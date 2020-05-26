Для тех, кто не верит в Карму.
Так есть ли карма и что это такое?
Если кратко, то –это вселенский причинно-следственный закон, согласно которому все наши действия – праведные и греховные – будут иметь последствия. И согласно ведическому учению эти последствия будут тебя находить как в этой жизни, так и в последующих.
Карма-это название причинно-следственной связи на санскрите. А если по славянски, то воздаяние. Кто захочет углубиться в тему –ресурсов в интернете полно.
Если в поговорках, то « что посеешь, то и пожнёшь».Причём это не для манипуляций другими,а для твоего личного пользования.
Кто-то скажет-это индусов хернёй маятся, а мы христиане или мусульмане.
Хорошо,вот лишь некоторые цитаты из Священного писания:
Кто прольет кровь человеческую, того кровь прольется рукою человека.
(Бытие, 9:6)
Оравшие нечестие и сеявшие зло пожинают его.
(Иов, 4:8)
Рыл ров, и выкопал его, и упал в яму, которую приготовил: злоба его обратится на его голову, и злодейство его упадет на его темя.(Псалтирь, 7:16, 17)
И у Тебя, Господи, милость, ибо Ты воздаешь каждому по делам его.(Псалтирь, 61:13)
Кто роет яму, тот упадет в нее, и кто покатит вверх камень, к тому он воротится.
(Притчи, 26:27)
Отпускай хлеб твой по водам, потому что по прошествии многих дней опять найдешь его. (Екклезиаст, 11:1)
И что будет с народом, то и со священником; и накажу его по путям его и воздам ему по делам его.(Осия, 4:9)
Сейте себе в правду, и пожнете милость.(Осия, 10:12)
Чем кто согрешает, тем и наказывается. (Премудрость Соломона, 11:17)
По плодам их узнаете их. Собирают ли с терновника виноград, или с репейника смоквы? Так всякое дерево доброе приносит и плоды добрые, а худое дерево приносит и плоды худые. Не может дерево доброе приносить плоды худые, ни дерево худое приносить плоды добрые.
(От Матфея, 7:16-18)
В Коране:
Сура 4:122(123). Это - не ваши мечтания и не мечтания обладателей писания. Кто делает зло, будет тому ВОЗДАНО тем же, и он не найдет себе заступника помимо Аллаха или помощника.
Сура 6:120(120). Оставляйте и явный грех и скрытый; поистине, тем, которые приобретают грех, будет ВОЗДАНО за то, что они снискивали!
Сура 11:113(111). Поистине, всякому полностью ВОЗДАСТ твой Господь за их дела: ведь Он сведущ в том, что они творят!
Сура 24:25(25). В тот день полностью ВОЗДАСТ им Аллах по их истинной вере, и они узнают, что Аллах это - ясная истина.
Сура 6:161(160). Кто придет с добрым делом, для того - десять подобных ему, а кто придет с дурным, потом ВОЗДАЁТСЯ только подобным ему, и они не будут обижены!
Если вы оглянитесь на жизнь на Земле, то вы везде увидите этот незыблемый Вселенский закон.
Ниже приведу лишь три недавних случая из множества других.
События в Чемодановке https://[ссылка скрыта, авторизуйтесь]
Послушайте речь женщины с 5-ой минуты ролика.
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Посмотрите с 3:25 минуты
Теперь ещё один факт.
В Омской области учителя жалуются Путину, что у них нет газа, воды, связи и транспорта
11 февраля 2019 — 03:30
Фото НГС
Люди живут без современных достижений цивилизации.
В соцсетях опубликовано обращение к президенту России Владимиру Путину жителей села Аполлоновка Исилькульского района. Около 20 работников местной школы выступают от имени всего населения поселения.
Они сетуют, что живут очень плохо.
— Уже десятилетиями не решаются одни и те же проблемы, — говорят люди. — В XXI веке, веке инновационных технологий, в нашей деревне нет сотовой связи, нет интернет-связи, стоит на месте проблема газификации.
Компания «Юза», по их словам, ещё в 2015 году собрала деньги на газификацию, но газ так и не появился. Питьевой воды в селе тоже почти нет — она «поступает только на одну улицу, и то нерегулярно», остальную жителям привозят. ФАП есть, но регулярный приём больных не ведётся, вызвать скорую помощь очень сложно.
Наконец в ходе «транспортной оптимизации» произошло сокращение автобусных рейсов до Исилькуля, и это стало для местных жителей очень серьёзным ударом. Они уже обращались к районным и областным властям, но безуспешно.
— Владимир Владимирович, мы ходили на выборы и выбирали вас в надежде на лучшую жизнь, — сетуют сельчане.
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А теперь риторический вопрос к каждой из этих баб в роликах:
«А где же твой муж и 10 сыновей, которых ты родила от своего единственного мужа. Где те 10 твоих сыновей , которые создали дружные семьи с верными жёнами и каждый из которых зачали по 10 сыновей. Где твои сыновья и внуки, воспитанные их отцами мужественными и храбрыми ,которые бы встали на твою защиту.
Почему ты стоишь на коленях и умаляешь власть тебя защитить, помочь, дать, выслушать? Почему ты ОДНА? Где твоя дружная семья? Где те 101 мужчин( твой муж, десять сыновей и их сыновья), которые бы встали на твою защиту и потребовали бы у власти то, что по праву принадлежит народу в России. Это только за одну тебя(я уже не говорю про родственников мужа и твоих).ИХ НЕТ! Почему ? Потому-что ты сгнобила своего мужа, родила одного двух детей для себя,как прислугу на свою старость)и тех искалечила психически и физически(а некоторые и не рожали вовсе – для себя жили, да по куям скакали). От тебя все сбежали(кто не помер раньше срока), потому что тобой в семье было насаждено психологическое насилие ,как норма жизни. Почему же ты не желаешь принимать последствия своих деяний?»
Вывод: Жизнь штука жёсткая. Она не принимает оправданий. Если что-то должно делаться, а этого не делается - значит вы неизбежно отгребёте по полной программе все последствия этого неделания вне зависимости от того по каким причинам вы не делали того, что нужно было делать .
«Действий без последствий не бывает. Там где другие видят совпадения, я вижу следствия, там где иные видят случайность, я вижу расплату.» (фильм «Матрица» Меровинг).
Для слишком жалостливых - Не мешайте палачу. Закон Вселенной изменить невозможно.