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Тема: ПУТЬ МУЖЧИНЫ И ЕГО ОТНОШЕНИЯ С ПОПУТЧИКАМИ. Форум: Мужской форум - мужские темы Новая тема Тема: ПУТЬ МУЖЧИНЫ И ЕГО ОТНОШЕНИЯ С ПОПУТЧИКАМИ. Выберите форум - Нижний Новгород - - АвтоФорум - - Банковский форум - - Бухгалтерский форум - - ЗооМир - - Компьютеры, смартфоны, гаджеты - - Кулинарный форум - - Маркетинг, Реклама, Дизайн - - Милосердие и Благотворительность - - Мебель, интерьеры, дом - - Медицина и Здоровье - - Мода, одежда, обувь - - Музыкальный форум - - Недвижимость - - Наука, образование - - Политика и Власть - - Производство, промышленность - - Работа, вакансии, фриланс - - Религия - - Спорт - - Страхование - - Строительство и ремонт - - Технический прогресс, инновации - - Философия, Психология, Эзотерика - - Экономика, финансы, бизнес - - Юридический форум - - ДарМен - Встречи - - ДарМен - дарить и менять - - ДарМен - Нужды - - Детишки и их делишки - - Форум хорошего настроения - - Женский форум - - Мужской форум - мужские темы - - Житейские советы - - КВН - - Ни о чем и о важном - - Поздравления! - - Форум по интересам - - Форум сексуального общения - - Туризм, путешествия - - Клубы, тусовки - - Развлечение и Отдых - - Фотоальбомы: Дети портала - - Фотоальбомы: Мой отпуск - - Фотоальбомы: Мой отдых - - Фотоальбомы: ГИПОРТ.РУ - - Фотоальбомы: Разное - - Литературный форум - - Творчество пользователей портала - - Вопросы и предложения по работе Портала ГИПОРТ.РУ - - Спрос и Предложение - - Торговая площадка - - Администрация ГИПОРТ.РУ - - Архив - - - aaaaaaaaaaaaaaaaaaa - - Статьи и Советы - - Тсинкроссинг-Диски - - Тсинкроссинг-Игры - - Тсинкроссинг-Видеокассеты - - Буккроссинг-Книги New! Monah Cегодня в 08:02 «Ответить»

Дабы не перегружать мозг читающего умными и пространственными текстами постараюсь зайти кратко и через метафору. Кто захочет, то раскроет для себя тему дальше и разберёт её конкретно под себя. Остальные… пусть перечитывают по несколько раз пока не дойдёт.

Итак, ПУТЬ МУЖЧИНЫ.

Представьте, что вы ПАРОВОЗ. И как у всякого ПАРОВОЗА у него есть свой путь, станции назначения, вагончики, которые он тащит за собой, промежуточные станции и попутчики.

Теперь разберём все составляющие.

I.Путь и станция назначения.

У каждого паровоза должен быть путь, по которому он должен двигаться. Именно должен и именно путь. У каждого пути есть цель, т.е. конечная остановка, в которую приходит локомотив с определённым результатом.

Путь и цель – это предназначение. То есть, для чего этот паровоз был собран. Один грузовой, другой пассажирский, третий вспомогательный, четвёртый просто дрезина или в дрезину и т.д.

В первую очередь нужно понять для чего ты здесь, твоё предназначение/призвание. Исходя из этого выбирается путь и станция назначения.

У каждого может быть свой путь. Кто-то использует уже кем-то проложенный путь и идёт по нему. Кто-то прокладывает свой путь. А кто-то может стоять на запасном пути, ржаветь и разваливаться.

На пути к конечной станции назначения есть промежуточные станции, так сказать отметки ваших достижений на пути к великой цели.

Важное примечание: Чтобы прожить всю свою жизнь максимально интересно, то конечную/великую цель нужны выбирать за пределами этой жизни. Для чего это нужно? А для того, чтобы избежать разочарования при достижении конечной цели и поиска новой. Для того, чтобы радоваться успехам на пути к великой цели есть промежуточные станции, при достижении которой вы можете оглянуться и порадоваться пройденному пути. Порадовались, отдохнули и дальше.

II.Вагончики состава.

Состав поезда состоит не только из самого паровоза. В нём есть и вагончики, каждый из которых выполняет свою вспомогательную роль для эффективного движения поезда по его пути к его цели.

Состав поезда состоит из следующих вагончиков.

1.Здоровая энергетика.

Здоровая энергетика - это тендер, т.е.бункерный вагон в котором содержится ваше топливо для топки паровоза.

И тут понятно, что чем экологичнее топливо, тем легче оно будет гореть в топке, меньше отходов в виде шлака, больше теплоотдача и соответственно механизмы проработают дольше и проедешь ты дальше.

2.Психическое здоровье.

Здоровая энергетика напрямую зависит от твоего эмоционального состояния и психического здоровья. Негативное эмоциональное состояния напрямую влияет на отсутствие желания что-то делать и чего-то достигать.

Высокая самооценка, чувство собственного достоинства и уверенность в себе придаёт силы для движения вперёд и достижения новых результатов(нужных именно тебе).

Ваши убеждения о себе формируют вашу личность. Меняйте себя в лучшую сторону.

3.Физическое здоровье.

Физическое здоровье напрямую влияет на психическое здоровье и получает обратную связь в виде эмоционального состояния. Болезненное состояние физического тела привлекает негативные мысли и раздражение в ваше эмоциональное поле.

Отличное здоровье, хорошая физическая форма положительно влияет на вашу самооценку и самоуважение.

4.Профессиональная деятельность.

Профессиональная деятельность это некая социализация в обществе через привнесения своего труда на благо себе и социуму. И это тот, что тебе даёт выживание в этом мире. На полученные средства можно покрасить поезд, отремонтировать его в хороших мастерских, купить мягкие кресла и т.п. Вообщем оборудовать, отремонтировать и оттюнинговать свой состав и соответственно купить себе лучшее и экологичное топливо для топки поезда. Соответственно, как результат при хорошем физическом состоянии, эмоциональном состоянии и отличном физическом здоровье вы способны достичь максимума в вашей профессиональной деятельности. И этот вагончик также связан непосредственно с впередистоящими вагончиками – результаты профессиональной деятельности позволят поддерживать хорошее физическое здоровье (через посещение хороших спортивных клубов и обществ), хорошее эмоциональное состояние от высокого качества жизни .

5.Образование и самосовершенствование.

Вагончик образование и самосовершенствование развивает и поддерживает на должном уровне вагончик профессиональной деятельности и соответственно все четыре впередистоящих вагончика оказывают влияние эту важную единицу состава поезда.

Имея хорошее физическое и психическое здоровье, высокие показатели вашей профессиональной деятельности вы сможете получать более качественно образование, которое будет оказывать обратно пропорциональную связь на весь состав поезда.

6.Хобби/Отдых.

Ну и наконец шестой вагончик – это ваши увлечения, отдых и конечно же общение с другими людьми.

Здесь уже понятно, что уровень вашего хобби и отдыха напрямую зависит от качества всех вышестоящих пунктов.

Имея плохое здоровье – будешь общаться с бабками в раздолбанной поликлинике к озверевшему врачу, который к тому же не сможет тебе помочь. И отдых будешь проводить в лучшем случае на своей даче раком на грядке и болью в пояснице. А отсюда и ваше эмоциональное состояние и результаты отдыха и желание что-то предпринимать в профессиональной деятельности, не говоря уже о том, чтобы чему то учиться.

Таким образом мы определились с основным составом вагонов для вашего увлекательного путешествия по этой жизни. Каждый может дополнить его своими вагончиками исходя из своих взглядов на мир и его предпочтений, так как к этому моменту каждый должен выяснить своё предназначение в этой жизни и выбрать путь .

Что дальше?

А дальше необходимо провести саму настоящую ревизию состояния вашего поезда –локомотива, тендера и всех вагончиков.

Берёте чек-лист и по каждому элемента состава делаете опрос.

В каком состоянии мой локомотив и его элементы? Какой энергией он питается?

Что у меня в тендере ? Какой вид топлива?

Какое у меня эмоциональное состояние? Что с психикой? Какие у меня убеждения о самом себе? Какие социальные программы внедрены в меня? Какие из них вредоносные? Какие положительные?

Какое у меня физическое состояние? Чем питаюсь? Что пью? Занимаюсь ли физическими упражнениями?

И так по каждому вагончику.

Затем определите что из того что вы в себе обнаружили приносит вам пользу, а что вред, а что нейтрально.

Удалите либо постепенно снижайте зависимость от вредоносных аспектов вашей жизни и усиливайте положительные привычки и навыки, которые помогут вам на вашем пути.

Обнаружили внедрённые социальные программы чувства вины, чувства стыда, чувство иррационального страха что предпринимать –займитесь их удалением и установкой нужных вам программ.(В помощь книга Джо Диспенза «Как изменить сознание за четыре недели»).

Понятно, что алкоголь, курение и наркотики должны быть категорически исключены из вашей жизни.

Взять под контроль зависимость от компьютерных игр, сексуальную зависимость и ничего неделания. Каждый момент вашей жизни должен быть использован с пользой для вас и продвигающий вас на вашем пути к вашей цели.

III.Попутчики.

Теперь перейдём к попутчикам в вашей жизни.

А сперва постулат «Один приходишь, один идёшь и один уйдёшь».

Начиная с момента вашего появления на свет в вашей жизни появляются попутчики. Кто-то и них помогает на пути становления вашей личности, другие убивают вашу личность и пытаются воспитать для себе послушного холопа и забитое существо, готовое выполнять любое приказание своего хозяина(скорее хозяйки).

Вне зависимости от своего возраста вы должны осознать, кто ваш враг, а кто друг. Поможет в этом тот же самый опросник и при этом никаких скидок на социальный статус(родственные связи) рассматриваемого субъекта, который оказывал на вас влияние или оказывает до сих пор.

Определив токсичных людей в своём окружении – вычёркивайте их из своей жизни категорически. Вы их уже не переделаете. Да и не ваша это задача.

Мудрые люди говорили: «Держись подальше от невесёлых и невезучих, так как это заразно. Держись поближе к жизнерадостным и успешным».

Перед тем, как отправиться в путь убедитесь, что в вашем окружении находятся люди , которые вас поддерживают и подпитывают вашу уверенность в себе и готовы помочь советом, как достичь ваших целей. А ещё лучше, если у вас будут партнёры, которые разделяют ваши ценности, устремления и имеют тот же состав вагончиков с тем же набором качественных характеристик, что и ваш состав. И ваши силы увеличатся. Нет пока ни тех, ни других – двигайтесь один. При движении вперёд обязательно встретите нужных себе людей и единомышленников.

Запомните одно важное жизненное правило: «Никому не рассказывайте о своих планах, пока в не убедитесь в том, что этот человек ваш учитель и/или попутчик(партнёр) в вашем проекте». Расскажите негативщикам –они убьют вашу веру в себя, ваш проект и ваш путь. Они просто не позволят вам вылезти из того дерьма, в котором находятся сами.

Всех попутчиков можно разделить на несколько категорий:

1.Учителя.

В первую очередь это должны быть родители и родственники, в задачу которых входит дать правильные навыки и установки, т.е. обучить таким образом, чтобы ваша социализация в общество прошло максимально успешное. Чтобы вы были уверены в себе и успешны. Как правило такое должны давать отцы и деды. Женщины по определение не могут воспитать правильно детей. Оглянитесь вокруг и это всё результат бабского так называемого бабского «воспитания».

У североамериканский индейцев есть следующая житейская мудрость: «Ребёнок - гость в твоем доме: Накорми, Выучи и Отпусти».(кто-то пишет, что индийская мудрость – не важно - главное суть).

К аналогии к поезду, вас должны правильно собрать, настроить и установить нужные программы для эффективного обеспечения вашей жизнедеятельности. Если вам этого не дали – это ваши враги, котором на вас наплевать и вы для них лишь инструмент для достижения их целей, а скорее всего их хотелок – Мужчина должен!

Почему враги? Как вы думаете, далеко ли уедет поезд, если его неправильно соберут, воткнут чужие программы, например от стиральной машины и поставят на чужие рельсы? А могут и вообще не поставить никуда, так как не дали колёс. Если вы в такой ситуации – ковыляйте оттуда побыстрее и ищите свой путь и учителей.

Немного очеловечим текст: Если вас окружающие виноватят и прививают комплекс вины, унижают вас и ваше человеческое достоинство через программу неполноценности, если вас стыдят на каждом шагу и заставляют извиняться за всё и за всех, то знайте – Вы МЯСО, которое выращивают для того, чтобы забить, закатать в банки и потом жрать консервы когда им надо. В вас не увидели личность, вы всего лишь тушёнка - продукт для потребления.

Люди были созданы для того, чтобы их любили, а вещи были созданы для того, чтобы ими пользовались. Мир в хаосе потому, что все наоборот.(Далай-лама).

У многих возникнет вопрос с негодованием: «А как же благодарность родителям за то, что они меня родили? Я же должен быть им благодарен!»

И я отвечу. Если вы читаете этот текст, то вас готовили для консерв. Когда вас зачинали ( и хорошо, если по трезвому) и рожали, то во-первых, вашего желания никто не спрашивал, во-вторых они получали просто трахались и получали от этого удовольствие(а может и не получали) и вы получились( баба залетела) просто случайно. Или ваша будущая мать решила забеременеть, чтобы пристроить свой зад потеплее и затем вами манипулировать и так далее и тому подобное. Вы были всего лишь инструмент для достижения цели.

Дети, в ком родители были заинтересованы как в личности, получили отличные жизненные установки и воспитание и они успешно идут по жизни. Вас же выращивали и готовили для собственного потребления: чтобы подать стакан воды , отвезти куда-нибудь, побыть жилеткой или помойкой в которую можно слить весь свой негатив и так далее.

Ваша «благодарность» навязанная cо стороны и вы при этом испытываете внутренний дискомфорт, так как внутренне понимаете, что благодарить не за что. Что делать? Выбор за вами. Каждый выбор несёт свои последствия. Выбор и их последствия – это те ситуации в которые вы попадете, это траты вашего времени и ваших жизненных сил и ресурсов. И выбираться из дерьма вы также будете за счёт своих сил и ресурсов. Это ваш успех готовы разделить масса людей и за ваш счёт, а беду будете хлебать один(может быть близкие друзья помогут, но особо не рассчитывайте).

Осознайте одну суровую правду жизни: рано или поздно над вашим холмиком установят плиту на которой будут написаны две даты – дата рождения и дата смерти, а между ними маленькая чёрточка. Всего лишь маленькая чёрточка, которая означает вашу жизнь между двумя этими датами. И как вы заполните эту чёрточку, зависит от вашего выбора.

Делайте всегда правильный выбор, который приведёт вас к желаемым последствиям. Решили поэкспериментировать- флаг вам в руки, так как это ваш выбор. Решили кого-то изменить, либо кого-то потерпеть - дерзайте, но помните про такую вещь как психосоматика, а если проще, то все болезни от нервов. И когда вас долбанёт инсульт или инфаркт –помните, что это был ваш выбор.

Искренняя благодарность к родителям должна исходить от того, что вы получили такие знания, которые делают вас успешными в жизни(и в том числе с противоположным полом). И при каждом вашем жизненном успехе вы будете вспоминать добрым словом того, кто дал вам эти знания и стараться выразить эту благодарность через ваши слова и поступки. В вашем же случае вам постоянно напоминают со стороны, что вы должны благодарить – «Я за тебя жизнь угробила, живя с твоим отцом, а ты сволочь такая даже не вспоминаешь обо мне (или в таком духе)».

Какой сделать выбор – это дело ваше, но мне вспомнились слова Дэвида Айк:

«Если они – мать, отец, семья, коллеги,чуваки в пивбаре не умеют уважать Ваше право выражать в полное Величие Вашей Сути –ПОШЛИ ОНИ В ЖОПУ!!!»

Встретили учителей, а это могут быть как люди(живые и не очень), так и книги, - вам повезло. Учитесь прилежно и неистово.

Главный критерий выбора учителя – он сам должен быть успешным и достиг cамостоятельно того, к чему стремитесь вы, согласно вашего проекта. Человек может научить только тому, чего он достиг сам. Именно сам и именно своим трудом.

Сейчас много бизнес-тренеров, но большинство из них только и зарабатывают тем, что учат других, на основе опыта известных успешных людей, как быть успешным. Зачем вам эти дорогостоящие прокладки. Ищите напрямую.

2. Партнёры и соратники.

Во время вашего следования по вашему пути вам будут встречаться партнёры и соратники, т.е. те, кто движется с вами в одном направлении и поддерживает ваш проект, а вы поддерживаете его проект. И вместе вы сила. Ваши пути могут расходиться. В этом случае важно поблагодарить друг друга и идти дальше каждый свои путём. Спустя некоторое время вы можете опять встретиться и вновь возобновить партнёрство.

Если вам повезло и вы встретили такого партнёра и соратника – цените его, берегите и уважайте.

Важное замечание: Партнёры проверяются делами, а не пустой болтавнёй.

Если человек только мелет языком и ничего не делает, а ещё хуже делает всё по другому – это паразит, который отнимает ваше время и энергию.

3. Нейтральные попутчики.

Это понятно из названия. Те с кем вы пересекаетесь по ходу вашего движения без каких-либо взаимных интересов и привязанностей или которые выполняют вам какие-то услуги, либо услуги оказываете вы. Относиться к ним нужно уважительно, если они относятся к вам с уважением. Если нейтральные попутчики ведут себя неадекватно, то есть несколько вариантов от вашего настроения. Первое что нужно уяснить – это их проблемы с головой, а не ваши(надеюсь, что вы адекватны). Если вам не важны такие попутчики – двигайтесь дальше не обращая внимание. Можете врубить фары и на хамство ответить хамством. Вообще, когда в вас есть чувство собственного достоинства и волевой стержень(скрытая внутренняя агрессия) – вряд ли кто захочет вам хамить.

4.Паразиты и прилипалы.

Паразиты и прилипалы- это те, которые садяться на ваши ресурсы и их потребляют с вашего позволения(слабоволия) или без вашего согласия(безволия).

Это те ,у которого нет собственного пути и которые вынуждены метаться между станциями и полустанками, прицепляясь то к одному поезду, то к другому. Что с ними делать? По разному, если хватает энергии и сил тащить за собой и при этот вы можете взамен за это давать им какие-то задачи для выполнения вспомогательных функций. Нет ни желания, ни сил тащить их – отцепляйте на первом же полустанке.

5.Враги.

Это те, кто устраивает вам диверсии на вашем пути к вашей цели. Как правило ,основной мотив - это из зависти. И это не редкость в нашем мире. Таких врагов устраняйте сразу на своём пути и избегайте с ними делиться своими планами и своими успехами. Как правило – это

IV. Ваше движение по жизненному пути/путям .

Таким образом вы определились с вашим предназначением, выбрали свой путь в жизни, провели ревизию своего состава, выбросили всё лишнее, взяли всё нужное и весело начинаете бежать по вашему пути. На вашем пути вы встречаете другие поезда и вагончики, проезжаете станции, полустанки и крупные вокзалы. Качество вашего пути и успешность вашего прохождения по нём зависит от тех встречных , которых вы выбирает в попутчики и тех мест, через которые вы проезжаете, т.е проложили свой путь.

Главное – это вовремя определить, кого вы встретили на своём пути.

Учителя попались -идите следом за ними и учитесь неистово, так как такие шансы очень редки в наше время. Пути стали расходиться, поблагодарите учителя за знания и идите своей дорогой.

Встретил партнёров – кооперируйтесь и дружно идите вместе к вашей единой цели. Достигайте её и радуйтесь вместе. Пути разошлись, поблагодарите партнёров и идите каждый своим путём.

Нейтральные попутчик будут попадаться всегда. Если они приносят вам пользу, благодарите их за услугу и идите дальше.

Паразиты и прилипалы будут попадаться постоянно. Главное ,что вы должны решить – это что вам даст этот прилипала на вашем пути и ваша готовность тащить его на своей энергетике. Знайте одно, в любом случае – это расход вашей энергетики. Найдите информацию про энергетический вампиризм и там есть целые перечень характеристик скрытого вампиризма. Помните одно, прилипалы и паразиты будут цепляться к вам через ввинчивание в вас чувство вину, стыда и ответственности за них. Рано или поздно вам это надоест и вы бросите их, но они сожрут значительную часть вашей энергии.

Встретились враги –изучайте их и их методы, будьте бдительны с ними и избегайте каких-нибудь с ними совместных проектов и дел. Подставят и спляшут на ваших костях.

Ваши попутчики в процессе вашего движения могут менять свой статус. Учителя могут стать вашими партнёрами, партнёры могут стать вашими учителями, партнёры могут стать прилипалами и даже врагами. И наоборот враги и прилипалы могут стать вашими учителями и партнёрами. Внимательно сканируйте поведение, слова и действия ваших попутчиков, чтобы определить их отношение к вам и соответственно их статус в вашей иерархии попутчиков.

В каждый паровоз обязательным образом , для успешного и безопасного функционирования, Создателем внедрены программы – назовём их инстинктами из которых можно выделить семь основных инстинктов: самосохранения; продолжения рода; альтруистический; исследования; доминирования; свободы; сохранения достоинства.



Инстинкты самосохранения и продолжения рода - базовые, обеспечивающие физическое выживание особи и вида. И это естественно, ведь все усилия по продвижению к цели и жизненный опыт не могут пропасть даром. Затрачено столько энергии, столько преодолено и хочется, чтобы это кто-то продолжал. Мало того, ваши успехи и достижения на жизненном пути – это и достижения тех кто был до вас, кто передал вам эстафетную «топку паровоза и колёсные пары» для движения дальше и внутри встроена программа продолжения рода, которая подталкивает вас создать подобие вас, кто будет продолжать ваш путь или свой, но с вашими установками на успех, что облегчит ему жизнь на его пути, на ваших ресурсах для его старта.

Но для создания своих паровозиков-продолжателей нужны такие интересные трамвайчики, которые не такие как вы. Они стоят на полустанках и станциях. Они покрашены и отмыты, у них звонкий звоночек с переливами, в отличие от вашего громкого баса вашего гудка. У них занавесочки на окнах, из окон несётся смех и щебетание. Такие трамвайчики-вагончики собираются в стайки на запасных путях и болтают о всякой хрене, так как им некуда двигаться.

Единственная задача у них – это прицепиться к какого-нибудь ресурсному поезду и за счёт его энергии и мощи как можно дольше проехать дальше от этой станции, так как эта станция уже обрыдла с существующими товарками по цеху. А прицепившись к какому-нибудь поезду такие трамвайчики получают статус – составная часть поезда, у которого есть цель и который выведет её на новый уровень(нижний или верхний – это вопрос выбора).

И вот ты ,как поезд мчишься по своему пути, проезжая станции и полустанки, а иногда останавливаясь по каким-либо надобностям вы встречаетесь с эти красочными трамвайчиками и в один определённый момент срабатывает программа продолжения рода и вы решили подцепить этот трамвайчик к своему поезду.

При этом ,как правило, вы реагируете на внешнюю привлекательность, не проверяя что у неё внутри. А внутри как правило такой бардак и сумбур. Кто видел, что внутри сумочек у женщин, тот поймёт о чём идёт речь, так как сумочка отражает реальную суть её обладательницы. Снаружи красиво –внутри бардак.

И вот вы решаете подцепить этот трамвайчик к своему поезду и двигаться дальше. Теперь важный момент – какое место вы отводите новому(чужому) трамвайчику. Адекватный паровоз отводит такому трамвайчику самое последнее место в конце своего состава и заранее оговаривает условия его существования в составе его поезда. Но он не просто так прицепил и поехал, а как и всякий вагон в его составе, такой трамвайчик должен всецело работать на достижении поставленной цели и выполнять свои обязанности (помыть, постирать, приготовить, создать комфорт и хорошее настроение на остановках и во время отдыха и т.п.). То есть – это вспомогательный элемент для всех предыдущих вагонов и самого паровоза.

Неадекватные паровозы, которых накрыло пилоткой, ой… занавеской, втыкают трамвайчик сразу после бункера и подключает к своим ресурсам и отдаёт контроль за своими ресурсами чужеродному для вас трамвайчику, который как пылесос высосет ваши ресурсы себе на пользу.

Особо упоротые паровозы с аленьими рогами на флюзеляже ставят такие вагончики впереди себя. И как результат - эти трамвайчики перехватывают управление движением, ресурсами и затаскивают паровоз и весь состав в комфортную для себя зону, а именно к товаркам на запасные пути какой-нибудь станции, где будет показывать поезд подружкам и хвастаться какого она подцепила и застопорила.

В результате такого соединения появляются маленькие вагончики и даже в этом случае расположение вагонов в составе не меняется- после трамвайчика идёт маленькие вагончики. Которые смотрят и учатся существующему порядку в составе, маневровым движениям паровоза и поезда в целом, иерархии в составе и т.д.

Подцепляя трамвайчик к своему поезду – необходимо проверит законы и правила тех территорий, по которым ты двигаешься или планируешь проезжать. Чтобы не получилось так, чтобы этот трамвайчик на одной из станций не пожаловался смотрителю за этой территорией о том, что вы подцепили её к своему поезду насильно и против её воли её использовали. И смотритель, не вдаваясь в подробности и ваши возражения, отполовинит ваши ресурсы в пользу трамвайчика.

Если вдруг вы почувствовали, что трамвайчик начинает поджирать ваши ресурсы больше, чем вы ему определили, пытается нарушить иерархию в составе, плохо выполняет свои обязанности и пытается управлять вашим движением или тормозить ваше движение вперёд – остановитесь и сделайте первое и единственное ,но внушительное предупреждение. Закон Бриффолта вам в помощь.

Не пытайтесь договориться. Это с вами должны договариваться, так как вы являетесь обладателем и распорядителем ресурсов.

Если не понял такой трамвайчик, то отцепляйте его нахрен на первом же полустанке. Рвите сцепления решительно, жёстко и бесповоротно, иначе дальше будет хуже. Получиться оставить при себе маленькие вагончики – оставляйте. Вы справитесь. Не получиться – сохраняйте связь с ними и поддерживайте их во время их становления. Что делать, если вам будут препятствовать общению с вашими вагончиками.

Ну во-первых, это был ваш выбор неадекватного трамвайчика(лучше надо было проверять его внутренности).

Во-вторых, сделайте так, чтобы вы были регулятором тех ресурсов, которые вы можете давать детям, а не тот станционный смотритель. У всех есть инстинкт выживания и только бешенная собака будет кусать руку, которая её кормит(но это вариант во-первых).

Плохо себя ведёт трамвайчик –перекрыли кислород, задыхаться стала –отлично, чуть дадим подышать.

И сколько вы таких Расцепленных С Прицепчиками(РСП) увидите на таких полустанках и станциях –просто жуть. Которые будут подкрашивать обшарпанные стенки трамвайчика, стирать застиранные занавесочки и чистить ржавчину с колёсных пар, и призывно махать створочками и сцепками - ИЗБЕГАЙТЕ ИХ. Это дорогое удовольствие тащить за собой весь этот хлам.

Конечно, ничто человеческое не чуждо паровозу и он может позволить себе отдохнуть во время пути. Завернуть на какую-нибудь приличную станцию – отдохнуть, развеяться и покуражиться. Но и только. Главное ничего и никого не подцепить –помни о своём здоровье. Конечно – это определённые траты ваших запасов и в идеале необходимо научиться контролировать свои инстинкты и желания. От этого будет гораздо больше пользы. Польза от воздержания огромная.

Итак резюме:

1. Выясните своё предназначение.

2. Выберите свой пути. Кстати пути могут меняться по ходу движения.

3. Составьте приоритеты своего состава по иерархии ценности на вашем пути.

4. Выбирайте попутчиков, которые будут вашими партнёрами и соратниками.

5. Отцепляйте безжалостно прилипал и врагов.

6. Идите к своим целям не оглядываясь на критику, зависть, негодование и злословие неудачников. Будьте пофигистом.

7. Достигая целей, разделите вашу радость с теми, кто помогал вам в этом.















Воздержание

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1. Внутренняя гармония. Без этого все остальное имеет малую ценность. Обычно мы оцениваем свои успехи в каждый момент времени по тому, насколько глубок мир в нашей душе. Для достижения мира в душе нам нужно жить в гармонии с собственными ценностями и внутренними убеждениями, находиться в балансе с жизнью. Истина о мире души состоит в том, что это – наше нормальное, естественное состояние, которое дано от рождения. Внутренняя гармония принадлежит нам и занимает центральное место в нашем существовании, так как является определяющим условием получения удовольствия от чего угодно.

2. Здоровье и энергия. Как и внутренняя гармония, здоровье и энергия являются естественным физическим состоянием. Достигнув всего, чего нам хочется в материальном мире, но потеряв здоровье и мир в душе, мы не получаем никакого удовольствия от своих достижений. Колкое выражение по этому поводу: трудоголик – тот, кто имеет время зарабатывать деньги, но не имеет времени их тратить.

3. Любовные отношения. Это отношения с теми, кого мы любим, кто нам небезразличен, с людьми, любящими и заботящимися о нас.

4. Финансовая свобода. Финансовая свобода означает обладание достаточной суммой денег, исключающее необходимость постоянно о них беспокоиться. Достижение личной финансовой свободы – одна из важнейших целей и жизненных обязанностей. Это слишком важно, чтобы отдавать себя на волю случая. Около 80% населения обеспокоено финансовыми проблемами. Они думают о деньгах, беспокоятся о них в течение всего дня. Это нельзя назвать счастливой жизнью. Это совсем не способствует проявлению лучших человеческих качеств. А. Линкольн сказал: «Нельзя помочь бедным, будучи самому бедным». Чувство свободы существенно для достижения множества других важных целей, и нельзя быть свободным до тех пор, пока не будете иметь достаточно денег, чтобы больше не занимать свое время беспокойством о них. Первый шаг обретения такой свободы – уяснить, сколько денег вам будет достаточно. Нужно задать себе вопросы, на которые большинство не пытается дать в течение всей жизни конкретных ответов. Как бы выглядела ваша жизнь, если бы вам удалось достичь всех намеченных финансовых целей? Что бы изменилось в вашей повседневной деятельности? Чем бы занимались большую часть времени, а чему уделяли внимания меньше всего? Очень важно ответить на подобные вопросы, так как, только после уяснения своих финансовых потребностей, можно выяснить то, что требуется сделать для их достижения.

5. Высокие цели и идеалы. По словам доктора по психологии Э. Франкла, потребность в смысле и цели жизни является наиболее глубоким подсознательным мотивом. Нам требуется осознание направленности. Необходима преданность чему-то важному, необходимо ощущение, что наша жизнь что-то значит, что мы вносим ценный вклад в жизнь всего мира. Мы можем быть счастливы, когда шаг за шагом продвигаемся к чему-то имеющему для нас большую важность.

6. Самопознание и совершенствование. Для полной реализации нам необходимо знать, кто мы и почему думаем и чувствуем именно так. Важно понимание силы влияний, формирующих наш характер с раннего детства. Необходимо знать, почему мы реагируем на людей и ситуации тем или иным образом. Только поняв и приняв себя, мы можем начать двигаться вперед в остальных областях собственной жизни.

7. Самореализация. Седьмая составляющая успеха – самореализация. Под самореализацией подразумевают ощущение того, что мы становимся тем, кем способны стать. Возможно, «самоактулизация» – характеристика наиболее здоровых, счастливых и удачных членов нашего общества.

Определив личный успех в терминах одного или более из предложенных ингредиентов, вы получаете ясную картину того, к чему следует стремиться, сможете измерить эффективность сегодняшних своих действий, сможете определить области, где требуются изменения для улучшения собственной жизни. Создайте же картинку того, куда вы движетесь, чтобы использовать ее в последствии в качестве справочника, при помощи которого можно измерять и сравнивать все сделанное вами в процессе превращения грез в реальность. ПУТЬ МУЖЧИНЫ И ЕГО ОТНОШЕНИЯ С ПОПУТЧИКАМИ.Дабы не перегружать мозг читающего умными и пространственными текстами постараюсь зайти кратко и через метафору. Кто захочет, то раскроет для себя тему дальше и разберёт её конкретно под себя. Остальные… пусть перечитывают по несколько раз пока не дойдёт.Итак, ПУТЬ МУЖЧИНЫ.Представьте, что вы ПАРОВОЗ. И как у всякого ПАРОВОЗА у него есть свой путь, станции назначения, вагончики, которые он тащит за собой, промежуточные станции и попутчики.Теперь разберём все составляющие.I.Путь и станция назначения.У каждого паровоза должен быть путь, по которому он должен двигаться. Именно должен и именно путь. У каждого пути есть цель, т.е. конечная остановка, в которую приходит локомотив с определённым результатом.Путь и цель – это предназначение. То есть, для чего этот паровоз был собран. Один грузовой, другой пассажирский, третий вспомогательный, четвёртый просто дрезина или в дрезину и т.д.В первую очередь нужно понять для чего ты здесь, твоё предназначение/призвание. Исходя из этого выбирается путь и станция назначения.У каждого может быть свой путь. Кто-то использует уже кем-то проложенный путь и идёт по нему. Кто-то прокладывает свой путь. А кто-то может стоять на запасном пути, ржаветь и разваливаться.На пути к конечной станции назначения есть промежуточные станции, так сказать отметки ваших достижений на пути к великой цели.Важное примечание: Чтобы прожить всю свою жизнь максимально интересно, то конечную/великую цель нужны выбирать за пределами этой жизни. Для чего это нужно? А для того, чтобы избежать разочарования при достижении конечной цели и поиска новой. Для того, чтобы радоваться успехам на пути к великой цели есть промежуточные станции, при достижении которой вы можете оглянуться и порадоваться пройденному пути. Порадовались, отдохнули и дальше.II.Вагончики состава.Состав поезда состоит не только из самого паровоза. В нём есть и вагончики, каждый из которых выполняет свою вспомогательную роль для эффективного движения поезда по его пути к его цели.Состав поезда состоит из следующих вагончиков.1.Здоровая энергетика.Здоровая энергетика - это тендер, т.е.бункерный вагон в котором содержится ваше топливо для топки паровоза.И тут понятно, что чем экологичнее топливо, тем легче оно будет гореть в топке, меньше отходов в виде шлака, больше теплоотдача и соответственно механизмы проработают дольше и проедешь ты дальше.2.Психическое здоровье.Здоровая энергетика напрямую зависит от твоего эмоционального состояния и психического здоровья. Негативное эмоциональное состояния напрямую влияет на отсутствие желания что-то делать и чего-то достигать.Высокая самооценка, чувство собственного достоинства и уверенность в себе придаёт силы для движения вперёд и достижения новых результатов(нужных именно тебе).Ваши убеждения о себе формируют вашу личность. Меняйте себя в лучшую сторону.3.Физическое здоровье.Физическое здоровье напрямую влияет на психическое здоровье и получает обратную связь в виде эмоционального состояния. Болезненное состояние физического тела привлекает негативные мысли и раздражение в ваше эмоциональное поле.Отличное здоровье, хорошая физическая форма положительно влияет на вашу самооценку и самоуважение.4.Профессиональная деятельность.Профессиональная деятельность это некая социализация в обществе через привнесения своего труда на благо себе и социуму. И это тот, что тебе даёт выживание в этом мире. На полученные средства можно покрасить поезд, отремонтировать его в хороших мастерских, купить мягкие кресла и т.п. Вообщем оборудовать, отремонтировать и оттюнинговать свой состав и соответственно купить себе лучшее и экологичное топливо для топки поезда. Соответственно, как результат при хорошем физическом состоянии, эмоциональном состоянии и отличном физическом здоровье вы способны достичь максимума в вашей профессиональной деятельности. И этот вагончик также связан непосредственно с впередистоящими вагончиками – результаты профессиональной деятельности позволят поддерживать хорошее физическое здоровье (через посещение хороших спортивных клубов и обществ), хорошее эмоциональное состояние от высокого качества жизни .5.Образование и самосовершенствование.Вагончик образование и самосовершенствование развивает и поддерживает на должном уровне вагончик профессиональной деятельности и соответственно все четыре впередистоящих вагончика оказывают влияние эту важную единицу состава поезда.Имея хорошее физическое и психическое здоровье, высокие показатели вашей профессиональной деятельности вы сможете получать более качественно образование, которое будет оказывать обратно пропорциональную связь на весь состав поезда.6.Хобби/Отдых.Ну и наконец шестой вагончик – это ваши увлечения, отдых и конечно же общение с другими людьми.Здесь уже понятно, что уровень вашего хобби и отдыха напрямую зависит от качества всех вышестоящих пунктов.Имея плохое здоровье – будешь общаться с бабками в раздолбанной поликлинике к озверевшему врачу, который к тому же не сможет тебе помочь. И отдых будешь проводить в лучшем случае на своей даче раком на грядке и болью в пояснице. А отсюда и ваше эмоциональное состояние и результаты отдыха и желание что-то предпринимать в профессиональной деятельности, не говоря уже о том, чтобы чему то учиться.Таким образом мы определились с основным составом вагонов для вашего увлекательного путешествия по этой жизни. Каждый может дополнить его своими вагончиками исходя из своих взглядов на мир и его предпочтений, так как к этому моменту каждый должен выяснить своё предназначение в этой жизни и выбрать путь .Что дальше?А дальше необходимо провести саму настоящую ревизию состояния вашего поезда –локомотива, тендера и всех вагончиков.Берёте чек-лист и по каждому элемента состава делаете опрос.В каком состоянии мой локомотив и его элементы? Какой энергией он питается?Что у меня в тендере ? Какой вид топлива?Какое у меня эмоциональное состояние? Что с психикой? Какие у меня убеждения о самом себе? Какие социальные программы внедрены в меня? Какие из них вредоносные? Какие положительные?Какое у меня физическое состояние? Чем питаюсь? Что пью? Занимаюсь ли физическими упражнениями?И так по каждому вагончику.Затем определите что из того что вы в себе обнаружили приносит вам пользу, а что вред, а что нейтрально.Удалите либо постепенно снижайте зависимость от вредоносных аспектов вашей жизни и усиливайте положительные привычки и навыки, которые помогут вам на вашем пути.Обнаружили внедрённые социальные программы чувства вины, чувства стыда, чувство иррационального страха что предпринимать –займитесь их удалением и установкой нужных вам программ.(В помощь книга Джо Диспенза «Как изменить сознание за четыре недели»).Понятно, что алкоголь, курение и наркотики должны быть категорически исключены из вашей жизни.Взять под контроль зависимость от компьютерных игр, сексуальную зависимость и ничего неделания. Каждый момент вашей жизни должен быть использован с пользой для вас и продвигающий вас на вашем пути к вашей цели.III.Попутчики.Теперь перейдём к попутчикам в вашей жизни.А сперва постулат «Один приходишь, один идёшь и один уйдёшь».Начиная с момента вашего появления на свет в вашей жизни появляются попутчики. Кто-то и них помогает на пути становления вашей личности, другие убивают вашу личность и пытаются воспитать для себе послушного холопа и забитое существо, готовое выполнять любое приказание своего хозяина(скорее хозяйки).Вне зависимости от своего возраста вы должны осознать, кто ваш враг, а кто друг. Поможет в этом тот же самый опросник и при этом никаких скидок на социальный статус(родственные связи) рассматриваемого субъекта, который оказывал на вас влияние или оказывает до сих пор.Определив токсичных людей в своём окружении – вычёркивайте их из своей жизни категорически. Вы их уже не переделаете. Да и не ваша это задача.Мудрые люди говорили: «Держись подальше от невесёлых и невезучих, так как это заразно. Держись поближе к жизнерадостным и успешным».Перед тем, как отправиться в путь убедитесь, что в вашем окружении находятся люди , которые вас поддерживают и подпитывают вашу уверенность в себе и готовы помочь советом, как достичь ваших целей. А ещё лучше, если у вас будут партнёры, которые разделяют ваши ценности, устремления и имеют тот же состав вагончиков с тем же набором качественных характеристик, что и ваш состав. И ваши силы увеличатся. Нет пока ни тех, ни других – двигайтесь один. При движении вперёд обязательно встретите нужных себе людей и единомышленников.Запомните одно важное жизненное правило: «Никому не рассказывайте о своих планах, пока в не убедитесь в том, что этот человек ваш учитель и/или попутчик(партнёр) в вашем проекте». Расскажите негативщикам –они убьют вашу веру в себя, ваш проект и ваш путь. Они просто не позволят вам вылезти из того дерьма, в котором находятся сами.Всех попутчиков можно разделить на несколько категорий:1.Учителя.В первую очередь это должны быть родители и родственники, в задачу которых входит дать правильные навыки и установки, т.е. обучить таким образом, чтобы ваша социализация в общество прошло максимально успешное. Чтобы вы были уверены в себе и успешны. Как правило такое должны давать отцы и деды. Женщины по определение не могут воспитать правильно детей. Оглянитесь вокруг и это всё результат бабского так называемого бабского «воспитания».У североамериканский индейцев есть следующая житейская мудрость: «Ребёнок - гость в твоем доме: Накорми, Выучи и Отпусти».(кто-то пишет, что индийская мудрость – не важно - главное суть).К аналогии к поезду, вас должны правильно собрать, настроить и установить нужные программы для эффективного обеспечения вашей жизнедеятельности. Если вам этого не дали – это ваши враги, котором на вас наплевать и вы для них лишь инструмент для достижения их целей, а скорее всего их хотелок – Мужчина должен!Почему враги? Как вы думаете, далеко ли уедет поезд, если его неправильно соберут, воткнут чужие программы, например от стиральной машины и поставят на чужие рельсы? А могут и вообще не поставить никуда, так как не дали колёс. Если вы в такой ситуации – ковыляйте оттуда побыстрее и ищите свой путь и учителей.Немного очеловечим текст: Если вас окружающие виноватят и прививают комплекс вины, унижают вас и ваше человеческое достоинство через программу неполноценности, если вас стыдят на каждом шагу и заставляют извиняться за всё и за всех, то знайте – Вы МЯСО, которое выращивают для того, чтобы забить, закатать в банки и потом жрать консервы когда им надо. В вас не увидели личность, вы всего лишь тушёнка - продукт для потребления.Люди были созданы для того, чтобы их любили, а вещи были созданы для того, чтобы ими пользовались. Мир в хаосе потому, что все наоборот.(Далай-лама).У многих возникнет вопрос с негодованием: «А как же благодарность родителям за то, что они меня родили? Я же должен быть им благодарен!»И я отвечу. Если вы читаете этот текст, то вас готовили для консерв. Когда вас зачинали ( и хорошо, если по трезвому) и рожали, то во-первых, вашего желания никто не спрашивал, во-вторых они получали просто трахались и получали от этого удовольствие(а может и не получали) и вы получились( баба залетела) просто случайно. Или ваша будущая мать решила забеременеть, чтобы пристроить свой зад потеплее и затем вами манипулировать и так далее и тому подобное. Вы были всего лишь инструмент для достижения цели.Дети, в ком родители были заинтересованы как в личности, получили отличные жизненные установки и воспитание и они успешно идут по жизни. Вас же выращивали и готовили для собственного потребления: чтобы подать стакан воды , отвезти куда-нибудь, побыть жилеткой или помойкой в которую можно слить весь свой негатив и так далее.Ваша «благодарность» навязанная cо стороны и вы при этом испытываете внутренний дискомфорт, так как внутренне понимаете, что благодарить не за что. Что делать? Выбор за вами. Каждый выбор несёт свои последствия. Выбор и их последствия – это те ситуации в которые вы попадете, это траты вашего времени и ваших жизненных сил и ресурсов. И выбираться из дерьма вы также будете за счёт своих сил и ресурсов. Это ваш успех готовы разделить масса людей и за ваш счёт, а беду будете хлебать один(может быть близкие друзья помогут, но особо не рассчитывайте).Осознайте одну суровую правду жизни: рано или поздно над вашим холмиком установят плиту на которой будут написаны две даты – дата рождения и дата смерти, а между ними маленькая чёрточка. Всего лишь маленькая чёрточка, которая означает вашу жизнь между двумя этими датами. И как вы заполните эту чёрточку, зависит от вашего выбора.Делайте всегда правильный выбор, который приведёт вас к желаемым последствиям. Решили поэкспериментировать- флаг вам в руки, так как это ваш выбор. Решили кого-то изменить, либо кого-то потерпеть - дерзайте, но помните про такую вещь как психосоматика, а если проще, то все болезни от нервов. И когда вас долбанёт инсульт или инфаркт –помните, что это был ваш выбор.Искренняя благодарность к родителям должна исходить от того, что вы получили такие знания, которые делают вас успешными в жизни(и в том числе с противоположным полом). И при каждом вашем жизненном успехе вы будете вспоминать добрым словом того, кто дал вам эти знания и стараться выразить эту благодарность через ваши слова и поступки. В вашем же случае вам постоянно напоминают со стороны, что вы должны благодарить – «Я за тебя жизнь угробила, живя с твоим отцом, а ты сволочь такая даже не вспоминаешь обо мне (или в таком духе)».Какой сделать выбор – это дело ваше, но мне вспомнились слова Дэвида Айк:«Если они – мать, отец, семья, коллеги,чуваки в пивбаре не умеют уважать Ваше право выражать в полное Величие Вашей Сути –ПОШЛИ ОНИ В ЖОПУ!!!»Встретили учителей, а это могут быть как люди(живые и не очень), так и книги, - вам повезло. Учитесь прилежно и неистово.Главный критерий выбора учителя – он сам должен быть успешным и достиг cамостоятельно того, к чему стремитесь вы, согласно вашего проекта. Человек может научить только тому, чего он достиг сам. Именно сам и именно своим трудом.Сейчас много бизнес-тренеров, но большинство из них только и зарабатывают тем, что учат других, на основе опыта известных успешных людей, как быть успешным. Зачем вам эти дорогостоящие прокладки. Ищите напрямую.2. Партнёры и соратники.Во время вашего следования по вашему пути вам будут встречаться партнёры и соратники, т.е. те, кто движется с вами в одном направлении и поддерживает ваш проект, а вы поддерживаете его проект. И вместе вы сила. Ваши пути могут расходиться. В этом случае важно поблагодарить друг друга и идти дальше каждый свои путём. Спустя некоторое время вы можете опять встретиться и вновь возобновить партнёрство.Если вам повезло и вы встретили такого партнёра и соратника – цените его, берегите и уважайте.Важное замечание: Партнёры проверяются делами, а не пустой болтавнёй.Если человек только мелет языком и ничего не делает, а ещё хуже делает всё по другому – это паразит, который отнимает ваше время и энергию.3. Нейтральные попутчики.Это понятно из названия. Те с кем вы пересекаетесь по ходу вашего движения без каких-либо взаимных интересов и привязанностей или которые выполняют вам какие-то услуги, либо услуги оказываете вы. Относиться к ним нужно уважительно, если они относятся к вам с уважением. Если нейтральные попутчики ведут себя неадекватно, то есть несколько вариантов от вашего настроения. Первое что нужно уяснить – это их проблемы с головой, а не ваши(надеюсь, что вы адекватны). Если вам не важны такие попутчики – двигайтесь дальше не обращая внимание. Можете врубить фары и на хамство ответить хамством. Вообще, когда в вас есть чувство собственного достоинства и волевой стержень(скрытая внутренняя агрессия) – вряд ли кто захочет вам хамить.4.Паразиты и прилипалы.Паразиты и прилипалы- это те, которые садяться на ваши ресурсы и их потребляют с вашего позволения(слабоволия) или без вашего согласия(безволия).Это те ,у которого нет собственного пути и которые вынуждены метаться между станциями и полустанками, прицепляясь то к одному поезду, то к другому. Что с ними делать? По разному, если хватает энергии и сил тащить за собой и при этот вы можете взамен за это давать им какие-то задачи для выполнения вспомогательных функций. Нет ни желания, ни сил тащить их – отцепляйте на первом же полустанке.5.Враги.Это те, кто устраивает вам диверсии на вашем пути к вашей цели. Как правило ,основной мотив - это из зависти. И это не редкость в нашем мире. Таких врагов устраняйте сразу на своём пути и избегайте с ними делиться своими планами и своими успехами. Как правило – этоIV. Ваше движение по жизненному пути/путям .Таким образом вы определились с вашим предназначением, выбрали свой путь в жизни, провели ревизию своего состава, выбросили всё лишнее, взяли всё нужное и весело начинаете бежать по вашему пути. На вашем пути вы встречаете другие поезда и вагончики, проезжаете станции, полустанки и крупные вокзалы. Качество вашего пути и успешность вашего прохождения по нём зависит от тех встречных , которых вы выбирает в попутчики и тех мест, через которые вы проезжаете, т.е проложили свой путь.Главное – это вовремя определить, кого вы встретили на своём пути.Учителя попались -идите следом за ними и учитесь неистово, так как такие шансы очень редки в наше время. Пути стали расходиться, поблагодарите учителя за знания и идите своей дорогой.Встретил партнёров – кооперируйтесь и дружно идите вместе к вашей единой цели. Достигайте её и радуйтесь вместе. Пути разошлись, поблагодарите партнёров и идите каждый своим путём.Нейтральные попутчик будут попадаться всегда. Если они приносят вам пользу, благодарите их за услугу и идите дальше.Паразиты и прилипалы будут попадаться постоянно. Главное ,что вы должны решить – это что вам даст этот прилипала на вашем пути и ваша готовность тащить его на своей энергетике. Знайте одно, в любом случае – это расход вашей энергетики. Найдите информацию про энергетический вампиризм и там есть целые перечень характеристик скрытого вампиризма. Помните одно, прилипалы и паразиты будут цепляться к вам через ввинчивание в вас чувство вину, стыда и ответственности за них. Рано или поздно вам это надоест и вы бросите их, но они сожрут значительную часть вашей энергии.Встретились враги –изучайте их и их методы, будьте бдительны с ними и избегайте каких-нибудь с ними совместных проектов и дел. Подставят и спляшут на ваших костях.Ваши попутчики в процессе вашего движения могут менять свой статус. Учителя могут стать вашими партнёрами, партнёры могут стать вашими учителями, партнёры могут стать прилипалами и даже врагами. И наоборот враги и прилипалы могут стать вашими учителями и партнёрами. Внимательно сканируйте поведение, слова и действия ваших попутчиков, чтобы определить их отношение к вам и соответственно их статус в вашей иерархии попутчиков.В каждый паровоз обязательным образом , для успешного и безопасного функционирования, Создателем внедрены программы – назовём их инстинктами из которых можно выделить семь основных инстинктов: самосохранения; продолжения рода; альтруистический; исследования; доминирования; свободы; сохранения достоинства.Инстинкты самосохранения и продолжения рода - базовые, обеспечивающие физическое выживание особи и вида. И это естественно, ведь все усилия по продвижению к цели и жизненный опыт не могут пропасть даром. Затрачено столько энергии, столько преодолено и хочется, чтобы это кто-то продолжал. Мало того, ваши успехи и достижения на жизненном пути – это и достижения тех кто был до вас, кто передал вам эстафетную «топку паровоза и колёсные пары» для движения дальше и внутри встроена программа продолжения рода, которая подталкивает вас создать подобие вас, кто будет продолжать ваш путь или свой, но с вашими установками на успех, что облегчит ему жизнь на его пути, на ваших ресурсах для его старта.Но для создания своих паровозиков-продолжателей нужны такие интересные трамвайчики, которые не такие как вы. Они стоят на полустанках и станциях. Они покрашены и отмыты, у них звонкий звоночек с переливами, в отличие от вашего громкого баса вашего гудка. У них занавесочки на окнах, из окон несётся смех и щебетание. Такие трамвайчики-вагончики собираются в стайки на запасных путях и болтают о всякой хрене, так как им некуда двигаться.Единственная задача у них – это прицепиться к какого-нибудь ресурсному поезду и за счёт его энергии и мощи как можно дольше проехать дальше от этой станции, так как эта станция уже обрыдла с существующими товарками по цеху. А прицепившись к какому-нибудь поезду такие трамвайчики получают статус – составная часть поезда, у которого есть цель и который выведет её на новый уровень(нижний или верхний – это вопрос выбора).И вот ты ,как поезд мчишься по своему пути, проезжая станции и полустанки, а иногда останавливаясь по каким-либо надобностям вы встречаетесь с эти красочными трамвайчиками и в один определённый момент срабатывает программа продолжения рода и вы решили подцепить этот трамвайчик к своему поезду.При этом ,как правило, вы реагируете на внешнюю привлекательность, не проверяя что у неё внутри. А внутри как правило такой бардак и сумбур. Кто видел, что внутри сумочек у женщин, тот поймёт о чём идёт речь, так как сумочка отражает реальную суть её обладательницы. Снаружи красиво –внутри бардак.И вот вы решаете подцепить этот трамвайчик к своему поезду и двигаться дальше. Теперь важный момент – какое место вы отводите новому(чужому) трамвайчику. Адекватный паровоз отводит такому трамвайчику самое последнее место в конце своего состава и заранее оговаривает условия его существования в составе его поезда. Но он не просто так прицепил и поехал, а как и всякий вагон в его составе, такой трамвайчик должен всецело работать на достижении поставленной цели и выполнять свои обязанности (помыть, постирать, приготовить, создать комфорт и хорошее настроение на остановках и во время отдыха и т.п.). То есть – это вспомогательный элемент для всех предыдущих вагонов и самого паровоза.Неадекватные паровозы, которых накрыло пилоткой, ой… занавеской, втыкают трамвайчик сразу после бункера и подключает к своим ресурсам и отдаёт контроль за своими ресурсами чужеродному для вас трамвайчику, который как пылесос высосет ваши ресурсы себе на пользу.Особо упоротые паровозы с аленьими рогами на флюзеляже ставят такие вагончики впереди себя. И как результат - эти трамвайчики перехватывают управление движением, ресурсами и затаскивают паровоз и весь состав в комфортную для себя зону, а именно к товаркам на запасные пути какой-нибудь станции, где будет показывать поезд подружкам и хвастаться какого она подцепила и застопорила.В результате такого соединения появляются маленькие вагончики и даже в этом случае расположение вагонов в составе не меняется- после трамвайчика идёт маленькие вагончики. Которые смотрят и учатся существующему порядку в составе, маневровым движениям паровоза и поезда в целом, иерархии в составе и т.д.Подцепляя трамвайчик к своему поезду – необходимо проверит законы и правила тех территорий, по которым ты двигаешься или планируешь проезжать. Чтобы не получилось так, чтобы этот трамвайчик на одной из станций не пожаловался смотрителю за этой территорией о том, что вы подцепили её к своему поезду насильно и против её воли её использовали. И смотритель, не вдаваясь в подробности и ваши возражения, отполовинит ваши ресурсы в пользу трамвайчика.Если вдруг вы почувствовали, что трамвайчик начинает поджирать ваши ресурсы больше, чем вы ему определили, пытается нарушить иерархию в составе, плохо выполняет свои обязанности и пытается управлять вашим движением или тормозить ваше движение вперёд – остановитесь и сделайте первое и единственное ,но внушительное предупреждение. Закон Бриффолта вам в помощь.Не пытайтесь договориться. Это с вами должны договариваться, так как вы являетесь обладателем и распорядителем ресурсов.Если не понял такой трамвайчик, то отцепляйте его нахрен на первом же полустанке. Рвите сцепления решительно, жёстко и бесповоротно, иначе дальше будет хуже. Получиться оставить при себе маленькие вагончики – оставляйте. Вы справитесь. Не получиться – сохраняйте связь с ними и поддерживайте их во время их становления. Что делать, если вам будут препятствовать общению с вашими вагончиками.Ну во-первых, это был ваш выбор неадекватного трамвайчика(лучше надо было проверять его внутренности).Во-вторых, сделайте так, чтобы вы были регулятором тех ресурсов, которые вы можете давать детям, а не тот станционный смотритель. У всех есть инстинкт выживания и только бешенная собака будет кусать руку, которая её кормит(но это вариант во-первых).Плохо себя ведёт трамвайчик –перекрыли кислород, задыхаться стала –отлично, чуть дадим подышать.И сколько вы таких Расцепленных С Прицепчиками(РСП) увидите на таких полустанках и станциях –просто жуть. Которые будут подкрашивать обшарпанные стенки трамвайчика, стирать застиранные занавесочки и чистить ржавчину с колёсных пар, и призывно махать створочками и сцепками - ИЗБЕГАЙТЕ ИХ. Это дорогое удовольствие тащить за собой весь этот хлам.Конечно, ничто человеческое не чуждо паровозу и он может позволить себе отдохнуть во время пути. Завернуть на какую-нибудь приличную станцию – отдохнуть, развеяться и покуражиться. Но и только. Главное ничего и никого не подцепить –помни о своём здоровье. Конечно – это определённые траты ваших запасов и в идеале необходимо научиться контролировать свои инстинкты и желания. От этого будет гораздо больше пользы. Польза от воздержания огромная.Итак резюме:1. Выясните своё предназначение.2. Выберите свой пути. Кстати пути могут меняться по ходу движения.3. Составьте приоритеты своего состава по иерархии ценности на вашем пути.4. Выбирайте попутчиков, которые будут вашими партнёрами и соратниками.5. Отцепляйте безжалостно прилипал и врагов.6. Идите к своим целям не оглядываясь на критику, зависть, негодование и злословие неудачников. Будьте пофигистом.7. Достигая целей, разделите вашу радость с теми, кто помогал вам в этом.Воздержаниеhttps://1. Внутренняя гармония. Без этого все остальное имеет малую ценность. Обычно мы оцениваем свои успехи в каждый момент времени по тому, насколько глубок мир в нашей душе. Для достижения мира в душе нам нужно жить в гармонии с собственными ценностями и внутренними убеждениями, находиться в балансе с жизнью. Истина о мире души состоит в том, что это – наше нормальное, естественное состояние, которое дано от рождения. Внутренняя гармония принадлежит нам и занимает центральное место в нашем существовании, так как является определяющим условием получения удовольствия от чего угодно.2. Здоровье и энергия. Как и внутренняя гармония, здоровье и энергия являются естественным физическим состоянием. Достигнув всего, чего нам хочется в материальном мире, но потеряв здоровье и мир в душе, мы не получаем никакого удовольствия от своих достижений. Колкое выражение по этому поводу: трудоголик – тот, кто имеет время зарабатывать деньги, но не имеет времени их тратить.3. Любовные отношения. Это отношения с теми, кого мы любим, кто нам небезразличен, с людьми, любящими и заботящимися о нас.4. Финансовая свобода. Финансовая свобода означает обладание достаточной суммой денег, исключающее необходимость постоянно о них беспокоиться. Достижение личной финансовой свободы – одна из важнейших целей и жизненных обязанностей. Это слишком важно, чтобы отдавать себя на волю случая. Около 80% населения обеспокоено финансовыми проблемами. Они думают о деньгах, беспокоятся о них в течение всего дня. Это нельзя назвать счастливой жизнью. Это совсем не способствует проявлению лучших человеческих качеств. А. Линкольн сказал: «Нельзя помочь бедным, будучи самому бедным». Чувство свободы существенно для достижения множества других важных целей, и нельзя быть свободным до тех пор, пока не будете иметь достаточно денег, чтобы больше не занимать свое время беспокойством о них. Первый шаг обретения такой свободы – уяснить, сколько денег вам будет достаточно. Нужно задать себе вопросы, на которые большинство не пытается дать в течение всей жизни конкретных ответов. Как бы выглядела ваша жизнь, если бы вам удалось достичь всех намеченных финансовых целей? Что бы изменилось в вашей повседневной деятельности? Чем бы занимались большую часть времени, а чему уделяли внимания меньше всего? Очень важно ответить на подобные вопросы, так как, только после уяснения своих финансовых потребностей, можно выяснить то, что требуется сделать для их достижения.5. Высокие цели и идеалы. По словам доктора по психологии Э. Франкла, потребность в смысле и цели жизни является наиболее глубоким подсознательным мотивом. Нам требуется осознание направленности. Необходима преданность чему-то важному, необходимо ощущение, что наша жизнь что-то значит, что мы вносим ценный вклад в жизнь всего мира. Мы можем быть счастливы, когда шаг за шагом продвигаемся к чему-то имеющему для нас большую важность.6. Самопознание и совершенствование. Для полной реализации нам необходимо знать, кто мы и почему думаем и чувствуем именно так. Важно понимание силы влияний, формирующих наш характер с раннего детства. Необходимо знать, почему мы реагируем на людей и ситуации тем или иным образом. Только поняв и приняв себя, мы можем начать двигаться вперед в остальных областях собственной жизни.7. Самореализация. Седьмая составляющая успеха – самореализация. Под самореализацией подразумевают ощущение того, что мы становимся тем, кем способны стать. Возможно, «самоактулизация» – характеристика наиболее здоровых, счастливых и удачных членов нашего общества.Определив личный успех в терминах одного или более из предложенных ингредиентов, вы получаете ясную картину того, к чему следует стремиться, сможете измерить эффективность сегодняшних своих действий, сможете определить области, где требуются изменения для улучшения собственной жизни. Создайте же картинку того, куда вы движетесь, чтобы использовать ее в последствии в качестве справочника, при помощи которого можно измерять и сравнивать все сделанное вами в процессе превращения грез в реальность. Вывести Вид форума: древовидный (классический) линейный (без отступов) Последние темы на форуме Название темы Сообщения Форум Автор темы и дата создания Последнее сообщение Негативные эмоции и что с ними делать. 1 (1) Мужской форум - мужские темы Monah Cегодня в 08:09 Monah Cегодня в 08:09 Агенты влияния в Мужском Движении. 1 (1) Мужской форум - мужские темы Monah Cегодня в 08:08 Monah Cегодня в 08:08 Лже-учителя, лже-пророки и их карма. 1 (1) Мужской форум - мужские темы Monah Cегодня в 08:07 Monah Cегодня в 08:07 Для тех, кто не верит в Карму. 1 (1) Мужской форум - мужские темы Monah Cегодня в 08:06 Monah Cегодня в 08:06 «Интеллектуальная элита» МЭД отжигает на Прожекторсобчак. 1 (1) Мужской форум - мужские темы Monah Cегодня в 08:05 Monah Cегодня в 08:05 О Патриархате через метафору. 1 (1) Мужской форум - мужские темы Monah Cегодня в 08:04 Monah Cегодня в 08:04 ПОГОВОРИМ ЗА ПАТРИАРХАТ. 1 (1) Мужской форум - мужские темы Monah Cегодня в 08:03 Monah Cегодня в 08:03 Идёт загрузка...



