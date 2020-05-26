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Тема: ПОГОВОРИМ ЗА ПАТРИАРХАТ. Форум: Мужской форум - мужские темы Новая тема Тема: ПОГОВОРИМ ЗА ПАТРИАРХАТ. Выберите форум - Нижний Новгород - - АвтоФорум - - Банковский форум - - Бухгалтерский форум - - ЗооМир - - Компьютеры, смартфоны, гаджеты - - Кулинарный форум - - Маркетинг, Реклама, Дизайн - - Милосердие и Благотворительность - - Мебель, интерьеры, дом - - Медицина и Здоровье - - Мода, одежда, обувь - - Музыкальный форум - - Недвижимость - - Наука, образование - - Политика и Власть - - Производство, промышленность - - Работа, вакансии, фриланс - - Религия - - Спорт - - Страхование - - Строительство и ремонт - - Технический прогресс, инновации - - Философия, Психология, Эзотерика - - Экономика, финансы, бизнес - - Юридический форум - - ДарМен - Встречи - - ДарМен - дарить и менять - - ДарМен - Нужды - - Детишки и их делишки - - Форум хорошего настроения - - Женский форум - - Мужской форум - мужские темы - - Житейские советы - - КВН - - Ни о чем и о важном - - Поздравления! - - Форум по интересам - - Форум сексуального общения - - Туризм, путешествия - - Клубы, тусовки - - Развлечение и Отдых - - Фотоальбомы: Дети портала - - Фотоальбомы: Мой отпуск - - Фотоальбомы: Мой отдых - - Фотоальбомы: ГИПОРТ.РУ - - Фотоальбомы: Разное - - Литературный форум - - Творчество пользователей портала - - Вопросы и предложения по работе Портала ГИПОРТ.РУ - - Спрос и Предложение - - Торговая площадка - - Администрация ГИПОРТ.РУ - - Архив - - - aaaaaaaaaaaaaaaaaaa - - Статьи и Советы - - Тсинкроссинг-Диски - - Тсинкроссинг-Игры - - Тсинкроссинг-Видеокассеты - - Буккроссинг-Книги New! Monah Cегодня в 08:03 «Ответить»

Так что же такое этот Патриархат? Что это означает? Где его искать? А если нашёл, то как применить? А если применил, то что тебя ожидает?

В маносфере мужского движения витают разные мысли и утверждения .

Кто-то с пеной у рта утверждает, что патриархат зависит от экономической зависимости женщин от мужчин и в пору экономической независимости женщин патриархат невозможен.

Примечание: « В 2018 году российские банки выдали 37,41 млн кредитов общим объемом свыше 8,61 трлн руб. Об этом говорится в сообщении Объединенного кредитного бюро (ОКБ), поступившем в РБК.



Как поясняет бюро, в годовом отношении количество выданных кредитов выросло на 18%, объемы кредитования — на 46%: в 2017 году было выдано 31,81 млн кредитов на 5,91 трлн руб.»

Это только выдано кредитов за два года, а сколько ещё до этого набрали и сколько процентов уже на них начислено. Какая тут к лешему экономическая независимость россиян, а тем более женщин? Чушь несусветная! Здесь независимостью и не пахнет. Если бы женщины были экономически независимы, то они не рвали бы с разведённых мужчин алименты, имущество и не занимались бы манипуляциями детьми для получения дополнительных плюшек.



Кто-то стучит кулаком по столу, а потом по лбу «благоверной» и считает, что это истинный патриархат.

Примечание: А если нет стола и до боли знакомого лица «благоверной»? Уже не патриарх получается?

Кто-то считает, что патриархат – это контроль над имуществом, финансами и семьёй?

Примечание: А если по каким-то причинам ты потерял имущество, финансы и семью. То получается, что с момента утраты ты перестал быть патриархом?

Кто-то считает что патриархат – это груда мышц и занятия боевыми искусствами.

Примечание: А если у тебя по физиологии не может быть груды мышц и жрать всякую хрень ты не согласен для роста мышц? Или ты заболел и потерял груды мышц, то патриархат постепенно сдулся вместе с мышцами. Или ты получил травму и не имеешь физической возможности и желания заниматься боевыми искусствами. Всё-таки голова дана человеку чтобы думать, а не чтобы в неё постоянно били.

Кто-то считает, что патриархат – это возможность мужчины делать то, что он хочет.

Примечание: А если тебе сегодня ничего не хочется делать. Патриархат взял отгул или отпуск?

Вариантов много, но все они вторичны, а некоторые даже третичны и четвертичны.

Тогда что же первично? Где тот исток из чего всё проистекает? Где тот источник из которого всё проистекает и откуда черпаются силы для получения нужного и восстановления того, что было утеряно?

Не ищите ответ в физическом мире, его здесь НЕТ, хотя мы способны увидеть его проявления. Ответ лежит в другой области, а именно в метафизической. И ответ это лежит в осознании того, что ДУХ ЛЕЖИТ В ОСНОВЕ ВСЕГО СУЩЕГО.

Дух лежит в основе всего сущего,

даже материи.

Делая упор на Дух,

Утверждаем Незыблемую Основу,

без Основы нельзя.

В мире, где всё течёт и всё изменяется,

надо найти нечто,

на что может опереться Сознание.

…………………

Там Царство Духа.

И это Царство находится и внутри Человека,

но на вершинах его существа,

в сфере его неумирающей

перевоплощающейся Индивидуальности.

Человек – Носитель Духа.

И Духовный Мир Человека

представляет собою область,

которая по своей природе

резко отличается от сферы плотных явлений.

…………………..

Творите во внутреннем мире своём

желаемые формы

своего выражения своих качеств и свойств,

и Уявление их в Жизни на практике и в применении Будет Осуществлено.

Будьте Творцами своей сперва личности,

а потом и Индивидуальности,

применяя Знание Закона.

Победить мир можно Победив себя,

Победа над собою Требует Борьбы и Усилий.

( Из Сборника « ГРАНИ БОГА »)

Ссылка на весь текст [ссылка скрыта, авторизуйтесь]

Если кто-то из упёртых материалистов прочитав это скажет, что это религиозная ахинея и к реальной жизни в светском обществе не имеет никакого отношения то, он глубоко ошибается. И качестве доказательства приведу слова У.Черчиля: «Мы воюем не с Гитлером, а с немецким духом, духом Шиллера, чтобы этот дух не возродился».

«Вы должны понять, что эта война ведется не против национал-социализма, но против силы германского народа, которая должна быть сокрушена раз и навсегда, независимо от того, в чьих руках она находится: в руках Гитлера или в руках священника-иезуита».

Кто такой Черчиль и что такое Великобритания пояснять не надо. А эти ребята умеют нагибать народы, страны и континенты.

А что такое Дух Шиллера? Дух Шиллера - это Дух германского народа, немецкий дух..., дающий силы немцам противостоять англо-саксонской экспансии не только в военном плане или в области науки, но даже на уровне закрытых надгосударственных структур.

Хочу обратить внимание на следующее соответствие: ДУХ = СИЛА.

И как мы видим германский народ сломали через две войны в 20-м веке. Навязали германскому народу коллективное чувство вины по итогам второй мировой войны и обложили на многие годы данью ФРГ. Что же стало с теми воинским духом предков германцев( по сути те же славянские племена) ,которые дали отпор Римской Империи и храбро воевали на фронтах в первую и вторую мировые войны, когда эмигранты арабы и негры в их доме, в Германии насилуют их жён, а их потомки могучих германских воинов звонят в полицию не в силах противостоять чужакам. В них просто убили ДУХ, а прикрыл это мягким и безобидным словом толерантность.

По сути столкнули два славянских народа в братоубийственной войне, чтобы одни как можно больше убивали других. Ведь не зря Труман сказал «Если мы увидим, что войну выигрывает Германия, нам следует помогать России, если будет Россия, нам следует помогать Германии, и пусть они как можно больше убивают друг друга, хотя мне не хочется ни при каких условиях видеть Гитлера в победителях.»

В первую мировую войну страны Антанты также готовы были воевать с Германией до последнего русского солдата.

Примечание: Ситуация с Украиной ничего не напоминает? Там уже вскидывают руку в приветствии целыми стадионами.

Кстати война ведь не закончилась, операция по уничтожению славянского народа идёт против русских мужчин в России уже несколько столетий.

Могу предположить, что кто-то ещё не понял к чему всё это и у него остался вопрос: При чём здесь Патриархат?

Хороший вопрос и мы продолжим. Хотел всё это выразить своими словами, но тут на моё счастье мне помог известный философ, политик и социолог Дугин Александр Гельевич (ниже полностью текст его статьи https://izborsk-club.ru/17103).

«Современный патриархат — власть переодетых истеричек.

Важен экскурс в платоническую онтологию. Неоплатоническая модель полностью иерархична: сначала — бытие, затем оно смешивается с небытием, Единое смешивается со Многим… Мир выстроен вертикально, сверху вниз.

Патриархат в такой конструкции рассматривается как проекция этой иерархической модели на отношения между полами.

В основе патриархата лежит идея бытия как ценности, или эссенциализм. Господство мужчин — это господство сущности, господство вечности над временем, небом над землей. Получается, что патриархат — одна из социальных адаптаций этого начала. Мужчина становится метафорой бытия. Превосходство мужчины над женщиной отражает в себе онтологию бытия над недостаточным бытием.

Так строится иерархическая модель, которая проявляется в философии, культуре, обрядах. Мужчина — верхняя половина мира, небо, женщина — нижняя, земля. Их взаимодействие и порождает множество всех вещей. Рождается эрос — между небом и землей, который сближает и разводит их.

Упадок патриархата начинается, когда власть отцов утрачивает свою духовную легитимность. Платон говорит, что в некоторых случаях положительное монархическое правление может утратить свою легитимность и превратиться в самое худшее из правлений — в диктатуру, а затем в тиранию.

Точно также можно сказать, что существует легитимный патриархат, и нелигитимный. Когда мужчина действительно воплощает в себе небо, волю, мужество, силу, рассудительность, героизм, преданность идеалам, забота о ближнем, его власть легитимизирована. В других случаях патриархат может утратить свою легитимность — мужчина может утратить перечисленные качества. Человек — это душа, ум, и в той степени в которой мужчина умен, в той степени он мужчина. Недостаток или утрата вертикального положения — и мужчина перестает быть мужчиной. Происходит узурпация патриархата, нет легитимности. Монарх — тот, кто служит верху, и поэтому заботится обо всех — а тиран это псевдомужчина, симулякр мужского начала. В случае переворота мужчина становится истеричкой.

Настоящий патриархат — духовный.

В неоплатонической традиции есть важное учение о Едином. Единое не существует — оно предшествует бытию.

Православный царь является таковым, потому что выполняет миссию Бога — он получает право царствования.

Когда патриархат рассматривает миссию мужчины как служение, как выполнение миссии, порядка, когда он предан более высокому началу — тогда его доминация оправдана. Власть мужчины не является абсолютной и полной — это его миссия, задание стать мужчиной.

Несакральный, неподлинный патриархат превращается в свою противоположность. Если рассматривать современные политические секулярные системы — власть капитала, или претензия на господство над женщинами — получается, это необоснованно.»

Хочу заострить внимание на следующих двух высказываниях:

“Настоящий патриархат — духовный”

“Человек — это душа, ум, и в той степени в которой мужчина умен, в той степени он мужчина.”

Заметьте - не в той степени ,в которой он покрыл самок за короткий промежуток времени бегая за ними с широким бреднем или с блокнотом пикапера, записывая количество подходов.

Заметьте- не в той степени, какая по шкале пикаперов с тобой «барышня» легла в койку на одну или две ночи.

Заметьте - не в той степени сколько у тебя имущества и какая у тебя машина и в каком кресле сидит твоя пятая точка и в какой обхват твои бицепсы и насколько у тебя свёрнут нос и отбита голова в спарингах.

Именно УМ делает мужчину Мужчиной.

Думаете женщины зря говорят, что главная мышца у мужчины – это его мозг.

Как мы видим Дугин А. чётко обозначает иерархичность во взаимоотношениях и расстановка только такая: Бог – Мужчина - Женщина и никак иначе.

И на этих постулатах основана вера мусульман и они ещё держаться благодаря Корану и своим мудрецам. В противном случае при нарушении иерархичности сперва в семье, а затем в обществе наступает крах системы. Не это ли мы наблюдаем в нынешней России.

«Коран прямо говорит, что мужчины превосходят женщин. Коран дает мужчинам право контролировать женщин и влиять на их поведение разными способами, например, если муж недоволен поведением жены, то он имеет право словесно её порицать, лишать близости и бить.



"Мужья стоят над женами за то, что Аллах дал одним преимущество перед другими, и за то, что они расходуют из своего имущества. И порядочные женщины - благоговейны, сохраняют тайное в том, что хранит Аллах. А тех, непокорности которых вы боитесь, увещайте и покидайте их на ложах и ударяйте их."

(Коран 4:38)»

"Прелюбодея и прелюбодейку - побивайте каждого из них сотней ударов. Пусть не овладевает вами жалость к ним. И пусть присутствует при их наказании группа верующих."

(Коран 24:2)



Аллах назначил наказание смертью для безнравственных женщин, причем, безнравственность может быть не только сексуального характера.[1]



"Если какая либо из ваших женщин виновна в разврате, пусть против неё выступят свидетелями четверо из вас; и если они засвидетельствуют, то держите её в доме, пока её не упокоит смерть, или пока Аллах не востребует её."

(Коран 4:15)

Жена должна удовлетворять сексуальные потребности мужа, когда он этого пожелает, в противном случае, согласно высказыванию Мухаммада, её будут "проклинать ангелы" и она, как неблагодарная жена, попадет в ад.

"Ваши жены - нива для вас, ходите на вашу ниву, когда пожелаете и уготовывайте для самих себя.

(Коран 2:223)

Тот же самый принцип был заложен и в христианских учениях. Из всех блогеров МД только Dislive подошёл совсем рядом и очень хорошо об этом сделал разбор в своём касте «Чего хотят мужчина от женщины» https:// [ссылка скрыта, авторизуйтесь]

Я даже не знаю понял ли он сам как глубоко он копнул, но он коснулся самой сути иерархичности духа через христианство.

Утверждения что женщина за тысячи лет не изменилась и своими инстинктами ищет альфача из древней стаи обезьян - по моему мнению это полнейший бред. Женщина также эволюционирует как и мужчина и говорить, что она не изменилась за тысячи(миллионы) лет- это полнейшая чушь. В этом случае она бы текла от самого вида горилы и мчалась с ним совокупляться.

Так не бывает ,что весь животный мир на Земле эволюционирует, а одна женщина тормоз тормозом. Женщина также эволюционирует как и всё живое на земле и эволюция её происходит в получении ресурсов для выживания. Поэтому они и совершенствуются в манипуляции более сильных и добычливых мужчин по перераспределении ресурсов в свою пользу.

Если кто-то подумал, что это началось только вчера или 50 лет назад, то приведу слова древнегреческого философа Демокрита Абдерского(годы жизни 460-370 г.г. до н.э.)

«Мужествен не только тот, который побеждает врагов ,но и тот, кто господствует над своими удовольствиями .Некоторые же господствуют над городами и в тоже время являются рабами женщин.»



Так что же ищет женщина?

Женщина ищет иерархичность как единственную устойчивую систему, гарантирующую ей и потомству безопасность и развитие вместе с мужчиной во главе этой социальной иерархии и учась у него и обучая потомство правильным моделям поведения гарантирующие выживание и успех. Тем самым происходит эволюционный путь развития.

В наше время женщина, как существо в большей мере бессознательное и ведомое ищет того мужчину-патриарха, который должен стоят во главе социальной ячейки(семье). И она реагирует на агрессивное поведение так называемых альфачей, как один из признаков мужчины-патриарха. Да, агрессивное поведение - это один из признаков поведения вожака-воина, но в случае агрессии и отражения опасности, но это всего лишь одна грань. Основная задача патриарха семьи –это УПРАВЛЕНИЕ.

Женщина клюёт на этот видимый признак агрессивности и поведенческий авторитаризм, но узнав то, что внутри его головы ветер и альфач не способен на управление – либо бросает его, либо гнобит его. А так она живёт на бессознательном уровне, она опять рефлексивно реагирует на поведенческий агрессивный поступок альфача и у неё включается идентификация мужчины как вожака-патриарха. А там пустышка и так по кругу. Отсюда и поговорка «Женщина – как обезьяна. Не отпустит одну ветку, пока не схватится за другую.»

А так как в женщине заложен, как у всякого живого существа, инстинкт самосохранения и инстинкт собирательства и накопления, то не чувствуя свою защищённость она однозначно будет тащить на себя одеяло и пытаться накопить как можно больше ресурса (деньги, имущество, гарантию алиментов и прочих плюшек) используя при этом все методы. А как же иначе! На кону стоит её жизнь и надо выживать любыми средствами. А если ещё государство проводит и позволяет в отношении мужчин проводить геноцид, то тут уже никаких моральных границ быть не может. А теперь угадайте как будет вести себя женщина если её позволительно ( а ведь для неё что разрешено –то и правильно) через алиментное право получать ресурсы с мужчины. Ответ очевиден.

И только со временем она начинает понимать по каким признакам нужно искать мужчину, но как правило это происходит годам к сорока либо позже. Некоторые могут перестроиться и наладить свою жизнь, ну а большинство становятся стервами и суками мстя всем мужчинам, которые попадаются на их пути.

Почти все блогеры МД заявляют, что бабы кривые ,косые, стервы, потребляди и т.д. но они ведь такие, потому что мужчины воспитаны так, что они позволяют женщинам так себя вести по отношению к ним. Женщины подстраиваются под существующую реальность и и используют её к своей выгоде. Так значит, что причина в том, что мужчинам надо менять свои программы поведения и убеждения, как причины того, что тебя постоянно пользуют.

По своей сути женщина как существо трусливое и подвержена тревожности , которая перерастает в истерику, а затем в панику, если вовремя её не образумить.

А единственным способ выключить эту тревожность- это выключить женщину прямым физическим воздействием на неё. Ведь есть же заповедь "Идешь к женщине ,возьми плётку". Так вот это и есть единственный метод успокоить истерящую бабу. До разума её бесполезно стучать. Вы ничего словами не донесёте, так как давно известно, что у при наступлении эмоций отключается разумность.

А как бабы умеют эмоционально взвинчивать ситуацию по каждому пустяку - это известно многим.

А так как в эмоциональном состоянии невозможно решать текущие задачи, то женщина не способна их решать адекватно, так как высокий эмоциональный фон даёт ложную картину мира и понимание проблемы.

Поэтому женщин раньше закрепляли за мужчинами(отдавали за муж) и давалась нашим предкам власть над женщиной и управление ей любыми доступными методами.

Что же предлагают нам активисты Мужского Эгалитарного Движения (МЭД)? Равноправие! Вот уж воистину сумашедшие(mad - сумашедшие). А что это означает? А это означает отсутствие иерархии, убийство Духа мужчин и крах системы. Женщина инстинктивно не приемлет опускание мужчины до её уровня, так как в этом случае она лишается главы семьи(племени) и такая обезглавленная социальная структура неминуемо придёт к краху, а это угроза выживанию. И женщина вынуждена, спасая себя и потомство, искать другого покровителя и правителя. В наше время этими качествами(по её мнению) обладает государство. Поэтому и существует мнение что в наше время женщина замужем за государством. Поэтому, последователям течения МЭД ждут разочарования в будущем и женщины будут сливать их жёстко и цинично. Но это их выбор. Выбирая путь надо знать куда он ведёт и какой дорожный налог ты будешь платить за каждую пройденную версту.

Кстати, есть мнение, что следующее воплощение будет определяться по уровню твоего сознания в этой жизни. Хотите носить платьюшко? Только зря думайте, что это будет в матриархальном обществе. А если этак в веке 15 -16 в Европе или на Востоке?

У тех кто дошёл до этого момента и понял всё вышеописанное думаю уже сформировался вопрос: «А что делать нам сейчас?» (У тех кто не понял либо читаем ещё раз, либо не читаем дальше вообще).

Вообщем-то ответ очевиден – обретать ДУХ МУЖЧИНЫ ВОИНА И ПАТРИАРХА.

Как это сделать? А вот на этот вопрос однозначного ответа не будет.

Всё дело в том, что Дух Мужчины каждому из нас должны были актировать отцы и деды. Через общение с ними и воспитание(если у них у самих есть этот Дух Мужчины) в вас активировался этот Дух того самого Мужчина, который обладает качествами патриарха-властителя. Это если повезло.

Но подавляющему большинству мальчиков родившихся после 50-х годов 20-го столетия не повезло. Именно с этого времени началось насаждение матриархата в СССР(в фильме «Мизандрия» хорошо это показано).

Остаётся одно, либо искать того у кого уже активирован этот код мужественности и перенимать у него, либо самостоятельно установить и активировать нужные программы. Трудно сказать на какой ключ среагирует ваше подсознание: исторический фильм, фраза, сцена, казачья песня, музыка, бесшабашная рубка холодным оружием, либо на сражении на морях между пиратами и испанскими галионами и т.д. У каждого индивидуально. Ищите да обрящите.

Повторять как это делать не буду, так как уже изложил этот в следующих статьях:

1.Какого цвета красная таблетка МД.

2.Как удалить психологическую программу баборабства(Части 1 и 2)

3.Путь мужчины и его отношения с попутчиками.

Там уже мной были указаны книги, которые полезно будет освоить, и к которым я бы добавил ещё труд Джона Кехо «Квантовый воин».

Да, согласен, что в наше время и в этом раздолбанном социуме вы может быть и не найдёте сейчас пригодную для семьи девушку, но не в этом цель мужчины. Мужчина должен быть мужчиной и обустраивать свою жизнь. Если какая-то женщина прибилась и согласна на твоих условиях с тобой существовать и рожать детей, то можно её оставить, но при первых же признаках должен будет включиться принцип «открытой двери». При этом вы несёте минимальные потери.

Да, вы можете потерять связь с детьми(а можете и не потерять), но они будут жить и продолжать вашу генетическую линию, по которой ваши предки и вы будете приходить в этот мир и исправлять его в лучшую стороны. Куда придёте вы, если оборвётся эта генетическая ниточка? Помните, в ваших яйцах стучаться ваши предки, чтобы вы позволили им воплотиться в этом мире и сделать мир лучше исправив свои ошибки.

Есть ещё хороший каст у Новосёлова Олега «Как построить патриархальную семью при матриархате» где он рассказывает про человека в городе, где тот наладил свой бизнес у себя на дому. Кто как отреагировал на эту статью, но никто не понял, что Новосёлов этот пример дал как руководство к действию в нынешнее время. Так как в советское время того «бизнесмена» просто посадили бы в тюрьму за нетрудовые доходы и сдали его в первую очередь близкие. Была такая статья УК в СССР. И те, кто родился в СССР и прожил при том строе лет 15-20 прекрасно об этом знают.

Что нужно знать каждому Мужчине в нынешнее время.

Первое: Воин сам выбираем место битвы.

(А то, что против Мужчин идёт война на уничтожение – это факт.)

От выбора наиболее выгодного места битвы зависит половины успеха.

В этой формуле важны обе её части. Прежде всего сам – это означает, что воин изначально делает ситуацию управляемой. Вторая часть – это место битвы, так как само место во многом предопределяет то, что будет происходить.

Второе. Сделайте себя непобедимым.

Сунь Цзы сказал

«В древности те, кто преуспел в войне, прежде всего делали непобедимыми себя, чтобы ждать [момента, когда] можно покорить врага. Непобедимость заключена в самом себе; возможность победы зависит от врага. Поэтому тот, кто преуспел в войне, может сделать непобедимым себя, но не обязательно может заставить врага покориться. Поэтому сказано, что стратегию победы над врагом можно познать, но не всегда можно применить.»

Что такое непобедимость в нашем случае – это отказ пойти на очевидно невыгодную для вас сделку.

Как один из примеров: Отказ идти с женщиной в ЗАГС для регистрации брака.

Третье.

Выявляйте и меняйте свои вредоносные убеждения(подсознательные программы)

Встаньте как Гэндальф против демона древнего мира Балрога со словами «Ты не пройдёшь!!!» против разрушающих вас программ таких как - Чувство Вины, Чувство Страха, Чувство Стыда, Заниженная самооценка, Застенчивость,Раболепие и бабопочитание.



Не верьте Соловьёву и бездумно бубнящему вслед ему Михаилу Н. что только 1 из 20 может поменять свои убеждения.

Их утверждения ничем не обоснованы и не подтверждены -это только слова.

Измениться можно и нужно и для этого необходимо:

1.Страстное желание измениться.

2.Понять что нужно менять и на что.

3.Методчино выполнять упражнения и техники по замене убеждений.

Четвёртое.

Будьте сильными и в моменты отчаяния просите помощи у своих предков-воинов.

Матриархату каких-то 100 лет и он не сможет перешибить генетический код мужчины-патриарха, который складывался десятками (или даже сотнями)тысячелетий.

5.Верьте в себя и в свою исключительность.

На вас смотрит весь ваш род как вы тут в грязи валяетесь. Неужели у вас нет сил встать и стать Мужчиной, и не быть тряпкой половой. У кого бомбануло при слове «Род» отправляю на ссылку каста https:// [ссылка скрыта, авторизуйтесь]

6. Воспринимайте жизнь как учёбу. А окружающий мир как учителей. Если тебя кинули на деньги, значит ты допустил эту ситуацию в которой тебя поимели.

Вспоминается одна притча с мастером боевых искусств на Востоке.

«Один ученик допытывался у мастера как он будет выходить из следующей ситуации.

Ученик: « Мастер, вот ты на тропе в горах. Справа отвесная стена, слева обрыв, сзади тебя с копьями 25 человек, спереди 30 человек с саблями. Вот как ты выйдешь из этой ситуации?»

Мастер ответил: « Я не понял.»

Ученик ему опять рассказывать сюжет.

Мастер опять: « Я не понял.»

Ученик рассердился и спрашивает: « Чего ты не понял?»

« Я не понял как я попал в эту ситуацию», - ответил Мастер. ПОГОВОРИМ ЗА ПАТРИАРХАТ.Так что же такое этот Патриархат? Что это означает? Где его искать? А если нашёл, то как применить? А если применил, то что тебя ожидает?В маносфере мужского движения витают разные мысли и утверждения .Кто-то с пеной у рта утверждает, что патриархат зависит от экономической зависимости женщин от мужчин и в пору экономической независимости женщин патриархат невозможен.Примечание: « В 2018 году российские банки выдали 37,41 млн кредитов общим объемом свыше 8,61 трлн руб. Об этом говорится в сообщении Объединенного кредитного бюро (ОКБ), поступившем в РБК.Как поясняет бюро, в годовом отношении количество выданных кредитов выросло на 18%, объемы кредитования — на 46%: в 2017 году было выдано 31,81 млн кредитов на 5,91 трлн руб.»Это только выдано кредитов за два года, а сколько ещё до этого набрали и сколько процентов уже на них начислено. Какая тут к лешему экономическая независимость россиян, а тем более женщин? Чушь несусветная! Здесь независимостью и не пахнет. Если бы женщины были экономически независимы, то они не рвали бы с разведённых мужчин алименты, имущество и не занимались бы манипуляциями детьми для получения дополнительных плюшек.Кто-то стучит кулаком по столу, а потом по лбу «благоверной» и считает, что это истинный патриархат.Примечание: А если нет стола и до боли знакомого лица «благоверной»? Уже не патриарх получается?Кто-то считает, что патриархат – это контроль над имуществом, финансами и семьёй?Примечание: А если по каким-то причинам ты потерял имущество, финансы и семью. То получается, что с момента утраты ты перестал быть патриархом?Кто-то считает что патриархат – это груда мышц и занятия боевыми искусствами.Примечание: А если у тебя по физиологии не может быть груды мышц и жрать всякую хрень ты не согласен для роста мышц? Или ты заболел и потерял груды мышц, то патриархат постепенно сдулся вместе с мышцами. Или ты получил травму и не имеешь физической возможности и желания заниматься боевыми искусствами. Всё-таки голова дана человеку чтобы думать, а не чтобы в неё постоянно били.Кто-то считает, что патриархат – это возможность мужчины делать то, что он хочет.Примечание: А если тебе сегодня ничего не хочется делать. Патриархат взял отгул или отпуск?Вариантов много, но все они вторичны, а некоторые даже третичны и четвертичны.Тогда что же первично? Где тот исток из чего всё проистекает? Где тот источник из которого всё проистекает и откуда черпаются силы для получения нужного и восстановления того, что было утеряно?Не ищите ответ в физическом мире, его здесь НЕТ, хотя мы способны увидеть его проявления. Ответ лежит в другой области, а именно в метафизической. И ответ это лежит в осознании того, что ДУХ ЛЕЖИТ В ОСНОВЕ ВСЕГО СУЩЕГО.Дух лежит в основе всего сущего,даже материи.Делая упор на Дух,Утверждаем Незыблемую Основу,без Основы нельзя.В мире, где всё течёт и всё изменяется,надо найти нечто,на что может опереться Сознание.…………………Там Царство Духа.И это Царство находится и внутри Человека,но на вершинах его существа,в сфере его неумирающейперевоплощающейся Индивидуальности.Человек – Носитель Духа.И Духовный Мир Человекапредставляет собою область,которая по своей природерезко отличается от сферы плотных явлений.…………………..Творите во внутреннем мире своёмжелаемые формысвоего выражения своих качеств и свойств,и Уявление их в Жизни на практике и в применении Будет Осуществлено.Будьте Творцами своей сперва личности,а потом и Индивидуальности,применяя Знание Закона.Победить мир можно Победив себя,Победа над собою Требует Борьбы и Усилий.( Из Сборника « ГРАНИ БОГА »)Ссылка на весь текстЕсли кто-то из упёртых материалистов прочитав это скажет, что это религиозная ахинея и к реальной жизни в светском обществе не имеет никакого отношения то, он глубоко ошибается. И качестве доказательства приведу слова У.Черчиля: «Мы воюем не с Гитлером, а с немецким духом, духом Шиллера, чтобы этот дух не возродился».«Вы должны понять, что эта война ведется не против национал-социализма, но против силы германского народа, которая должна быть сокрушена раз и навсегда, независимо от того, в чьих руках она находится: в руках Гитлера или в руках священника-иезуита».Кто такой Черчиль и что такое Великобритания пояснять не надо. А эти ребята умеют нагибать народы, страны и континенты.А что такое Дух Шиллера? Дух Шиллера - это Дух германского народа, немецкий дух..., дающий силы немцам противостоять англо-саксонской экспансии не только в военном плане или в области науки, но даже на уровне закрытых надгосударственных структур.Хочу обратить внимание на следующее соответствие: ДУХ = СИЛА.И как мы видим германский народ сломали через две войны в 20-м веке. Навязали германскому народу коллективное чувство вины по итогам второй мировой войны и обложили на многие годы данью ФРГ. Что же стало с теми воинским духом предков германцев( по сути те же славянские племена) ,которые дали отпор Римской Империи и храбро воевали на фронтах в первую и вторую мировые войны, когда эмигранты арабы и негры в их доме, в Германии насилуют их жён, а их потомки могучих германских воинов звонят в полицию не в силах противостоять чужакам. В них просто убили ДУХ, а прикрыл это мягким и безобидным словом толерантность.По сути столкнули два славянских народа в братоубийственной войне, чтобы одни как можно больше убивали других. Ведь не зря Труман сказал «Если мы увидим, что войну выигрывает Германия, нам следует помогать России, если будет Россия, нам следует помогать Германии, и пусть они как можно больше убивают друг друга, хотя мне не хочется ни при каких условиях видеть Гитлера в победителях.»В первую мировую войну страны Антанты также готовы были воевать с Германией до последнего русского солдата.Примечание: Ситуация с Украиной ничего не напоминает? Там уже вскидывают руку в приветствии целыми стадионами.Кстати война ведь не закончилась, операция по уничтожению славянского народа идёт против русских мужчин в России уже несколько столетий.Могу предположить, что кто-то ещё не понял к чему всё это и у него остался вопрос: При чём здесь Патриархат?Хороший вопрос и мы продолжим. Хотел всё это выразить своими словами, но тут на моё счастье мне помог известный философ, политик и социолог Дугин Александр Гельевич (ниже полностью текст его статьи https://izborsk-club.ru/17103).«Современный патриархат — власть переодетых истеричек.Важен экскурс в платоническую онтологию. Неоплатоническая модель полностью иерархична: сначала — бытие, затем оно смешивается с небытием, Единое смешивается со Многим… Мир выстроен вертикально, сверху вниз.Патриархат в такой конструкции рассматривается как проекция этой иерархической модели на отношения между полами.В основе патриархата лежит идея бытия как ценности, или эссенциализм. Господство мужчин — это господство сущности, господство вечности над временем, небом над землей. Получается, что патриархат — одна из социальных адаптаций этого начала. Мужчина становится метафорой бытия. Превосходство мужчины над женщиной отражает в себе онтологию бытия над недостаточным бытием.Так строится иерархическая модель, которая проявляется в философии, культуре, обрядах. Мужчина — верхняя половина мира, небо, женщина — нижняя, земля. Их взаимодействие и порождает множество всех вещей. Рождается эрос — между небом и землей, который сближает и разводит их.Упадок патриархата начинается, когда власть отцов утрачивает свою духовную легитимность. Платон говорит, что в некоторых случаях положительное монархическое правление может утратить свою легитимность и превратиться в самое худшее из правлений — в диктатуру, а затем в тиранию.Точно также можно сказать, что существует легитимный патриархат, и нелигитимный. Когда мужчина действительно воплощает в себе небо, волю, мужество, силу, рассудительность, героизм, преданность идеалам, забота о ближнем, его власть легитимизирована. В других случаях патриархат может утратить свою легитимность — мужчина может утратить перечисленные качества. Человек — это душа, ум, и в той степени в которой мужчина умен, в той степени он мужчина. Недостаток или утрата вертикального положения — и мужчина перестает быть мужчиной. Происходит узурпация патриархата, нет легитимности. Монарх — тот, кто служит верху, и поэтому заботится обо всех — а тиран это псевдомужчина, симулякр мужского начала. В случае переворота мужчина становится истеричкой.Настоящий патриархат — духовный.В неоплатонической традиции есть важное учение о Едином. Единое не существует — оно предшествует бытию.Православный царь является таковым, потому что выполняет миссию Бога — он получает право царствования.Когда патриархат рассматривает миссию мужчины как служение, как выполнение миссии, порядка, когда он предан более высокому началу — тогда его доминация оправдана. Власть мужчины не является абсолютной и полной — это его миссия, задание стать мужчиной.Несакральный, неподлинный патриархат превращается в свою противоположность. Если рассматривать современные политические секулярные системы — власть капитала, или претензия на господство над женщинами — получается, это необоснованно.»Хочу заострить внимание на следующих двух высказываниях:“Настоящий патриархат — духовный”“Человек — это душа, ум, и в той степени в которой мужчина умен, в той степени он мужчина.”Заметьте - не в той степени ,в которой он покрыл самок за короткий промежуток времени бегая за ними с широким бреднем или с блокнотом пикапера, записывая количество подходов.Заметьте- не в той степени, какая по шкале пикаперов с тобой «барышня» легла в койку на одну или две ночи.Заметьте - не в той степени сколько у тебя имущества и какая у тебя машина и в каком кресле сидит твоя пятая точка и в какой обхват твои бицепсы и насколько у тебя свёрнут нос и отбита голова в спарингах.Именно УМ делает мужчину Мужчиной.Думаете женщины зря говорят, что главная мышца у мужчины – это его мозг.Как мы видим Дугин А. чётко обозначает иерархичность во взаимоотношениях и расстановка только такая: Бог – Мужчина - Женщина и никак иначе.И на этих постулатах основана вера мусульман и они ещё держаться благодаря Корану и своим мудрецам. В противном случае при нарушении иерархичности сперва в семье, а затем в обществе наступает крах системы. Не это ли мы наблюдаем в нынешней России.«Коран прямо говорит, что мужчины превосходят женщин. Коран дает мужчинам право контролировать женщин и влиять на их поведение разными способами, например, если муж недоволен поведением жены, то он имеет право словесно её порицать, лишать близости и бить."Мужья стоят над женами за то, что Аллах дал одним преимущество перед другими, и за то, что они расходуют из своего имущества. И порядочные женщины - благоговейны, сохраняют тайное в том, что хранит Аллах. А тех, непокорности которых вы боитесь, увещайте и покидайте их на ложах и ударяйте их."(Коран 4:38)»"Прелюбодея и прелюбодейку - побивайте каждого из них сотней ударов. Пусть не овладевает вами жалость к ним. И пусть присутствует при их наказании группа верующих."(Коран 24:2)Аллах назначил наказание смертью для безнравственных женщин, причем, безнравственность может быть не только сексуального характера.[1]"Если какая либо из ваших женщин виновна в разврате, пусть против неё выступят свидетелями четверо из вас; и если они засвидетельствуют, то держите её в доме, пока её не упокоит смерть, или пока Аллах не востребует её."(Коран 4:15)Жена должна удовлетворять сексуальные потребности мужа, когда он этого пожелает, в противном случае, согласно высказыванию Мухаммада, её будут "проклинать ангелы" и она, как неблагодарная жена, попадет в ад."Ваши жены - нива для вас, ходите на вашу ниву, когда пожелаете и уготовывайте для самих себя.(Коран 2:223)Тот же самый принцип был заложен и в христианских учениях. Из всех блогеров МД только Dislive подошёл совсем рядом и очень хорошо об этом сделал разбор в своём касте «Чего хотят мужчина от женщины» https://Я даже не знаю понял ли он сам как глубоко он копнул, но он коснулся самой сути иерархичности духа через христианство.Утверждения что женщина за тысячи лет не изменилась и своими инстинктами ищет альфача из древней стаи обезьян - по моему мнению это полнейший бред. Женщина также эволюционирует как и мужчина и говорить, что она не изменилась за тысячи(миллионы) лет- это полнейшая чушь. В этом случае она бы текла от самого вида горилы и мчалась с ним совокупляться.Так не бывает ,что весь животный мир на Земле эволюционирует, а одна женщина тормоз тормозом. Женщина также эволюционирует как и всё живое на земле и эволюция её происходит в получении ресурсов для выживания. Поэтому они и совершенствуются в манипуляции более сильных и добычливых мужчин по перераспределении ресурсов в свою пользу.Если кто-то подумал, что это началось только вчера или 50 лет назад, то приведу слова древнегреческого философа Демокрита Абдерского(годы жизни 460-370 г.г. до н.э.)«Мужествен не только тот, который побеждает врагов ,но и тот, кто господствует над своими удовольствиями .Некоторые же господствуют над городами и в тоже время являются рабами женщин.»Так что же ищет женщина?Женщина ищет иерархичность как единственную устойчивую систему, гарантирующую ей и потомству безопасность и развитие вместе с мужчиной во главе этой социальной иерархии и учась у него и обучая потомство правильным моделям поведения гарантирующие выживание и успех. Тем самым происходит эволюционный путь развития.В наше время женщина, как существо в большей мере бессознательное и ведомое ищет того мужчину-патриарха, который должен стоят во главе социальной ячейки(семье). И она реагирует на агрессивное поведение так называемых альфачей, как один из признаков мужчины-патриарха. Да, агрессивное поведение - это один из признаков поведения вожака-воина, но в случае агрессии и отражения опасности, но это всего лишь одна грань. Основная задача патриарха семьи –это УПРАВЛЕНИЕ.Женщина клюёт на этот видимый признак агрессивности и поведенческий авторитаризм, но узнав то, что внутри его головы ветер и альфач не способен на управление – либо бросает его, либо гнобит его. А так она живёт на бессознательном уровне, она опять рефлексивно реагирует на поведенческий агрессивный поступок альфача и у неё включается идентификация мужчины как вожака-патриарха. А там пустышка и так по кругу. Отсюда и поговорка «Женщина – как обезьяна. Не отпустит одну ветку, пока не схватится за другую.»А так как в женщине заложен, как у всякого живого существа, инстинкт самосохранения и инстинкт собирательства и накопления, то не чувствуя свою защищённость она однозначно будет тащить на себя одеяло и пытаться накопить как можно больше ресурса (деньги, имущество, гарантию алиментов и прочих плюшек) используя при этом все методы. А как же иначе! На кону стоит её жизнь и надо выживать любыми средствами. А если ещё государство проводит и позволяет в отношении мужчин проводить геноцид, то тут уже никаких моральных границ быть не может. А теперь угадайте как будет вести себя женщина если её позволительно ( а ведь для неё что разрешено –то и правильно) через алиментное право получать ресурсы с мужчины. Ответ очевиден.И только со временем она начинает понимать по каким признакам нужно искать мужчину, но как правило это происходит годам к сорока либо позже. Некоторые могут перестроиться и наладить свою жизнь, ну а большинство становятся стервами и суками мстя всем мужчинам, которые попадаются на их пути.Почти все блогеры МД заявляют, что бабы кривые ,косые, стервы, потребляди и т.д. но они ведь такие, потому что мужчины воспитаны так, что они позволяют женщинам так себя вести по отношению к ним. Женщины подстраиваются под существующую реальность и и используют её к своей выгоде. Так значит, что причина в том, что мужчинам надо менять свои программы поведения и убеждения, как причины того, что тебя постоянно пользуют.По своей сути женщина как существо трусливое и подвержена тревожности , которая перерастает в истерику, а затем в панику, если вовремя её не образумить.А единственным способ выключить эту тревожность- это выключить женщину прямым физическим воздействием на неё. Ведь есть же заповедь "Идешь к женщине ,возьми плётку". Так вот это и есть единственный метод успокоить истерящую бабу. До разума её бесполезно стучать. Вы ничего словами не донесёте, так как давно известно, что у при наступлении эмоций отключается разумность.А как бабы умеют эмоционально взвинчивать ситуацию по каждому пустяку - это известно многим.А так как в эмоциональном состоянии невозможно решать текущие задачи, то женщина не способна их решать адекватно, так как высокий эмоциональный фон даёт ложную картину мира и понимание проблемы.Поэтому женщин раньше закрепляли за мужчинами(отдавали за муж) и давалась нашим предкам власть над женщиной и управление ей любыми доступными методами.Что же предлагают нам активисты Мужского Эгалитарного Движения (МЭД)? Равноправие! Вот уж воистину сумашедшие(mad - сумашедшие). А что это означает? А это означает отсутствие иерархии, убийство Духа мужчин и крах системы. Женщина инстинктивно не приемлет опускание мужчины до её уровня, так как в этом случае она лишается главы семьи(племени) и такая обезглавленная социальная структура неминуемо придёт к краху, а это угроза выживанию. И женщина вынуждена, спасая себя и потомство, искать другого покровителя и правителя. В наше время этими качествами(по её мнению) обладает государство. Поэтому и существует мнение что в наше время женщина замужем за государством. Поэтому, последователям течения МЭД ждут разочарования в будущем и женщины будут сливать их жёстко и цинично. Но это их выбор. Выбирая путь надо знать куда он ведёт и какой дорожный налог ты будешь платить за каждую пройденную версту.Кстати, есть мнение, что следующее воплощение будет определяться по уровню твоего сознания в этой жизни. Хотите носить платьюшко? Только зря думайте, что это будет в матриархальном обществе. А если этак в веке 15 -16 в Европе или на Востоке?У тех кто дошёл до этого момента и понял всё вышеописанное думаю уже сформировался вопрос: «А что делать нам сейчас?» (У тех кто не понял либо читаем ещё раз, либо не читаем дальше вообще).Вообщем-то ответ очевиден – обретать ДУХ МУЖЧИНЫ ВОИНА И ПАТРИАРХА.Как это сделать? А вот на этот вопрос однозначного ответа не будет.Всё дело в том, что Дух Мужчины каждому из нас должны были актировать отцы и деды. Через общение с ними и воспитание(если у них у самих есть этот Дух Мужчины) в вас активировался этот Дух того самого Мужчина, который обладает качествами патриарха-властителя. Это если повезло.Но подавляющему большинству мальчиков родившихся после 50-х годов 20-го столетия не повезло. Именно с этого времени началось насаждение матриархата в СССР(в фильме «Мизандрия» хорошо это показано).Остаётся одно, либо искать того у кого уже активирован этот код мужественности и перенимать у него, либо самостоятельно установить и активировать нужные программы. Трудно сказать на какой ключ среагирует ваше подсознание: исторический фильм, фраза, сцена, казачья песня, музыка, бесшабашная рубка холодным оружием, либо на сражении на морях между пиратами и испанскими галионами и т.д. У каждого индивидуально. Ищите да обрящите.Повторять как это делать не буду, так как уже изложил этот в следующих статьях:1.Какого цвета красная таблетка МД.2.Как удалить психологическую программу баборабства(Части 1 и 2)3.Путь мужчины и его отношения с попутчиками.Там уже мной были указаны книги, которые полезно будет освоить, и к которым я бы добавил ещё труд Джона Кехо «Квантовый воин».Да, согласен, что в наше время и в этом раздолбанном социуме вы может быть и не найдёте сейчас пригодную для семьи девушку, но не в этом цель мужчины. Мужчина должен быть мужчиной и обустраивать свою жизнь. Если какая-то женщина прибилась и согласна на твоих условиях с тобой существовать и рожать детей, то можно её оставить, но при первых же признаках должен будет включиться принцип «открытой двери». При этом вы несёте минимальные потери.Да, вы можете потерять связь с детьми(а можете и не потерять), но они будут жить и продолжать вашу генетическую линию, по которой ваши предки и вы будете приходить в этот мир и исправлять его в лучшую стороны. Куда придёте вы, если оборвётся эта генетическая ниточка? Помните, в ваших яйцах стучаться ваши предки, чтобы вы позволили им воплотиться в этом мире и сделать мир лучше исправив свои ошибки.Есть ещё хороший каст у Новосёлова Олега «Как построить патриархальную семью при матриархате» где он рассказывает про человека в городе, где тот наладил свой бизнес у себя на дому. Кто как отреагировал на эту статью, но никто не понял, что Новосёлов этот пример дал как руководство к действию в нынешнее время. Так как в советское время того «бизнесмена» просто посадили бы в тюрьму за нетрудовые доходы и сдали его в первую очередь близкие. Была такая статья УК в СССР. И те, кто родился в СССР и прожил при том строе лет 15-20 прекрасно об этом знают.Что нужно знать каждому Мужчине в нынешнее время.Первое: Воин сам выбираем место битвы.(А то, что против Мужчин идёт война на уничтожение – это факт.)От выбора наиболее выгодного места битвы зависит половины успеха.В этой формуле важны обе её части. Прежде всего сам – это означает, что воин изначально делает ситуацию управляемой. Вторая часть – это место битвы, так как само место во многом предопределяет то, что будет происходить.Второе. Сделайте себя непобедимым.Сунь Цзы сказал«В древности те, кто преуспел в войне, прежде всего делали непобедимыми себя, чтобы ждать [момента, когда] можно покорить врага. Непобедимость заключена в самом себе; возможность победы зависит от врага. Поэтому тот, кто преуспел в войне, может сделать непобедимым себя, но не обязательно может заставить врага покориться. Поэтому сказано, что стратегию победы над врагом можно познать, но не всегда можно применить.»Что такое непобедимость в нашем случае – это отказ пойти на очевидно невыгодную для вас сделку.Как один из примеров: Отказ идти с женщиной в ЗАГС для регистрации брака.Третье.Выявляйте и меняйте свои вредоносные убеждения(подсознательные программы)Встаньте как Гэндальф против демона древнего мира Балрога со словами «Ты не пройдёшь!!!» против разрушающих вас программ таких как - Чувство Вины, Чувство Страха, Чувство Стыда, Заниженная самооценка, Застенчивость,Раболепие и бабопочитание.Не верьте Соловьёву и бездумно бубнящему вслед ему Михаилу Н. что только 1 из 20 может поменять свои убеждения.Их утверждения ничем не обоснованы и не подтверждены -это только слова.Измениться можно и нужно и для этого необходимо:1.Страстное желание измениться.2.Понять что нужно менять и на что.3.Методчино выполнять упражнения и техники по замене убеждений.Четвёртое.Будьте сильными и в моменты отчаяния просите помощи у своих предков-воинов.Матриархату каких-то 100 лет и он не сможет перешибить генетический код мужчины-патриарха, который складывался десятками (или даже сотнями)тысячелетий.5.Верьте в себя и в свою исключительность.На вас смотрит весь ваш род как вы тут в грязи валяетесь. Неужели у вас нет сил встать и стать Мужчиной, и не быть тряпкой половой. У кого бомбануло при слове «Род» отправляю на ссылку каста https://6. Воспринимайте жизнь как учёбу. А окружающий мир как учителей. Если тебя кинули на деньги, значит ты допустил эту ситуацию в которой тебя поимели.Вспоминается одна притча с мастером боевых искусств на Востоке.«Один ученик допытывался у мастера как он будет выходить из следующей ситуации.Ученик: « Мастер, вот ты на тропе в горах. Справа отвесная стена, слева обрыв, сзади тебя с копьями 25 человек, спереди 30 человек с саблями. Вот как ты выйдешь из этой ситуации?»Мастер ответил: « Я не понял.»Ученик ему опять рассказывать сюжет.Мастер опять: « Я не понял.»Ученик рассердился и спрашивает: « Чего ты не понял?»« Я не понял как я попал в эту ситуацию», - ответил Мастер. Вывести Вид форума: древовидный (классический) линейный (без отступов) Последние темы на форуме Название темы Сообщения Форум Автор темы и дата создания Последнее сообщение Негативные эмоции и что с ними делать. 1 (1) Мужской форум - мужские темы Monah Cегодня в 08:09 Monah Cегодня в 08:09 Агенты влияния в Мужском Движении. 1 (1) Мужской форум - мужские темы Monah Cегодня в 08:08 Monah Cегодня в 08:08 Лже-учителя, лже-пророки и их карма. 1 (1) Мужской форум - мужские темы Monah Cегодня в 08:07 Monah Cегодня в 08:07 Для тех, кто не верит в Карму. 1 (1) Мужской форум - мужские темы Monah Cегодня в 08:06 Monah Cегодня в 08:06 «Интеллектуальная элита» МЭД отжигает на Прожекторсобчак. 1 (1) Мужской форум - мужские темы Monah Cегодня в 08:05 Monah Cегодня в 08:05 О Патриархате через метафору. 1 (1) Мужской форум - мужские темы Monah Cегодня в 08:04 Monah Cегодня в 08:04 ПОГОВОРИМ ЗА ПАТРИАРХАТ. 1 (1) Мужской форум - мужские темы Monah Cегодня в 08:03 Monah Cегодня в 08:03 Идёт загрузка...



