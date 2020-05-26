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    Тема: «Интеллектуальная элита» МЭД отжигает на Прожекторсобчак.
    • New! Monah Cегодня в 08:05 «Ответить»
      «Интеллектуальная элита» МЭД отжигает на Прожекторсобчак.

      Недавно решил посмотреть первый выпуск Прожекторсобчак ,где в главной роли был сам себя называющий активистом Михаил Нестеров, более известный под погонялом Омега, а в узких кругах его называют ещё тётя Миша .

      С первых слов я понял, что будет ну очень интересно. И я не ошибся.

      Один Антон обращается к другому Антону.
      «Антон, ты когда-нибудь хотел чтобы ты нравился вообще всем женщинам. Чтобы они лезли тебе в окна. Чтобы они падали к твоим ногам на улице и говорили «Антон, ты наша мечта .Мы хотим с тобой быть. Возьми меня прям здесь».

      И другой Антон отвечает «Конечно хотел!»

      Во-первых: Это уже враньё! Никто не может нравиться всем. Это просто невозможно по определению.
      Во-вторых: Любая реклама бьёт на какой-то базовый инстинкт, чтобы отключить мозг человека и заставить его действовать необдуманно, на рефлексах . И здесь не исключение – надавили на педальку инстинкта размножения. А инстинкт штука сильная.
      И тут же на меня нахлынули воспоминания, когда с 90-х годов доверчивым гражданам(читай лохам) России всякие проходимцы впаривали по такому же рекламному приёму всякую хрень – кремлёвские таблетки, чудодейственные мази и пилюли от всех болезней, гербалайф, воду в тазиках заряжали от телевизора, красную ртуть, беспроигрышные лотереи, финансовые пирамиды, дешёвый товар втридорога( проект жуликов «канадская оптовая компания») и так далее и тому подобное.
      Вот рекламный трюк - один в один, как под копирку..

      И что такое «нравиться»? В чём его суть и какие параметры? Не стану умничать и отправлю по ссылке https://[ссылка скрыта, авторизуйтесь]

      Обратите внимание на эффект Пигмалиона, который гласит, что мы относимся к людям таким образом, который соответствует нашим представлениям о них. Это, в свою очередь, подталкивает человека к поведению, которое подтверждает чужие ожидания.

      Внимание! «Подталкивает человека к поведению, которое подтверждает чужие ожидания.»
      А чего в наше матриархальное время ожидают от мужчин женщины? Правильно! Подчинения и послушания. А это простым и незамысловатым словом называется РАБОЛЕПИЕ. А если ты стремишься угодить другим и понравиться,то ты растворяешься в другом человеке и в его хотелках и забываешь про себя и своё развитие.

      Если проще, то делаешь то, что мне хочется – нравишься. Не делаешь – не нравишься. И в результате твоих поступков о тебя складываю мнение.

      Умные люди знают, что если ты зависим от чужого мнения о себя, то отдал этим людям власть над собой.

      Кстати нигде не встретил что надо стать алфа-самцом. Странно, не правда ли?
      То есть, уже откровенная ложь с первых слов. А чего стесняться, ведь вас считают за недоумков, которым можно впарить всё что угодно.

      Продолжаем.
      «Но к сожалению мы с тобой , по всей видимости, не так называемые альфачи, не так называемые альфа-самцы, которые реально так живут. Но кто это такие и как ими стать мы сегодня узнаем сегодня в выпуске, а поможет нам биолог и писатель Михаил».

      Ничего себе! Мишаня уже стал биологом и писателем. В 90-х и 00-х по ящику тоже показывали всяких персонажей и для пущей убедительности и важности навешивали на них всяких регалий и званий, чтобы плебс с предыханием слушал и внимал говорящего без тени сомнений в его «компетентности». А в результате оказывались обычные проходимцы. Да и общественный деятель он никакой. Пилить касты про одно и то же – это не общественная деятельность. Таких «деятелей» на ютубе просто море.

      Для тех, кто в танке - гуглите кто может считаться биологом и кто может считаться писателем,а кто может считаться общественным деятелем

      И первый же бомбический вопрос Антона Сорвачёмв новоиспечённому биологу «Как стать альфачём, чтобы давали тёлочки?»

      Опаньки ,да здесь оказывается шайка зоофилов –щас будут учить как совокупляться с молоденькими коровками . Всё верно , и «биолога» пригласили, который будет опыт передавать по сношению с крупнорогатым скотом.
      В СССР статья была за скотоложество, а тут ну совсем распустились.

      Примечание: Здесь мы видим подмену понятий, а именно «даёт». Даёт мужчина своё семя и энергетику, а женщина является принимающей стороной. Грамотные люди это понимают, а слабоумным это не надо –им главное запихулить.

      Я пошёл взял попкорн, тетрадь, ручку и поудобнее устроился, чтобы внимать специалистов по этому непростому делу и записать важные постулаты и правила безопасности.

      Примечание: Для тех кто знаком с эзотерикой и технологиями по влиянию на сознание людей и их поведение через слова, символы и образы уже понял что, через образ сношения с животным опускают не только женщин (представляя их тёлками), но и самих мужчин, которые сношаются с этими тёлками(образ крупнорогатого скота). Кто в животном мире совокупляется с коровами. Правильно, бык. То есть скот.А какая у быка-осеменителя задача ? Опять правильно – жрать и совокупляться с коровами для пополнения стада. Скоту не надо думать. Культвированное животное должно пахать, жрать и совокупляться. Чуете как вектор завернули с мужественности на оскотинивание. А у животного формируется соответствующий срой психики.
      Проходим по ссылочке и изучаем куда мужчин и женщин, как скот загоняют https://science-freaks.livejournal.com/1991405.html#/1991405.html
      Тут же вспомнился один анекдот, прочитанный в трактате о любви.
      Лекция в зооветеринарном институте:
      Преподаватель: Хороший бык-производитель должен совершать до двенадцати совокуплений в сутки...
      Женский голос с первого ряда: Сколько, сколько???
      Преподаватель: До двенадцати. Женский голос с первого ряда: Повторите это погромче для последнего ряда!
      Мужской голос с последнего ряда: Простите, это с одной коровой или с двенадцатью?
      Преподаватель: Конечно с двенадцатью!
      Мужской голос с последнего ряда: Повторите это погромче для первого ряда!

      Мельком увидел в списке видео «Как стать мегабабником» c псевдо-«майоровым» и видео с Бриселом «В какой стране лучшие женщины для любви?» - это тоже в эту кассу для скотов. Туда же «Дом 2» и прочие передачи и шоу для быдла.

      Всё это зацикливает внимание и сознание мужчины только на сексе и не позволяет ему развиваться интеллектуально и духовно. Кто знаком с чакрами, тот понимает, что таким образом мужчин зациклили на чакре Муладхара и постоянно выплёскивая свою энергетику (семя)на этом уровне через секс мужчина деградирует, и в первую очередь умственно.

      Если ещё более углубляться в духовную составляющую человека, то читайте кто такие инкубы и суккубы. https://duhmaga.ru/sushestva/sukkub-i-inkub.html
      И подумайте в чьи лапы толкают вас такие «гуру».

      А чтобы вы поняли, что это не случайность, то пройдите по ссылке и услышьте, что Гундяев сказал о славянах https://[ссылка скрыта, авторизуйтесь]

      А что нам говорит «священное» библейское писание: Образ Пастыря и стада: Иоанна&#8201;10:1–16. https://azbyka.ru/otechnik/Mihail_Pomazanskij/pravoslavnoe-dogmaticheskoe-bogoslovie/8

      Предостережение: Для тех, кто до сих пор не понял о том, что было написано выше и к чему всё идёт, убедительная просьба не насилуйте свой примитивный мозг. Остановитесь здесь. Дальше может быть опасно для психики и жизни.
      Дальше информация будет для тех, кто умеет воспринимать информацию, думать, рассуждать , анализировать и делать выводы.

      Стал я слушать дальше. Интересно же !
      Настала очередь выступать «биологу и писателю».

      И тут Михаила Н. опустил «забрало» и с копьём на перевес кинулся в битву с «ранговой теорией».
      И тут
      « Земля тряслась - как наши груди,
      Смешались в кучу кони, люди,
      И залпы тысячи орудий
      Слились в протяжный вой...»

      «Невежественные люди и некоторые непорядочные люди это всё превратили в цирк с конями и помойку. Тут надо подробно разбираться.»
      «.В головах чудовищная помойка из-за ранговой теории»
      «Человек такой же социальный примат, как и все остальные приматы и у него есть своя система рангов.»
      «Да, у него тоже есть иерархия.»
      «Ранговый инстинкт» и т.д.

      Так! Стоп!Стоп!Стоп! Так есть или нет? Ту же отрицает и тут же её использует. А потом и вовсе признаёт, что в человеческом социуме присутствует иерархический инстинкт и ранговый принцип социальных отношений.

      Тут уже вспоминается песня Высоцкого «Письмо в редакцию»:
      «Говорил, ломая руки, краснобай и баламут
      Про бессилие науки перед тайною Бермуд.
      Все мозги разбил на части, все извилины заплел,
      И канатчиковы власти колят нам второй укол.
      Уважаемый редактор! Может лучше про реактор,
      Про любимый лунный трактор? Ведь нельзя же, год подряд
      То тарелками пугают, дескать, подлые, летают, То у вас собаки лают, то руины говорят.»

      Думаю, надо разбираться, а то ведь так и до третьего укола рукой подать.
      Ну а где искать? Обратимся к известным в МД первоисточникам.
      Что пишет нам О.Новосёлов.
      В иерархической структуре человеческого первобытного стада есть высокоранговые, среднеранговые и низкоранговые как самцы, так и самки. И их классифицирует по признакам»

      Привлекаем в помощь справочники и видим .
      Ранг социальный - это формально признаваемое положение, занимаемое индивидом в иерархии той или иной соц.системы.
      Соц.система есть, иерархия есть и индивидом присутствует –значит всё нормально.
      Арнольд Минделл вообще разработал многоуровневую теорию рангов.
      Если проще, то Ранг это некая сила стоящая за человеком.

      Откуда у Михаила взялись обезьяны в голове, одному ему известно. Да и то сомневаюсь.

      Хорошо. Что нам говорит А. Протопопов.
      Есть высокоранговые и низкоранговые и их признаки.
      Есть высокопримативные и низкопримативные и их признаки.
      Так, появился термин примативность. Смотрим что это такое и узнаём, что :
      «Примативность – это показатель, который показывает, насколько сильно в поведении человека проявлен врожденные инстинкты – стайный инстинкт, инстинкт продолжения рода и инстинкт выживания. Высокопримативные люди в своем поведении в основном опираются на инстинкты. Низкопримативные, рассудочные люди в своем поведении опираются в основном на разум и логические рассуждения.»
      Опять нет обезьян! Да что такое! Не может же такой «учёный биолог» как Михаил Н ошибаться.
      Думаю, надо докопаться до истины и быстро нашёл. Всё оказывается на поверхности.
      Термин «примативность» А.Протопопов применил от лат.primatus -первоначальный для обозначения степени средней приоритетности инстинктивно-обусловленных практических поступков в сравнении с приоритетностью поступков, обусловленных рассудочными умозаключениями. Не следует понимать этот термин как «поведение, присущее приматам».

      И ничего ни Новосёлов, ни Протопопов не переносили с приматов на человеческое общество. Было просто утверждение, на основе наблюдений и сравнений, о проявлении в поведении социальных групп животных и групп людей признаков тех или иных инстинктов.

      Вообщем, оглядываемся вокруг и видим в человеческом обществе достаточно подтверждения ранговой теории и примативности людей.
      Инстинкты есть у человека? Есть. Иерархичность есть? А как же!Даже там ,где не установлена правилами иерархии, группа людей инстинктивно выстраивает иерархию. Примативность присутствует у людей? И опять да. Большинство так и живут-сначала сделают, а потом подумают(если есть чем думать).

      Что есть, то есть и оспаривать это, всё равно что писать против ветра.

      Так к чему затеял эту борьбу Михаил Н. стоя против ветра. Думаю ответ очевиден. Когда Михаил Н. пришёл на информационную площадку МД уже всё было написано и рассказано до него и глупо твердить о том, что уже всем известно и на этом донатов не заработаешь. А как ещё можно выделиться из серой массы остальных, кто пересказывает первоисточники? И тут его «осенила колоссальная мысль» - зачем идти в третьем ряду, надо встать напротив в оппозицию и критиковать первых и тогда тебя заметят. Этакий борец за «правду»! И ничего, что я буду говорить чушь всякую. Обязательно в обществе найдутся слабоумные которые поверят в то, что я говорю. Главное это делать яростно и убедительно. Ничего гениального! Технология известная. Где внимания, там и деньги.

      У умных людей есть правило : «Критикуешь – Предлагай».

      Вообщем Мишаня ничего не предложил взамен критикуемой им ранговой теории, на том скомкали и замяли тему.

      Хотя умные люди понимают, что есть иерархичность, ранги, примативность и об этом много чего в инете написано подробно и аргументированно.

      Дальше последовал конкретный вопрос от Антона Гусева о том, что под собой подразумевает понятие «альфа-самец» и его характеристики.
      Я думаю, ну вот сейчас «общественный деятель » всё грамотно и аргументировано разложит по полочкам. Сижу, приготовился конспектировать.
      И тут Мишаня выдаёт «Мне тоже интересно, …..вот этот термин это часть этой помойки в головах. Никто на самом деле не знает что это такое».
      Всё приехали.Конечная. Только что выше рыжий юрист говорил, что такие люди реально так живут и что у Михаила есть такие друзья(только их никто не видел) и он сам знает таких. А тут оказывается, что это умозрительный персонаж и кто как понимает-все будут правы.
      Есть психотипы людей и характеристики описаны. Если вы утверждаете, что есть «альфачи», то должны быть конкретные параметры его поведения.
      И тут наступает момент истины.
      Мишаня выдаёт «На 20% это мифический персонаж и на 80% реальный.» О как! Оказывается они обсуждают мифическое существо с их умозрительными характеристиками, которого не существует.

      И дальше Михаил Н. начинает выдавать его умозрительные характеристики мифического персонажа.

      «Это человек с высокой энергетикой, который стремиться доминировать.
      Некий персонаж с очень высокой энергетикой ,с очень сильным ранговым инстинктом. Ранг инстинкт для социальных видов животных – это инстинктивное желание занять высокое место в социальной иерархии.
      Качества «альфача».
      1.Очень высокая энергетика
      2. Отсутствие норм морали, воспитания
      3.Совершенно дикий эгоизм
      4.Желание доминировать над всем, что шевелиться.
      5. Не цивилизованное поведение(шпана,уголовники,маргиналы).
      Нравиться женщинам негативный персонаж, уголовник

      И добил «Альфач, это продукт народного творчества».

      Только что выше утверждал, что невежественные учёные постарались, а тут вдруг «мифический» народ виноват.

      Тут такую ахинею пронёс, ни пером описать ,ни в слух произнесть.
      1.Высокая энергетика – это оказывается плохо.
      Серьёзно?Всё просвещённое человечество занимается физической культурой, плаванием, духовными и энергетическими практиками, отказываются от ядовитых веществ, посещают места силы и т.д., чтобы только повысить уровень своей энергетики, а тут появляется некий персонаж, можно сказать «светоч в тёмном царстве» и заявляет –высокая энергетика это плохо.
      Гуглим, читаем что такое высокая энергетика человека и поражаемся безграмотности гостя студии.
      2. Отсутствие норм морали , воспитания.
      У каждого общества своя мораль и наличие воспитания не является гарантией человеческого отношения к другим людям. Посмотрите в правительство и на чиновников. Культурные люди!
      3. Совершенно дикий эгоизм. Это как?
      Вообще эгоизм –это забота о себе и своём существовании. Эгоизм нам помогает выжить(инстинкт выживания) и нет такого понятия как «дикий» или «не дикий». Каждый индивидуум определяет сам в какой объёме(на бессознательном уровне) и сколько ему надо для его выживания.
      Здесь явное незнание таких терминов как «эгоизм» и «эгоцентризм».
      4.Желание доминировать над всем, что движется.
      Это как? Иду, вижу что-то движется и начинаю доминировать? Бред какой-то.
      5. Не цивилизованное поведение.
      Это как? На цивилизованном Западе считается цивилизованным поведением толерантность к пидорасам. Я не приемлю. Значит я маргинал и большая часть населения России, также относиться к этой категории.

      И у меня возникли законные вопросы: Так у кого помойка в голове? И есть ли вообще так называемые «алфачи», кстати существующие с подачи того же Михаила Н.?
      Про помойку в голове я сразу нашёл у кого эта помойка . А вот поиски альфача как-то подзатянулись. Подключил друзей, знакомых и выяснилось, что никто таких альфачей в глаза не видел. И тут я согласился с Михаилом Н., что это мифический персонаж.

      Так что же существует такое в людях, что притягивает к ним других людей.
      А ответ прост – это ХАРИЗМА.
      И у харизмы есть вполне чёткое определение. Ищём в поисковике и читаем.
      А что означает слово «харизма»? Оно происходит от греческого слова, означающего “Божественная милость” — что определенный человек был облагодетельствован Богом или Святым. Это по-гречески относится к тем дарам и талантам, что свободно даются и которые вы не обязательно должны заработать или заслужить.

      Вот что нужно развивать в себе! Свой божественный потенциал.

      Теперь почувствуйте разницу между двумя понятиями как «скотина/животное, которое должно жрать и трахаться» и «человек, одарённый Божественной милостью, который реализует потенциал Творца» .
      На каком позиции хотели бы быть вы? Пусть каждый ответит сам.

      Так куда ведёт МЭД и его «активисты? На чью «мельницу» воду льют?»

      Слушаю дальше. Хотя от этой ахинеи ,что Мишаня несёт, уже мутит .

      «95-99% женщин кидаются на 5%-1% мужчин в лучшем случае.»
      Для интереса взял статистику по полам и возрастам в России на 01 января 2017 года и что получается.
      Женщин в возрасте от 15 до 44 лет 60 509 000 (в 15 половую жизнь уже начинают)
      Мужчин в возрасте от 20 до 44 лет 26 811 000 ( большинство мужчины позже вступают в половую связь).
      95% женщин – это 57 486 355 женщин
      5% «альфачей» от мужчин – 1 340 550 мужчин, именуемых Михаилом «альфачами».
      Таким образом на одного «альфача» приходится 43 женщины, которых он, согласно утверждению Михаила Н.,покрывает.
      В среднем, женщине нормальной , нужен секс минимум хотя бы раз в неделю.
      Таким образом , «альфач», по утверждению Мишани, совокупляется с шестью женщинами в сутки 7 дней подряд и каждую неделю.
      И это я взял ещё возраст мужчин до 44 лет, хотя при такой интенсивности импотенция наступит уже в 30 лет.

      Кто ещё не понял, что это не возможно ни с физической, ни с психологической точки зрения?


      Отсюда буду краток, так как имбецилы уже отсеялись и отрефлексировали в комментариях.

      Мишаня вещает дальше.

      « Просто тупо перебирать женщин пока не найдёшь какой-то маленький процент, кто в тебя влюбиться. Принцип широкого бредня».

      Так это и есть пропаганда Аленизм - бегать за бабами. Тем более, как утверждает Мишаня один мужчина нравиться сотне или несколько сотен женщин. Это же какой должен быть запас прочности психики и физических сил, чтобы перебрать столько женщин.

      «Средний мужчина будет нравиться одной из сотни или нескольких сотен женщин.»
      На чём основано данное утверждение? Где статистика? Смотрим расчёты выше и понимаем всю ахинею «гуру» МЭД.
      Это же какой должен быть запас прочности психики и физических сил, чтобы перебрать столько женщин.

      Тут Антон Гусев решил вернуть блогера из его вымышленного мира в мир реальный и вполне справедливо возражает Мишане «Но ведь в обществе же нет такого , что 5% мужчин, получают 95%. У одной женщины популярны несколько мужчин. У одного мужчины популярны несколько женщин. Но не 95%».
      И тут «учёный биолог» пускает в ход свою доказательную базу.
      «Никакого равновесия нет.Как блогер и Антон подтвердит чудовищное количество мужчин они визжат , стонут те 95% где найти женщину, где найти секс, где познакомиться.»

      Это что за форма доказательства «Как блогер и Антон подтвердит»? Смотрим расчёты выше и понимаем какую ахинею несёт гость в студии и в народные массы.

      «Человечество вступило в ресурсно-избыточную фазу. Этого пока никто не понял».

      Мне понравилось слово «НИКТО!». То есть никто не понял, а один чувак понял. ЧСВ Мишани просто зашкалило все видимые пределы.
      Он с Луны свалился? Медведев отчитался, что 20 млн. россиян находятся за чертой бедности, а у какого-то блогера ресурсно-избыточная фаза наступила, только никто не понял и не видит этого.

      «У женщин есть молодой инстинкт ему где-то тысяч 8 лет –Любовь за статус. Человек должен прокачивать свой успех и становиться популярным и знаменитым за счёт своих человеческих способностей. Становиться известным деятелем искусств, музыкантом, учёным, писателем, блогером.»

      Почему 8 тысяч лет назад, а не 10 тысяч лет назад. Кто высчитал и как?
      Интересно, а как это «молодой инстинкт» вообще выработался? 8000 лет назад были воины и ремесленники. Все занимались полезным делом. Не было бездельников типа музыкантов, писателей и блогеров. Были писари, которые писали нужные для общества документы и единственными блогерами это были глашатаи, которые озвучивали эти документы.

      «Твой заслуги должны быть признаны женщинами и стать модными среди женщин, тогда женщина любит за статус.
      И разница между любовью за статус с и любовью за ранг. За ранг любят обычно сильно и долго. А за статус любят только тогда когда этот статус есть.»

      Мишаня сам уже запутался(если вообще знал) где ранг, где статус.

      « Замечательная деятельность по производству рабов и пушечного мяса.»

      Смотрю, тут Антон Гусинский вообще прифигел . Вот мне любопытно, откуда такая информация у Мишутки. Явно чувак входи в высшие эшелоны власти глобального управления матушки-земли. Тога пусть активист МЭД объяснит на примерах допустим какой –нибудь деревне Гадюкиной или города Мухосранска к какому рабовладельцу конкретно принадлежат его жители и новорождённые.
      «Пушечное мясо» . А с кем у нас будут война через 17-18 лет? Может у Михаила открылся дар предвидения и он видит будущее? Пусть поделиться с кем мы будем воевать и когда.

      «Именно такие,т.е.5% в юном возрасте брюхатят всех (оговорился почти) молодых девок, когда они все ещё подростки.» Шиза 100%! Смотрим расчёты выше.
      Тут Антон,как человек практичный и живущий в реальном мире, опять посмел возразить «гуру» МЭД и говорит «Если бы так,……. то мы должны вообще девственниками лет в 30 остаться, если бы ранговая теория работала» . И он прав.
      И тут Мишаня изрекает «Это модель. Ваша ошибка заключается в том, что модель переносите полностью на общество. К счастью оно не всё так плохо. Надо поискать и перебрать и найти тот маленький процент женщин. И если мужчина социализован и крутиться в компаниях замкнутых системах, то там уже вообще другие принципы вступают. Там эти инстинкты в значительно степени нивелируются».

      Вот это поворот! Сижу и думаю «Что у чувака в голове?! Что за вещество у него там плещется?»
      Во-первых, модель – это форма отображения определённого фрагмента действительности (предмета, явления, процесса, ситуации). Действительности! То есть такое явление в обществе существует. Почему это ошибка совсем непонятно, если эта модель взята с действительного явления, процесса или ситуации.
      Во-вторых, закрытая система в социологии – это ограждение системы от вмешательства извне, т.е минимизация внешнего воздействия и жёсткая социальная структура.
      Компания не может по своей сути являться «закрытой системой», так как в ней отсутствуют оба этих признака.
      Именно в закрытой системе существует жёсткая социальная структура(иерархия).
      Именно в закрытой системе ярко выраженные инстинкты , так как система должна выжить.

      Как мы видим что блогер Мишаня вещает под лозунгом «Чем больше скажу непонятного и запутанного, тем умнее буду выглядеть. Лохи всё равно не поймут и поверят на слово.» И ведь верят! Работает правило!


      «Телегония»
      Ну думаю, тут уж «учённый биолог» наверстает упущенное и обелит себя за вышесказанною ахинею.
      Ер не тут то было, я такой берд услышал от Мишани, что просто бомбануло не по детски.

      «Телегонии не существует! Наука это не подтверждает.»

      Тут уже прифигел я .
      Каждый здравомыслящий человек понимает, что наука обслуживает интересы правящего классы. Как говориться, кто корову кормит, тот её и доит. А какие у правящего класса интересы в условиях капитализма? Правильно, бесплатный и безопасный доступ к ресурсам той или иной страны в ущерб интересам населения. А для этого народ должен быть слаб, чтобы не смог сопротивляться. И это мы всё видим, как размывается генетика славян через смешанные половые отношения и браки, беспорядочные половые связи, некачественные еду и питьё, алкоголь и курение, наркотики, отсутствие работы, психологическое насилие и т.д. и т.п.
      Поэтому наука не будет доказывать, что телегония есть. Хотя всем заводчикам животных об этом известно. Был опыт с лошадьми(гуглим и находим). На Чукотке в советские времена рассказывали моряки, что если с судна сбегала собака, то чукчи её сразу пристреливали, так как у них там чистокровные лайки и любое смешение приведёт к ухудшению породы, а это смерть в тундре если лайка не вывезет или не защитит. Чукчи умнее учённых, потому что у них жизненный опыт.

      Вообщем хватило меня только до середины этой передачи и правильно назвали её Собчак – это же сатанизм чистой воды.

      Есть правило, если часы пробили тринадцатый раз, то нужно сомневаться не только в тринадцатом ударе, но и во всех предыдущих.
      А тут, в этом шоуСобчак, с первых слов часы начали бить 13,14 и 15 раз, даже миную первые 12.

      Меня «порадовали» лайки и хвалебные комменты под этим видео – есть ещё благодарная аудитория, который можно скармливать всё эту дерьмо. Дегенератов хватает. Но они тоже имеют право на свою помойку в их головах.
      Сомневаюсь, что они дочитали до сюда, но а если кто дошёл и хоть что-то понял, то у него есть шанс.

      При приёме на работу работодатель обязывает работника пройти психиатра и нарколога. Кто проверял вменяемость Мишани прежде чем его привлекать в МЭД и вещать от его имени?
      А ведь он выступает от имени МЭД и по его недоумию будут судить об интеллектуальном уровне всех остальных. Интересно, все участники мэдовского движения разделяют утверждают их «гуру»?

      В кругах, знакомых с методами управления, существует правило «Если хочешь что-то развалить – поставь управлять процессом идиота и он сам всё развалит».


      Рекомендуемые для изучения материалы:
      Какого цвета красная таблетка МД.
      Куда движется МД.
      Как удалить психологическую программу баборабства. Часть 1 Теория.
      Как удалить психологическую программу баборабства.Часть 2.Практика.
      Путь мужчины и его отношения с попутчиками.
      Поговорим за патриархат.
      О патриархате через метафору.
      А также некоторые книги, которые помогут вам на вашем пути:
      Джон Кехо «Подсознание может всё».
      Джо Диспенза «Сила подсознания, или Как изменить жизнь за 4 недели» и другие.
      Роберт Энтони «Истинные секреты уверенности в себе».
      Брайан Трейси «Сила уверенности в себе»
      Ричард Бренсон «К чёрту всё! Берись и делай»
      Чиа Мантек. «Совершенствование мужской сексуальной энергии.»
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