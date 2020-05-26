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Тема: О Патриархате через метафору. Форум: Мужской форум - мужские темы Новая тема Тема: О Патриархате через метафору. Выберите форум - Нижний Новгород - - АвтоФорум - - Банковский форум - - Бухгалтерский форум - - ЗооМир - - Компьютеры, смартфоны, гаджеты - - Кулинарный форум - - Маркетинг, Реклама, Дизайн - - Милосердие и Благотворительность - - Мебель, интерьеры, дом - - Медицина и Здоровье - - Мода, одежда, обувь - - Музыкальный форум - - Недвижимость - - Наука, образование - - Политика и Власть - - Производство, промышленность - - Работа, вакансии, фриланс - - Религия - - Спорт - - Страхование - - Строительство и ремонт - - Технический прогресс, инновации - - Философия, Психология, Эзотерика - - Экономика, финансы, бизнес - - Юридический форум - - ДарМен - Встречи - - ДарМен - дарить и менять - - ДарМен - Нужды - - Детишки и их делишки - - Форум хорошего настроения - - Женский форум - - Мужской форум - мужские темы - - Житейские советы - - КВН - - Ни о чем и о важном - - Поздравления! - - Форум по интересам - - Форум сексуального общения - - Туризм, путешествия - - Клубы, тусовки - - Развлечение и Отдых - - Фотоальбомы: Дети портала - - Фотоальбомы: Мой отпуск - - Фотоальбомы: Мой отдых - - Фотоальбомы: ГИПОРТ.РУ - - Фотоальбомы: Разное - - Литературный форум - - Творчество пользователей портала - - Вопросы и предложения по работе Портала ГИПОРТ.РУ - - Спрос и Предложение - - Торговая площадка - - Администрация ГИПОРТ.РУ - - Архив - - - aaaaaaaaaaaaaaaaaaa - - Статьи и Советы - - Тсинкроссинг-Диски - - Тсинкроссинг-Игры - - Тсинкроссинг-Видеокассеты - - Буккроссинг-Книги New! Monah Cегодня в 08:04 «Ответить»

Для тех кто не понял материал «Поговорим за Патриархат» зайдём через метафору.

Представьте, что вы строите дом. У каждого дома есть своё предназначение и в соответствии с его предназначением готовится проект этого дома. Проект дома готовиться исходя из его предназначения , места расположения, состояния грунта, сейсмичность, наличие подводных вод и т.д. Исходя из его предназначения и окружающих его факторов в первую очередь рассчитывается фундамент сооружения, на котором будет возводиться здание. К фундаменту(основанию) для крепости должно быть отношение особое, так как опорная часть во многом определяет надёжность и долговечность крепости , которая призвано защищать людей за стенами такой крепости. Допустим для лёгкого домика, типа беседки или флигеля нужен уже другой фундамент, у которого предназначение поддерживать лёгкое сооружение.

Один из самых крупных авторитетов в истории архитектуры итальянский зодчий эпохи Возрождения Андреа Палладио утверждал, что из всех ошибок, происходящих на стройке, наиболее пагубны те, которые касаются фундамента, так как они влекут за собой гибель всего здания и исправляются с величайшим трудом. Именно поэтому обычно сдержанный Палладио требовал, чтобы архитектор посвятил «этому предмету все свое внимание»!

Мудрый Рудаки, понимая значение фундамента, также советовал:

«Закладывай крепко основы для зданий:

Основа для зданья подобна охране».

А что такое фундамент? А фундаментом называют нижнюю (подземную или подводную) конструкцию здания или сооружения, которая предназначена для передачи нагрузки от здания или сооружения на основание.

Выделим слова (подземную или подводную) конструкцию здания

Теперь перейдём к человеку. Так вот, убеждения человека - это та самая невидимая часть(фундамент) на базе которой всё держится. И если базовые убеждения в детстве заложены правильно, в соответствии с его предназначением, то всё то, что будет в дальнейшем надстраиваться(видимая часть сооружения) будет выполнять своё предназначение и служить надёжно и долговечно.

Если у человека убеждения (фундамент) будет заложены не теми, не правильно, то всё то, что он будет пытаться выстраивать в своей жизни дальше будет рушиться и единственное, что он может выстроить это лишь ту жизнь (сооружение), какие убеждения (фундамент) в него заложены.

Заложенная у мальчика в детстве уверенность в себе и своих силах будет толкать его на уверенные поступки во всех делах в его дальнейшей жизни и он будет достигать успеха и/или приобретать положительный опыт и смело двигаться дальше.

Запуганный в детстве мальчик будет испытывать страх и неуверенность во всех ситуациях и бояться совершать поступки.

Мальчик ,в которого с детства вбили иррациональное чувство вины(подкреплённое физическим насилием) ,т.е. виноват во всём, даже если не виноват, то прежде чем что-то сделать будет чувствовать себя уже виноватым, а тем более после того. А так как жизнь-это действия, то чувство вины будет постоянное за всё, чтобы он сделал, либо не сделал. Ведь бездействие –это тоже действие. Отсюда корни неуверенности в себе и отказ что-либо делать в своей жизни.

Мальчик, у которого с детства заложена правильная иерархичность во взаимоотношениях между мужчиной и женщиной НИКОГДА НЕ ПОЗВОЛИТ ЖЕНЩИНОЙ УПРАВЛЯТЬ СОБОЙ И ЧИНИТЬ НАД СОБОЙ НАСИЛИЕ(манипуляции) КАК ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ, ТАК И ФИЗИЧЕСКОЕ.



Заложенные правильно с детства в девочек убеждения касательно их отношений с мальчиками, их главенство в жизни и правильная иерархичность обеспечит их жизнь ЗА МУЖЕМ надёжностью, защитой и они будут в максимальной степени ограждена от воздействия внешнего мира с его опасностями и угрозами.

Иепархия мужчин – это освоение внешнего мира и управление им.

Иепархия женщины – это выстраивание отношения с мужчиной и создание для него и его потомства комфортных условия( психологического и бытового) внутри его семьи(общины).

Это и есть иерархический принцип во взаимоотношениях. Это и есть тот самый патриархат, т.е. система ценностей и взаимоотношений между полами, которая позволяла выживать народам на протяжении тысячелетий.

НЕТ НИКАКОГО РАВНОПРАВИЯ В ПРИРОДЕ И СОЦИУМЕ.

Нет двух капитанов на судне. Нет двух директоров компании. Если появляется достойный индивидум, который может занять место на вершине, то начинается борьба за место под солнцем. А почему? А потому что есть такой ИЕРАРХИЧЕСКИЙ ИНСТИНКТ РАНЖИРОВАНИЯ.

А что это такое?

"Иерархический(социальный) инстинкт - это фиксированная в генетическом коде программа приспособления, самосохранения и продолжения рода, отношения к себе и другим."

"Ранги – это подсознательное. Они изначально, на уровне инстинктов, прописаны в подсознании человека и животных."

Самым показательным принципа иерархии является армия. Где вы видели ,чтобы было два командира роты, батальона или полка? Нет этого, потому что такая структура ,как воинское подразделение(берущее своё начало из древних времён) должен возглавлять только один человек, так как только появляется двоевластие, то возникает хаос и воинское подразделение не способно выполнить поставленную задачу. Война дело серьёзное, где на кону стоит жизнь или смерть, и не зря военные говорят, что устав написан кровью . Поэтому в армии и существует жёсткий иерархический принцип и ранжирование, так как основная задача войска – это победить и выжить. И военные прекрасно знают, что в хаосе заложена погибель.

А что такое ЖИЗНЬ –это и есть движение вперёд с целью победить и выжить.

То, что продвигают МЭДовцы – это сумашедствие в чистом виде, потому что иерахическая инстинктивная программа будет толкать обоих на соперничество друг с другом и в конечном итоге женщина победит, так как она поддерживается матриархальной Матрицей общества.

Поэтому всех последователей МЭД ждёт горькое разочарование в жизни и от чего уходили к тому и придут, а именно к ХАОСУ И БОРЬБЕ с ОЖП и как следствие – это поломанная судьба.

Девочки , в которых заложили убеждения, что они принцессы и все им должны, а мужчины это ресурс для потребления, в конечном счёте сталкиваются с жёсткой действительностью внешнего мира и становятся озлобленными существами, которые будут мстить всем и за всё. Ну как бы речь не о них.

Теперь посмотрим кто закладывает в мальчиках убеждения с детства? Вопрос риторический конечно и ответ известен.

С детства матери и бабки, в садике воспиталки и нянечки, в школе училки, в учебных заведениях опять сплошь женщины. И большинство из них озлобленные на мужчин и будут вымещать на мальчиках свою агрессию и будут их подминать под те стандарты, которые они хотят видеть в мужчинах, а именно безропотный ресурс для потребления. А если и есть в преподавателях мужчины(я не беру военные учебные заведения) , то они уже давно переформатированы и представляют собой жалкое зрелище, как мужчина. Сюда же в кассу слюнявые песни по ящику и радио, баборабские фильмы и сериалы, телепередачи по ящику, официальные праздники, социальное окружение и т.п. Это и есть Матрица, т.е. Система. И даже если дома(О чудо! в наше время) есть отец, который будет закладывать в мальчика зачатки мужественности, то мальчик всё равно будет общаться в социуме и здесь его подстерегает стадный инстинкт, т.е. делай как все. А тех, кто не ходит в ногу со всеми - ой как не любят воспиталки и училки( агенты матрицы) и сделают всё возможное, чтобы затравить такого мальчишку(читай: поломают психику).

Что могут заложить эти «архитекторы» в мальчика? Ответ очевиден. Баба может заложить только бабские убеждения(фундамент) и все дальнейшие попытки мальчика стать мужчиной(так сказать крепостью) на базе фундамента для беседки будут заканчиваться поражением. Не вынесет лёгкий фундамент надстройку крепости или даже попытки возвести стены крепости. Стены крепости просто обрушаться либо во время строительства, либо при первом же ударе ядра об стены. Достаточно примеров, когда выглядит мужчина таким брутальным, здоровым и грозным, но при первой же агрессии в его сторону сникает и вся его внешняя мишура осыпается и перед нами предстаёт жалкое и запуганное существо.

Отсюда вывод: Нет шансов у маленького мальчика противостоять этому внешнему насилию. Его сломают в любом случае психологически и/или физически, так как инстинкт выживания ему «подскажет» ту самую модель поведения, которая позволит ему выжить в этом мире и он примет эту модель поведения, которая обеспечит ему безопасность (психологическую и физическую), и в результате регулярного повторения этой модели поведения, которая будет подкрепляться внешним миром(социумом) положительным отзывом(помог девочке - хороший мальчик, уступил место – настоящий мужчина, защитил –настоящий рыцарь и т.п.) закрепиться у него на подсознательном уровне( читай - убеждения). Ведь то, что делается социумом с мальчиками с детства – это устанавливается иерархия главенства баб над мужчинами. Подавляющее большинство покоряются и становятся баборабами, остальные( подавляющее меньшинство) озлобляются и стараются противостоять системе порабощения. И в том и другом случае – это несчастные мужчины.

Заложенные в тебя окружающими людьми и принятые тобой убеждения о себе самом создают твою личность.

Каждая личность создаёт свою персональную реальность, так как действует в соответствии со своими убеждениями.

А чтобы созданная в тебе личность не забывала про себя и получала «питание» ,т.е. поддерживала химическую зависимость тела, то для этого нужны внешние стимулы. Таким образом, если мальчик испытывал над собой в детстве психологическое насилие от матери, то в дальнейшем он будет искать те же отношения с женщиной, чтобы поддержать в себе соответствующий химический фон и живущая в тебе личность получила подтверждение, что она это она. Решишь бросить такие отношения –будет ломка, как у наркомана, хотя ты именно таким и являешься. Если стерва-мать обвиняла во всём мужчин и выливала эту грязь на маленького сына, то мальчик будет воспринимать мужчин в своей жизни как агрессоров и у него будут большие проблемы в общении с мужчинами, так как инстинкт выживания будет ему выдавать программу «опасность-беги!!!». В результате ты зависим от таких отношений. Ведь не даром психологи утверждают, что мужчина будет искать ту женщину, которая похожа на его мать(не обязательно внешне). И если мать была сука, стерва и тиран, то мужчина выберет себе такую же спутницу жизни. А если хватит сил бросить её, то у него всё равно осталась зависимость от этих отношений и он будет подсознательно обращать внимание и привлекать в свою жизнь таких же стерв, сук и тиранов, только уже степень стервозности будет выше, чем у предыдущей. Наркоману нужен дозняк уже побольше.

Кто пробовал бросать курить и бухать, тот знает о чём речь. Вроде бросил, прошёл день-два и тут появляются вдруг ниоткуда друзья, товарищи, которые предлагают выпить, закурить и ты ….вроде отказался, выдержал, но тело требует своего и ты чувствуешь дым от сигарет за несколько метров, тебе на глаза попадаются бутылки со спиртным и бухающие. Тебе начинается сниться как ты во сне куришь и бухаешь и в конечном итоге только немногие переживают эту ломку тела и вырываются из этого кошмара и начинают становиться человеком. Про тяжёлые наркотики упоминать не буду. И все они прекрасно знают, что курить и бухать это вредно для здоровья и опасно для жизни. Тот же принцип и в отношениях –знаешь, что хреново, но тянет к таким и такие только и попадаются.

Теперь опять вернёмся к теме через строительную метафору.

Так что же делать дальше? Ты уже здесь. Всякие «архитекторы» и недоумки приложили свои корявые руки к твоей жизни и заложили в тебя уже фундамент «убеждения» , на которых ты пытаешься строить свою жизнь. И самое страшное, что эти корявые «архитекторы» и недоумки пытаются и дальше влиять на твою жизнь.

Делать нечего. Надо строить свой дом(т.е. жизнь). По этому вопросу много есть материала в том числе и мой «Путь мужчины и его отношения с попутчиками».

Ну вот ты всё-таки построил себе дом на том фундаменте (тех убеждения) который для тебя разработали «архитекторы» и по советам «доброжелателей » и пытаешься хоть как-то налаживать свою жизнь исходя из тех убеждений, что у тебя внедрили. Худо бедно, но ты живёшь. Но человек существо социальное и к тому же напичканное инстинктами ,среди которых есть половой инстинкт, он же инстинкт продолжения рода. И мужчина начинает искать женщину для реализации этого мощного инстинкта. Женщина кстати тоже в поиске, но речь не о них.

И вот тут наступает коллапс у молодого мужчины: Кого искать? Как искать? Какая должна быть моя избранница и спутница жизни?

И если у мальчика была патриархальная семья или хороший учитель, то он считал правильные паттерны поведения его родителей в семье и обществе и будет себе искать такую же женщину, как мать. Другим словом у него настроен внутренний фильтр, который автоматически определяет пригодных для отношений женщин.

Что же делать тем, кто родился в матриархальном обществе и у которого нет положительного примера адекватной семьи и отношений?

Включать мозг и заняться самому формированием своих убеждений в отношении того, какая должна быть женщина. То есть на входе в ваш дом(вашу жизнь) должен быть установлен сканер, который будет сканировать всех подходящих к тебе людей. В этот сканер вы должны внести те параметры женщин, которые вами могут признаны условно годными и отсекают негодных. Сейчас достаточно информации по признакам годных и нет к отношениям женщины.

Допустим.

Курит, употребляет спиртное и наркотики – категорически НЕТ(шлак).

Ругается, истерит, матерится – пусть проходит мимо(шлак и быдло).

Любит тусоваться по клубам – мимо пусть идёт.

Если у ваших ворот появилась принцесса, то тут особое внимание – надо проверить настоящая ли корона и что в приданное. Если корона из картона, а сзади голая жопа, то пинайте эту «принцессу» по её голой сраке так, чтобы она за километр вас обходила.

Ну а если к воротам вашего дома спустилась сама Ваги…,ой Багиня, то тут ты должен потерять дар речи и отдать ей свою жизнь без остатка и валяться у неё в ногах.

Ты должен фильтровать людей, которых ты допускаешь или нет в свою жизнь и с какой целью.

При чём, сканер работает постоянно и круглосуточно. Вышла-зашла = сканирование.

Если тебе мать, бабки, училки и социум внедрили убеждение, что все бабы – это прекрасный пол, милые, верные, домовитые, принцессы и богини, а ты холоп у их ног, то твой дом превратиться в бомжатник, где будут шарахаться всякие мутные личности и в конце концов загадят и превратят его в руины. И никто тебе этот ущерб не возместит.

К чему это приведёт?

В первую очередь вы сбережёте свою жизнь и ресурсы.

Во вторую очередь, если каждый мужчина настроит такой сканер, то негодные к отношениям женщины останутся невостребованные и со временем их будет все меньше и в конце концов они исчезнут.

Ну вот представьте, стоит такой коттеджный посёлок в живописном месте, у каждого дома стоит сканер, который просвечивает каждого подходящего и отсеивает непригодных для владельца дома женщин( да ещё и предупреждают друг друга, с кем не стоит связываться), то сперва эти голодные и обнищавшие живые мертвецы(стервы и суки) буду бродить меж домов и громко требовать, чтобы их пустили и накормили и приютили. Ведь они «принцессы» и «багини»! Но так как их никто пускать не собирается, то у них есть три пути: первый –это сдохнуть на месте (эволюция выметает шлак), второй - уйти с этого места, чтобы не сдохнуть с голоду и третий – соответствовать тем требованиям, которые предъявляются владельцами домов, где именно мужчины являются хозяевами ,так сказать капитанами своих кораблей, у которых есть свою путь, а все остальные это экипаж, который ему в этом помогает и где каждый выполняет обязанности возложенные на него капитаном. Бунт? Всех бунтарей повесил на реях!

Кто-то из бродячих сдохнет на улицах вашего коттеджного городка ,кто-то конечно уйдёт искать аленей в другом месте и высокая их концентрация в другом месте приведёт к тому, что там введут режим ЧС и будут гнать оттуда как прокажённых. Зато адекватная оставшаяся часть женщин вынуждена будет перевоспитываться и подстраиваться. А как мы помним: Мужчина перестраивает окружающий мир под себя, а женщина подстраивается под окружающий мир.

Кстати, эголитарщики могут поэкспериментировать на свой жизни свои принципы и посмотреть что получиться. Только вот истории и факты штука упрямая.

Внимание. Мы сами запускаем в свою жизнь тех людей, которые нам её разрушают!

Это же чистой воды закон предложения спроса: Если все в городе вдруг отказались от курения, то никто не станет завозить сигареты и пытаться продать их. А если во одном крае или во всей стране, то табачная промышленность просто исчезнет с этой территории. Спроса ведь нет.

УДАЛИТЕ ИЗ СВОЕЙ ЖИЗНИ ОТБРОСЫ, ЯДОВИТЫЕ ВЕЩЕСТВА И ТОКСИЧНЫХ ЛЮДЕЙ.

Скептики зададут вопрос. А почему именно мужчины имеют свои дома? Ответ: Потому что этот мир создан мужчинами. Только мужчина способен добывать ресурс у внешнего мира. А женщина – это потребитель этого ресурса(в той степени ,в которой ей позволяет мужчина).

Вспомним сказку А.С.Пушкина «О рыбаке и рыбке». Кто добывал у синего моря? Старик. Почему рыбка золотая и в море? Море- это символ безграничной вселенной(природа),а рыбка золотая, потому что золотой цвет –это цвет Бытия. Обратите внимание на купола церквей, мечетей, храмов и убранство в них. Всё либо золото, либо золотого цвета. Только мужчина способен добывать ресурсы у Вселенной через настройку на волну бытия.

Не верите. Возьмите список ФОРБС и убедитесь. А если вы видите успешную в бизнесе или политике женщину, то за ней всегда маячит влиятельный мужчина(или клан). Вспомните Батурину и кто за ней стоял. И где она сейчас, после того как Лужкова убрали с мэров Москвы.

Другие скептики скажут, но ведь женщины сейчас работают и получают зарплату. И где они работаю? Большинство на госслужбе, которая финансируется с бюджета. То есть им выдают оттуда, куда стекаются финансовые ресурсы, добытые с внешнего мира и кем понятно. Когда этот источник будет усыхать госслужащих будут резать сотнями и тысячами и выбрасывать на улицу.

Пушкин ещё гениальный был тем, что умел в своих произведениях вкладывать второй смысловой ряд.

И только с молчаливого попустительства старика старуха ахринела в конец и чем закончилось все помят – землянка и разбитое корыто.

И вот ты, отфильтровали своё окружение, настроили сканер и ваша жизнь стала потихоньку налаживаться . Но вы стали замечать, что при взаимодействие с внешним миром у вас возникают некоторые проблемы, которые ведут к неудачам и поражениям. Побарахтавшись в окружающем мире и потерпев ряд поражений за добычу ресурсов, думающий мужчина начнёт анализировать неудачи и причины их повлёкшие и если он знаком с понятием причинно-следственной связью, то быстро обнаружит ,что причины лежат в нём и тех убеждениях о самим себе и окружающем мире, которые в него заложены. Одним словом он увидит свой фундамент, на который невозможно опереться и построить то сооружение(жизнь), которую он желает(выполнить своё предназначение). Увидев свой фундамент(убеждения) и осознав, что именно мешает ему достигать успеха у в жизни, то у такого мужчины есть два выхода. Первый оставит всё как есть: как-нибудь доживу. И второй – это укрепить или поменять фундамент и вот с этого момента человек становиться Архитектором свой жизни.

Кто ты ? Тварь ли дрожащая или права имеющий! Выбирать тебе.

Если тварь, то ту понятно. Трясись и угождай.

Выбрал второе, значит надо менять или укреплять свой фундамент(свои убеждения). Другого пути нет. На прежнем фундаменте вы сможете построить тоже самое и даже ещё хуже, так как груз неудач и провалов будут только разрушать ваш фундамент ,т.е. подкреплять ваши убеждения о самом себе.

Можно ли меняться? Можно и даже нужно, но только в лучшую для себя сторону. И при этом ключевым словом для тебя должен быть вопрос «Что это даёт мне?»

Как меняться? Ниже приведу ссылки на материала и книги, которые бы я порекомендовал. Найдёте что-нибудь другое рабочее для вас – пробуйте, получайте результат и используйте.

И последнее. Кто-то подумает. А получиться ли так? А вдруг я один окажусь. То таким сомневающимся советую ознакомиться с теорией 100 обезьяны. Ведь используя именно эту технологию через методику «Окно Овертона» был внедрён матриархат, феминизм, ЛГБТ, толерантность и прочее и прочее и прочее. А ведь процесс уже запущен и он разрастается по России, Казахстану, Украине и Белоруссии. Правда есть силы, которые пытаются помешать этому процессу и увести в сторону, но у них вряд ли что получиться.



Людям думающим головой(и мужчинам и женщинам) предлагаю другие материалы:

Мои статьи:

Какого цвета красная таблетка МД.

Куда движется МД.

Как удалить психологическую программу баборабства. Часть 1 Теория.

Как удалить психологическую программу баборабства.Часть 2.Практика.

Путь мужчины и его отношения с попутчиками.

Поговорим за патриархат.

А также некоторые книги, которые помогут вам на вашем пути:

Джон Кехо «Подсознание может всё».

Джо Диспенза «Сила подсознания, или Как изменить жизнь за 4 недели» и другие.

Роберт Энтони «Истинные секреты уверенности в себе».

Брайан Трейси «Сила уверенности в себе»

Ричард Бренсон «К чёрту всё! Берись и делай»

Чиа Мантек. «Совершенствование мужской сексуальной энергии.» О Патриархате через метафору.Для тех кто не понял материал «Поговорим за Патриархат» зайдём через метафору.Представьте, что вы строите дом. У каждого дома есть своё предназначение и в соответствии с его предназначением готовится проект этого дома. Проект дома готовиться исходя из его предназначения , места расположения, состояния грунта, сейсмичность, наличие подводных вод и т.д. Исходя из его предназначения и окружающих его факторов в первую очередь рассчитывается фундамент сооружения, на котором будет возводиться здание. К фундаменту(основанию) для крепости должно быть отношение особое, так как опорная часть во многом определяет надёжность и долговечность крепости , которая призвано защищать людей за стенами такой крепости. Допустим для лёгкого домика, типа беседки или флигеля нужен уже другой фундамент, у которого предназначение поддерживать лёгкое сооружение.Один из самых крупных авторитетов в истории архитектуры итальянский зодчий эпохи Возрождения Андреа Палладио утверждал, что из всех ошибок, происходящих на стройке, наиболее пагубны те, которые касаются фундамента, так как они влекут за собой гибель всего здания и исправляются с величайшим трудом. Именно поэтому обычно сдержанный Палладио требовал, чтобы архитектор посвятил «этому предмету все свое внимание»!Мудрый Рудаки, понимая значение фундамента, также советовал:«Закладывай крепко основы для зданий:Основа для зданья подобна охране».А что такое фундамент? А фундаментом называют нижнюю (подземную или подводную) конструкцию здания или сооружения, которая предназначена для передачи нагрузки от здания или сооружения на основание.Выделим слова (подземную или подводную) конструкцию зданияТеперь перейдём к человеку. Так вот, убеждения человека - это та самая невидимая часть(фундамент) на базе которой всё держится. И если базовые убеждения в детстве заложены правильно, в соответствии с его предназначением, то всё то, что будет в дальнейшем надстраиваться(видимая часть сооружения) будет выполнять своё предназначение и служить надёжно и долговечно.Если у человека убеждения (фундамент) будет заложены не теми, не правильно, то всё то, что он будет пытаться выстраивать в своей жизни дальше будет рушиться и единственное, что он может выстроить это лишь ту жизнь (сооружение), какие убеждения (фундамент) в него заложены.Заложенная у мальчика в детстве уверенность в себе и своих силах будет толкать его на уверенные поступки во всех делах в его дальнейшей жизни и он будет достигать успеха и/или приобретать положительный опыт и смело двигаться дальше.Запуганный в детстве мальчик будет испытывать страх и неуверенность во всех ситуациях и бояться совершать поступки.Мальчик ,в которого с детства вбили иррациональное чувство вины(подкреплённое физическим насилием) ,т.е. виноват во всём, даже если не виноват, то прежде чем что-то сделать будет чувствовать себя уже виноватым, а тем более после того. А так как жизнь-это действия, то чувство вины будет постоянное за всё, чтобы он сделал, либо не сделал. Ведь бездействие –это тоже действие. Отсюда корни неуверенности в себе и отказ что-либо делать в своей жизни.Мальчик, у которого с детства заложена правильная иерархичность во взаимоотношениях между мужчиной и женщиной НИКОГДА НЕ ПОЗВОЛИТ ЖЕНЩИНОЙ УПРАВЛЯТЬ СОБОЙ И ЧИНИТЬ НАД СОБОЙ НАСИЛИЕ(манипуляции) КАК ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ, ТАК И ФИЗИЧЕСКОЕ.Заложенные правильно с детства в девочек убеждения касательно их отношений с мальчиками, их главенство в жизни и правильная иерархичность обеспечит их жизнь ЗА МУЖЕМ надёжностью, защитой и они будут в максимальной степени ограждена от воздействия внешнего мира с его опасностями и угрозами.Иепархия мужчин – это освоение внешнего мира и управление им.Иепархия женщины – это выстраивание отношения с мужчиной и создание для него и его потомства комфортных условия( психологического и бытового) внутри его семьи(общины).Это и есть иерархический принцип во взаимоотношениях. Это и есть тот самый патриархат, т.е. система ценностей и взаимоотношений между полами, которая позволяла выживать народам на протяжении тысячелетий.НЕТ НИКАКОГО РАВНОПРАВИЯ В ПРИРОДЕ И СОЦИУМЕ.Нет двух капитанов на судне. Нет двух директоров компании. Если появляется достойный индивидум, который может занять место на вершине, то начинается борьба за место под солнцем. А почему? А потому что есть такой ИЕРАРХИЧЕСКИЙ ИНСТИНКТ РАНЖИРОВАНИЯ.А что это такое?"Иерархический(социальный) инстинкт - это фиксированная в генетическом коде программа приспособления, самосохранения и продолжения рода, отношения к себе и другим.""Ранги – это подсознательное. Они изначально, на уровне инстинктов, прописаны в подсознании человека и животных."Самым показательным принципа иерархии является армия. Где вы видели ,чтобы было два командира роты, батальона или полка? Нет этого, потому что такая структура ,как воинское подразделение(берущее своё начало из древних времён) должен возглавлять только один человек, так как только появляется двоевластие, то возникает хаос и воинское подразделение не способно выполнить поставленную задачу. Война дело серьёзное, где на кону стоит жизнь или смерть, и не зря военные говорят, что устав написан кровью . Поэтому в армии и существует жёсткий иерархический принцип и ранжирование, так как основная задача войска – это победить и выжить. И военные прекрасно знают, что в хаосе заложена погибель.А что такое ЖИЗНЬ –это и есть движение вперёд с целью победить и выжить.То, что продвигают МЭДовцы – это сумашедствие в чистом виде, потому что иерахическая инстинктивная программа будет толкать обоих на соперничество друг с другом и в конечном итоге женщина победит, так как она поддерживается матриархальной Матрицей общества.Поэтому всех последователей МЭД ждёт горькое разочарование в жизни и от чего уходили к тому и придут, а именно к ХАОСУ И БОРЬБЕ с ОЖП и как следствие – это поломанная судьба.Девочки , в которых заложили убеждения, что они принцессы и все им должны, а мужчины это ресурс для потребления, в конечном счёте сталкиваются с жёсткой действительностью внешнего мира и становятся озлобленными существами, которые будут мстить всем и за всё. Ну как бы речь не о них.Теперь посмотрим кто закладывает в мальчиках убеждения с детства? Вопрос риторический конечно и ответ известен.С детства матери и бабки, в садике воспиталки и нянечки, в школе училки, в учебных заведениях опять сплошь женщины. И большинство из них озлобленные на мужчин и будут вымещать на мальчиках свою агрессию и будут их подминать под те стандарты, которые они хотят видеть в мужчинах, а именно безропотный ресурс для потребления. А если и есть в преподавателях мужчины(я не беру военные учебные заведения) , то они уже давно переформатированы и представляют собой жалкое зрелище, как мужчина. Сюда же в кассу слюнявые песни по ящику и радио, баборабские фильмы и сериалы, телепередачи по ящику, официальные праздники, социальное окружение и т.п. Это и есть Матрица, т.е. Система. И даже если дома(О чудо! в наше время) есть отец, который будет закладывать в мальчика зачатки мужественности, то мальчик всё равно будет общаться в социуме и здесь его подстерегает стадный инстинкт, т.е. делай как все. А тех, кто не ходит в ногу со всеми - ой как не любят воспиталки и училки( агенты матрицы) и сделают всё возможное, чтобы затравить такого мальчишку(читай: поломают психику).Что могут заложить эти «архитекторы» в мальчика? Ответ очевиден. Баба может заложить только бабские убеждения(фундамент) и все дальнейшие попытки мальчика стать мужчиной(так сказать крепостью) на базе фундамента для беседки будут заканчиваться поражением. Не вынесет лёгкий фундамент надстройку крепости или даже попытки возвести стены крепости. Стены крепости просто обрушаться либо во время строительства, либо при первом же ударе ядра об стены. Достаточно примеров, когда выглядит мужчина таким брутальным, здоровым и грозным, но при первой же агрессии в его сторону сникает и вся его внешняя мишура осыпается и перед нами предстаёт жалкое и запуганное существо.Отсюда вывод: Нет шансов у маленького мальчика противостоять этому внешнему насилию. Его сломают в любом случае психологически и/или физически, так как инстинкт выживания ему «подскажет» ту самую модель поведения, которая позволит ему выжить в этом мире и он примет эту модель поведения, которая обеспечит ему безопасность (психологическую и физическую), и в результате регулярного повторения этой модели поведения, которая будет подкрепляться внешним миром(социумом) положительным отзывом(помог девочке - хороший мальчик, уступил место – настоящий мужчина, защитил –настоящий рыцарь и т.п.) закрепиться у него на подсознательном уровне( читай - убеждения). Ведь то, что делается социумом с мальчиками с детства – это устанавливается иерархия главенства баб над мужчинами. Подавляющее большинство покоряются и становятся баборабами, остальные( подавляющее меньшинство) озлобляются и стараются противостоять системе порабощения. И в том и другом случае – это несчастные мужчины.Заложенные в тебя окружающими людьми и принятые тобой убеждения о себе самом создают твою личность.Каждая личность создаёт свою персональную реальность, так как действует в соответствии со своими убеждениями.А чтобы созданная в тебе личность не забывала про себя и получала «питание» ,т.е. поддерживала химическую зависимость тела, то для этого нужны внешние стимулы. Таким образом, если мальчик испытывал над собой в детстве психологическое насилие от матери, то в дальнейшем он будет искать те же отношения с женщиной, чтобы поддержать в себе соответствующий химический фон и живущая в тебе личность получила подтверждение, что она это она. Решишь бросить такие отношения –будет ломка, как у наркомана, хотя ты именно таким и являешься. Если стерва-мать обвиняла во всём мужчин и выливала эту грязь на маленького сына, то мальчик будет воспринимать мужчин в своей жизни как агрессоров и у него будут большие проблемы в общении с мужчинами, так как инстинкт выживания будет ему выдавать программу «опасность-беги!!!». В результате ты зависим от таких отношений. Ведь не даром психологи утверждают, что мужчина будет искать ту женщину, которая похожа на его мать(не обязательно внешне). И если мать была сука, стерва и тиран, то мужчина выберет себе такую же спутницу жизни. А если хватит сил бросить её, то у него всё равно осталась зависимость от этих отношений и он будет подсознательно обращать внимание и привлекать в свою жизнь таких же стерв, сук и тиранов, только уже степень стервозности будет выше, чем у предыдущей. Наркоману нужен дозняк уже побольше.Кто пробовал бросать курить и бухать, тот знает о чём речь. Вроде бросил, прошёл день-два и тут появляются вдруг ниоткуда друзья, товарищи, которые предлагают выпить, закурить и ты ….вроде отказался, выдержал, но тело требует своего и ты чувствуешь дым от сигарет за несколько метров, тебе на глаза попадаются бутылки со спиртным и бухающие. Тебе начинается сниться как ты во сне куришь и бухаешь и в конечном итоге только немногие переживают эту ломку тела и вырываются из этого кошмара и начинают становиться человеком. Про тяжёлые наркотики упоминать не буду. И все они прекрасно знают, что курить и бухать это вредно для здоровья и опасно для жизни. Тот же принцип и в отношениях –знаешь, что хреново, но тянет к таким и такие только и попадаются.Теперь опять вернёмся к теме через строительную метафору.Так что же делать дальше? Ты уже здесь. Всякие «архитекторы» и недоумки приложили свои корявые руки к твоей жизни и заложили в тебя уже фундамент «убеждения» , на которых ты пытаешься строить свою жизнь. И самое страшное, что эти корявые «архитекторы» и недоумки пытаются и дальше влиять на твою жизнь.Делать нечего. Надо строить свой дом(т.е. жизнь). По этому вопросу много есть материала в том числе и мой «Путь мужчины и его отношения с попутчиками».Ну вот ты всё-таки построил себе дом на том фундаменте (тех убеждения) который для тебя разработали «архитекторы» и по советам «доброжелателей » и пытаешься хоть как-то налаживать свою жизнь исходя из тех убеждений, что у тебя внедрили. Худо бедно, но ты живёшь. Но человек существо социальное и к тому же напичканное инстинктами ,среди которых есть половой инстинкт, он же инстинкт продолжения рода. И мужчина начинает искать женщину для реализации этого мощного инстинкта. Женщина кстати тоже в поиске, но речь не о них.И вот тут наступает коллапс у молодого мужчины: Кого искать? Как искать? Какая должна быть моя избранница и спутница жизни?И если у мальчика была патриархальная семья или хороший учитель, то он считал правильные паттерны поведения его родителей в семье и обществе и будет себе искать такую же женщину, как мать. Другим словом у него настроен внутренний фильтр, который автоматически определяет пригодных для отношений женщин.Что же делать тем, кто родился в матриархальном обществе и у которого нет положительного примера адекватной семьи и отношений?Включать мозг и заняться самому формированием своих убеждений в отношении того, какая должна быть женщина. То есть на входе в ваш дом(вашу жизнь) должен быть установлен сканер, который будет сканировать всех подходящих к тебе людей. В этот сканер вы должны внести те параметры женщин, которые вами могут признаны условно годными и отсекают негодных. Сейчас достаточно информации по признакам годных и нет к отношениям женщины.Допустим.Курит, употребляет спиртное и наркотики – категорически НЕТ(шлак).Ругается, истерит, матерится – пусть проходит мимо(шлак и быдло).Любит тусоваться по клубам – мимо пусть идёт.Если у ваших ворот появилась принцесса, то тут особое внимание – надо проверить настоящая ли корона и что в приданное. Если корона из картона, а сзади голая жопа, то пинайте эту «принцессу» по её голой сраке так, чтобы она за километр вас обходила.Ну а если к воротам вашего дома спустилась сама Ваги…,ой Багиня, то тут ты должен потерять дар речи и отдать ей свою жизнь без остатка и валяться у неё в ногах.Ты должен фильтровать людей, которых ты допускаешь или нет в свою жизнь и с какой целью.При чём, сканер работает постоянно и круглосуточно. Вышла-зашла = сканирование.Если тебе мать, бабки, училки и социум внедрили убеждение, что все бабы – это прекрасный пол, милые, верные, домовитые, принцессы и богини, а ты холоп у их ног, то твой дом превратиться в бомжатник, где будут шарахаться всякие мутные личности и в конце концов загадят и превратят его в руины. И никто тебе этот ущерб не возместит.К чему это приведёт?В первую очередь вы сбережёте свою жизнь и ресурсы.Во вторую очередь, если каждый мужчина настроит такой сканер, то негодные к отношениям женщины останутся невостребованные и со временем их будет все меньше и в конце концов они исчезнут.Ну вот представьте, стоит такой коттеджный посёлок в живописном месте, у каждого дома стоит сканер, который просвечивает каждого подходящего и отсеивает непригодных для владельца дома женщин( да ещё и предупреждают друг друга, с кем не стоит связываться), то сперва эти голодные и обнищавшие живые мертвецы(стервы и суки) буду бродить меж домов и громко требовать, чтобы их пустили и накормили и приютили. Ведь они «принцессы» и «багини»! Но так как их никто пускать не собирается, то у них есть три пути: первый –это сдохнуть на месте (эволюция выметает шлак), второй - уйти с этого места, чтобы не сдохнуть с голоду и третий – соответствовать тем требованиям, которые предъявляются владельцами домов, где именно мужчины являются хозяевами ,так сказать капитанами своих кораблей, у которых есть свою путь, а все остальные это экипаж, который ему в этом помогает и где каждый выполняет обязанности возложенные на него капитаном. Бунт? Всех бунтарей повесил на реях!Кто-то из бродячих сдохнет на улицах вашего коттеджного городка ,кто-то конечно уйдёт искать аленей в другом месте и высокая их концентрация в другом месте приведёт к тому, что там введут режим ЧС и будут гнать оттуда как прокажённых. Зато адекватная оставшаяся часть женщин вынуждена будет перевоспитываться и подстраиваться. А как мы помним: Мужчина перестраивает окружающий мир под себя, а женщина подстраивается под окружающий мир.Кстати, эголитарщики могут поэкспериментировать на свой жизни свои принципы и посмотреть что получиться. Только вот истории и факты штука упрямая.Внимание. Мы сами запускаем в свою жизнь тех людей, которые нам её разрушают!Это же чистой воды закон предложения спроса: Если все в городе вдруг отказались от курения, то никто не станет завозить сигареты и пытаться продать их. А если во одном крае или во всей стране, то табачная промышленность просто исчезнет с этой территории. Спроса ведь нет.УДАЛИТЕ ИЗ СВОЕЙ ЖИЗНИ ОТБРОСЫ, ЯДОВИТЫЕ ВЕЩЕСТВА И ТОКСИЧНЫХ ЛЮДЕЙ.Скептики зададут вопрос. А почему именно мужчины имеют свои дома? Ответ: Потому что этот мир создан мужчинами. Только мужчина способен добывать ресурс у внешнего мира. А женщина – это потребитель этого ресурса(в той степени ,в которой ей позволяет мужчина).Вспомним сказку А.С.Пушкина «О рыбаке и рыбке». Кто добывал у синего моря? Старик. Почему рыбка золотая и в море? Море- это символ безграничной вселенной(природа),а рыбка золотая, потому что золотой цвет –это цвет Бытия. Обратите внимание на купола церквей, мечетей, храмов и убранство в них. Всё либо золото, либо золотого цвета. Только мужчина способен добывать ресурсы у Вселенной через настройку на волну бытия.Не верите. Возьмите список ФОРБС и убедитесь. А если вы видите успешную в бизнесе или политике женщину, то за ней всегда маячит влиятельный мужчина(или клан). Вспомните Батурину и кто за ней стоял. И где она сейчас, после того как Лужкова убрали с мэров Москвы.Другие скептики скажут, но ведь женщины сейчас работают и получают зарплату. И где они работаю? Большинство на госслужбе, которая финансируется с бюджета. То есть им выдают оттуда, куда стекаются финансовые ресурсы, добытые с внешнего мира и кем понятно. Когда этот источник будет усыхать госслужащих будут резать сотнями и тысячами и выбрасывать на улицу.Пушкин ещё гениальный был тем, что умел в своих произведениях вкладывать второй смысловой ряд.И только с молчаливого попустительства старика старуха ахринела в конец и чем закончилось все помят – землянка и разбитое корыто.И вот ты, отфильтровали своё окружение, настроили сканер и ваша жизнь стала потихоньку налаживаться . Но вы стали замечать, что при взаимодействие с внешним миром у вас возникают некоторые проблемы, которые ведут к неудачам и поражениям. Побарахтавшись в окружающем мире и потерпев ряд поражений за добычу ресурсов, думающий мужчина начнёт анализировать неудачи и причины их повлёкшие и если он знаком с понятием причинно-следственной связью, то быстро обнаружит ,что причины лежат в нём и тех убеждениях о самим себе и окружающем мире, которые в него заложены. Одним словом он увидит свой фундамент, на который невозможно опереться и построить то сооружение(жизнь), которую он желает(выполнить своё предназначение). Увидев свой фундамент(убеждения) и осознав, что именно мешает ему достигать успеха у в жизни, то у такого мужчины есть два выхода. Первый оставит всё как есть: как-нибудь доживу. И второй – это укрепить или поменять фундамент и вот с этого момента человек становиться Архитектором свой жизни.Кто ты ? Тварь ли дрожащая или права имеющий! Выбирать тебе.Если тварь, то ту понятно. Трясись и угождай.Выбрал второе, значит надо менять или укреплять свой фундамент(свои убеждения). Другого пути нет. На прежнем фундаменте вы сможете построить тоже самое и даже ещё хуже, так как груз неудач и провалов будут только разрушать ваш фундамент ,т.е. подкреплять ваши убеждения о самом себе.Можно ли меняться? Можно и даже нужно, но только в лучшую для себя сторону. И при этом ключевым словом для тебя должен быть вопрос «Что это даёт мне?»Как меняться? Ниже приведу ссылки на материала и книги, которые бы я порекомендовал. Найдёте что-нибудь другое рабочее для вас – пробуйте, получайте результат и используйте.И последнее. Кто-то подумает. А получиться ли так? А вдруг я один окажусь. То таким сомневающимся советую ознакомиться с теорией 100 обезьяны. Ведь используя именно эту технологию через методику «Окно Овертона» был внедрён матриархат, феминизм, ЛГБТ, толерантность и прочее и прочее и прочее. А ведь процесс уже запущен и он разрастается по России, Казахстану, Украине и Белоруссии. Правда есть силы, которые пытаются помешать этому процессу и увести в сторону, но у них вряд ли что получиться.Людям думающим головой(и мужчинам и женщинам) предлагаю другие материалы:Мои статьи:Какого цвета красная таблетка МД.Куда движется МД.Как удалить психологическую программу баборабства. Часть 1 Теория.Как удалить психологическую программу баборабства.Часть 2.Практика.Путь мужчины и его отношения с попутчиками.Поговорим за патриархат.А также некоторые книги, которые помогут вам на вашем пути:Джон Кехо «Подсознание может всё».Джо Диспенза «Сила подсознания, или Как изменить жизнь за 4 недели» и другие.Роберт Энтони «Истинные секреты уверенности в себе».Брайан Трейси «Сила уверенности в себе»Ричард Бренсон «К чёрту всё! Берись и делай»Чиа Мантек. «Совершенствование мужской сексуальной энергии.» Вывести Вид форума: древовидный (классический) линейный (без отступов) Последние темы на форуме Название темы Сообщения Форум Автор темы и дата создания Последнее сообщение Негативные эмоции и что с ними делать. 1 (1) Мужской форум - мужские темы Monah Cегодня в 08:09 Monah Cегодня в 08:09 Агенты влияния в Мужском Движении. 1 (1) Мужской форум - мужские темы Monah Cегодня в 08:08 Monah Cегодня в 08:08 Лже-учителя, лже-пророки и их карма. 1 (1) Мужской форум - мужские темы Monah Cегодня в 08:07 Monah Cегодня в 08:07 Для тех, кто не верит в Карму. 1 (1) Мужской форум - мужские темы Monah Cегодня в 08:06 Monah Cегодня в 08:06 «Интеллектуальная элита» МЭД отжигает на Прожекторсобчак. 1 (1) Мужской форум - мужские темы Monah Cегодня в 08:05 Monah Cегодня в 08:05 О Патриархате через метафору. 1 (1) Мужской форум - мужские темы Monah Cегодня в 08:04 Monah Cегодня в 08:04 ПОГОВОРИМ ЗА ПАТРИАРХАТ. 1 (1) Мужской форум - мужские темы Monah Cегодня в 08:03 Monah Cегодня в 08:03 Идёт загрузка...



