Подменю: Главная /

Форумы /

Форум: Мужской форум - мужские темы /

Тема: Лже-учителя, лже-пророки и их карма. Форум: Мужской форум - мужские темы Новая тема Тема: Лже-учителя, лже-пророки и их карма. Выберите форум - Нижний Новгород - - АвтоФорум - - Банковский форум - - Бухгалтерский форум - - ЗооМир - - Компьютеры, смартфоны, гаджеты - - Кулинарный форум - - Маркетинг, Реклама, Дизайн - - Милосердие и Благотворительность - - Мебель, интерьеры, дом - - Медицина и Здоровье - - Мода, одежда, обувь - - Музыкальный форум - - Недвижимость - - Наука, образование - - Политика и Власть - - Производство, промышленность - - Работа, вакансии, фриланс - - Религия - - Спорт - - Страхование - - Строительство и ремонт - - Технический прогресс, инновации - - Философия, Психология, Эзотерика - - Экономика, финансы, бизнес - - Юридический форум - - ДарМен - Встречи - - ДарМен - дарить и менять - - ДарМен - Нужды - - Детишки и их делишки - - Форум хорошего настроения - - Женский форум - - Мужской форум - мужские темы - - Житейские советы - - КВН - - Ни о чем и о важном - - Поздравления! - - Форум по интересам - - Форум сексуального общения - - Туризм, путешествия - - Клубы, тусовки - - Развлечение и Отдых - - Фотоальбомы: Дети портала - - Фотоальбомы: Мой отпуск - - Фотоальбомы: Мой отдых - - Фотоальбомы: ГИПОРТ.РУ - - Фотоальбомы: Разное - - Литературный форум - - Творчество пользователей портала - - Вопросы и предложения по работе Портала ГИПОРТ.РУ - - Спрос и Предложение - - Торговая площадка - - Администрация ГИПОРТ.РУ - - Архив - - - aaaaaaaaaaaaaaaaaaa - - Статьи и Советы - - Тсинкроссинг-Диски - - Тсинкроссинг-Игры - - Тсинкроссинг-Видеокассеты - - Буккроссинг-Книги New! Monah Cегодня в 08:07 «Ответить»

Предупреждаю сразу- это не развлекательное чтиво про баб и их поведение.

Сейчас затрону такую тему, которую отпетым материалистам категорически запрещается познавать. Бомбанёт мегатоннами в их слабом мозге.

Для духовно продвинутых это будет не ново. А вот ищущим думаю зайдёт(а может и нет, но это их проблема).

Речь пойдёт о лже-учителях и лже-пророках в мужском движении и какая карма их ожидает.

Периодически слушаю очень активных блогеров в мужском движении и удивляюсь с какой бесстрашностью они периодически несут всякую ерунду и призывают своих подписчиков и слушателей следовать их наставлениям, правилам и убеждениям . И ведь находятся последователи, которые не обладая критическим мышлением, верят всей той ахинеи, что изрекают такие блогеры. Большинство блогеров(судя по всему все кроме Бурхаева Д., но он сошёл с колеи МД ) даже не имеют образование или курсов психолога и абсолютно не понимают как работает психика человека. К тому же ещё начинают рассуждать об истории, религии, экономики и политике.

Чтобы понимать о чём идёт речь нужно дать определение тому термину, который будем рассматривать.

А именно слово «Учитель». Есть много определений в интернете и литературе, но все сводятся к одной точке.

Учитель – это наставник и воспитатель.

Учитель несёт ответственность за то, чему учит своих учеников.

Люди, взявшие на себя обязанности учителя, должны соответствовать требованиям этой профессии, быть человеколюбивыми, честными, открытыми и постоянно вести над собой работу по внутреннему самосовершенствованию.

И это естественно, так как то, каким навыкам и знаниям научит учитель своих учеников по такому руслу и пойдёт их жизнь.

А ведь для того, чтобы чему то научить других учитель должен сам знать предмет в совершенстве, проверить его на практике, получить результат в результате тестирования и затем передавать этот опыт другим. Таким образом, из поколения в поколение, накапливаются знания, помогающие ученикам осваивать необходимые им для успешной жизни знания.

Некоторый высказывания:

«Что может быть честнее и благороднее, как учить других тому, что сам наилучшим образом знаешь...»(М. Квинтилиан)

«Вечным законом да будет: учить и учиться всему через примеры, наставления и применение на деле...»(Н. А. Коменский)

К сожалению 100 лет назад эта преемственность передачи знаний из поколений была прервана первой мировой войной, затем гражданская, красный террор развязанный Троцким, раскулачивание и расказачивание ,а в 1941 лет началась Великая Отечественная Война.

Вообщем тот мужской генофонд, который должен был передать опыт предков был выкошен и рождающихся мальчиков отдали на воспитание женскому полу. Смотрим фильм «Мизандрия» - очень хороший и правдивый фильм.

Бабы не могут воспитать в мальчике ни мужественность, ни воинов.

Бабы могут воспитать только подобие себя(в лучшем случае).

Карму женщин я отразил в материале «Для тех кто не верит в карму». Они пожинают своё и будут ещё долго пожинать и в этом воплощении и в последующих и их дети будут нести эту карму и так до тех пор, пока не искупят свою вину перед теми, кому они своим лже-воспитанием и лже-учением искалечили жизнь.

Тут я думаю уже многие поняли о чём речь будет идти дальше, но всё равно продолжу.

Так вот, «Мы из поколения мужчин, выращенных женщинами. Поможет ли другая женщина, в решении наших проблем?»(к/ф «Бойцовский клуб»).

И вот думающие мужчины ,обладающие критическим мышлением, перестают верить всему том матриархальному потоку лжи с экрана и начинают искать истину. И на сегодня, к сожалению, очень мало источников из которых можно подчерпнуть то, как надо правильно жить мужчине и его отношение с окружающим миром.

И одним из таких источников являются священные писания существующих религий( хоть и есть информация что первоисточники пытались переписать, но думаю, что не столь кардинально).К ним и обратимся.

Так вот, если есть учителя, то есть и их антипод, то есть –лже-учителя.

А кто даст лучше определение о лже-учителях и лже-пророков, как не священные писания.

Проходим по ссылке и читаем 7 признаков лже-учителей [ссылка скрыта, авторизуйтесь]

Отмечу жирным шрифтом то, на что нужно обратить особенное внимание:

Иисус говорит: “Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей одежде, а внутри суть волки хищные. По плодам их узнаете их” (Евангелие от Матфея 7:15-16).

3. Иная позиция. В каком положении послание оставит вас? Истинные христиане “удаляются от господствующего в мире растления похотью” (2 Петра 1:4). Об обманщиках Петр говорит: “Обещают им свободу, будучи сами рабы тления; ибо, кто кем побежден, тот тому и раб” (2 Петра 2:19). По-настоящему верующий избегает развращения и упадка, притворщик же преуспевает в этих грехах.

Вспомним, какую тематику мужчинам предлагают на мэдовском ютуб канале «Мужская консультация» : «Как стать альфачом», «Как стать мега-бабником» и т.п.

Глянем канал псевдо «Макса Майорова» и остальных блогеров пропагандирующих растление похотью.

4. Иной характер. Каких людей производит это послание? Подлинный верующий стремится к добродетели, рассудительности, воздержанию, терпению, благочестию и братолюбию (2 Петра 1:5-6). Притворных же христиан характеризуют дерзость и своеволие (2 Петра 2:10), они — с “сердцем приученным к любостяжанию” и “глазами, исполненными любострастия” (2 Петра 2:14).

5. Иной призыв. Почему вы должны их слушать? Настоящие учителя обращаются к Писанию: “И притом мы имеем вернейшее пророческое слово” (2 Петра 1:19), используя Божье слово. Лжеучителя “произнося надутое пустословие, уловляют в плотские похоти и разврат тех, которые едва отстали от находящихся в заблуждении” (2 Петра 2:18).

6. Иные плоды. К какому результату приводят послания? Истинные верующие “не остаются без успеха и плода в познании Господа” (2 Петра 1:8). Лжепророки же — “безводные источники” (2 Петра 2:17). Интересная ситуация – они обещают много, но дают очень мало.

7. Иной конец. Куда вас в конце концов приведет послание? В этом и заключается самое главное отличие. Истинным христианам “откроется свободный вход в вечное Царство Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа” (2 Петра 1:11). Лжеучителя “навлекут сами на себя скорую погибель” (2 Петра 2:1). “И из любостяжания будут уловлять вас льстивыми словами; суд им давно готов, и погибель их не дремлет” (2 Петра 2:3).

Посмотрим что у мусульман с этим делом твориться.

От Муавии бин Джайба передают, что Посланник Аллаха (мир ему и благословение) сказал: «Горе же тому человеку, который лжёт, чтобы рассмешить людей! Горе ему, горе ему!» (Абу Давуд, Тирмизи).

Пророк (мир ему и благословение) сказал: «Есть три признака лицемера: он лжёт, когда говорит; даёт слово и не держит его; ему доверяют – он предаёт» (Бухари, Муслим).

«В Судный день больше всего грехов окажется у того, кто больше всех ведёт ложные разговоры». Хадис, переданный ибн Аби ад-Дунья.

«Остерегайтесь лжи, ложь ходит вместе с заблуждением, и они оба находятся в аду». Хадис, переданный ибн Маджа, Насаи.

Можно ещё другие религии проверить, но это уже каждый пусть потрудиться сам, но везде сходиться к одному – ложь и клевета оружие Дьявола(Шайтана).

«Евангелие от Иоанна…8:44.

Ваш отец диавол; и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был человекоубийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи.»

Аллах предупредил нас: «О те, которые уверовали! Не следуйте по стопам сатаны. А если кто следует по стопам сатаны, то ведь он призывает к мерзости и грехам»

Дьявол сеет раздор. Вот что сказал Папа Римский Франциск «Разделение – это удел «отца лжи», «отца раздоров», который делает все, что в его силах, чтобы разделить нас»,

Теперь, кто дочитал до этого момента окиньте взглядом всё мужское движение и определите тех, кто сеет раздор, кто лжёт и клевещет на других(вспомним Ванталу, который необоснованно обозвал блогера под ником dislive пидорасом, а его подписчиков хомячками), кто считает себя единственно истинным учением и кто отвергает патриархат.

Кстати о Патриархате. Посмотрим определение Патриархата в Википедии.

Патриарха́т (букв. власть отца, греч. πατήρ — «отец» и ἀρχή — «господство, начало, власть», также андрархия, андрократия) — форма социальной организации, в которой мужчина является основным носителем политической власти и морального авторитета, осуществляет контроль над собственностью, а отцы в семьях обладают лидирующим положением.

Ещё раз отмечу , что в первую очередь «мужчина является основным носителем политической власти и морального авторитета, осуществляет контроль над собственностью,..»

Теперь вопрос: Назовите мне того идиота, от которого пошло, что патриарх – это тот у кого есть баба и семья? Тех слабоумных, кто это повторяет хоть пруд пруди. От кого это пошло?

Тут отправлю к материалу «Поговорим за патриархат» и «О патриархате через метафору».

Давайте разберём, что означают утверждения Михаила Н. и Селезнёва Д. о том, что патриархат невозможен. От чего они отказываются и призывают отказаться своих последователей?

Каждое слово несёт заложенный в нём смысл и отрицая или используя этот слово в негативном смысле человек на бессознательном уровне отрицает вложенное в него понятие. И не важно знает он сейчас смысл этого слова или нет, так как на бессознательном уровне известно всё.

Так против чего выступает секта анти-патриархата? Совершенно верно. Они выступают против того, чтобы мужчины , по праву своего рождения, стали основными носителями политической власти ,морального авторитета в обществе и контролировали собственность(как свою так и народную). Именно этот смысл заложен на бессознательном уровне и те, кто отрицает слово «патриархат» отрицает его суть. А если ты не хозяин, то кто ты ? Правильно, ты РАБ!

А как известно, если ты не управляешь свой жизнью, то ей управляет кто-то другой и как правило в своих интересах.

Теперь пришло время узнать как распознать культы и секты и выявить лже-учителей..

Читаем и думаем своей головой [ссылка скрыта, авторизуйтесь]

И первое, что мы видим из семи характеристик – это

1.Они выступают против критического мышления, не позволяя людям думать самостоятельно.

Далее читаем и бац!

2. Они опускают авторитет семьи вместо того, чтобы настаивать на библейском приоритете семьи.

Откуда пошёл термин «серийная моногамия»( а попросту блуд) и кто его продвигает? Кто утверждает с пеной у рта, что семьи нет и не будет?

Далее,

3. Они изолируют членов группы и отвергают их в случае, если они решат уйти, а не помогают им исполнять Божью волю.

Я ни на кого не намекаю, но думающие люди уже догадались.

4. Они поощряют чрезмерную преданность и связь с руководством культа, а не с Иисусом.

Подписчики, стримы, просмотры фильмов и т.п.

5. Они нарушают библейские границы поведения, а не ходят в чистоте и непорочности.

Непорочности! Библия: Писание учит сексуальной чистоте.

Думаю достаточно на этом.

И в заключении, у кого хватит сил, можно посмотреть материал «Лжепророки и лжеучителя» [ссылка скрыта, авторизуйтесь]

Я лишь из этого материала отмечу следующее:

“Были и лжепророки в народе, как и у вас будут лжеучители, которые введут пагубные ереси и, отвергаясь искупившего их Господа, навлекут сами на себя скорую погибель.” (2 Пет. 2:1)

Лжепророки идут в ад или, по крайней мере, “навлекут сами на себя скорую погибель” (2 Пет. 2:1). Они не ходят по миру, провозглашая Евангелие, и не любят Иешуа. Лжепророки уводят людей от Иешуа, как и лжеучителя.»

Особенно мне импонирует, когда некоторые блогеры «предсказывают» будущее. Те ещё «нострадамусы».Мало кто знает, что будет через год, через два, а тем более через 5 и 10 лет.

Разве верил кто в СССР, что могучая держава развалится на части без единого выстрела в 1991 году? Знали об этом только посвящённые и те, кто готовил этот развал. Для всего остального населения это было шоком.

Вот придёт к власти в России Рамзан Кадыров и будем жить по законам Шариата. Проституток и шалав публично казнят на Красной площади и всем покажут по федеральным каналам в прямом эфире. Да я первым буду за это мероприятие. Мужчинам вернут права на детей. Имущество будет неотчуждаемое и т.д.

Вывод. Опасайтесь лже-учителей и лже-пророков. Всё проверяйте и перепроверяйте. К сожалению, как утверждают некоторые социологи в обществе лишь 5% думающих людей. Остальные это послушное стадо, которое следует за пастухом.

«Но почему народ невежествен? Потому что так надо. Невежество — хранитель добродетели. У кого нет надежд, у того нет и честолюбия. Невежда пребывает в спасительном мраке, который, лишая его возможности видеть, спасает его от недозволенных желаний. Отсюда — неведение. Кто читает — тот мыслит, а кто мыслит — тот рассуждает. А зачем, спрашивается, народу рассуждать? Не рассуждать — таков его долг и в то же время его счастье. Эти истины неоспоримы. На них зиждется общество.» — В. Гюго «Человек, который смеётся»

Мнение психологов:

«95 процентов людей на Земле — инертная масса. Один процент составляют святые и ещё один — непроходимые кретины. Остаётся три процента — те, кто могут чего-то добиться… и добиваются.»

«Когда ты умер, ты об этом не знаешь, только другим тяжело. То же самое, когда ты тупой.»



Британские ученые считают, что 95% населения — идиоты,

Теперь вернёмся к карме вышеуказанных персонажей за их ложь и обман.

Зайду через метафору.

Представьте что родственники(предки, род) собирают в путь дорогу доброго молодца(душу) и снабжают его средством для передвижения(тело).Кому крепкое и здоровое, кому хилое и немощное. Всё зависит от того, какая у ваша рода/предков интеллектуальная и физическая сила скопилась на момент отправки добра молодца в путь.

И собирая его в дорогу дают ему наставления, что он должен для развития рода приобрести полезные знания, развивать их(саморазвитие) и применять для улучшения своей жизни(стать хозяином своей жизни), встретить девушку, родить совместно детей( дать возможность следующим душам ваших предков прийти в жизнь),оберегать их, защищать, дать им достойное воспитать и правильное образование, в соответствие с их предназначением, и накопив жизненный опыт вернуться обратно и положить этот опыт в копилочку своего рода, чтобы затем через несколько поколений вернуться по генетической линии для продолжения своего развития в более лучших условиях(так как воспитал правильно своих детей). Для этого человеку давались инстинкты и знания, которые он и его род накопил за время его существования. Как узнать ту самую? Сердце тебе подскажет.

Где-то в другом месте родственники(предки/род)собирают в путь дорогу девицу и дают ей наставления. Твоя задача вырасти хорошей хозяйкой и стать верной женой и любящей материю ваших детей. Хранить очаг и во всём слушаться своего мужа. А как ты его узнаешь? Сердце тебе подскажет.

Сердце всегда подскажет правильный выбор! А для этого должна работать сердечная чакра(энергетический центр). Сделайте анализ говно-шоу, которые крутят по федеральным каналам. Мне известны только «Пусть говорят», «Дом-2» и ещё «Окна» с Нагиевым были когда-то. Везде учат ненавидеть друг друга. Люди в своём нынешнем состоянии не должны подыматься выше животного уровня(первые две чакры – выживание и удовольствие). А это называется деградацией. Посмотрите на эти «интеллектуальные» и «одухотворённые» лица ведущих и участников на говно-шоу. Это же дебилизация последней стадии. И их смотрит огромное количество населения в России.

Кстати многие блогеры мужского движения и их статьи также учат ненавидеть женщин. А чей принцип «Разделяй и властвуй»? В чью задачу входит сеять раздор и ненависть?

Не работает сердечная чакра любви у нынешнего населения, не могут излучать любовь. Большинство населения бездуховные и поход в церковь или мечеть не означает наличие духовности. Сегодня некоторые могут испытать это чувство любви только в одном месте - это приехав на природу в красивое мест. Пусть каждый вспомнит своё состояние и как на уровне сердца что-то раскрывается – это и есть сердечный энергетический центр связи с Божественным.

Сейчас у нас выбираю половыми органами(работают первые две чакры), а это называется похоть и блуд.

Бездуховность и невежество витает над Россией. Отсюда и все наши беды.

Примечание: Углубляться в детали не буду. Каждый сам найдет информации по инкарнации и реинкарнации.

И вот они здесь, в физическом мире. Всё бы хорошо, но инфернальный силы, которые против того, чтобы человек развивался и познавал истину. Зачем батарейкам знания, кто ими питается!

Примечание: Если хотите борьба добра и зла, хоть по мне, так это именно через них мы проходим огонь ,воду и медные трубы.

И расставляют обитатели инфернального мира ловушки и подставы. А в чём они заключаются? Как можно воздействовать на человека, чтобы он послушно исполнял волю других сил? Через насилие опасно, ведь последует сопротивление и тебя быстро распознают.

Кто догадался, молодцы. Правильно, только воздействуя через инстинкты.

Утоление голода можно превратить в порок обжорства(чревоугодие). За эти пороком стоит демон животного мира Бегемот(вспоминаем произведение Булгакова).

Гордость можно превратить в порок гордыню и надменность. Здесь вершит Люцифер.

Инстинкт размножения можно превратить в порок похоти и блуда.

И так далее. А за каждым пороком стоит своя демоническая структура.

Кстати за блудом и похотью стоит демон Асмодей.

Рекомендую почитать об этом и о других https://monbook.ru/monsters/asmodey

Ну и конечно же самый любимый порок дьявола - это ТЩЕСЛАВИЕ.

Как приятно, когда тебя называют биологом, писателем, активистом, общественным деятелем и гуру какого-то движения. Как приятно, что у тебя десятки тысяч подписчиков, котором ты втираешь всякую хрень и тебе «рукоплещут» в комментах твои почитатели. Хотя сам по себе ты ничего в этом мире не представляешь.

Примечание. Есть в интернете материал «Лярвоведение». Почитайте.

И вот расставлены демоническими силами ловушки, западни и засады. Но они же в инфернальном мире, а им нужны их слуги здесь в физическом мире, в людских телах . Доступ у них в физический мир у демонических сил ограничен. Да и покажись они в своём обличии перед людьми, кто же их здравомыслящих последует за ними. И находят они среди людей, подверженных страстям и порокам, своих верных слуг и рабов. Одним обещают богатства, другим известность, третьим власть и плотские наслаждения и т.д. И продают никчёмные людишки свою душу демоническим силам. Кстати ,встречал информацию, что душа смертная и по итогам содеянного её могут стереть. То есть демонические силы просто попользуются для своих целей, дадут мнимые и ложные ценности, а в итоге ваша душа(энергоинформационное ядро вашей истинной сущности) просто удалят нажав на кнопку «Delete». Никакого перерождения. Никакого эволюционного роста. Никакого будущего. Только ПУСТОТА и НЕБЫТИЕ. Помните куда Воланд отправил Берлиоза? Так что это вам не шуточки.

Примечание: Газета La Reppublica процитировала слова Франциска: "они не наказаны. Те, которые раскаиваются, получают прощение от Бога и занимают свое место среди тех, кто созерцает его."

Однако "те, кто не раскаивается и поэтому не может быть прощен, исчезают", - такое заявление Аргентинского понтифика было опубликовано в итальянской газете La Repubblica. - "Ада не существует; существует исчезновение греховных душ", - добавил он в серии заявлений, которые могут раздражать самые консервативные слои Католической Церкви.

Тут некоторые могут подумать при чём здесь инфернальный мир, какие там демоны. Что он несёт? Как это влияет на нашу жизнь? Где они? Ау-у!

А здесь они! И в первую очередь человек их приглашает в свою жизнь через распитие спиртных напитков. Пьянством ведь заведует демон Лярва. Вот через него в человека проникают и все остальные демонические силы. Вспомните поведение человека после принятия спиртного. Надменность и гордыня, агрессия, скандалы и ненависть, похоть и блуд, сладострастие и т.п. Много вы человеческого в нём увидите? Развалы семей и несчастные дети, которые повторяют судьбу своих безмозглых родителей.

А в знаете, что в 1858-1859 г.г. антиалкогольный бунт охватил 32 губернии (в которые вошла и Саратовская), более 2000 селений и деревень поднялись против насильственного спаивания нации. Люди крушили питейные заведения, пивоваренные и винные заводы, отказывались от дармовой водки. Люди требовали «Закрыть кабаки и не соблазнять их». Царское правительство жесточайшим образом расправилось с восставшими. В тюрьмы по «питейным делам» попало 111 тысяч крестьян, около 800 были зверски биты шпицрутенами и сосланы в Сибирь…

А вот что написано в Коране по этому поводу:

Сура 5

ТРАПЕЗА

90. О те, которые уверовали! Воистину, опьяняющие напитки, азартные игры, каменные жертвенники (или идолы) и гадальные стрелы являются скверной из деяний дьявола. Сторонитесь же ее, — быть может, вы преуспеете.

91. Воистину, дьявол при помощи опьяняющих напитков и азартных игр хочет посеять между вами вражду и ненависть и отвратить вас от поминания Аллаха и молитвы. Неужели вы не прекратите?

Наши предки подымали бунты против алкоголя и за это шли в тюрьму и на каторгу, а их потомки несут сами свои деньги за пойло и спиваются.

Так что вы хотите в России? Процветания и благоденствия? А с чего бы это?

Полюбопытствуйте о тех, кто продали свою души:

https:// [ссылка скрыта, авторизуйтесь]

https:// [ссылка скрыта, авторизуйтесь]

https:// [ссылка скрыта, авторизуйтесь]

Так вот, идут добрый молодец и девица и со всех сторон ,начиная с семьи, их атакуют навязчивые и яркие образы всяких заманух, сбивающих их с истинного пути. Всевозможные «учителя и гуру», которые знают как правильно нужно жизнь в этом мире. А соблазн велик, ведь воздействуют на инстинктивные программы через рефлексы. И вот в определённый момент они встречаются и у каждого из них возникают чувства в душе, но накачанные информацией девица считает, что он нищеброд и козёл и если он зарабатывает 300 000 рублей в месяц, то я с ним спать не лягу. А добрый молодец, наслушавшись всяких разных «гуру» решает, что дети ему ни к чему - ведь это опасно ему говорили. А один из «активистов» МЭД сказал, что чайдлфри –это интеллектуальная элита и надо брать «широкий бредень» и перебирать баб до сотни и тогда будет тебе счастье. Или чтобы стать успешным, надо стать мега-бабником. И добрый молодец и девица проходят мимо друг друга. Судьба их столкнёт ещё несколько раз, но на этом их пути и разойдутся, т.е. одна из программа жизни не выполнена. Жизнь обоих пошла по другому руслу. Одна пошла по рукам блудить, а другой решил стать альфа самцом и бабником.

Примечание: Здесь нет никакого призыва бегать с широким бреднем и перебирать баб, а тем более искать «НИТАКУЮ». Читайте материалы «Путь мужчины и его отношения с попутчиками», «Поговорим за патриархат» и «О патриархате через метафору».

Надеюсь суть все поняли, так что варианты развития событий не буду расписывать. Это был как пример того, как окружающие влияют на жизнь других. И в зависимости от влияния жизнь людей становится либо лучше, либо хуже.

Так вернёмся к карме. А при чём здесь карма спросят некоторые? А в результате такого воздействия завязывается кармический узел. То есть если человек причинил вред человеку своим воздействием(в т.ч.информацией) на него, то этот человек и его род обязан будет возместить ущерб предкам/роду того, кому был нанесён ущерб.

Если человек бескорыстно помог другому человеку(деньгами, учёбой, информация, знаниями, материально), то ему полагается воздаяние за свои добрые поступки. Только это должно быть бескорыстно, т.е. от души, а не от ума. Иначе это торговля.

ЗАКОН КАРМЫ СПРАВЕДЛИВ И НЕПОДКУПЕН.

А последствия будут очень серьёзные и отвечать в любом случае придётся и вам и вашим предкам(что такого дебила воспитали) и тогда дисклаймером не отмахаешься.

А ведь у блогеров в мужском движении аудитория в несколько тысяч и десятков тысяч и вот представьте сколько мужчин может быть отправлено по ложному следу, который их приведёт к их деградации и гибели .

Приведу примеры.

Рекомендация не регистрировать брак в наше время –это хорошая карма.

Рекомендация не связываться с РСП –это хорошая карма.

Разъяснить о женских манипуляциях и как им противостоять – это очень хорошая карма.

Рассказать качества негодных для отношений женщин – это хорошая карма.

Рассказать о существующих анти мужских законах и как их избежать – это хорошая карма.

Совет бегать за бабами с широким бреднем – это очень плохая карма.

Рекомендации как стать мегабабником – это очень плохая карма.

Организовывать и ретранслировать видео касты с тематикой как сталь альфачём и как стать мегабабником – это очень плохая карма.

Формировать у молодого поколения комплекс жертвы – это очень плохая карма.

Поясню. Время –это невосполняемый ресурс жизни. Вы можете заработать опять денег и поправить своё здоровье. Но время вспять вы уже не вернёте. Когда вы тратите время, отпущенное вам жизнью, для собственного развития на беготню за бабами, чтобы присунуть свой член в как можно большее количество дырок, то вы тратите своё время впустую и деградируете. И те, кто дают такие советы они крадут ваше время, ваши способности и вашу жизнь. То есть они воры. А вор должен понести наказание. Учитель всегда несёт ответственность за своего ученика.

У россиянских баб там вообще всё печально с кармой. Читайте материал «Для тех, кто не верит в карму».

Совет не рожать детей – это ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ КАРМА.

И эта плохая карма перекроет все хорошие кармы, так как человек не продлил свою генетическую линию. То есть эволюционный тупик. То есть все те твои предки, кто до тебя из глубины тысячелетий рождались, учились, воевали, боролись, выживали и продолжали свой род, чтобы вернуться и исправить свои ошибки и эволюционировать дальше, просто тупо из-за одного дебила-блогера(при чём это касается и тех, кто ретранслирует этого блогера на своих каналах) и того кто развесил уши и поверил(вина обоих)потеряли возможность развиваться по своей прямой линии. Может повезти, если есть родственный генетический канал прихода в физический мир через братьев и сестёр, но не ждите, что вам выделят лучшие условия рождения. Ведь каждый член рода- это как трудяга-пчёлка ,который несёт в «улей» опыта своего рода свой бесценный нектар жизненного опыта и знаний. Если сжалятся над вами, то выделят какую-нибудь генетическую линию какого-нибудь забулдыги и будете в ней перерождаться десятки раз в каком-нибудь бомжатнике среди крыс и тараканов в стремлении достичь того уровня развития, на котором вы прекратили свою прямую линию. Вообщем ,перспектива «светлая».

А стремление души к развитию – это как жажда в тропиках на третий день без воды.

И нытьё блогеров «у вас отберут детей» смешно, так как жизнь вообще смертельная штука и нет никакой гарантии, что в счастливой семье смерть не заявит свои права на ваших детей.

Последовал неразумный юноша совету взрослого дяди-блогера и не стал развивать свои качества хозяина(патриарха) в этой жизни. В результате стал терпилой и рабом.

И это очень плохая карма для таких дядей-советчиков. Придётся исправлять.

Повторю – ваш дисклаймер это фуфло в том мире, где на одну чашу кидаются добрые дела, а на другую плохие.

Если кто-то думает, что карма это всё ерунда и не в этой жизни, а в той может быть, а может пронесёт или ещё что-нибудь успокаивающее себе придумал приведу пример.

Наберите в поисковике «сын Мизулиной женился на мужчине».

А кто такая Мизулина? А Мизулина –это депутат Госдумы и глава комитета семьи, матери и ребёнка. То есть та, кто по факту разваливает семьи в России.

А с кем «бракосочетался» сыночке Мизулиной. А вступил в законную супружесткую жизнь с сыном экс-министра образования Фурсенко Андрюшей. А кто его отец? А его отец с 2004 по 2012 год занимал должность министра образования и науки РФ,т.е. тот, кто убивал образование в России и способствовал деградации детей. Наука также убита в РФ.

Ссылка на материал https://helgimat.livejournal.com/586574.html

Совпадения? Очень странные совпадения. Кстати у вышеуказанных «родителей» это единственные сыновья( у Мизулиной ещё дочь есть). То есть передача генетической информации по мужской линии прервана.

И вы думаете они одни. Гуглите «гомосексуалисты во власти».

И так ,подведём итог по теме.

"Всё, исходящее из наших уст и достигающее чьих-либо ушей, влечёт за собой кармические последствия".



Рекомендуемые для изучения материалы:

Какого цвета красная таблетка МД.

Куда движется МД.

Как удалить психологическую программу баборабства. Часть 1 Теория.

Как удалить психологическую программу баборабства.Часть 2.Практика.

Путь мужчины и его отношения с попутчиками.

Поговорим за патриархат.

О патриархате через метафору.

«Интеллектуальная элита» МЭД отжигает на Прожекторсобчак(полная версия).



А также некоторые книги, которые помогут вам на вашем пути:

Джон Кехо «Подсознание может всё».

Джо Диспенза «Сила подсознания, или Как изменить жизнь за 4 недели» и другие.

Роберт Энтони «Истинные секреты уверенности в себе».

Брайан Трейси «Сила уверенности в себе»

Ричард Бренсон «К чёрту всё! Берись и делай»

Чиа Мантек. «Совершенствование мужской сексуальной энергии.» Лже-учителя, лже-пророки и их карма.Предупреждаю сразу- это не развлекательное чтиво про баб и их поведение.Сейчас затрону такую тему, которую отпетым материалистам категорически запрещается познавать. Бомбанёт мегатоннами в их слабом мозге.Для духовно продвинутых это будет не ново. А вот ищущим думаю зайдёт(а может и нет, но это их проблема).Речь пойдёт о лже-учителях и лже-пророках в мужском движении и какая карма их ожидает.Периодически слушаю очень активных блогеров в мужском движении и удивляюсь с какой бесстрашностью они периодически несут всякую ерунду и призывают своих подписчиков и слушателей следовать их наставлениям, правилам и убеждениям . И ведь находятся последователи, которые не обладая критическим мышлением, верят всей той ахинеи, что изрекают такие блогеры. Большинство блогеров(судя по всему все кроме Бурхаева Д., но он сошёл с колеи МД ) даже не имеют образование или курсов психолога и абсолютно не понимают как работает психика человека. К тому же ещё начинают рассуждать об истории, религии, экономики и политике.Чтобы понимать о чём идёт речь нужно дать определение тому термину, который будем рассматривать.А именно слово «Учитель». Есть много определений в интернете и литературе, но все сводятся к одной точке.Учитель – это наставник и воспитатель.Учитель несёт ответственность за то, чему учит своих учеников.Люди, взявшие на себя обязанности учителя, должны соответствовать требованиям этой профессии, быть человеколюбивыми, честными, открытыми и постоянно вести над собой работу по внутреннему самосовершенствованию.И это естественно, так как то, каким навыкам и знаниям научит учитель своих учеников по такому руслу и пойдёт их жизнь.А ведь для того, чтобы чему то научить других учитель должен сам знать предмет в совершенстве, проверить его на практике, получить результат в результате тестирования и затем передавать этот опыт другим. Таким образом, из поколения в поколение, накапливаются знания, помогающие ученикам осваивать необходимые им для успешной жизни знания.Некоторый высказывания:«Что может быть честнее и благороднее, как учить других тому, что сам наилучшим образом знаешь...»(М. Квинтилиан)«Вечным законом да будет: учить и учиться всему через примеры, наставления и применение на деле...»(Н. А. Коменский)К сожалению 100 лет назад эта преемственность передачи знаний из поколений была прервана первой мировой войной, затем гражданская, красный террор развязанный Троцким, раскулачивание и расказачивание ,а в 1941 лет началась Великая Отечественная Война.Вообщем тот мужской генофонд, который должен был передать опыт предков был выкошен и рождающихся мальчиков отдали на воспитание женскому полу. Смотрим фильм «Мизандрия» - очень хороший и правдивый фильм.Бабы не могут воспитать в мальчике ни мужественность, ни воинов.Бабы могут воспитать только подобие себя(в лучшем случае).Карму женщин я отразил в материале «Для тех кто не верит в карму». Они пожинают своё и будут ещё долго пожинать и в этом воплощении и в последующих и их дети будут нести эту карму и так до тех пор, пока не искупят свою вину перед теми, кому они своим лже-воспитанием и лже-учением искалечили жизнь.Тут я думаю уже многие поняли о чём речь будет идти дальше, но всё равно продолжу.Так вот, «Мы из поколения мужчин, выращенных женщинами. Поможет ли другая женщина, в решении наших проблем?»(к/ф «Бойцовский клуб»).И вот думающие мужчины ,обладающие критическим мышлением, перестают верить всему том матриархальному потоку лжи с экрана и начинают искать истину. И на сегодня, к сожалению, очень мало источников из которых можно подчерпнуть то, как надо правильно жить мужчине и его отношение с окружающим миром.И одним из таких источников являются священные писания существующих религий( хоть и есть информация что первоисточники пытались переписать, но думаю, что не столь кардинально).К ним и обратимся.Так вот, если есть учителя, то есть и их антипод, то есть –лже-учителя.А кто даст лучше определение о лже-учителях и лже-пророков, как не священные писания.Проходим по ссылке и читаем 7 признаков лже-учителейОтмечу жирным шрифтом то, на что нужно обратить особенное внимание:Иисус говорит: “Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей одежде, а внутри суть волки хищные. По плодам их узнаете их” (Евангелие от Матфея 7:15-16).3. Иная позиция. В каком положении послание оставит вас? Истинные христиане “удаляются от господствующего в мире растления похотью” (2 Петра 1:4). Об обманщиках Петр говорит: “Обещают им свободу, будучи сами рабы тления; ибо, кто кем побежден, тот тому и раб” (2 Петра 2:19). По-настоящему верующий избегает развращения и упадка, притворщик же преуспевает в этих грехах.Вспомним, какую тематику мужчинам предлагают на мэдовском ютуб канале «Мужская консультация» : «Как стать альфачом», «Как стать мега-бабником» и т.п.Глянем канал псевдо «Макса Майорова» и остальных блогеров пропагандирующих растление похотью.4. Иной характер. Каких людей производит это послание? Подлинный верующий стремится к добродетели, рассудительности, воздержанию, терпению, благочестию и братолюбию (2 Петра 1:5-6). Притворных же христиан характеризуют дерзость и своеволие (2 Петра 2:10), они — с “сердцем приученным к любостяжанию” и “глазами, исполненными любострастия” (2 Петра 2:14).5. Иной призыв. Почему вы должны их слушать? Настоящие учителя обращаются к Писанию: “И притом мы имеем вернейшее пророческое слово” (2 Петра 1:19), используя Божье слово. Лжеучителя “произнося надутое пустословие, уловляют в плотские похоти и разврат тех, которые едва отстали от находящихся в заблуждении” (2 Петра 2:18).6. Иные плоды. К какому результату приводят послания? Истинные верующие “не остаются без успеха и плода в познании Господа” (2 Петра 1:8). Лжепророки же — “безводные источники” (2 Петра 2:17). Интересная ситуация – они обещают много, но дают очень мало.7. Иной конец. Куда вас в конце концов приведет послание? В этом и заключается самое главное отличие. Истинным христианам “откроется свободный вход в вечное Царство Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа” (2 Петра 1:11). Лжеучителя “навлекут сами на себя скорую погибель” (2 Петра 2:1). “И из любостяжания будут уловлять вас льстивыми словами; суд им давно готов, и погибель их не дремлет” (2 Петра 2:3).Посмотрим что у мусульман с этим делом твориться.От Муавии бин Джайба передают, что Посланник Аллаха (мир ему и благословение) сказал: «Горе же тому человеку, который лжёт, чтобы рассмешить людей! Горе ему, горе ему!» (Абу Давуд, Тирмизи).Пророк (мир ему и благословение) сказал: «Есть три признака лицемера: он лжёт, когда говорит; даёт слово и не держит его; ему доверяют – он предаёт» (Бухари, Муслим).«В Судный день больше всего грехов окажется у того, кто больше всех ведёт ложные разговоры». Хадис, переданный ибн Аби ад-Дунья.«Остерегайтесь лжи, ложь ходит вместе с заблуждением, и они оба находятся в аду». Хадис, переданный ибн Маджа, Насаи.Можно ещё другие религии проверить, но это уже каждый пусть потрудиться сам, но везде сходиться к одному – ложь и клевета оружие Дьявола(Шайтана).«Евангелие от Иоанна…8:44.Ваш отец диавол; и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был человекоубийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи.»Аллах предупредил нас: «О те, которые уверовали! Не следуйте по стопам сатаны. А если кто следует по стопам сатаны, то ведь он призывает к мерзости и грехам»Дьявол сеет раздор. Вот что сказал Папа Римский Франциск «Разделение – это удел «отца лжи», «отца раздоров», который делает все, что в его силах, чтобы разделить нас»,Теперь, кто дочитал до этого момента окиньте взглядом всё мужское движение и определите тех, кто сеет раздор, кто лжёт и клевещет на других(вспомним Ванталу, который необоснованно обозвал блогера под ником dislive пидорасом, а его подписчиков хомячками), кто считает себя единственно истинным учением и кто отвергает патриархат.Кстати о Патриархате. Посмотрим определение Патриархата в Википедии.Патриарха́т (букв. власть отца, греч. πατήρ — «отец» и ἀρχή — «господство, начало, власть», также андрархия, андрократия) — форма социальной организации, в которой мужчина является основным носителем политической власти и морального авторитета, осуществляет контроль над собственностью, а отцы в семьях обладают лидирующим положением.Ещё раз отмечу , что в первую очередь «мужчина является основным носителем политической власти и морального авторитета, осуществляет контроль над собственностью,..»Теперь вопрос: Назовите мне того идиота, от которого пошло, что патриарх – это тот у кого есть баба и семья? Тех слабоумных, кто это повторяет хоть пруд пруди. От кого это пошло?Тут отправлю к материалу «Поговорим за патриархат» и «О патриархате через метафору».Давайте разберём, что означают утверждения Михаила Н. и Селезнёва Д. о том, что патриархат невозможен. От чего они отказываются и призывают отказаться своих последователей?Каждое слово несёт заложенный в нём смысл и отрицая или используя этот слово в негативном смысле человек на бессознательном уровне отрицает вложенное в него понятие. И не важно знает он сейчас смысл этого слова или нет, так как на бессознательном уровне известно всё.Так против чего выступает секта анти-патриархата? Совершенно верно. Они выступают против того, чтобы мужчины , по праву своего рождения, стали основными носителями политической власти ,морального авторитета в обществе и контролировали собственность(как свою так и народную). Именно этот смысл заложен на бессознательном уровне и те, кто отрицает слово «патриархат» отрицает его суть. А если ты не хозяин, то кто ты ? Правильно, ты РАБ!А как известно, если ты не управляешь свой жизнью, то ей управляет кто-то другой и как правило в своих интересах.Теперь пришло время узнать как распознать культы и секты и выявить лже-учителей..Читаем и думаем своей головойИ первое, что мы видим из семи характеристик – это1.Они выступают против критического мышления, не позволяя людям думать самостоятельно.Далее читаем и бац!2. Они опускают авторитет семьи вместо того, чтобы настаивать на библейском приоритете семьи.Откуда пошёл термин «серийная моногамия»( а попросту блуд) и кто его продвигает? Кто утверждает с пеной у рта, что семьи нет и не будет?Далее,3. Они изолируют членов группы и отвергают их в случае, если они решат уйти, а не помогают им исполнять Божью волю.Я ни на кого не намекаю, но думающие люди уже догадались.4. Они поощряют чрезмерную преданность и связь с руководством культа, а не с Иисусом.Подписчики, стримы, просмотры фильмов и т.п.5. Они нарушают библейские границы поведения, а не ходят в чистоте и непорочности.Непорочности! Библия: Писание учит сексуальной чистоте.Думаю достаточно на этом.И в заключении, у кого хватит сил, можно посмотреть материал «Лжепророки и лжеучителя»Я лишь из этого материала отмечу следующее:“Были и лжепророки в народе, как и у вас будут лжеучители, которые введут пагубные ереси и, отвергаясь искупившего их Господа, навлекут сами на себя скорую погибель.” (2 Пет. 2:1)Лжепророки идут в ад или, по крайней мере, “навлекут сами на себя скорую погибель” (2 Пет. 2:1). Они не ходят по миру, провозглашая Евангелие, и не любят Иешуа. Лжепророки уводят людей от Иешуа, как и лжеучителя.»Особенно мне импонирует, когда некоторые блогеры «предсказывают» будущее. Те ещё «нострадамусы».Мало кто знает, что будет через год, через два, а тем более через 5 и 10 лет.Разве верил кто в СССР, что могучая держава развалится на части без единого выстрела в 1991 году? Знали об этом только посвящённые и те, кто готовил этот развал. Для всего остального населения это было шоком.Вот придёт к власти в России Рамзан Кадыров и будем жить по законам Шариата. Проституток и шалав публично казнят на Красной площади и всем покажут по федеральным каналам в прямом эфире. Да я первым буду за это мероприятие. Мужчинам вернут права на детей. Имущество будет неотчуждаемое и т.д.Вывод. Опасайтесь лже-учителей и лже-пророков. Всё проверяйте и перепроверяйте. К сожалению, как утверждают некоторые социологи в обществе лишь 5% думающих людей. Остальные это послушное стадо, которое следует за пастухом.«Но почему народ невежествен? Потому что так надо. Невежество — хранитель добродетели. У кого нет надежд, у того нет и честолюбия. Невежда пребывает в спасительном мраке, который, лишая его возможности видеть, спасает его от недозволенных желаний. Отсюда — неведение. Кто читает — тот мыслит, а кто мыслит — тот рассуждает. А зачем, спрашивается, народу рассуждать? Не рассуждать — таков его долг и в то же время его счастье. Эти истины неоспоримы. На них зиждется общество.» — В. Гюго «Человек, который смеётся»Мнение психологов:«95 процентов людей на Земле — инертная масса. Один процент составляют святые и ещё один — непроходимые кретины. Остаётся три процента — те, кто могут чего-то добиться… и добиваются.»«Когда ты умер, ты об этом не знаешь, только другим тяжело. То же самое, когда ты тупой.»Британские ученые считают, что 95% населения — идиоты,Теперь вернёмся к карме вышеуказанных персонажей за их ложь и обман.Зайду через метафору.Представьте что родственники(предки, род) собирают в путь дорогу доброго молодца(душу) и снабжают его средством для передвижения(тело).Кому крепкое и здоровое, кому хилое и немощное. Всё зависит от того, какая у ваша рода/предков интеллектуальная и физическая сила скопилась на момент отправки добра молодца в путь.И собирая его в дорогу дают ему наставления, что он должен для развития рода приобрести полезные знания, развивать их(саморазвитие) и применять для улучшения своей жизни(стать хозяином своей жизни), встретить девушку, родить совместно детей( дать возможность следующим душам ваших предков прийти в жизнь),оберегать их, защищать, дать им достойное воспитать и правильное образование, в соответствие с их предназначением, и накопив жизненный опыт вернуться обратно и положить этот опыт в копилочку своего рода, чтобы затем через несколько поколений вернуться по генетической линии для продолжения своего развития в более лучших условиях(так как воспитал правильно своих детей). Для этого человеку давались инстинкты и знания, которые он и его род накопил за время его существования. Как узнать ту самую? Сердце тебе подскажет.Где-то в другом месте родственники(предки/род)собирают в путь дорогу девицу и дают ей наставления. Твоя задача вырасти хорошей хозяйкой и стать верной женой и любящей материю ваших детей. Хранить очаг и во всём слушаться своего мужа. А как ты его узнаешь? Сердце тебе подскажет.Сердце всегда подскажет правильный выбор! А для этого должна работать сердечная чакра(энергетический центр). Сделайте анализ говно-шоу, которые крутят по федеральным каналам. Мне известны только «Пусть говорят», «Дом-2» и ещё «Окна» с Нагиевым были когда-то. Везде учат ненавидеть друг друга. Люди в своём нынешнем состоянии не должны подыматься выше животного уровня(первые две чакры – выживание и удовольствие). А это называется деградацией. Посмотрите на эти «интеллектуальные» и «одухотворённые» лица ведущих и участников на говно-шоу. Это же дебилизация последней стадии. И их смотрит огромное количество населения в России.Кстати многие блогеры мужского движения и их статьи также учат ненавидеть женщин. А чей принцип «Разделяй и властвуй»? В чью задачу входит сеять раздор и ненависть?Не работает сердечная чакра любви у нынешнего населения, не могут излучать любовь. Большинство населения бездуховные и поход в церковь или мечеть не означает наличие духовности. Сегодня некоторые могут испытать это чувство любви только в одном месте - это приехав на природу в красивое мест. Пусть каждый вспомнит своё состояние и как на уровне сердца что-то раскрывается – это и есть сердечный энергетический центр связи с Божественным.Сейчас у нас выбираю половыми органами(работают первые две чакры), а это называется похоть и блуд.Бездуховность и невежество витает над Россией. Отсюда и все наши беды.Примечание: Углубляться в детали не буду. Каждый сам найдет информации по инкарнации и реинкарнации.И вот они здесь, в физическом мире. Всё бы хорошо, но инфернальный силы, которые против того, чтобы человек развивался и познавал истину. Зачем батарейкам знания, кто ими питается!Примечание: Если хотите борьба добра и зла, хоть по мне, так это именно через них мы проходим огонь ,воду и медные трубы.И расставляют обитатели инфернального мира ловушки и подставы. А в чём они заключаются? Как можно воздействовать на человека, чтобы он послушно исполнял волю других сил? Через насилие опасно, ведь последует сопротивление и тебя быстро распознают.Кто догадался, молодцы. Правильно, только воздействуя через инстинкты.Утоление голода можно превратить в порок обжорства(чревоугодие). За эти пороком стоит демон животного мира Бегемот(вспоминаем произведение Булгакова).Гордость можно превратить в порок гордыню и надменность. Здесь вершит Люцифер.Инстинкт размножения можно превратить в порок похоти и блуда.И так далее. А за каждым пороком стоит своя демоническая структура.Кстати за блудом и похотью стоит демон Асмодей.Рекомендую почитать об этом и о других https://monbook.ru/monsters/asmodeyНу и конечно же самый любимый порок дьявола - это ТЩЕСЛАВИЕ.Как приятно, когда тебя называют биологом, писателем, активистом, общественным деятелем и гуру какого-то движения. Как приятно, что у тебя десятки тысяч подписчиков, котором ты втираешь всякую хрень и тебе «рукоплещут» в комментах твои почитатели. Хотя сам по себе ты ничего в этом мире не представляешь.Примечание. Есть в интернете материал «Лярвоведение». Почитайте.И вот расставлены демоническими силами ловушки, западни и засады. Но они же в инфернальном мире, а им нужны их слуги здесь в физическом мире, в людских телах . Доступ у них в физический мир у демонических сил ограничен. Да и покажись они в своём обличии перед людьми, кто же их здравомыслящих последует за ними. И находят они среди людей, подверженных страстям и порокам, своих верных слуг и рабов. Одним обещают богатства, другим известность, третьим власть и плотские наслаждения и т.д. И продают никчёмные людишки свою душу демоническим силам. Кстати ,встречал информацию, что душа смертная и по итогам содеянного её могут стереть. То есть демонические силы просто попользуются для своих целей, дадут мнимые и ложные ценности, а в итоге ваша душа(энергоинформационное ядро вашей истинной сущности) просто удалят нажав на кнопку «Delete». Никакого перерождения. Никакого эволюционного роста. Никакого будущего. Только ПУСТОТА и НЕБЫТИЕ. Помните куда Воланд отправил Берлиоза? Так что это вам не шуточки.Примечание: Газета La Reppublica процитировала слова Франциска: "они не наказаны. Те, которые раскаиваются, получают прощение от Бога и занимают свое место среди тех, кто созерцает его."Однако "те, кто не раскаивается и поэтому не может быть прощен, исчезают", - такое заявление Аргентинского понтифика было опубликовано в итальянской газете La Repubblica. - "Ада не существует; существует исчезновение греховных душ", - добавил он в серии заявлений, которые могут раздражать самые консервативные слои Католической Церкви.Тут некоторые могут подумать при чём здесь инфернальный мир, какие там демоны. Что он несёт? Как это влияет на нашу жизнь? Где они? Ау-у!А здесь они! И в первую очередь человек их приглашает в свою жизнь через распитие спиртных напитков. Пьянством ведь заведует демон Лярва. Вот через него в человека проникают и все остальные демонические силы. Вспомните поведение человека после принятия спиртного. Надменность и гордыня, агрессия, скандалы и ненависть, похоть и блуд, сладострастие и т.п. Много вы человеческого в нём увидите? Развалы семей и несчастные дети, которые повторяют судьбу своих безмозглых родителей.А в знаете, что в 1858-1859 г.г. антиалкогольный бунт охватил 32 губернии (в которые вошла и Саратовская), более 2000 селений и деревень поднялись против насильственного спаивания нации. Люди крушили питейные заведения, пивоваренные и винные заводы, отказывались от дармовой водки. Люди требовали «Закрыть кабаки и не соблазнять их». Царское правительство жесточайшим образом расправилось с восставшими. В тюрьмы по «питейным делам» попало 111 тысяч крестьян, около 800 были зверски биты шпицрутенами и сосланы в Сибирь…А вот что написано в Коране по этому поводу:Сура 5ТРАПЕЗА90. О те, которые уверовали! Воистину, опьяняющие напитки, азартные игры, каменные жертвенники (или идолы) и гадальные стрелы являются скверной из деяний дьявола. Сторонитесь же ее, — быть может, вы преуспеете.91. Воистину, дьявол при помощи опьяняющих напитков и азартных игр хочет посеять между вами вражду и ненависть и отвратить вас от поминания Аллаха и молитвы. Неужели вы не прекратите?Наши предки подымали бунты против алкоголя и за это шли в тюрьму и на каторгу, а их потомки несут сами свои деньги за пойло и спиваются.Так что вы хотите в России? Процветания и благоденствия? А с чего бы это?Полюбопытствуйте о тех, кто продали свою души:https://https://https://Так вот, идут добрый молодец и девица и со всех сторон ,начиная с семьи, их атакуют навязчивые и яркие образы всяких заманух, сбивающих их с истинного пути. Всевозможные «учителя и гуру», которые знают как правильно нужно жизнь в этом мире. А соблазн велик, ведь воздействуют на инстинктивные программы через рефлексы. И вот в определённый момент они встречаются и у каждого из них возникают чувства в душе, но накачанные информацией девица считает, что он нищеброд и козёл и если он зарабатывает 300 000 рублей в месяц, то я с ним спать не лягу. А добрый молодец, наслушавшись всяких разных «гуру» решает, что дети ему ни к чему - ведь это опасно ему говорили. А один из «активистов» МЭД сказал, что чайдлфри –это интеллектуальная элита и надо брать «широкий бредень» и перебирать баб до сотни и тогда будет тебе счастье. Или чтобы стать успешным, надо стать мега-бабником. И добрый молодец и девица проходят мимо друг друга. Судьба их столкнёт ещё несколько раз, но на этом их пути и разойдутся, т.е. одна из программа жизни не выполнена. Жизнь обоих пошла по другому руслу. Одна пошла по рукам блудить, а другой решил стать альфа самцом и бабником.Примечание: Здесь нет никакого призыва бегать с широким бреднем и перебирать баб, а тем более искать «НИТАКУЮ». Читайте материалы «Путь мужчины и его отношения с попутчиками», «Поговорим за патриархат» и «О патриархате через метафору».Надеюсь суть все поняли, так что варианты развития событий не буду расписывать. Это был как пример того, как окружающие влияют на жизнь других. И в зависимости от влияния жизнь людей становится либо лучше, либо хуже.Так вернёмся к карме. А при чём здесь карма спросят некоторые? А в результате такого воздействия завязывается кармический узел. То есть если человек причинил вред человеку своим воздействием(в т.ч.информацией) на него, то этот человек и его род обязан будет возместить ущерб предкам/роду того, кому был нанесён ущерб.Если человек бескорыстно помог другому человеку(деньгами, учёбой, информация, знаниями, материально), то ему полагается воздаяние за свои добрые поступки. Только это должно быть бескорыстно, т.е. от души, а не от ума. Иначе это торговля.ЗАКОН КАРМЫ СПРАВЕДЛИВ И НЕПОДКУПЕН.А последствия будут очень серьёзные и отвечать в любом случае придётся и вам и вашим предкам(что такого дебила воспитали) и тогда дисклаймером не отмахаешься.А ведь у блогеров в мужском движении аудитория в несколько тысяч и десятков тысяч и вот представьте сколько мужчин может быть отправлено по ложному следу, который их приведёт к их деградации и гибели .Приведу примеры.Рекомендация не регистрировать брак в наше время –это хорошая карма.Рекомендация не связываться с РСП –это хорошая карма.Разъяснить о женских манипуляциях и как им противостоять – это очень хорошая карма.Рассказать качества негодных для отношений женщин – это хорошая карма.Рассказать о существующих анти мужских законах и как их избежать – это хорошая карма.Совет бегать за бабами с широким бреднем – это очень плохая карма.Рекомендации как стать мегабабником – это очень плохая карма.Организовывать и ретранслировать видео касты с тематикой как сталь альфачём и как стать мегабабником – это очень плохая карма.Формировать у молодого поколения комплекс жертвы – это очень плохая карма.Поясню. Время –это невосполняемый ресурс жизни. Вы можете заработать опять денег и поправить своё здоровье. Но время вспять вы уже не вернёте. Когда вы тратите время, отпущенное вам жизнью, для собственного развития на беготню за бабами, чтобы присунуть свой член в как можно большее количество дырок, то вы тратите своё время впустую и деградируете. И те, кто дают такие советы они крадут ваше время, ваши способности и вашу жизнь. То есть они воры. А вор должен понести наказание. Учитель всегда несёт ответственность за своего ученика.У россиянских баб там вообще всё печально с кармой. Читайте материал «Для тех, кто не верит в карму».Совет не рожать детей – это ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ КАРМА.И эта плохая карма перекроет все хорошие кармы, так как человек не продлил свою генетическую линию. То есть эволюционный тупик. То есть все те твои предки, кто до тебя из глубины тысячелетий рождались, учились, воевали, боролись, выживали и продолжали свой род, чтобы вернуться и исправить свои ошибки и эволюционировать дальше, просто тупо из-за одного дебила-блогера(при чём это касается и тех, кто ретранслирует этого блогера на своих каналах) и того кто развесил уши и поверил(вина обоих)потеряли возможность развиваться по своей прямой линии. Может повезти, если есть родственный генетический канал прихода в физический мир через братьев и сестёр, но не ждите, что вам выделят лучшие условия рождения. Ведь каждый член рода- это как трудяга-пчёлка ,который несёт в «улей» опыта своего рода свой бесценный нектар жизненного опыта и знаний. Если сжалятся над вами, то выделят какую-нибудь генетическую линию какого-нибудь забулдыги и будете в ней перерождаться десятки раз в каком-нибудь бомжатнике среди крыс и тараканов в стремлении достичь того уровня развития, на котором вы прекратили свою прямую линию. Вообщем ,перспектива «светлая».А стремление души к развитию – это как жажда в тропиках на третий день без воды.И нытьё блогеров «у вас отберут детей» смешно, так как жизнь вообще смертельная штука и нет никакой гарантии, что в счастливой семье смерть не заявит свои права на ваших детей.Последовал неразумный юноша совету взрослого дяди-блогера и не стал развивать свои качества хозяина(патриарха) в этой жизни. В результате стал терпилой и рабом.И это очень плохая карма для таких дядей-советчиков. Придётся исправлять.Повторю – ваш дисклаймер это фуфло в том мире, где на одну чашу кидаются добрые дела, а на другую плохие.Если кто-то думает, что карма это всё ерунда и не в этой жизни, а в той может быть, а может пронесёт или ещё что-нибудь успокаивающее себе придумал приведу пример.Наберите в поисковике «сын Мизулиной женился на мужчине».А кто такая Мизулина? А Мизулина –это депутат Госдумы и глава комитета семьи, матери и ребёнка. То есть та, кто по факту разваливает семьи в России.А с кем «бракосочетался» сыночке Мизулиной. А вступил в законную супружесткую жизнь с сыном экс-министра образования Фурсенко Андрюшей. А кто его отец? А его отец с 2004 по 2012 год занимал должность министра образования и науки РФ,т.е. тот, кто убивал образование в России и способствовал деградации детей. Наука также убита в РФ.Ссылка на материал https://helgimat.livejournal.com/586574.htmlСовпадения? Очень странные совпадения. Кстати у вышеуказанных «родителей» это единственные сыновья( у Мизулиной ещё дочь есть). То есть передача генетической информации по мужской линии прервана.И вы думаете они одни. Гуглите «гомосексуалисты во власти».И так ,подведём итог по теме."Всё, исходящее из наших уст и достигающее чьих-либо ушей, влечёт за собой кармические последствия".Рекомендуемые для изучения материалы:Какого цвета красная таблетка МД.Куда движется МД.Как удалить психологическую программу баборабства. Часть 1 Теория.Как удалить психологическую программу баборабства.Часть 2.Практика.Путь мужчины и его отношения с попутчиками.Поговорим за патриархат.О патриархате через метафору.«Интеллектуальная элита» МЭД отжигает на Прожекторсобчак(полная версия).А также некоторые книги, которые помогут вам на вашем пути:Джон Кехо «Подсознание может всё».Джо Диспенза «Сила подсознания, или Как изменить жизнь за 4 недели» и другие.Роберт Энтони «Истинные секреты уверенности в себе».Брайан Трейси «Сила уверенности в себе»Ричард Бренсон «К чёрту всё! Берись и делай»Чиа Мантек. «Совершенствование мужской сексуальной энергии.» Вывести Вид форума: древовидный (классический) линейный (без отступов) Последние темы на форуме Название темы Сообщения Форум Автор темы и дата создания Последнее сообщение Негативные эмоции и что с ними делать. 1 (1) Мужской форум - мужские темы Monah Cегодня в 08:09 Monah Cегодня в 08:09 Агенты влияния в Мужском Движении. 1 (1) Мужской форум - мужские темы Monah Cегодня в 08:08 Monah Cегодня в 08:08 Лже-учителя, лже-пророки и их карма. 1 (1) Мужской форум - мужские темы Monah Cегодня в 08:07 Monah Cегодня в 08:07 Для тех, кто не верит в Карму. 1 (1) Мужской форум - мужские темы Monah Cегодня в 08:06 Monah Cегодня в 08:06 «Интеллектуальная элита» МЭД отжигает на Прожекторсобчак. 1 (1) Мужской форум - мужские темы Monah Cегодня в 08:05 Monah Cегодня в 08:05 О Патриархате через метафору. 1 (1) Мужской форум - мужские темы Monah Cегодня в 08:04 Monah Cегодня в 08:04 ПОГОВОРИМ ЗА ПАТРИАРХАТ. 1 (1) Мужской форум - мужские темы Monah Cегодня в 08:03 Monah Cегодня в 08:03 Идёт загрузка...



