - - Недвижимость - - Наука, образование - - Политика и Власть - - Производство, промышленность - - Работа, вакансии, фриланс - - Религия - - Спорт - - Страхование - - Строительство и ремонт - - Технический прогресс, инновации - - Философия, Психология, Эзотерика - - Экономика, финансы, бизнес - - Юридический форум - - ДарМен - Встречи - - ДарМен - дарить и менять - - ДарМен - Нужды - - Детишки и их делишки - - Форум хорошего настроения - - Женский форум - - Мужской форум - мужские темы - - Житейские советы - - КВН - - Ни о чем и о важном - - Поздравления! - - Форум по интересам - - Форум сексуального общения - - Туризм, путешествия - - Клубы, тусовки - - Развлечение и Отдых - - Фотоальбомы: Дети портала - - Фотоальбомы: Мой отпуск - - Фотоальбомы: Мой отдых - - Фотоальбомы: ГИПОРТ.РУ - - Фотоальбомы: Разное - - Литературный форум - - Творчество пользователей портала - - Вопросы и предложения по работе Портала ГИПОРТ.РУ - - Спрос и Предложение - - Торговая площадка - - Администрация ГИПОРТ.РУ - - Архив - - - aaaaaaaaaaaaaaaaaaa - - Статьи и Советы - - Тсинкроссинг-Диски - - Тсинкроссинг-Игры - - Тсинкроссинг-Видеокассеты - - Буккроссинг-Книги New! Monah Cегодня в 08:08 «Ответить»

Вступление.

Буду исходить из того, что мужчины и женщины, которые будут это читать люди образованные (заметьте, я не написал грамотные – грамотные сейчас все) и умеют вникать в информацию, думать, различать и делать выводы(это не одно и тоже что рефлексировать).

Теперь начнём.

Неоспоримый тезис. Власть всегда контролирует все социальные процессы в обществе, изучает их и при необходимости коррелирует их в нужном для себя русле.

Это было всегда, есть и будет, так как от этого зависит управление населением той территории на которой осуществляется власть. Упустил Николай II из под контроля протестное настроение масс и получил революцию. Как впрочем и все остальные революции и дворцовые перевороты в истории человечества.

Кто такие агенты влияния? Кто желает изучить эту тему, то в интернете информации хватает. Если коротко, то это люди, которые проводят политику своих хозяев в определённом обществе (страна, партия, организация, социальные слои и т.д.). Кого-то готовят, кого-то покупают , кто за идею трудиться, а многих используют в тёмную(дурачков хватает).

Если кто-то думает, что власть не обратила внимание на возмущение мужского населения на откровенный геноцид, то он глупец и пора бы ему поумнеть.

Так как вычислить агентов влияния в Мужском Движении?. А всё очень просто.

Агенты влияния в МД – это те люди, которые негативно относятся к Патриархату и те, кто проповедуют Патриархат исключительно в семье.

Казалось бы между ними проходят так называемые жаркие «баталии» - одни говорят презрительно о патриархалов и дудят в свои дудки, что патриархат невозможен. Другие им противостоят, что может мужчина быть патриархом в семье, надо только бабу найти нужную. И так до бесконечности. И те и другие – это две куклы одного кукольника, только одна надета на правую руку, а другая на левую. И каждая играет свою роль.

Это ещё одна метода по оболваниванию населения –показать две лжи(а лучше три и более), а истину скрыть.

А истина, как ни странно, на поверхности.

Давайте разберёмся с определения того обо что ломаются копья двух кукол на потеху зевак и слабоумных, а именно - что такое Патриархат. Идём в Википедию(самое простое) и читаем:

Патриарха́т — форма социальной организации, в которой мужчина является основным носителем политической власти и морального авторитета, осуществляет контроль над собственностью, а отцы в семьях обладают лидирующим положением.

Разбираем теперь это понятие.

Первым идёт политическая власть. Смотрим опять Википедию(кто желает пусть глубже ныряет в эту тему).

Полити́ческая вла́сть — способность одного человека или группы лиц контролировать поведение и действия граждан и общества, исходя из общенациональных или общегосударственных задач.

Как сильно сказано! Повторю «контролировать поведение и действия граждан и общества, исходя из общенациональных или общегосударственных задач».

Смотрим следующее понятие – моральный авторитет. А что это означает?

Моральный авторитет (от лат. auctoritas - суждение, влияние, вес, пример) - в широком смысле — общепризнанное влияние лица или организации на различные сферы общественной жизни, основанное на знаниях, нравственных достоинствах, опыте данного лица или организации, когда общество признало их критерием или идеалом поведения, по которому оцениваются установки и социальные действия остальных членов общества.

А если кратко, то моральный авторитет – это проявление нравственных, духовных качеств лидера.

И ключевые слова здесь НРАВСТВЕННОСТЬ и ДУХОВНОСТЬ!

Разберём и их для интереса.

Много есть определений нравственности, но приведу только одно из основополагающих его определений.

Нравственность - это Внутренние (духовные и душевные) качества человека, основанные на идеалах добра, справедливости, долга, чести и т.п., которые проявляются в отношении к людям и природе.

Есть ещё стадии нравственности –высокая и низкая, но это уже детали. Тема не про это.

Духовность. Здесь тоже много определений, но одно из лучших, которое объединяет все остальные, так это вот это:

Духовность – это высший этап развития личности и таких качеств, как зрелость, мудрость, когда полностью сформированы жизненные ценности:

- определение своего призвания, чувство ответственности перед следующим поколением, воспитание в себе; нравственности и тяга к высокому (искусство, культурные достижения человечества);

- готовность к самопожертвованию ради благополучия других, открытость и способность к сопереживанию;

- определенный виток развития в физическом и ментальном плане, основа которого ― Слово Божье.



Разбираем дальше понятие Патриархат.

Контроль над собственностью.

Что такое собственность? Опять обратимся в Википедию.

И в экономическом аспекте собственность – это исторически развивающиеся общественные отношения по поводу распределения (присвоения), описывающие принадлежность субъекту, у которого имеются полномочия на распоряжение, владение и пользование объектом собственности. Совокупность вещей, принадлежащих данному субъекту — собственник — составляет имущество соответствующего лица, поэтому отношения собственности называются также имущественными отношениями.



А кому принадлежали и принадлежат сейчас недра России? Читаем по ссылке либо сами ищем в инете https://fb.ru/article/396931/komu-prinadlejat-nedra-rossii-po-konstitutsii-i-ponyatiya



А есть ещё категории юридическая, гражданско-правовая и имущественная.



Ну про понятие «контроль» и так понятно.





Ну и в последнюю очередь идёт уже то, что отцы в семьях обладают лидирующим положением. И здесь ключевое понятие – это ЛИДЕР.



И Патриархат по своей сути и по форме чётко отражён именно в этой последовательности:

1.ПОЛИТИЧЕСКАЯ ВЛАСТЬ

2.МОРАЛЬНЫЙ АВТОРИТЕТ

3.КОНТРОЛЬ НАД СОБСТВЕННОСТЬЮ

4.ЛИДЕР В СЕМЬЕ.



Теперь вы понимаете от чего вам предлагают отказаться отрицая Патриархат?

Правильно. А зачем холопам власть, да ещё политическая. Для холопов существует единственная власть – это власть его господина-барина.

И морали у холопов не должно быть. Единственная мораль у холопов – это подчиняться своему господину.

Контроль над собственностью? Да вы очумели что ли холопы? Откуда у вас собственность? Это мы что-то недоглядели.

Лидер в семье? У холопов не может быть лидеров. Спартак вон что наделал в Римской империи, да Сенька Разин с Пугачёвым кровушки попили. Никаких лидеров!

Но чтобы мужичьё бунтовало мы кинем вам кость –главенство в семье, типа патриархата, но создадим такие условия, что его невозможно применить в реалиях. А то вдруг понравиться и пойдёте дальше семьи.



А свойство психики такового, что начав отрицание какое-нибудь понятие( в данном случае -Патриархат) человек потом отрицает и смысл заложенный в этом понятии. Но нет, вслед за своими «гуру» безъяйцевые мальчики-зайчики в коротких штанишках нестройным хором дудят – патриархата нет и не может быть,пацриархалы фу-фу и т.п.



Мужчина, который обладает первыми тремя качествами безусловно будет иметь лидирующее положение в любом обществе(в том числе и семье).

А через политическую власть изменять законы таким образом, чтобы общество процветало.

И этому всему надо и можно научиться, только в наше время это возможно исключительно через самообразование. А у нас «букофф многавато».

Кто-то скажет, что такого никогда не было. Где эти уникумы-патриархалы? Да наши предки были гораздо умнее и мудрее нас.

Смотрим копное право и земства. Кстати Путин В.В. уже упоминал о реставрации земств. «Именно развитие земств, местного самоуправления в свое время позволило России совершить рывок, найти грамотные кадры для проведения крупных прогрессивных преобразований»,



Только где их найти эти кадры в России, если мужское население бегает с «широким бреднем» за бабами в надежде нюхнуть «вареник». А прочитать 5-6 страниц – это для них «многа букофф» и «еле осилил портянку».

Какую вы хотите хорошую жизнь в России, если в голове только одно: жопа-вареник, жопа-вареник, жопа-вареник.



Теперь на минуточку о женщинах.

Да, они примитивные в своём мышлении, где-то странные и непонятные нам мужчинам. Но они отнюдь не дуры, как их пытаются представить некоторые активисты мужского движения. У женщин мощно работает инстинкт выживания и в первую очередь они нуждаются в безопасности и сытости для себя и потомства. И что они видят вокруг в нашем обществе? Мужчин, которые бухают и курят. А это те, кто себя убивают и на бессознательном уровне у неё срабатывает программа опасности остаться одной без средств существования. И она просто вынуждена искать другого, и при этом как можно больше взять ресурса от нынешнего(тем более это обществом поощряется, а инстинкт штука сильная) чтобы чувствовать себя в безопасности.

Она видит, что кругом баборабы, воспитанные своими родителями, которые бегают за каждым вареником и готовы стелиться под баб и совать свой конец в каждую дырку, считая это главным достижением мужчины. А женщина знает, что она не совершенна и у неё страх опять быть покинутой очередным идиотом, который побежит за очередной юбкой. И она доит этого идиота ради собственной безопасности и выживания.

Женщины видят вокруг мужчин которые не способны добывать ресурсы и грамотно распоряжаться ими, шляются по ночным клубам, бухают, курят и наркоманят, играют в компьютерные игры и валяются на диванах смотря всякие говно-шоу.

Где лидеры? И лидер это не тот, кто организовал поход в клуб и пьянку со шлюхами.



Теперь вопрос риторический. С какого хрена женщина должна уважать таких мужчин и идти за ними и подавать патроны? Таких лохов только доить надо. Что они успешно и делают.



Теперь два риторических вопроса:

1.Что такое ПАТРИАРХАТ ?

Подсказка: И это не пьяный мужик, который стучит кулаком по столу и «строит» бабу с детьми.

2.От чего призывают отказаться активисты МЭД ?



Кто понял – у вас есть достойное будущее. Кто до сих пор не понял – ну значит … «жопа-вареник» и финансовая пропасть в которую можно падать всю жизнь. Куда население России вообщем-то и летит со скоростью звука. И это закономерно.



Проблема в самих мужчинах . Но в тоже время МЭД и другие участники МД вам утверждают, что с вами парни всё в порядке, т.е. не надо развиваться и над собой работать, это бабы такие в наше время стервозные и неверные и т.д. и т.п.



Растекаться дальше по древу не буду, кто понял, тот понял. Остальные….. их жизнь.



Теперь кратко пробежимся кто агенты влияния в Мужском Движении .





В первую очередь – это мужское эгалитарное движение, так называемый МЭД. Оно в принципе для этого и создавалось юристом Сорвачёвым и теми, кто за ним стоит.



Вот интересно почему название «мужское эгалитарное». Ведь Эгалитаризм – это концепция, в основе которой лежит идея, предполагающая создание общества с равными политическими, экономическими, социальными и гражданскими правами всех членов этого общества, как идеал — равенство возможностей.

Одна из ключевых фраз – «всех членов общества».

Почему «мужское»? Но это противоречие мало кого волнует. Думать-то нечем, а читать –много букофф.

Каков основной посыл этого общества и что проповедуют их блогеры.

1.Попытки привить негативизм к понятию Патриархат.

Именно поэтому были атаки на dislive и его подписчиков.

А как известно знающим людям, если человек отрицает ключевое слово, то этим он отрицает и сам его смысл.

А к чему приводит негативизм и отрицание – это отказ от власти, духовности и нравственности, отказ от правом владеть и распоряжаться собственностью и имуществом и отказ стать лидером.

2. Перенаправление внимания мужчин с решения причин возникшей ситуации на следствие. А именно на поведение баб. Лозунг : «Бабы во всём виноваты!».

3. Как понравиться бабам. Стать мега-бабникам и альфачём.

4. Как освоить «широкий бредень» для поиска бабы на потрахаться.

5.О бабах, об отношениях, об аленизме, о матриархате, о феминизме и опять о бабах.

6. Пропаганда надувных кукол для секса. Дягилев даже чего-то там притащил и демонстрировал. «Знаменитый» Омега тоже призывал закупаться куклами.

Ребята, но это же призыв к труположеству (некрофилия). А это чистейшей воды сатанизм.

7.И прочее дерьмо, но только не то, как стать мужчиной и патриархом.



Именно это и является целью МЭД – возглавить процесс и увести в строну от реального развития мужчин.

На чём ты концентрируешь своё внимание – тем ты и становишься. Читая «Мемуары Омеги» и бегая с бреднем за бабами ты не станешь мужчиной и хозяином совей жизни.



У кого-нибудь думающего может возникнуть вопрос «Ну и для чего это было организовывать МЭД?» Ответ тоже прост: Спецслужбы накопили огромный опыт борьбы с организациями, поэтому всегда ими создавались подобные подставные структуры, чтобы не бегать там за одиночками и вылавливать их по подвалам и чердакам, а те сами выходили на связь и контактировали. Сиди и жди, когда к тебе лох заявится.

Если человек вне системы, то система его не видит и не распознаёт.



Сейчас они уже начинают собой подменять всё МД- мол МЭД и есть МД. И это тоже знакомый приём, когда одна компания поглощает другую идёт постепенная подмена и замещение названия.



Кто-то скажет, сейчас но ведь МЭД проводят акции против повышения пенсионного возраста и против алиментов. Фильм «Красная таблетка» показывали.

На что я отвечу – вас просто ПОСЧИТАЛИ.

Это стандартный способ спецслужб определить из общего количества подписчиков на МЭД тех, кто решится кнопку нажать на компе и проголосовать, а потом из этого количества вычленить тех, кто готов поднять свою задницу и куда-то пойти(активное действие), а именно в кино. Вот именно этих активистов, кто в кино пошёл(кстати билеты покупались не в кассе за наличные), а по вполне конкретному определителю личности(банковская карта и СНИЛС) и взяли на контроль. Из этого количества тупоголовых составят картотеку, спецы дадут каждому характеристику и будут с особенно «перспективными» работать. Чтобы говорили, то что нужно.



Кто ещё в этой обойме агентов влияния?

По моему, из известных блогеров, кроме dislive все находятся под колпаком.

Новосёлов Олег, Бурхаев Денис, Селезнёв Дмитрий, возможно Бирюков, весь состав МЭД уже назвал.

Отдельно стоит Иоганн Себастьян, он же поп Гапон. Это вообще странный персонаж и такую пургу несёт. А количество подписчиков у него подтверждает тот факт, что население деградирует.

Из тех, которых знаю, есть просто откровенные дегенераты, которые трубят о своих похождениях по бабам ,а на самом деле ярые подкаблучники. Ну вообщем на тематике делают контент и зарабатывают на лохах.



Наверное возник вопрос у многих «А кто за ними стоит?».

И на это вопрос тоже есть ответ.

Кто у нас пасёт паству и отвечает за духовные скрепы? Кто строит три храма в сутки? Правильно. РПЦ. И они засветились. Если кто помнит, то три года назад был доклад первопроходцев МД Новосёлова, Бурхаева и Селезнёва перед представителями РПЦ .

Вот после этих докладов следственный комитет снял своя обвинения с Новосёлова Олега, Бурхаев постепенно ушёл с тематики МД на своём канале и они недавно организовали с Новосёловым тренинги какие-то. Селезнёву упал в руки сайт Маскулист и он публично отказался от идеи Патриархата и стал критиковать его и поддерживать МЭД.

Почему они это сделали. У каждого своя причина и осуждать их за это не стоит. Спецы умеют работать с людьми до нужного результата. А вопрос собственной безопасности превыше всего, чем жизни тысячи тупоголовых хомячков.

Тем не менее, они внесли свой весомый вклад в просвещение(не прозрение) мужчин и надо отдать им за это должное. А самим учиться не доверять всему что говорят, а думать своей головой, анализировать и делать выводы. Именно умом силён мужчина.



Далее ворвался в МД «феерично» семейный юрист и известный человек Сорвачёв Антон и создал Мужское Эгалитарное Движение. Это тоже приём из психологии и активно используется спецслужбами – внедрение, подстройка и ведение.



Кстати, никого не удивляет, что юрист(грамотный человек) и не стал регистрировать своё эгалитарное движение в Минюсте(во всяком случае информации об этом я не нашёл) как общественную организацию. Если это действительно так, то МЭД – это фикция, пустышка так же как и все их инициативы.

У слепых и инвалидов есть общественные организации, а мужчины ,за которых ратует семейный юрист Сорвачёв А., даже не достойны того, чтобы иметь общественную организацию, у которых кстати согласно ст.27 Федерального закона от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 02.12.2019) "Об общественных объединениях" есть вполне конкретные права.



Вот ведь парадокс какой, те кто заявляют, что они борются за мужские права на самом деле оставляют мужчин бесправными. Если я правильно понимаю термин «Лицемерие», то это как раз тот случай.



И Сорвачёв А. об этом прекрасно знает. Просто ему хозяева дали задание и он это задание выполняет. И вопрос не в нём(он свою работу выполняет как может), а в тех его последователях у кого не хватает мозгов понять, что их считают за тупоголовых существ.

При этом мало кто анализирует как Антон Сорвачёв вёл подстройку под текущий тренд МД. Dislive это также отметил, только он назвал это переобуванием в воздухе https:// [ссылка скрыта, авторизуйтесь]



И те, кто с упоением слушают и смотрят представителей МЭД даже и не подозревают, что они находятся в матрице, которая создаёт иллюзию что за их права кто-то борется. Они как были рабами матрицы, так и остались ею. Сорвачёв человек системы и он может создать только систему в которой мужчины как были бесправные, так и остались ими.



Для тех, кто в танке: Никто за вас ничего делать не будет. Вы несёте ответственность за свою жизнь. Таковы реалии.



Кто-то скажет ну РПЦ – попы какие-то с кадилом ходят и крестом машут по их праздникам. Чего они могут?

Вот тут и кроется главная ошибка. Это очень могущественная организация, которая обладает властью, влиянием, финансами и мистическими знаниями. То, что вам показывают по зомбоящику – это лишь видимая часть айсберга. Реальных управленцев РПЦ вам никогда не покажут. Они не ездят на кортедже с мигалками с ротой охраны из ФСО. Они не живут во дворцах и не валяют баб по саунам. Они прекрасно знают как работает психика людей и по каким правилам живёт общество. Они обладают тайнами мистическими знаниями и могут их применять. Нельзя попасть в то, что не видно.



Скрытые управленцы прекрасно знают, что Знаки и символы правят миром, а не слово и закон.



А для наглядности того, что к МЭД приложил руку тот, кто понимает этот принцип , обратим внимание на знак МЭД.

Вроде как знак мужского начала, только вот что-то тут не так. И стрелка какая-то прилепленная к кругу и сразу не поймёшь, что это стрела. То есть нет того чувства устремления вверх. Есть ощущение прижатости и пришибленности. Для сравнения посмотрите настоящий мужской знак и сравните свои ощущения от знака МЭД и знаком мужского начала. Но самое главное другое. А именно мощный треугольник вершиной вниз внутри круга. Треугольник это один из магических символов, а треугольник, обращенный вершиной вниз, является лунным и имеет символику женского начала.

Повторю ещё раз - Женского! Никакого мужского.

В то время как треугольник, обращенный вершиной вверх, является солнечным и имеет символику жизни, огня, пламени, жара (отсюда горизонтальная линия, символизирующая воздух), мужское начало.



С чем ещё ассоциируется треугольник вершиной вниз? Правильно. Это направление наконечника стрелки вниз.

А ещё где вы постоянно наблюдаете треугольник вниз? Тоже правильно. Это знак на общественных мужских туалетах, где сливаются нечистоты.



Для тех, кто не умеет делать выводы самостоятельно - сделаю вывод для них.



МУЖСКОЕ ЭГАЛИТАРНОЕ ДВИЖЕНИЕ СОЗДАНО ДЛЯ ТОГО ЧТОБЫ СЛИТЬ МУЖСКОЕ ДВИЖЕНИЕ.



Нужно понимать принцип движения энергии: Куда внимание, туда и энергия. А если ваше внимание направляют на баб, то вы своей энергетикой их усиливаете. Ну а себя соответственно ослабляете. Поэтому и контент весь про баб у мэдовцев и других имбецилов. Вы думаете зря что ли так много фильм про бабское доминирование? Всё рассчитано и продумано из этого принципа.

Также они прекрасно знают, что пока двое сражаются друг с другом, а для этого их надо стравить, то в выигрыше остаётся третья сторона которая находится в покое (классическая 9 стратагема в комплексе с другими стратагемами). Что в принципе и наблюдается – пока одни(мужчины) усиливают своим внимание других(женщин) и потом с ними же и борются(на уничтожение) третья сторона(кто бы это мог быть?) спокойно распоряжается ресурсами в стране себе на пользу. Одни в яростной схватке погибают, а другие получают их собственность.



А где же выход из этой ситуации? А выход там же и где вход.

Если МЭД и их приспешники ведут против чего-то борьбу, значит это именно то, что мужчинам действительно надо.

Подсказка: Приобретать качества патриарха самостоятельно и реализовывать их на практике себе на пользу. Ваши новые качества должны в первую очередь приносить пользу вам.

И не время сейчас вступать в какие-то организации, которые подсовывает вам система.





Коль зашла тема про знаки и символы, то хочу обратить внимание на символику МИСП (MGTOW).

Когда я впервые увидел это знак, то сразу обратил внимание на то, что он похож на одну из славянских рун. Так оно и оказалось. Это руна Крада. А что она означает?

Руна Крада стоит на шестой позиции славянского рунического ряда. Арийцы считали её символом огня, истины и энергии. Предки называли «крадой» жертвенный огонь, который горел в жаровнях на алтаре в древних храмах. С санскрита «крада» переводится как «всепоглощающее яростное пламя».

Древние славяне связывали внутренний смысл руны с Высшим Огнём, который освобождал от внутренних и внешних ограничений, дарил озарение и помогал в самопознании. Энергия знака Крада наставляет носителя на верный путь и избавляет от сомнений. На протяжении трансформации символ поддерживает человека и даёт силы двигаться дальше.

Арийцы считали руну Крада символом огня, истины и энергии.

Значение руны Крада связано с понятием жертвенного огня, праведного гнева и ярости. Сакральный смысл символа сводится к ритуальному огню, который зажигают, обращаясь к высшим силам. Руну используют для усиления внутренней энергетики человека, повышения морального и духовного самосознания.

Славянская Крада означает огонь, но не тот, что сжигает, а в созидательном отношении, дающий жизненную энергию всему вокруг. Руны не стоит бояться, потому что огонь убирает ненужное и оставляет в человеке только сильное. Практики отмечают такие свойства рунного символа Крада:

• развивает лидерские качества;

• помогает достичь цели;

• усиливает энергетику;

• возможность влиять на других людей;

• дает славу и почет;

• улучшает работоспособность и материальное состояние;

• укрепляет любовные отношения и здоровье;

• усиливает храбрость.



https://protalismany.ru/rn/nazvania/runa-krada.html



Из тех материалов МИСП, с которыми мне удалось ознакомиться, славянская руна Рада как раз отражает основные положения МИСП. А если сравнить вышеуказанный разбор понятия Патриархат, основных положений МИСП и значений руны Крада, то всё это перекликается друг с другом и ведёт к усилению мужчин в обществе. При этом самые внимательные заметили, что символ МИСП ещё усилен треугольником вверх.

И это всё не случайно. Есть силы, которые противостоят угнетению мужчин в мире и эти силы также обладают мистическими знаниями и успешно применяют их. При этом заметьте нет какого-нибудь центра и организации и неизвестно от кого это точно пошло.

На чьей стороне каждый из нас – это его выбор и каждый будет пожинать последствия своего выбора.



Вот именно с этим и борются люди системы.

Именно поэтому и вышел ряд кастов Бурхаев критикующих МИСП и их ущербных последователей. Новосёлов также неоднократно негативно высказывался про тех, кто придерживается позиции МИСП.

Будьте внимательны. Не все те, кто именуют себя МИСП ими являются. Внимательно наблюдайте с кем они и о чём говорят. Их поступки скажут об их помыслах и ориентации. Если так называемые «мисповцы» контактируют и сотрудничают с представителями МЭД – это подставные игроки одного и того же кукловода. Сюда можно отнести блогера Don F, персонажа под ником Brissen с сайта Маскулист и блогера Сергея Махрова. Остальных сами выявляйте.

На этом всё. У кого есть ум, тот сам дальше будет разбираться и анализировать происходящие события, делать выводы и двигаться в нужном направлении.

У кого слабоумие или его полное отсутствие, то это их проблема.







Рекомендуемые для изучения материалы:

Какого цвета красная таблетка МД.

Куда движется МД.

Как удалить психологическую программу баборабства. Часть 1 Теория.

Как удалить психологическую программу баборабства.Часть 2.Практика.

Путь мужчины и его отношения с попутчиками.

Поговорим за патриархат.

О патриархате через метафору.

Интеллектуальная элита» МЭД отжигает на Прожекторсобчак(полная версия).



Лже-учителя, лже-пророки и их карма.



А также некоторые книги, которые помогут вам на вашем пути:

Джон Кехо «Подсознание может всё». «Квантовый воин»

Джо Диспенза «Сила подсознания, или Как изменить жизнь за 4 недели» и другие.

Роберт Энтони «Истинные секреты уверенности в себе».

Брайан Трейси «Сила уверенности в себе»

Ричард Бренсон «К чёрту всё! Берись и делай»

Чиа Мантек. «Совершенствование мужской сексуальной энергии.» Агенты влияния в Мужском Движении.Вступление.Буду исходить из того, что мужчины и женщины, которые будут это читать люди образованные (заметьте, я не написал грамотные – грамотные сейчас все) и умеют вникать в информацию, думать, различать и делать выводы(это не одно и тоже что рефлексировать).Теперь начнём.Неоспоримый тезис. Власть всегда контролирует все социальные процессы в обществе, изучает их и при необходимости коррелирует их в нужном для себя русле.Это было всегда, есть и будет, так как от этого зависит управление населением той территории на которой осуществляется власть. Упустил Николай II из под контроля протестное настроение масс и получил революцию. Как впрочем и все остальные революции и дворцовые перевороты в истории человечества.Кто такие агенты влияния? Кто желает изучить эту тему, то в интернете информации хватает. Если коротко, то это люди, которые проводят политику своих хозяев в определённом обществе (страна, партия, организация, социальные слои и т.д.). Кого-то готовят, кого-то покупают , кто за идею трудиться, а многих используют в тёмную(дурачков хватает).Если кто-то думает, что власть не обратила внимание на возмущение мужского населения на откровенный геноцид, то он глупец и пора бы ему поумнеть.Так как вычислить агентов влияния в Мужском Движении?. А всё очень просто.Агенты влияния в МД – это те люди, которые негативно относятся к Патриархату и те, кто проповедуют Патриархат исключительно в семье.Казалось бы между ними проходят так называемые жаркие «баталии» - одни говорят презрительно о патриархалов и дудят в свои дудки, что патриархат невозможен. Другие им противостоят, что может мужчина быть патриархом в семье, надо только бабу найти нужную. И так до бесконечности. И те и другие – это две куклы одного кукольника, только одна надета на правую руку, а другая на левую. И каждая играет свою роль.Это ещё одна метода по оболваниванию населения –показать две лжи(а лучше три и более), а истину скрыть.А истина, как ни странно, на поверхности.Давайте разберёмся с определения того обо что ломаются копья двух кукол на потеху зевак и слабоумных, а именно - что такое Патриархат. Идём в Википедию(самое простое) и читаем:Патриарха́т — форма социальной организации, в которой мужчина является основным носителем политической власти и морального авторитета, осуществляет контроль над собственностью, а отцы в семьях обладают лидирующим положением.Разбираем теперь это понятие.Первым идёт политическая власть. Смотрим опять Википедию(кто желает пусть глубже ныряет в эту тему).Полити́ческая вла́сть — способность одного человека или группы лиц контролировать поведение и действия граждан и общества, исходя из общенациональных или общегосударственных задач.Как сильно сказано! Повторю «контролировать поведение и действия граждан и общества, исходя из общенациональных или общегосударственных задач».Смотрим следующее понятие – моральный авторитет. А что это означает?Моральный авторитет (от лат. auctoritas - суждение, влияние, вес, пример) - в широком смысле — общепризнанное влияние лица или организации на различные сферы общественной жизни, основанное на знаниях, нравственных достоинствах, опыте данного лица или организации, когда общество признало их критерием или идеалом поведения, по которому оцениваются установки и социальные действия остальных членов общества.А если кратко, то моральный авторитет – это проявление нравственных, духовных качеств лидера.И ключевые слова здесь НРАВСТВЕННОСТЬ и ДУХОВНОСТЬ!Разберём и их для интереса.Много есть определений нравственности, но приведу только одно из основополагающих его определений.Нравственность - это Внутренние (духовные и душевные) качества человека, основанные на идеалах добра, справедливости, долга, чести и т.п., которые проявляются в отношении к людям и природе.Есть ещё стадии нравственности –высокая и низкая, но это уже детали. Тема не про это.Духовность. Здесь тоже много определений, но одно из лучших, которое объединяет все остальные, так это вот это:Духовность – это высший этап развития личности и таких качеств, как зрелость, мудрость, когда полностью сформированы жизненные ценности:- определение своего призвания, чувство ответственности перед следующим поколением, воспитание в себе; нравственности и тяга к высокому (искусство, культурные достижения человечества);- готовность к самопожертвованию ради благополучия других, открытость и способность к сопереживанию;- определенный виток развития в физическом и ментальном плане, основа которого ― Слово Божье.Разбираем дальше понятие Патриархат.Контроль над собственностью.Что такое собственность? Опять обратимся в Википедию.И в экономическом аспекте собственность – это исторически развивающиеся общественные отношения по поводу распределения (присвоения), описывающие принадлежность субъекту, у которого имеются полномочия на распоряжение, владение и пользование объектом собственности. Совокупность вещей, принадлежащих данному субъекту — собственник — составляет имущество соответствующего лица, поэтому отношения собственности называются также имущественными отношениями.А кому принадлежали и принадлежат сейчас недра России? Читаем по ссылке либо сами ищем в инете https://fb.ru/article/396931/komu-prinadlejat-nedra-rossii-po-konstitutsii-i-ponyatiyaА есть ещё категории юридическая, гражданско-правовая и имущественная.Ну про понятие «контроль» и так понятно.Ну и в последнюю очередь идёт уже то, что отцы в семьях обладают лидирующим положением. И здесь ключевое понятие – это ЛИДЕР.И Патриархат по своей сути и по форме чётко отражён именно в этой последовательности:1.ПОЛИТИЧЕСКАЯ ВЛАСТЬ2.МОРАЛЬНЫЙ АВТОРИТЕТ3.КОНТРОЛЬ НАД СОБСТВЕННОСТЬЮ4.ЛИДЕР В СЕМЬЕ.Теперь вы понимаете от чего вам предлагают отказаться отрицая Патриархат?Правильно. А зачем холопам власть, да ещё политическая. Для холопов существует единственная власть – это власть его господина-барина.И морали у холопов не должно быть. Единственная мораль у холопов – это подчиняться своему господину.Контроль над собственностью? Да вы очумели что ли холопы? Откуда у вас собственность? Это мы что-то недоглядели.Лидер в семье? У холопов не может быть лидеров. Спартак вон что наделал в Римской империи, да Сенька Разин с Пугачёвым кровушки попили. Никаких лидеров!Но чтобы мужичьё бунтовало мы кинем вам кость –главенство в семье, типа патриархата, но создадим такие условия, что его невозможно применить в реалиях. А то вдруг понравиться и пойдёте дальше семьи.А свойство психики такового, что начав отрицание какое-нибудь понятие( в данном случае -Патриархат) человек потом отрицает и смысл заложенный в этом понятии. Но нет, вслед за своими «гуру» безъяйцевые мальчики-зайчики в коротких штанишках нестройным хором дудят – патриархата нет и не может быть,пацриархалы фу-фу и т.п.Мужчина, который обладает первыми тремя качествами безусловно будет иметь лидирующее положение в любом обществе(в том числе и семье).А через политическую власть изменять законы таким образом, чтобы общество процветало.И этому всему надо и можно научиться, только в наше время это возможно исключительно через самообразование. А у нас «букофф многавато».Кто-то скажет, что такого никогда не было. Где эти уникумы-патриархалы? Да наши предки были гораздо умнее и мудрее нас.Смотрим копное право и земства. Кстати Путин В.В. уже упоминал о реставрации земств. «Именно развитие земств, местного самоуправления в свое время позволило России совершить рывок, найти грамотные кадры для проведения крупных прогрессивных преобразований»,Только где их найти эти кадры в России, если мужское население бегает с «широким бреднем» за бабами в надежде нюхнуть «вареник». А прочитать 5-6 страниц – это для них «многа букофф» и «еле осилил портянку».Какую вы хотите хорошую жизнь в России, если в голове только одно: жопа-вареник, жопа-вареник, жопа-вареник.Теперь на минуточку о женщинах.Да, они примитивные в своём мышлении, где-то странные и непонятные нам мужчинам. Но они отнюдь не дуры, как их пытаются представить некоторые активисты мужского движения. У женщин мощно работает инстинкт выживания и в первую очередь они нуждаются в безопасности и сытости для себя и потомства. И что они видят вокруг в нашем обществе? Мужчин, которые бухают и курят. А это те, кто себя убивают и на бессознательном уровне у неё срабатывает программа опасности остаться одной без средств существования. И она просто вынуждена искать другого, и при этом как можно больше взять ресурса от нынешнего(тем более это обществом поощряется, а инстинкт штука сильная) чтобы чувствовать себя в безопасности.Она видит, что кругом баборабы, воспитанные своими родителями, которые бегают за каждым вареником и готовы стелиться под баб и совать свой конец в каждую дырку, считая это главным достижением мужчины. А женщина знает, что она не совершенна и у неё страх опять быть покинутой очередным идиотом, который побежит за очередной юбкой. И она доит этого идиота ради собственной безопасности и выживания.Женщины видят вокруг мужчин которые не способны добывать ресурсы и грамотно распоряжаться ими, шляются по ночным клубам, бухают, курят и наркоманят, играют в компьютерные игры и валяются на диванах смотря всякие говно-шоу.Где лидеры? И лидер это не тот, кто организовал поход в клуб и пьянку со шлюхами.Теперь вопрос риторический. С какого хрена женщина должна уважать таких мужчин и идти за ними и подавать патроны? Таких лохов только доить надо. Что они успешно и делают.Теперь два риторических вопроса:1.Что такое ПАТРИАРХАТ ?Подсказка: И это не пьяный мужик, который стучит кулаком по столу и «строит» бабу с детьми.2.От чего призывают отказаться активисты МЭД ?Кто понял – у вас есть достойное будущее. Кто до сих пор не понял – ну значит … «жопа-вареник» и финансовая пропасть в которую можно падать всю жизнь. Куда население России вообщем-то и летит со скоростью звука. И это закономерно.Проблема в самих мужчинах . Но в тоже время МЭД и другие участники МД вам утверждают, что с вами парни всё в порядке, т.е. не надо развиваться и над собой работать, это бабы такие в наше время стервозные и неверные и т.д. и т.п.Растекаться дальше по древу не буду, кто понял, тот понял. Остальные….. их жизнь.Теперь кратко пробежимся кто агенты влияния в Мужском Движении .В первую очередь – это мужское эгалитарное движение, так называемый МЭД. Оно в принципе для этого и создавалось юристом Сорвачёвым и теми, кто за ним стоит.Вот интересно почему название «мужское эгалитарное». Ведь Эгалитаризм – это концепция, в основе которой лежит идея, предполагающая создание общества с равными политическими, экономическими, социальными и гражданскими правами всех членов этого общества, как идеал — равенство возможностей.Одна из ключевых фраз – «всех членов общества».Почему «мужское»? Но это противоречие мало кого волнует. Думать-то нечем, а читать –много букофф.Каков основной посыл этого общества и что проповедуют их блогеры.1.Попытки привить негативизм к понятию Патриархат.Именно поэтому были атаки на dislive и его подписчиков.А как известно знающим людям, если человек отрицает ключевое слово, то этим он отрицает и сам его смысл.А к чему приводит негативизм и отрицание – это отказ от власти, духовности и нравственности, отказ от правом владеть и распоряжаться собственностью и имуществом и отказ стать лидером.2. Перенаправление внимания мужчин с решения причин возникшей ситуации на следствие. А именно на поведение баб. Лозунг : «Бабы во всём виноваты!».3. Как понравиться бабам. Стать мега-бабникам и альфачём.4. Как освоить «широкий бредень» для поиска бабы на потрахаться.5.О бабах, об отношениях, об аленизме, о матриархате, о феминизме и опять о бабах.6. Пропаганда надувных кукол для секса. Дягилев даже чего-то там притащил и демонстрировал. «Знаменитый» Омега тоже призывал закупаться куклами.Ребята, но это же призыв к труположеству (некрофилия). А это чистейшей воды сатанизм.7.И прочее дерьмо, но только не то, как стать мужчиной и патриархом.Именно это и является целью МЭД – возглавить процесс и увести в строну от реального развития мужчин.На чём ты концентрируешь своё внимание – тем ты и становишься. Читая «Мемуары Омеги» и бегая с бреднем за бабами ты не станешь мужчиной и хозяином совей жизни.У кого-нибудь думающего может возникнуть вопрос «Ну и для чего это было организовывать МЭД?» Ответ тоже прост: Спецслужбы накопили огромный опыт борьбы с организациями, поэтому всегда ими создавались подобные подставные структуры, чтобы не бегать там за одиночками и вылавливать их по подвалам и чердакам, а те сами выходили на связь и контактировали. Сиди и жди, когда к тебе лох заявится.Если человек вне системы, то система его не видит и не распознаёт.Сейчас они уже начинают собой подменять всё МД- мол МЭД и есть МД. И это тоже знакомый приём, когда одна компания поглощает другую идёт постепенная подмена и замещение названия.Кто-то скажет, сейчас но ведь МЭД проводят акции против повышения пенсионного возраста и против алиментов. Фильм «Красная таблетка» показывали.На что я отвечу – вас просто ПОСЧИТАЛИ.Это стандартный способ спецслужб определить из общего количества подписчиков на МЭД тех, кто решится кнопку нажать на компе и проголосовать, а потом из этого количества вычленить тех, кто готов поднять свою задницу и куда-то пойти(активное действие), а именно в кино. Вот именно этих активистов, кто в кино пошёл(кстати билеты покупались не в кассе за наличные), а по вполне конкретному определителю личности(банковская карта и СНИЛС) и взяли на контроль. Из этого количества тупоголовых составят картотеку, спецы дадут каждому характеристику и будут с особенно «перспективными» работать. Чтобы говорили, то что нужно.Кто ещё в этой обойме агентов влияния?По моему, из известных блогеров, кроме dislive все находятся под колпаком.Новосёлов Олег, Бурхаев Денис, Селезнёв Дмитрий, возможно Бирюков, весь состав МЭД уже назвал.Отдельно стоит Иоганн Себастьян, он же поп Гапон. Это вообще странный персонаж и такую пургу несёт. А количество подписчиков у него подтверждает тот факт, что население деградирует.Из тех, которых знаю, есть просто откровенные дегенераты, которые трубят о своих похождениях по бабам ,а на самом деле ярые подкаблучники. Ну вообщем на тематике делают контент и зарабатывают на лохах.Наверное возник вопрос у многих «А кто за ними стоит?».И на это вопрос тоже есть ответ.Кто у нас пасёт паству и отвечает за духовные скрепы? Кто строит три храма в сутки? Правильно. РПЦ. И они засветились. Если кто помнит, то три года назад был доклад первопроходцев МД Новосёлова, Бурхаева и Селезнёва перед представителями РПЦ .Вот после этих докладов следственный комитет снял своя обвинения с Новосёлова Олега, Бурхаев постепенно ушёл с тематики МД на своём канале и они недавно организовали с Новосёловым тренинги какие-то. Селезнёву упал в руки сайт Маскулист и он публично отказался от идеи Патриархата и стал критиковать его и поддерживать МЭД.Почему они это сделали. У каждого своя причина и осуждать их за это не стоит. Спецы умеют работать с людьми до нужного результата. А вопрос собственной безопасности превыше всего, чем жизни тысячи тупоголовых хомячков.Тем не менее, они внесли свой весомый вклад в просвещение(не прозрение) мужчин и надо отдать им за это должное. А самим учиться не доверять всему что говорят, а думать своей головой, анализировать и делать выводы. Именно умом силён мужчина.Далее ворвался в МД «феерично» семейный юрист и известный человек Сорвачёв Антон и создал Мужское Эгалитарное Движение. Это тоже приём из психологии и активно используется спецслужбами – внедрение, подстройка и ведение.Кстати, никого не удивляет, что юрист(грамотный человек) и не стал регистрировать своё эгалитарное движение в Минюсте(во всяком случае информации об этом я не нашёл) как общественную организацию. Если это действительно так, то МЭД – это фикция, пустышка так же как и все их инициативы.У слепых и инвалидов есть общественные организации, а мужчины ,за которых ратует семейный юрист Сорвачёв А., даже не достойны того, чтобы иметь общественную организацию, у которых кстати согласно ст.27 Федерального закона от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 02.12.2019) "Об общественных объединениях" есть вполне конкретные права.Вот ведь парадокс какой, те кто заявляют, что они борются за мужские права на самом деле оставляют мужчин бесправными. Если я правильно понимаю термин «Лицемерие», то это как раз тот случай.И Сорвачёв А. об этом прекрасно знает. Просто ему хозяева дали задание и он это задание выполняет. И вопрос не в нём(он свою работу выполняет как может), а в тех его последователях у кого не хватает мозгов понять, что их считают за тупоголовых существ.При этом мало кто анализирует как Антон Сорвачёв вёл подстройку под текущий тренд МД. Dislive это также отметил, только он назвал это переобуванием в воздухе https://И те, кто с упоением слушают и смотрят представителей МЭД даже и не подозревают, что они находятся в матрице, которая создаёт иллюзию что за их права кто-то борется. Они как были рабами матрицы, так и остались ею. Сорвачёв человек системы и он может создать только систему в которой мужчины как были бесправные, так и остались ими.Для тех, кто в танке: Никто за вас ничего делать не будет. Вы несёте ответственность за свою жизнь. Таковы реалии.Кто-то скажет ну РПЦ – попы какие-то с кадилом ходят и крестом машут по их праздникам. Чего они могут?Вот тут и кроется главная ошибка. Это очень могущественная организация, которая обладает властью, влиянием, финансами и мистическими знаниями. То, что вам показывают по зомбоящику – это лишь видимая часть айсберга. Реальных управленцев РПЦ вам никогда не покажут. Они не ездят на кортедже с мигалками с ротой охраны из ФСО. Они не живут во дворцах и не валяют баб по саунам. Они прекрасно знают как работает психика людей и по каким правилам живёт общество. Они обладают тайнами мистическими знаниями и могут их применять. Нельзя попасть в то, что не видно.Скрытые управленцы прекрасно знают, что Знаки и символы правят миром, а не слово и закон.А для наглядности того, что к МЭД приложил руку тот, кто понимает этот принцип , обратим внимание на знак МЭД.Вроде как знак мужского начала, только вот что-то тут не так. И стрелка какая-то прилепленная к кругу и сразу не поймёшь, что это стрела. То есть нет того чувства устремления вверх. Есть ощущение прижатости и пришибленности. Для сравнения посмотрите настоящий мужской знак и сравните свои ощущения от знака МЭД и знаком мужского начала. Но самое главное другое. А именно мощный треугольник вершиной вниз внутри круга. Треугольник это один из магических символов, а треугольник, обращенный вершиной вниз, является лунным и имеет символику женского начала.Повторю ещё раз - Женского! Никакого мужского.В то время как треугольник, обращенный вершиной вверх, является солнечным и имеет символику жизни, огня, пламени, жара (отсюда горизонтальная линия, символизирующая воздух), мужское начало.С чем ещё ассоциируется треугольник вершиной вниз? Правильно. Это направление наконечника стрелки вниз.А ещё где вы постоянно наблюдаете треугольник вниз? Тоже правильно. Это знак на общественных мужских туалетах, где сливаются нечистоты.Для тех, кто не умеет делать выводы самостоятельно - сделаю вывод для них.МУЖСКОЕ ЭГАЛИТАРНОЕ ДВИЖЕНИЕ СОЗДАНО ДЛЯ ТОГО ЧТОБЫ СЛИТЬ МУЖСКОЕ ДВИЖЕНИЕ.Нужно понимать принцип движения энергии: Куда внимание, туда и энергия. А если ваше внимание направляют на баб, то вы своей энергетикой их усиливаете. Ну а себя соответственно ослабляете. Поэтому и контент весь про баб у мэдовцев и других имбецилов. Вы думаете зря что ли так много фильм про бабское доминирование? Всё рассчитано и продумано из этого принципа.Также они прекрасно знают, что пока двое сражаются друг с другом, а для этого их надо стравить, то в выигрыше остаётся третья сторона которая находится в покое (классическая 9 стратагема в комплексе с другими стратагемами). Что в принципе и наблюдается – пока одни(мужчины) усиливают своим внимание других(женщин) и потом с ними же и борются(на уничтожение) третья сторона(кто бы это мог быть?) спокойно распоряжается ресурсами в стране себе на пользу. Одни в яростной схватке погибают, а другие получают их собственность.А где же выход из этой ситуации? А выход там же и где вход.Если МЭД и их приспешники ведут против чего-то борьбу, значит это именно то, что мужчинам действительно надо.Подсказка: Приобретать качества патриарха самостоятельно и реализовывать их на практике себе на пользу. Ваши новые качества должны в первую очередь приносить пользу вам.И не время сейчас вступать в какие-то организации, которые подсовывает вам система.Коль зашла тема про знаки и символы, то хочу обратить внимание на символику МИСП (MGTOW).Когда я впервые увидел это знак, то сразу обратил внимание на то, что он похож на одну из славянских рун. Так оно и оказалось. Это руна Крада. А что она означает?Руна Крада стоит на шестой позиции славянского рунического ряда. Арийцы считали её символом огня, истины и энергии. Предки называли «крадой» жертвенный огонь, который горел в жаровнях на алтаре в древних храмах. С санскрита «крада» переводится как «всепоглощающее яростное пламя».Древние славяне связывали внутренний смысл руны с Высшим Огнём, который освобождал от внутренних и внешних ограничений, дарил озарение и помогал в самопознании. Энергия знака Крада наставляет носителя на верный путь и избавляет от сомнений. На протяжении трансформации символ поддерживает человека и даёт силы двигаться дальше.Арийцы считали руну Крада символом огня, истины и энергии.Значение руны Крада связано с понятием жертвенного огня, праведного гнева и ярости. Сакральный смысл символа сводится к ритуальному огню, который зажигают, обращаясь к высшим силам. Руну используют для усиления внутренней энергетики человека, повышения морального и духовного самосознания.Славянская Крада означает огонь, но не тот, что сжигает, а в созидательном отношении, дающий жизненную энергию всему вокруг. Руны не стоит бояться, потому что огонь убирает ненужное и оставляет в человеке только сильное. Практики отмечают такие свойства рунного символа Крада:• развивает лидерские качества;• помогает достичь цели;• усиливает энергетику;• возможность влиять на других людей;• дает славу и почет;• улучшает работоспособность и материальное состояние;• укрепляет любовные отношения и здоровье;• усиливает храбрость.https://protalismany.ru/rn/nazvania/runa-krada.htmlИз тех материалов МИСП, с которыми мне удалось ознакомиться, славянская руна Рада как раз отражает основные положения МИСП. А если сравнить вышеуказанный разбор понятия Патриархат, основных положений МИСП и значений руны Крада, то всё это перекликается друг с другом и ведёт к усилению мужчин в обществе. При этом самые внимательные заметили, что символ МИСП ещё усилен треугольником вверх.И это всё не случайно. Есть силы, которые противостоят угнетению мужчин в мире и эти силы также обладают мистическими знаниями и успешно применяют их. При этом заметьте нет какого-нибудь центра и организации и неизвестно от кого это точно пошло.На чьей стороне каждый из нас – это его выбор и каждый будет пожинать последствия своего выбора.Вот именно с этим и борются люди системы.Именно поэтому и вышел ряд кастов Бурхаев критикующих МИСП и их ущербных последователей. Новосёлов также неоднократно негативно высказывался про тех, кто придерживается позиции МИСП.Будьте внимательны. Не все те, кто именуют себя МИСП ими являются. Внимательно наблюдайте с кем они и о чём говорят. Их поступки скажут об их помыслах и ориентации. Если так называемые «мисповцы» контактируют и сотрудничают с представителями МЭД – это подставные игроки одного и того же кукловода. Сюда можно отнести блогера Don F, персонажа под ником Brissen с сайта Маскулист и блогера Сергея Махрова. Остальных сами выявляйте.На этом всё. У кого есть ум, тот сам дальше будет разбираться и анализировать происходящие события, делать выводы и двигаться в нужном направлении.У кого слабоумие или его полное отсутствие, то это их проблема.Рекомендуемые для изучения материалы:Какого цвета красная таблетка МД.Куда движется МД.Как удалить психологическую программу баборабства. Часть 1 Теория.Как удалить психологическую программу баборабства.Часть 2.Практика.Путь мужчины и его отношения с попутчиками.Поговорим за патриархат.О патриархате через метафору.Интеллектуальная элита» МЭД отжигает на Прожекторсобчак(полная версия).Лже-учителя, лже-пророки и их карма.А также некоторые книги, которые помогут вам на вашем пути:Джон Кехо «Подсознание может всё». «Квантовый воин»Джо Диспенза «Сила подсознания, или Как изменить жизнь за 4 недели» и другие.Роберт Энтони «Истинные секреты уверенности в себе».Брайан Трейси «Сила уверенности в себе»Ричард Бренсон «К чёрту всё! Берись и делай»Чиа Мантек. «Совершенствование мужской сексуальной энергии.» Вывести Вид форума: древовидный (классический) линейный (без отступов) Последние темы на форуме Название темы Сообщения Форум Автор темы и дата создания Последнее сообщение Негативные эмоции и что с ними делать. 1 (1) Мужской форум - мужские темы Monah Cегодня в 08:09 Monah Cегодня в 08:09 Агенты влияния в Мужском Движении. 1 (1) Мужской форум - мужские темы Monah Cегодня в 08:08 Monah Cегодня в 08:08 Лже-учителя, лже-пророки и их карма. 1 (1) Мужской форум - мужские темы Monah Cегодня в 08:07 Monah Cегодня в 08:07 Для тех, кто не верит в Карму. 1 (1) Мужской форум - мужские темы Monah Cегодня в 08:06 Monah Cегодня в 08:06 «Интеллектуальная элита» МЭД отжигает на Прожекторсобчак. 1 (1) Мужской форум - мужские темы Monah Cегодня в 08:05 Monah Cегодня в 08:05 О Патриархате через метафору. 1 (1) Мужской форум - мужские темы Monah Cегодня в 08:04 Monah Cегодня в 08:04 ПОГОВОРИМ ЗА ПАТРИАРХАТ. 1 (1) Мужской форум - мужские темы Monah Cегодня в 08:03 Monah Cегодня в 08:03 Идёт загрузка...



