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Тема: Как удалить психологическую программу баборабства.Часть 2. Практика. Форум: Мужской форум - мужские темы Новая тема Тема: Как удалить психологическую программу баборабства.Часть 2. Практика. Выберите форум - Нижний Новгород - - АвтоФорум - - Банковский форум - - Бухгалтерский форум - - ЗооМир - - Компьютеры, смартфоны, гаджеты - - Кулинарный форум - - Маркетинг, Реклама, Дизайн - - Милосердие и Благотворительность - - Мебель, интерьеры, дом - - Медицина и Здоровье - - Мода, одежда, обувь - - Музыкальный форум - - Недвижимость - - Наука, образование - - Политика и Власть - - Производство, промышленность - - Работа, вакансии, фриланс - - Религия - - Спорт - - Страхование - - Строительство и ремонт - - Технический прогресс, инновации - - Философия, Психология, Эзотерика - - Экономика, финансы, бизнес - - Юридический форум - - ДарМен - Встречи - - ДарМен - дарить и менять - - ДарМен - Нужды - - Детишки и их делишки - - Форум хорошего настроения - - Женский форум - - Мужской форум - мужские темы - - Житейские советы - - КВН - - Ни о чем и о важном - - Поздравления! - - Форум по интересам - - Форум сексуального общения - - Туризм, путешествия - - Клубы, тусовки - - Развлечение и Отдых - - Фотоальбомы: Дети портала - - Фотоальбомы: Мой отпуск - - Фотоальбомы: Мой отдых - - Фотоальбомы: ГИПОРТ.РУ - - Фотоальбомы: Разное - - Литературный форум - - Творчество пользователей портала - - Вопросы и предложения по работе Портала ГИПОРТ.РУ - - Спрос и Предложение - - Торговая площадка - - Администрация ГИПОРТ.РУ - - Архив - - - aaaaaaaaaaaaaaaaaaa - - Статьи и Советы - - Тсинкроссинг-Диски - - Тсинкроссинг-Игры - - Тсинкроссинг-Видеокассеты - - Буккроссинг-Книги New! Monah Cегодня в 08:01 «Ответить»

Часть 2.Техника

Теперь собственно сама техника.

Техника основана на одной из разновидности медитации, а именно наблюдению за собой и своими внутренними мыслительными и эмоциональными процессами.

Одна из причин баборабства это то, что нам с детства внушили(читай вложили программу),что девочки это высшие и божественные существа, что это принцессы, которых надо превозносить и которым все мальчики/мужчины должны поклоняться, ухаживать, дарить подарки, обязательно защищать от всяких негодяев и ни в коем случае не обижать . И всё это ежедневно закреплялось песнями страдальцев, фильмами, сериалами, романами и передачами.

Если кто-то думает, что РСП и баборабство появилось вдруг и неоткуда только сейчас, то глубоко ошибается. Советую посмотреть такой «Женатый холостяк»(1982 г.) – фильм исключительно про РСП и Аленя, который за ней бегал. А Д’артаньян и три мушкетёра(1979 г) – типичный бабораб Боярский в главной роли.

А ежегодные показы фильмов «Служебный роман»(1977 г.) или «Ирония судьбы, или с лёгким паром» (1975 год), «Москва слезам не верит»(1979 г.), Невероятные приключения итальянцев в России (1973 г.), «Кавказская пленница»(1966 г.), «Операция «Ы» и другие приключения Шурика»(1965 г.) и т.д. и т.п. – типичные баборабы и их Хозяйки. И при этом всё это подавалось в виде комедий.

А почему именно комедии? А потому что во время смеха у людей отключается критическое восприятие и информация падает прямо в подсознание минуя фильтры. В эту же кассу всякие юмористические программы, где высмеивают мужчин и восхваляют женщин.

Как правило, в СССР, всё это показывалось на праздники по двум государственным телеканалам(других не было), естественно люди за столом пьянствуют и смотрят это, а как известно, алкоголь вообще отупляет и информация заходит так гладко и легко, без всякого сопротивления, как раскалённый нож в сливочное масло. Та же ситуация и в кинотеатрах – большой экран, под углом 35 градусов выше уровня глаз, образ + модель поведения и через эмоцию заходит в подсознание легче лёгкого.

У детей до 12 лет вообще отсутствует критическое восприятие и оценка поступающей информации(загружай туда, что хочешь) и они верят всему, что им говорят и принимают это за правду и на базе этого формируют свои убеждения и картину мира.

Напомню, что в СССР была такая организация, как ГОСКИНО, которая управляла производством кино и занималась цензурой. То есть, без ГОСКИНО никто не мог выпустить какой-либо фильм и все вышеуказанные фильмы и другие – это была идеология государства, которая формировала сознание людей. Уже тогда власти было очевидно, что их успешная политика по развалу семьи приносит свои плоды, и скоро будет вал РСПшек, которых надо было куда-то пристроить, и поэтому выпускались такие фильмы как «Женатый холостяк»,

Теперь перейдём к методике.

Методика очень простая.

Шаг 1.

Отключите внешние раздражители. Сядьте поудобнее и расслабьтесь, глубоко и ровно дышите.

Представьте горизонтальную шкалу, где вверху находится точка ,куда социум возвысил женщина как «принцессу» и вы поверили в это. Посмотрите где находитесь на этой шкале вы. Как правило значительно ниже. И теперь необходимо эту «принцессу» опустить вниз на её законное место, то есть ниже вас.

А как это сделать? А тоже просто.

Важно осознать, что женщина-это обычный биологический механизм с костями и потрохами, предназначенный выполнять свою функцию по обеспечению своей жизнедеятельности.

Этот организм также есть, пьёт, переваривает пищу, выделяет газы, ежедневно испражняется мочой и фекалиями(которые пахнут отнюдь не ромашками и фиалками), воняет когда потеет во всех скромных и не скромных местах. В этом организме проходят биологические и химические процессы. Этот организм также болеет и выделяет сопли и слюни, герпес, молочница, язвы, прыщи, жир, целлюлит, пролежни и растяжки. В добавок к этому прибавьте выделения из влагалища и менструацию. У них также растут волосы на лобке, под мышками(это в лучшем случае). У них выпадают волосы с головы клочками. Кто живёт с женщинами знают об этом.

Если убрать кожаный покров с человека и показать его кишки, то большинство из вас просто стошнит тем, чем вчера ещё завтракал.

Для ясности картины посмотрите соответствующие картинки.

Теперь прибавьте к это психоэмоциональное состояние женщин. А это эмоциональная нестабильность, истеричность, скандальность и стервозность.

Плюс в копилку к этому моральные качества нынешних «принцесс и королевишн» - те, кто в моносфере МД знает это всё. Кто нет – почитайте.

Примечание: Для меня МД это информационное поле, а не организация или общество.

Плюс сюда ещё «умственные» способности и неадекватность большинства женщин в оценке происходящих событий.

А учитывая падение нравов и морали в нынешнем обществе любая женщина может быть носителем целого букета венерических заболеваний и презерватив не даёт 100% гарантии защищённости.

Теперь соберите всё это в один флакон, взболтайте и вы получите гремучую, взрывоопасную и непредсказуемую смесь, которая может взорваться в любой момент и разнести в клочья всех, кто рядом.

Всё это несовершенство женщины прикрывают тем, что накладывают на себя слоями грим, красят ресницы, брови, волосы и ногти, душатся духами и поливают себя всякими жидкостями. Бреют волосы под мышками, на ногах и половых органах. Волосатое влагалище – это надо сказать то ещё жуткое зрелище. А если в купе ещё с волосатыми ногами и подмышками –Бр-р-р-р-р).Жуть берёт просто.

Вообщем, как говорит Nick B – НИКАКИЕ ОНИ НЕ БОГИ.

А вот что писал о женщинах А.П.Чехов

«Отечеству женщина не приносит никакой пользы. Она не ходит на войну, не переписывает бумаг, не строит железных дорог, а запирая от мужа графинчик с водкой, способствует уменьшению акцизных сборов.

Женщина с самого сотворения мира считается существом вредным и злокачественным. Она стоит на таком низком уровне физического, нравственного и умственного развития, что судить ее и зубоскалить над ее недостатками считает себя вправе всякий, даже лишенный всех прав прохвост и сморкающийся в чужие платки губошлеп. Мужчина гораздо красивее женщины. Как бы он ни был жилист, волосат и угреват, как бы ни был красен его нос и узок лоб, он всегда снисходительно смотрит на женскую красоту и женится не иначе, как после строгого выбора. Нет того Квазимодо, который не был бы глубоко убежден, что парой ему может быть только красивая женщина.



Женщина лукава, болтлива, суетна, лжива, лицемерна, корыстолюбива, бездарна, легкомысленна, зла… Только одно и симпатично в ней, а именно то, что она производит на свет таких милых, грациозных и ужасно умных душек, как мужчины… За эту добродетель простим ей все ее грехи.»

А сверху всё это несовершенство прикрывается яркой одеждой, чтобы отвлечь внимание мужчин от реальной начинки, что находиться внутри. Завернув своё несовершенство в привлекательную обвёртку и преподнеся воздыхателю образ прекрасной, утончённой и божественной феи, загадочной и недоступно, которая и есть та самая, ради которой мужчина родился, женщины начинают манипулировать мужчинами для достижения своих целей, пока их не развернули и не они не показалась их суть во всей красе. Так сказать демо-режим. После демо-режима все знают что происходит.

Плюс сюда ещё поведение Госпожи, которая снизошла до общения с вами плебеями.

Посмотрите в интернете фото женщины до макияжа и после и вы увидите как искусно вам пудряд мозги и на что действительно большинство ведутся.



А если это всё ещё курит и бухает, то от неё воняет гнилью и помоями. Проверьте.



ПОСТАРАЙТЕСЬ УВИДЕТЬ ЖЕНЩИНУ ТАКОЙ КАКАЯ ОНА ЕСТЬ НА САМОМ ДЕЛЕ.

Когда вы поймёте это и увидите женщину в реальном свете, как она есть, то у вас постепенно будет сползать с вашей головы натянутый социумом пыльный мешок о божественности женщины и её превосходстве над мужчинами.

Шаг 2.

Когда вы освоите мысленно шаг первый и утвердитесь в своём осознании, что женщина – это обыкновенный человек со своим недостатками и комплексами(ведь не станет адекватный, самодостаточный и уверенный себе человек накладывать на себя кило штукатурки), то проверьте опять по вертикальной шкале где в вашей голове находиться женщина. Если она по шкале превосходства над вами опустилась ниже, и вы не смотрите на неё с предыханием на полусогнутых коленях, всё в порядке –процесс пошёл. Работайте мысленно над этим дальше ежедневно и методично.

После упражнений мысленных сделайте проверку эффективности. Посмотрите на женщин сперва на фото в инете. Понаблюдайте за своей реакцией – что вы испытываете глядя не женщин?

Если ощутили, что вы залипли на неё, у вас перехватывает дыхание, коленки подгибаются в стремлении упасть перед Госпожой и раболебствовать – остановитесь, здесь исчезает ваш уровень осознанности её как биомеханизма и начинается обожествление и возвеличивание над собой.

Осознав это - начинайте прорабатывать технику шага 1. Представьте ярко во всех красках, в том числе и запах(если получиться), как эта женщина только что справляла свои естественные потребности своего физиологического организма или бежит скорее домой, чтобы справить нужду.

Советую начать со страшненьких женщин, а потом ,когда будете смотреть на них обыденно и безразлично - повышайте уже градус их привлекательности и тренируйтесь.

Пройдя таким образом тренировку мысленно и на фото в инете, можно выходить на улицу и тренироваться на живых.

И уже через короткий промежуток времени вы будете смотреть на женщин абсолютно спокойно, ровно и даже сквозь них.

Когда будет воспринимать их абсолютно спокойно, переходите к непринуждённому общению.

Сперва проработайте дома перед зеркалом обычные фразы(можно с юмором, сарказмом или ценизмом).Научившись говорить непринуждённо, переходите тренироваться на живых. Начинайте с тех мест, где женщины обязаны, по их должности, выслушать и отвечать вам и не хамить. Это офисы, магазины, всякие службы и другие организации.

Опять начинаем со страшненьких и повышаем планку по мере увеличения вашей уверенности в себе и своей неотразимости. Сперва простые фразы, потом диалоги. И всё время сканируйте себя на ваши ощущения –т.е. в какой момент вы начали себя чувствовать не уверенно, стали говорить сбивчиво, заикаться, забывать слова и путаться в мыслях. Поймали этот момент, осознали, проработали и тренироваться.

Предупреждаю сразу, что процесс не быстрый. К сожалению других вариантов нет. Волшебной палочки и доброй феи с пажом нет. Нет такого, что прочитали книгу, легли спать, а утром -проснулись мастером общения и флирта.

Если этот донести через метафору, то представьте, что ваш организм отравлен ядом баборабства и вы подключили к себе капельницу, через которую вам поступает сыворотка правды о женщинах, которая постепенно промывает ваш организм от яда и вы постепенно приходите в себя, пелена спадает с глаз и вы, сперва смутно, потом всё чётче и чётче, начинает видеть истинную сущность женщин.

В состав сыворотки может входить всё – статьи мужского движения, форумов, видео блогеров и их книги, фильмы и т.п.. Как в вас «вливали» всё то информационное дерьмо о «прекрасных» женщинах, которое в вашей голове сейчас плещется, так и вы вливаете в себя всё информацию об их истинности.

Вообщем, чем разнообразнее и интенсивнее будет капать ваша капельница, тем быстрее оздоровиться ваш организм и вы получите ясную картину о женщинах.

Как говорил А.П.Чехов «Выдавливайте из себя по каплям раба». Он знал о чём говорил.

Вроде всё просто, однако есть одно большое «НО», а именно:

За долгие годы ваш организм пропитался ядом чувства вины, стыда, несовершенства. В вас усиленно внедряли чувство неполноценности и занижали самооценку. В результате клетки вашего организма привыкли жить в такой информационной среде, стали её частью и подстроились под эту состояние разума. Ваше тело и есть уже ВИНА перед всеми(как пример) и вы привыкли к этому состоянию. И как наркоман, алкоголик или курящий вам постоянно требуется доза и повышение её концентрации, т.е. вам требуется себя почувствовать виноватым или застыдиться, чтобы подпитать свои клетки и ощутить, что вы есть ЖЕРТВА.

А как известно: ЖЕРТВА ВСЕГДА НАХОДИТ СВОЕГО ПАЛАЧА.

И вот вы вляпываетесь в очередные отношения, в которых вас виноватят, стыдят, унижают и как ни странно жертве от этого хорошо. Ведь клетки организма получили подпитку. Это как с перепоя человек похмеляется поглощает новую порцию яда в виде алкогольных напитков и ему хорошо, или курильщик блаженно закатывает глаза от затягивания сигаретой после долго воздержания и т.д. и т.п.

Если зайти через метафору, то внедрённая программа чувства вины(или другие) требуют питания, чтобы работать исправно. Как только питания начинает не хватать(читай человек решил, что он искореняет в себе привычку оправдываться и испытывать чувство вины) , программа включает режим поиска питания и начинает активно управлять(жить то хочется программе) человеком в поиске внешнего раздражителя (триггер), т.е. субъекта, который будет виноватить вас( как объект) и создаёт соответствующие ситуации где вы находите женщину, которая все свои проблемы валит на вас и виноваты за это все её бывшие и вообщем все мужчины кАзлы.

У вас включается чувство вины и программа питается от вашей эмоции виноватости и чем больше вы чувствуете себя виноватым и оправдываетесь, тем сильнее становиться программа.

Что делать в этом случае?

ОСОЗНАННОСТЬ, РЕШИМОСТЬ И МОГУЧАЯ СИЛА ВОЛИ - ЭТО ВАШИ СОЮЗНИКИ.

Чем более вы будете вести себя осознано и контролировать ваши реакции на внешние раздражители, тем большей властью вы будете обладать над собой и со временем те программы, которые вы взяли под жёсткий контроль со временем, из-за отсутствия питания, будут всё слабее и слабее и в конечном варианте обесточаться и перестанут работать.

Также проверяйте вторичные выгоды вашего организма и психики. Допустим вас унижают, вы страдаете, вас жалеют и вы чувствуете себя нужным кому-то. Нивелируйте вторичные выгоды.

Каков должен быть итог Шага 2.

Обязательно проверяйте вашу шкалу ценности женщин для вас и ваше место по отношению к ней. Минимум - это когда женщина наравне с вами. Максим –когда вы выше женщины и смотрите на неё свысока.

Следите, чтобы в любой ситуации вы чувствовали себя Хозяином и вели соответственно. Не важно какая перед вами женщина, как она выглядит, в чём одета, на каком авто или в какой должности. Вы Хозяин. Чувство хозяина должно идти изнутри и без пантов.

Должна быть уверенность – женщины для Вас, а не вы для женщин.

Шаг 3.

Это повышение собственной значимости, самооценки и чувства собственного достоинства.

Принцип тот же. Особо одарённым можно делать одновременно с шагом 2.

Опять представьте в спокойной обстановке в мыслях себя и уровень своего осознания и мнения о себе самом. Найдите те лживые и разрушающие вас установки, которые внедрил в вас социум –чувство вины, неуверенность в себе, иррациональный страх и т.д.

Одним словом, рассмотрите свой внутренний мир под телескопом, кто там верховодит, кто сидит на троне и правит балом, а кто подчиняется и угождает в ущерб себе.

Если у вас в голове есть такие установки, как уступать женщинам место, открывать им дверь, пропускать их вперёд, целовать ручку, праздновать 8 марта и день святого Валентина, дарить цветы и подарки, угождать и преклоняться и т.п., то примите поздравления – ВЫ РАБ.

Посмотрите исторические фильмы и вы увидите, что всё то, что перечислено выше было принято в отношении вышестоящих. Склоняли голову и целовали руку королю, лакее открывали двери и пропускали знать и т.д и т.п.

Поймите, что ВЫ МУЖЧИНА И СВОБОДНЫЙ ЧЕЛОВЕК.

Долгое время и насильственными методами вас заставили поверить в то, что вы ….(у каждого своё), ну а если одним словом – РАБ, у которого нет никаких прав(кроме права сдохнуть за хозяина).

ПРАВА ЕСТЬ У СВОБОДНЫХ ЛЮДЕЙ, У РАБОВ ТОЛЬКО ОБЯЗАННОСТИ.

Сделали отметку по своим негативным качествам личности, которые вы хотите изменить и начинаете их прорабатывать по одному или все вместе. Рекомендую прочитать книгу Роберта Энтони «Истинные секреты уверенности в себе», там все вредоносные установки прописаны.

Как прорабатывать.

Принцип абсолютно тот же. Накачиваете себя положительной информацией о себе.

«Ты есть то, что ты ешь». Знакомое выражение. И это выражение напрямую относиться к информации. Посмотрите внимательно, что вам ежедневно впихивают через зомбоящики, и вы поймёте какое дерьмо вы в себя принимаете. Так что ж вы будете выдавать в мир, если вы полны негативной информацией о себя и вашем унизительном положении, да ещё и приняли это положение как истинное.

Повышайте ваше мнение о себе самом. Хвалите себя, Напишите хвалебную Оду о себе, заучите её как мантру и повторяет как можно чаще.. Смотрите фильмы о мужественных воинах и там где мужчины проявляют свою мужественность. Можете выбрать понравившегося героя и начать подражать ему.

Вспомните ваши успехи и удачные дела. Запишите их на бумаге. Читайте и переписывайте их ежедневно.

Добивайтесь в конечном итоге, чтобы вы себя ЧУВСТВОВАЛИ УВЕРЕННЫМ, НЕЗАВИСМОМ ОТ ВНЕШНЕГО ОКРУЖЕНИЯ И ИЗЛУЧАЛИ ЭТО СОСТОЯНИЕ ИЗНУТРИ.

ЧУВСТВОВАЛИ И ИЗЛУЧАЛИ –это ключевое состояние.

Шаг 4.

Шаг четвёртый для тех, кто продолжает искать женщин.

Так как заинтересовать в себе женщин?

Тоже просто.

«Изменив ситуация с тем, кто контролирует себя, ты сможешь изменить ситуация тем, что контролируешь её сам».

Нужно понять, что мужчин с детства эмоционально зациклили на женщинах и никто не давал установок на собственное развитие, нахождение любимого дела и обретению независимости.

Все вышеперечисленные 3 шага как раз для того и написаны, чтобы снять психологическую зависимость о женщин и стать самостоятельным и независимым.

Став самостоятельным и самодостаточным, вы выйдете из под контроля и измените ситуацию с теми, кто контролирует вас.

А теперь ищите своё предназначение в жизни и начинайте в нём себя реализовывать.

Главный критерий своего предназначения в этой жизни – это то дело, которым бы вы занимались, даже если бы вы у вас был миллион долларов.

Методик нахождения своего любимого дела, которое может со временем меняться в интернете предостаточно.

Так сказать превратите своё хобби, ещё и в способ получать за это финансовое вознаграждение.

И странное дело, как только вы увлечённо будете заниматься своим любимым делом –появятся вокруг вас женщины, которые будут пытаться переключить ваше внимание на них.

Ну а тут уже всё будет от вас, т.е. ваш выбор и ваши же последствия:

Выбор. Променять своё любимое дело на женщин.

Следствие. Как правило потом ни женщин, ни своего дела, ни денег.

Выбор. Выбрать ту ,которая будет вам помогать в вашем деле,

Следствие. Держите всё под своим контролем-не расслабляйтесь. Изучайте постоянное правовое поле, женщин и их манипуляции и закон Бриффолта вам в помощь. И да поможет вам Бог.

Выбор. Остаться со своим любимым делом.

Вывод. Научитесь воздержанию и сублимации сексуальной энергии.

Постарайтесь ликвидировать свою безграмотность относительно своего организма и секса.

Если у кого-то силён отцовский инстинкт, то ищите относительно годную для этого женщину(понимаю трудно, но ищите и обрящите), постарайтесь сделать так, чтобы у неё не было шанса вас ограбить в случае развода. Всё держите под контролем и просчитайте все возможные варианты развития событий и ваши действия. Вложите ей в голову убеждения, что с вами она получит больше, чем без вас. И вселите в неё страх потерять всё, что она имеет,в случае ухода от вас. Женщины внушаемы. И рожайте детей 2-3 пока она не опомнилась, чтобы понимала, что она всех не вытянет одна и только в этом случае вменяемые женщины будут держаться за вас. Ну а невменяемых вы сами выбрали. Помните, что женщины прагматичны и расчётливы, что касается материальных вещей, но интеллектом слабы. Создайте ситуацию при которых бы ей были бы недоступны материальные блага без вас и переигрывайте её на интеллектуальном поле, где вы должны быть сильны.

Будьте эмоционально готовы к разводу. Физическое и психологическое здоровье- самое главное в вашей жизни. Подготовьте план при возможном разводе. Запомните, дети после 18 лет абсолютно самостоятельны в своём выборе и если у вас сохраняться с ними хорошие отношения и вы будете успешны, обеспечены и счастливы, то есть высокий шанс что дети выберут вас в качестве наставника по жизни, чем мать.

Если у кого-то высокое либидо, то здесь куда всё проще. Есть гражданки с «низкой социальной ответственностью» и доступны в наше время как никогда. Предохраняйтесь от ЗППП и прочих чудностей при посещении подобных гражданок (клофелин, кражи, компромат, обвинение в изнасиловании и быкоподобные «братья», чью сестру вы только что обесчестили и т.д.). Можно организовать себе секс-туризм в одну из экзотических стран и оторваться там по полной программе, чтобы аж тошнило от них.

В любом случае вас будут рассматривать как ресурс, но отношение к вам будет разное.

И не прыгайте на первую встречную. Тщательно отбирайте и помните:

Чтоб мудро жизнь прожить, знать надобно немало,

Два важных правила запомни для начала:

Ты лучше голодай, чем что попало есть,

И лучше будь один, чем вместе с кем попало.

(Омар Хайам)



Предупреждение: Когда вы осознаете, какое вероломное насилие над вашей личностью сотворили окружающие, то будет бомбить по тяжёлой(в зависимости от степени нанесённого ущерба и его последствий). Это нормально.

Что делать в этом случае, чтобы не отчаяться и не свихнуться.

1. Проработайте со своей психикой и попробуйте взглянуть на мир по другому.

Кто-то советуют Роберта Бёрнса «Хорошее самочувствие»,по выходу из депрессии.

Не читал, не знаю. На первоначальном этапе может помочь, но главная задача –это научиться такому внутреннему состоянию, в котором депрессия просто невозможно.

2. Если есть желание и возможность отомстить –отомстите, но в пределах уровня ущерба, нанесённого вам обидчиком. Если переборщите - кармический закон вам сдачу отсыпет спустя некоторое время.

3. Если нет ни возможности ,ни желание –отдайте это на откуп высшим силам и просто забудьте про этих людей, как будто они их не существовало вообще. Отдайте наказание людей в руки Высших сил, а уж те найдут способы взыскать должок с должника.

Есть техника, в своих мыслях сделать им всё, что вы бы сделали ли с ними в реалии. Когда негатив к обидчику спадёт – значит помогло.

4. Только после того, как вы решили вопросы со своими обидчиками и у вас нет больше к ним претензий и даже какое-то безразличие – можете применить технику прощения. Если негатив в душе остался техника прощения не сработает и даже нанесёт вред, так внутри у вас негатив, а в сверху путаетесь простить. Это будет как столкновение двух стихий –воды и огня.



Если и это не помогло то есть одна действенная техника проработки негативных эмоций. Описание дам ниже.

Теперь ещё раз и кратко по шагам.

1. Сделайте ревизию своих убеждений о себе, женщинах и выясните вашу картину мира.

2. Снизьте вашу зависимость от женского пола и вообще от других людей и их мнений.

3. Повысьте свою значимость в ваших же глазах, т.е. создайте свою новую личность.

4. Изучите женщин и их поведения и мотивы. «Если ты изучаешь противника, то проникаешься его коварством»(к/ф «Властелин колец»).То есть, понимая чужую картину мира, ты понимаешь мотивы и действия противника.

5. Учитесь управлять своей жизнью. Будьте субъектом, а не объектом.

На этом всё. Я показал вам лишь путь. А идти по нему или нет –это уже решение каждого.

Техника по проработке негативных эмоций.

Суть техники состоит в том, чтобы вспомнить травмирующую вас ситуацию из прошлого и осознать ту эмоцию, которую вы испытали в прошлом в результате воздействия на вас. Затем озвучить её вслух громко и эмоционально. Затем записать эту ситуацию кратко на бумаге. Следующим шагом следует выявить результат – психологический комплекс, который сформировался у вас в результате негативного воздействия на вас. И на последнем этапе сделать вывод о том, что вы хотите поменять и чего достичь.

Как для примера возьму людоедскую систему, через которую прошли все , а именно школу, с её бесчеловечной оценочной системой знаний, которая в своём большинстве перемолола психику и жизни практически всем мальчишкам и привила им страх к обучению, чувству неполноценности, чувство вины, чувство неуверенности и отсутствия доверия и ненависть к учителям и родителям.

Почему людоедская система? Сейчас объясню кратко.

Тезис №1.Человеку свойственно ошибаться.

Человеку свойственно ошибаться. Глупо повторять одну и ту же ошибку несколько раз. Все люди вынуждены в этом мире действовать и получать какой-то результат. Даже если ты ничего не делаешь, то это то же действие бездействия и ты получаешь результат. При этом все люди разные и у каждого разные способности к обучению. Один математического склада ума, второй гуманитарий, третьего кроме бабочек и музыки вообще ничего не интересует и т.д.

Тезис №2. Человек, находящийся в стрессе, не способен воспринимать и запоминать информацию.

Когда человек находится под страхом, у него включается инстинкт выживания, который выражается в двух состояниях «бей» или «беги». И тут у него мобилизуются все силы на эти два состояния, так как тело должно выжить. И в этот момент отключается мозг, так как должны включаться наработанные рефлексы на решение физического выживания – сражаться или бежать. Думать некогда – надо выживать. На войне некогда думать. Вот большинство мальчишек и ходили в школу, как на войну и ненавидят её до сих пор. Они не ходили постигать знания. Они были поставлены в условия ,в которых у них была задача ВЫЖИТЬ.

Так вот, оценочная система в советской ,а затем и в российской школах настроена таким образом, чтобы ребёнок постоянно был в состоянии страха получить плохую оценку, так как его будут ругать и оскорблять и в школе и дома. И это страх блокирует понятийный аппарат человека. Даже если вы себя эмоционально изнасиловали и выучили домашнее задание, то когда вас вызовут в классе рассказать материал, вас может посетить ступор и вы забудете всё то, что вчера учили, а ещё и утром повторяли.

Проведя сравнительный анализ системы обучения в СССР получилось, что эта людоедская система стала внедряться с начала хрущёвского правления и в конце 60-х годах уже полностью заменила сталинскую систему обучения.

Добавьте к этому ещё качества педагогов в школах, где подавляющее большинство агрессивных баб, которые ненавидят мужской пол и безнаказанно могут срывать всю свою злость на мальчиках в школе и бесполезность тех знаний, которые дают в школе.

Пусть каждый сам оценит как пригодились ему знания ,полученные в школе, в практической жизни. Большинство назовёт только умение читать, писать и считать. Так всё это начальные классы. Всё остальное – это бесполезные знания, которые насильно впихивалось ломая психику в маленьких мальчиков. И как результат возрождало ненависть к самой учебной системе, к учителям и родителем. А агрессия должна быть куда-то выплеснута или организм может не выдержать. Но в советское время особенно не разгуляешься – школа(с пионерией и комсомолом), семья и милиция подавляли всякие попытки сопротивления. И негатив к системе копился в психике мальчиков.

Но вот в 90-х решили, что можно отпустить контроль и направить агрессию в нужную сторону. И вот страна получила лихие 90-е, где ударной пехотой были те мальчишки, которых система калечила в 60-80–е годы. И они выплеснули свою ненависть на всю систему. Кто жил в то время, то помнит кровавые и жестокие 90-е годы.



Теперь опишу саму систему применительно к примеру(кратко).

Ситуация.

Была какая-то психологическая травма с тем, что вам поставили двойку и вдобавок отругали, опозорили перед классом, а дома родители ещё назвали вас дебилом и недоноском. Поставили в угол, выдрали ремнём, надавали подзатыльников и т.д.

Примечание. Здесь при описании этой ситуации не стесняйтесь на эпитеты к тем персонажам, которые принимали участия в надругательстве над вами. Если вы чувствует, что училка – это тварь и мразь. Так её и описывайте. Нельзя лицемерить и врать самому себе- будет только хуже.

Результат.

Здесь напишите те психологические комплексы, те чувства и эмоции, которые вы испытали в результате психологического и физического насилия над вами.

Страх, Ненависть, Нежелание учиться и т.д. Главное это их выявить. Вспоминаете ситуацию, испытывайте эмоцию и фиксируйте её.

Вывод.

А теперь формируете то, что от чего вы хотите отказаться и чего хотите достичь.

Например : У меня исчезает страх к обучения. Я легко запоминаю информацию. И так далее и тому подобное.

Примечание. Когда у вас исчезает страх и вы обретаете спокойствие вы становитесь способны к обучению и запоминанию нужной для вас информации.

Когда вы так делаете, то происходит с психикой что-то мистическое. Когда вы осознаёте свой комплекс ,проговариваете его и записываете(можно кстати потом его и сжечь), то эта психологическая травма начинает терять над вами силу и со временем, при полном контроле с вашей стороны, исчезает совсем.

Делать нужно эту методику столько раз, пока не отпустит ситуация и вы перестанете на неё испытывать негативную эмоцию.



Допытываться почему так происходит оставлю для очень дотошных людей, но это работает.



На этом всё. Дальше сами.

Из тех, кто прочитал - не все поймут;

Из тех, кто понял - не каждый решиться;

Из тех, кто решился - не каждый дойдёт.

Но тех, кто пройдёт этот путь до конца ждёт великая награда – СВОБОДА.

«Не люби деньги, обманут.Не люби женщин,обманут.Из всех вин самое пьянящее это ВОЛЯ»

(х/ф «Табор уходит в небо»)



В интернете огромное количество литературы по саморазвитию.

Вот лишь некоторые книги, которые помогут вам на вашем пути:

Джон Кехо «Подсознание может всё».

Джо Диспенза «Сила подсознания, или Как изменить жизнь за 4 недели» и другие.

Роберт Энтони «Истинные секреты уверенности в себе».

Брайан Трейси «Сила уверенности в себе»

Ричард Бренсон «К чёрту всё! Берись и делай»

Чиа Мантек. «Совершенствование мужской сексуальной энергии.»

===================== Как удалить психологическую программу баборабства.Часть 2.ТехникаТеперь собственно сама техника.Техника основана на одной из разновидности медитации, а именно наблюдению за собой и своими внутренними мыслительными и эмоциональными процессами.Одна из причин баборабства это то, что нам с детства внушили(читай вложили программу),что девочки это высшие и божественные существа, что это принцессы, которых надо превозносить и которым все мальчики/мужчины должны поклоняться, ухаживать, дарить подарки, обязательно защищать от всяких негодяев и ни в коем случае не обижать . И всё это ежедневно закреплялось песнями страдальцев, фильмами, сериалами, романами и передачами.Если кто-то думает, что РСП и баборабство появилось вдруг и неоткуда только сейчас, то глубоко ошибается. Советую посмотреть такой «Женатый холостяк»(1982 г.) – фильм исключительно про РСП и Аленя, который за ней бегал. А Д’артаньян и три мушкетёра(1979 г) – типичный бабораб Боярский в главной роли.А ежегодные показы фильмов «Служебный роман»(1977 г.) или «Ирония судьбы, или с лёгким паром» (1975 год), «Москва слезам не верит»(1979 г.), Невероятные приключения итальянцев в России (1973 г.), «Кавказская пленница»(1966 г.), «Операция «Ы» и другие приключения Шурика»(1965 г.) и т.д. и т.п. – типичные баборабы и их Хозяйки. И при этом всё это подавалось в виде комедий.А почему именно комедии? А потому что во время смеха у людей отключается критическое восприятие и информация падает прямо в подсознание минуя фильтры. В эту же кассу всякие юмористические программы, где высмеивают мужчин и восхваляют женщин.Как правило, в СССР, всё это показывалось на праздники по двум государственным телеканалам(других не было), естественно люди за столом пьянствуют и смотрят это, а как известно, алкоголь вообще отупляет и информация заходит так гладко и легко, без всякого сопротивления, как раскалённый нож в сливочное масло. Та же ситуация и в кинотеатрах – большой экран, под углом 35 градусов выше уровня глаз, образ + модель поведения и через эмоцию заходит в подсознание легче лёгкого.У детей до 12 лет вообще отсутствует критическое восприятие и оценка поступающей информации(загружай туда, что хочешь) и они верят всему, что им говорят и принимают это за правду и на базе этого формируют свои убеждения и картину мира.Напомню, что в СССР была такая организация, как ГОСКИНО, которая управляла производством кино и занималась цензурой. То есть, без ГОСКИНО никто не мог выпустить какой-либо фильм и все вышеуказанные фильмы и другие – это была идеология государства, которая формировала сознание людей. Уже тогда власти было очевидно, что их успешная политика по развалу семьи приносит свои плоды, и скоро будет вал РСПшек, которых надо было куда-то пристроить, и поэтому выпускались такие фильмы как «Женатый холостяк»,Теперь перейдём к методике.Методика очень простая.Шаг 1.Отключите внешние раздражители. Сядьте поудобнее и расслабьтесь, глубоко и ровно дышите.Представьте горизонтальную шкалу, где вверху находится точка ,куда социум возвысил женщина как «принцессу» и вы поверили в это. Посмотрите где находитесь на этой шкале вы. Как правило значительно ниже. И теперь необходимо эту «принцессу» опустить вниз на её законное место, то есть ниже вас.А как это сделать? А тоже просто.Важно осознать, что женщина-это обычный биологический механизм с костями и потрохами, предназначенный выполнять свою функцию по обеспечению своей жизнедеятельности.Этот организм также есть, пьёт, переваривает пищу, выделяет газы, ежедневно испражняется мочой и фекалиями(которые пахнут отнюдь не ромашками и фиалками), воняет когда потеет во всех скромных и не скромных местах. В этом организме проходят биологические и химические процессы. Этот организм также болеет и выделяет сопли и слюни, герпес, молочница, язвы, прыщи, жир, целлюлит, пролежни и растяжки. В добавок к этому прибавьте выделения из влагалища и менструацию. У них также растут волосы на лобке, под мышками(это в лучшем случае). У них выпадают волосы с головы клочками. Кто живёт с женщинами знают об этом.Если убрать кожаный покров с человека и показать его кишки, то большинство из вас просто стошнит тем, чем вчера ещё завтракал.Для ясности картины посмотрите соответствующие картинки.Теперь прибавьте к это психоэмоциональное состояние женщин. А это эмоциональная нестабильность, истеричность, скандальность и стервозность.Плюс в копилку к этому моральные качества нынешних «принцесс и королевишн» - те, кто в моносфере МД знает это всё. Кто нет – почитайте.Примечание: Для меня МД это информационное поле, а не организация или общество.Плюс сюда ещё «умственные» способности и неадекватность большинства женщин в оценке происходящих событий.А учитывая падение нравов и морали в нынешнем обществе любая женщина может быть носителем целого букета венерических заболеваний и презерватив не даёт 100% гарантии защищённости.Теперь соберите всё это в один флакон, взболтайте и вы получите гремучую, взрывоопасную и непредсказуемую смесь, которая может взорваться в любой момент и разнести в клочья всех, кто рядом.Всё это несовершенство женщины прикрывают тем, что накладывают на себя слоями грим, красят ресницы, брови, волосы и ногти, душатся духами и поливают себя всякими жидкостями. Бреют волосы под мышками, на ногах и половых органах. Волосатое влагалище – это надо сказать то ещё жуткое зрелище. А если в купе ещё с волосатыми ногами и подмышками –Бр-р-р-р-р).Жуть берёт просто.Вообщем, как говорит Nick B – НИКАКИЕ ОНИ НЕ БОГИ.А вот что писал о женщинах А.П.Чехов«Отечеству женщина не приносит никакой пользы. Она не ходит на войну, не переписывает бумаг, не строит железных дорог, а запирая от мужа графинчик с водкой, способствует уменьшению акцизных сборов.Женщина с самого сотворения мира считается существом вредным и злокачественным. Она стоит на таком низком уровне физического, нравственного и умственного развития, что судить ее и зубоскалить над ее недостатками считает себя вправе всякий, даже лишенный всех прав прохвост и сморкающийся в чужие платки губошлеп. Мужчина гораздо красивее женщины. Как бы он ни был жилист, волосат и угреват, как бы ни был красен его нос и узок лоб, он всегда снисходительно смотрит на женскую красоту и женится не иначе, как после строгого выбора. Нет того Квазимодо, который не был бы глубоко убежден, что парой ему может быть только красивая женщина.Женщина лукава, болтлива, суетна, лжива, лицемерна, корыстолюбива, бездарна, легкомысленна, зла… Только одно и симпатично в ней, а именно то, что она производит на свет таких милых, грациозных и ужасно умных душек, как мужчины… За эту добродетель простим ей все ее грехи.»А сверху всё это несовершенство прикрывается яркой одеждой, чтобы отвлечь внимание мужчин от реальной начинки, что находиться внутри. Завернув своё несовершенство в привлекательную обвёртку и преподнеся воздыхателю образ прекрасной, утончённой и божественной феи, загадочной и недоступно, которая и есть та самая, ради которой мужчина родился, женщины начинают манипулировать мужчинами для достижения своих целей, пока их не развернули и не они не показалась их суть во всей красе. Так сказать демо-режим. После демо-режима все знают что происходит.Плюс сюда ещё поведение Госпожи, которая снизошла до общения с вами плебеями.Посмотрите в интернете фото женщины до макияжа и после и вы увидите как искусно вам пудряд мозги и на что действительно большинство ведутся.А если это всё ещё курит и бухает, то от неё воняет гнилью и помоями. Проверьте.ПОСТАРАЙТЕСЬ УВИДЕТЬ ЖЕНЩИНУ ТАКОЙ КАКАЯ ОНА ЕСТЬ НА САМОМ ДЕЛЕ.Когда вы поймёте это и увидите женщину в реальном свете, как она есть, то у вас постепенно будет сползать с вашей головы натянутый социумом пыльный мешок о божественности женщины и её превосходстве над мужчинами.Шаг 2.Когда вы освоите мысленно шаг первый и утвердитесь в своём осознании, что женщина – это обыкновенный человек со своим недостатками и комплексами(ведь не станет адекватный, самодостаточный и уверенный себе человек накладывать на себя кило штукатурки), то проверьте опять по вертикальной шкале где в вашей голове находиться женщина. Если она по шкале превосходства над вами опустилась ниже, и вы не смотрите на неё с предыханием на полусогнутых коленях, всё в порядке –процесс пошёл. Работайте мысленно над этим дальше ежедневно и методично.После упражнений мысленных сделайте проверку эффективности. Посмотрите на женщин сперва на фото в инете. Понаблюдайте за своей реакцией – что вы испытываете глядя не женщин?Если ощутили, что вы залипли на неё, у вас перехватывает дыхание, коленки подгибаются в стремлении упасть перед Госпожой и раболебствовать – остановитесь, здесь исчезает ваш уровень осознанности её как биомеханизма и начинается обожествление и возвеличивание над собой.Осознав это - начинайте прорабатывать технику шага 1. Представьте ярко во всех красках, в том числе и запах(если получиться), как эта женщина только что справляла свои естественные потребности своего физиологического организма или бежит скорее домой, чтобы справить нужду.Советую начать со страшненьких женщин, а потом ,когда будете смотреть на них обыденно и безразлично - повышайте уже градус их привлекательности и тренируйтесь.Пройдя таким образом тренировку мысленно и на фото в инете, можно выходить на улицу и тренироваться на живых.И уже через короткий промежуток времени вы будете смотреть на женщин абсолютно спокойно, ровно и даже сквозь них.Когда будет воспринимать их абсолютно спокойно, переходите к непринуждённому общению.Сперва проработайте дома перед зеркалом обычные фразы(можно с юмором, сарказмом или ценизмом).Научившись говорить непринуждённо, переходите тренироваться на живых. Начинайте с тех мест, где женщины обязаны, по их должности, выслушать и отвечать вам и не хамить. Это офисы, магазины, всякие службы и другие организации.Опять начинаем со страшненьких и повышаем планку по мере увеличения вашей уверенности в себе и своей неотразимости. Сперва простые фразы, потом диалоги. И всё время сканируйте себя на ваши ощущения –т.е. в какой момент вы начали себя чувствовать не уверенно, стали говорить сбивчиво, заикаться, забывать слова и путаться в мыслях. Поймали этот момент, осознали, проработали и тренироваться.Предупреждаю сразу, что процесс не быстрый. К сожалению других вариантов нет. Волшебной палочки и доброй феи с пажом нет. Нет такого, что прочитали книгу, легли спать, а утром -проснулись мастером общения и флирта.Если этот донести через метафору, то представьте, что ваш организм отравлен ядом баборабства и вы подключили к себе капельницу, через которую вам поступает сыворотка правды о женщинах, которая постепенно промывает ваш организм от яда и вы постепенно приходите в себя, пелена спадает с глаз и вы, сперва смутно, потом всё чётче и чётче, начинает видеть истинную сущность женщин.В состав сыворотки может входить всё – статьи мужского движения, форумов, видео блогеров и их книги, фильмы и т.п.. Как в вас «вливали» всё то информационное дерьмо о «прекрасных» женщинах, которое в вашей голове сейчас плещется, так и вы вливаете в себя всё информацию об их истинности.Вообщем, чем разнообразнее и интенсивнее будет капать ваша капельница, тем быстрее оздоровиться ваш организм и вы получите ясную картину о женщинах.Как говорил А.П.Чехов «Выдавливайте из себя по каплям раба». Он знал о чём говорил.Вроде всё просто, однако есть одно большое «НО», а именно:За долгие годы ваш организм пропитался ядом чувства вины, стыда, несовершенства. В вас усиленно внедряли чувство неполноценности и занижали самооценку. В результате клетки вашего организма привыкли жить в такой информационной среде, стали её частью и подстроились под эту состояние разума. Ваше тело и есть уже ВИНА перед всеми(как пример) и вы привыкли к этому состоянию. И как наркоман, алкоголик или курящий вам постоянно требуется доза и повышение её концентрации, т.е. вам требуется себя почувствовать виноватым или застыдиться, чтобы подпитать свои клетки и ощутить, что вы есть ЖЕРТВА.А как известно: ЖЕРТВА ВСЕГДА НАХОДИТ СВОЕГО ПАЛАЧА.И вот вы вляпываетесь в очередные отношения, в которых вас виноватят, стыдят, унижают и как ни странно жертве от этого хорошо. Ведь клетки организма получили подпитку. Это как с перепоя человек похмеляется поглощает новую порцию яда в виде алкогольных напитков и ему хорошо, или курильщик блаженно закатывает глаза от затягивания сигаретой после долго воздержания и т.д. и т.п.Если зайти через метафору, то внедрённая программа чувства вины(или другие) требуют питания, чтобы работать исправно. Как только питания начинает не хватать(читай человек решил, что он искореняет в себе привычку оправдываться и испытывать чувство вины) , программа включает режим поиска питания и начинает активно управлять(жить то хочется программе) человеком в поиске внешнего раздражителя (триггер), т.е. субъекта, который будет виноватить вас( как объект) и создаёт соответствующие ситуации где вы находите женщину, которая все свои проблемы валит на вас и виноваты за это все её бывшие и вообщем все мужчины кАзлы.У вас включается чувство вины и программа питается от вашей эмоции виноватости и чем больше вы чувствуете себя виноватым и оправдываетесь, тем сильнее становиться программа.Что делать в этом случае?ОСОЗНАННОСТЬ, РЕШИМОСТЬ И МОГУЧАЯ СИЛА ВОЛИ - ЭТО ВАШИ СОЮЗНИКИ.Чем более вы будете вести себя осознано и контролировать ваши реакции на внешние раздражители, тем большей властью вы будете обладать над собой и со временем те программы, которые вы взяли под жёсткий контроль со временем, из-за отсутствия питания, будут всё слабее и слабее и в конечном варианте обесточаться и перестанут работать.Также проверяйте вторичные выгоды вашего организма и психики. Допустим вас унижают, вы страдаете, вас жалеют и вы чувствуете себя нужным кому-то. Нивелируйте вторичные выгоды.Каков должен быть итог Шага 2.Обязательно проверяйте вашу шкалу ценности женщин для вас и ваше место по отношению к ней. Минимум - это когда женщина наравне с вами. Максим –когда вы выше женщины и смотрите на неё свысока.Следите, чтобы в любой ситуации вы чувствовали себя Хозяином и вели соответственно. Не важно какая перед вами женщина, как она выглядит, в чём одета, на каком авто или в какой должности. Вы Хозяин. Чувство хозяина должно идти изнутри и без пантов.Должна быть уверенность – женщины для Вас, а не вы для женщин.Шаг 3.Это повышение собственной значимости, самооценки и чувства собственного достоинства.Принцип тот же. Особо одарённым можно делать одновременно с шагом 2.Опять представьте в спокойной обстановке в мыслях себя и уровень своего осознания и мнения о себе самом. Найдите те лживые и разрушающие вас установки, которые внедрил в вас социум –чувство вины, неуверенность в себе, иррациональный страх и т.д.Одним словом, рассмотрите свой внутренний мир под телескопом, кто там верховодит, кто сидит на троне и правит балом, а кто подчиняется и угождает в ущерб себе.Если у вас в голове есть такие установки, как уступать женщинам место, открывать им дверь, пропускать их вперёд, целовать ручку, праздновать 8 марта и день святого Валентина, дарить цветы и подарки, угождать и преклоняться и т.п., то примите поздравления – ВЫ РАБ.Посмотрите исторические фильмы и вы увидите, что всё то, что перечислено выше было принято в отношении вышестоящих. Склоняли голову и целовали руку королю, лакее открывали двери и пропускали знать и т.д и т.п.Поймите, что ВЫ МУЖЧИНА И СВОБОДНЫЙ ЧЕЛОВЕК.Долгое время и насильственными методами вас заставили поверить в то, что вы ….(у каждого своё), ну а если одним словом – РАБ, у которого нет никаких прав(кроме права сдохнуть за хозяина).ПРАВА ЕСТЬ У СВОБОДНЫХ ЛЮДЕЙ, У РАБОВ ТОЛЬКО ОБЯЗАННОСТИ.Сделали отметку по своим негативным качествам личности, которые вы хотите изменить и начинаете их прорабатывать по одному или все вместе. Рекомендую прочитать книгу Роберта Энтони «Истинные секреты уверенности в себе», там все вредоносные установки прописаны.Как прорабатывать.Принцип абсолютно тот же. Накачиваете себя положительной информацией о себе.«Ты есть то, что ты ешь». Знакомое выражение. И это выражение напрямую относиться к информации. Посмотрите внимательно, что вам ежедневно впихивают через зомбоящики, и вы поймёте какое дерьмо вы в себя принимаете. Так что ж вы будете выдавать в мир, если вы полны негативной информацией о себя и вашем унизительном положении, да ещё и приняли это положение как истинное.Повышайте ваше мнение о себе самом. Хвалите себя, Напишите хвалебную Оду о себе, заучите её как мантру и повторяет как можно чаще.. Смотрите фильмы о мужественных воинах и там где мужчины проявляют свою мужественность. Можете выбрать понравившегося героя и начать подражать ему.Вспомните ваши успехи и удачные дела. Запишите их на бумаге. Читайте и переписывайте их ежедневно.Добивайтесь в конечном итоге, чтобы вы себя ЧУВСТВОВАЛИ УВЕРЕННЫМ, НЕЗАВИСМОМ ОТ ВНЕШНЕГО ОКРУЖЕНИЯ И ИЗЛУЧАЛИ ЭТО СОСТОЯНИЕ ИЗНУТРИ.ЧУВСТВОВАЛИ И ИЗЛУЧАЛИ –это ключевое состояние.Шаг 4.Шаг четвёртый для тех, кто продолжает искать женщин.Так как заинтересовать в себе женщин?Тоже просто.«Изменив ситуация с тем, кто контролирует себя, ты сможешь изменить ситуация тем, что контролируешь её сам».Нужно понять, что мужчин с детства эмоционально зациклили на женщинах и никто не давал установок на собственное развитие, нахождение любимого дела и обретению независимости.Все вышеперечисленные 3 шага как раз для того и написаны, чтобы снять психологическую зависимость о женщин и стать самостоятельным и независимым.Став самостоятельным и самодостаточным, вы выйдете из под контроля и измените ситуацию с теми, кто контролирует вас.А теперь ищите своё предназначение в жизни и начинайте в нём себя реализовывать.Главный критерий своего предназначения в этой жизни – это то дело, которым бы вы занимались, даже если бы вы у вас был миллион долларов.Методик нахождения своего любимого дела, которое может со временем меняться в интернете предостаточно.Так сказать превратите своё хобби, ещё и в способ получать за это финансовое вознаграждение.И странное дело, как только вы увлечённо будете заниматься своим любимым делом –появятся вокруг вас женщины, которые будут пытаться переключить ваше внимание на них.Ну а тут уже всё будет от вас, т.е. ваш выбор и ваши же последствия:Выбор. Променять своё любимое дело на женщин.Следствие. Как правило потом ни женщин, ни своего дела, ни денег.Выбор. Выбрать ту ,которая будет вам помогать в вашем деле,Следствие. Держите всё под своим контролем-не расслабляйтесь. Изучайте постоянное правовое поле, женщин и их манипуляции и закон Бриффолта вам в помощь. И да поможет вам Бог.Выбор. Остаться со своим любимым делом.Вывод. Научитесь воздержанию и сублимации сексуальной энергии.Постарайтесь ликвидировать свою безграмотность относительно своего организма и секса.Если у кого-то силён отцовский инстинкт, то ищите относительно годную для этого женщину(понимаю трудно, но ищите и обрящите), постарайтесь сделать так, чтобы у неё не было шанса вас ограбить в случае развода. Всё держите под контролем и просчитайте все возможные варианты развития событий и ваши действия. Вложите ей в голову убеждения, что с вами она получит больше, чем без вас. И вселите в неё страх потерять всё, что она имеет,в случае ухода от вас. Женщины внушаемы. И рожайте детей 2-3 пока она не опомнилась, чтобы понимала, что она всех не вытянет одна и только в этом случае вменяемые женщины будут держаться за вас. Ну а невменяемых вы сами выбрали. Помните, что женщины прагматичны и расчётливы, что касается материальных вещей, но интеллектом слабы. Создайте ситуацию при которых бы ей были бы недоступны материальные блага без вас и переигрывайте её на интеллектуальном поле, где вы должны быть сильны.Будьте эмоционально готовы к разводу. Физическое и психологическое здоровье- самое главное в вашей жизни. Подготовьте план при возможном разводе. Запомните, дети после 18 лет абсолютно самостоятельны в своём выборе и если у вас сохраняться с ними хорошие отношения и вы будете успешны, обеспечены и счастливы, то есть высокий шанс что дети выберут вас в качестве наставника по жизни, чем мать.Если у кого-то высокое либидо, то здесь куда всё проще. Есть гражданки с «низкой социальной ответственностью» и доступны в наше время как никогда. Предохраняйтесь от ЗППП и прочих чудностей при посещении подобных гражданок (клофелин, кражи, компромат, обвинение в изнасиловании и быкоподобные «братья», чью сестру вы только что обесчестили и т.д.). Можно организовать себе секс-туризм в одну из экзотических стран и оторваться там по полной программе, чтобы аж тошнило от них.В любом случае вас будут рассматривать как ресурс, но отношение к вам будет разное.И не прыгайте на первую встречную. Тщательно отбирайте и помните:Чтоб мудро жизнь прожить, знать надобно немало,Два важных правила запомни для начала:Ты лучше голодай, чем что попало есть,И лучше будь один, чем вместе с кем попало.(Омар Хайам)Предупреждение: Когда вы осознаете, какое вероломное насилие над вашей личностью сотворили окружающие, то будет бомбить по тяжёлой(в зависимости от степени нанесённого ущерба и его последствий). Это нормально.Что делать в этом случае, чтобы не отчаяться и не свихнуться.1. Проработайте со своей психикой и попробуйте взглянуть на мир по другому.Кто-то советуют Роберта Бёрнса «Хорошее самочувствие»,по выходу из депрессии.Не читал, не знаю. На первоначальном этапе может помочь, но главная задача –это научиться такому внутреннему состоянию, в котором депрессия просто невозможно.2. Если есть желание и возможность отомстить –отомстите, но в пределах уровня ущерба, нанесённого вам обидчиком. Если переборщите - кармический закон вам сдачу отсыпет спустя некоторое время.3. Если нет ни возможности ,ни желание –отдайте это на откуп высшим силам и просто забудьте про этих людей, как будто они их не существовало вообще. Отдайте наказание людей в руки Высших сил, а уж те найдут способы взыскать должок с должника.Есть техника, в своих мыслях сделать им всё, что вы бы сделали ли с ними в реалии. Когда негатив к обидчику спадёт – значит помогло.4. Только после того, как вы решили вопросы со своими обидчиками и у вас нет больше к ним претензий и даже какое-то безразличие – можете применить технику прощения. Если негатив в душе остался техника прощения не сработает и даже нанесёт вред, так внутри у вас негатив, а в сверху путаетесь простить. Это будет как столкновение двух стихий –воды и огня.Если и это не помогло то есть одна действенная техника проработки негативных эмоций. Описание дам ниже.Теперь ещё раз и кратко по шагам.1. Сделайте ревизию своих убеждений о себе, женщинах и выясните вашу картину мира.2. Снизьте вашу зависимость от женского пола и вообще от других людей и их мнений.3. Повысьте свою значимость в ваших же глазах, т.е. создайте свою новую личность.4. Изучите женщин и их поведения и мотивы. «Если ты изучаешь противника, то проникаешься его коварством»(к/ф «Властелин колец»).То есть, понимая чужую картину мира, ты понимаешь мотивы и действия противника.5. Учитесь управлять своей жизнью. Будьте субъектом, а не объектом.На этом всё. Я показал вам лишь путь. А идти по нему или нет –это уже решение каждого.Техника по проработке негативных эмоций.Суть техники состоит в том, чтобы вспомнить травмирующую вас ситуацию из прошлого и осознать ту эмоцию, которую вы испытали в прошлом в результате воздействия на вас. Затем озвучить её вслух громко и эмоционально. Затем записать эту ситуацию кратко на бумаге. Следующим шагом следует выявить результат – психологический комплекс, который сформировался у вас в результате негативного воздействия на вас. И на последнем этапе сделать вывод о том, что вы хотите поменять и чего достичь.Как для примера возьму людоедскую систему, через которую прошли все , а именно школу, с её бесчеловечной оценочной системой знаний, которая в своём большинстве перемолола психику и жизни практически всем мальчишкам и привила им страх к обучению, чувству неполноценности, чувство вины, чувство неуверенности и отсутствия доверия и ненависть к учителям и родителям.Почему людоедская система? Сейчас объясню кратко.Тезис №1.Человеку свойственно ошибаться.Человеку свойственно ошибаться. Глупо повторять одну и ту же ошибку несколько раз. Все люди вынуждены в этом мире действовать и получать какой-то результат. Даже если ты ничего не делаешь, то это то же действие бездействия и ты получаешь результат. При этом все люди разные и у каждого разные способности к обучению. Один математического склада ума, второй гуманитарий, третьего кроме бабочек и музыки вообще ничего не интересует и т.д.Тезис №2. Человек, находящийся в стрессе, не способен воспринимать и запоминать информацию.Когда человек находится под страхом, у него включается инстинкт выживания, который выражается в двух состояниях «бей» или «беги». И тут у него мобилизуются все силы на эти два состояния, так как тело должно выжить. И в этот момент отключается мозг, так как должны включаться наработанные рефлексы на решение физического выживания – сражаться или бежать. Думать некогда – надо выживать. На войне некогда думать. Вот большинство мальчишек и ходили в школу, как на войну и ненавидят её до сих пор. Они не ходили постигать знания. Они были поставлены в условия ,в которых у них была задача ВЫЖИТЬ.Так вот, оценочная система в советской ,а затем и в российской школах настроена таким образом, чтобы ребёнок постоянно был в состоянии страха получить плохую оценку, так как его будут ругать и оскорблять и в школе и дома. И это страх блокирует понятийный аппарат человека. Даже если вы себя эмоционально изнасиловали и выучили домашнее задание, то когда вас вызовут в классе рассказать материал, вас может посетить ступор и вы забудете всё то, что вчера учили, а ещё и утром повторяли.Проведя сравнительный анализ системы обучения в СССР получилось, что эта людоедская система стала внедряться с начала хрущёвского правления и в конце 60-х годах уже полностью заменила сталинскую систему обучения.Добавьте к этому ещё качества педагогов в школах, где подавляющее большинство агрессивных баб, которые ненавидят мужской пол и безнаказанно могут срывать всю свою злость на мальчиках в школе и бесполезность тех знаний, которые дают в школе.Пусть каждый сам оценит как пригодились ему знания ,полученные в школе, в практической жизни. Большинство назовёт только умение читать, писать и считать. Так всё это начальные классы. Всё остальное – это бесполезные знания, которые насильно впихивалось ломая психику в маленьких мальчиков. И как результат возрождало ненависть к самой учебной системе, к учителям и родителем. А агрессия должна быть куда-то выплеснута или организм может не выдержать. Но в советское время особенно не разгуляешься – школа(с пионерией и комсомолом), семья и милиция подавляли всякие попытки сопротивления. И негатив к системе копился в психике мальчиков.Но вот в 90-х решили, что можно отпустить контроль и направить агрессию в нужную сторону. И вот страна получила лихие 90-е, где ударной пехотой были те мальчишки, которых система калечила в 60-80–е годы. И они выплеснули свою ненависть на всю систему. Кто жил в то время, то помнит кровавые и жестокие 90-е годы.Теперь опишу саму систему применительно к примеру(кратко).Ситуация.Была какая-то психологическая травма с тем, что вам поставили двойку и вдобавок отругали, опозорили перед классом, а дома родители ещё назвали вас дебилом и недоноском. Поставили в угол, выдрали ремнём, надавали подзатыльников и т.д.Примечание. Здесь при описании этой ситуации не стесняйтесь на эпитеты к тем персонажам, которые принимали участия в надругательстве над вами. Если вы чувствует, что училка – это тварь и мразь. Так её и описывайте. Нельзя лицемерить и врать самому себе- будет только хуже.Результат.Здесь напишите те психологические комплексы, те чувства и эмоции, которые вы испытали в результате психологического и физического насилия над вами.Страх, Ненависть, Нежелание учиться и т.д. Главное это их выявить. Вспоминаете ситуацию, испытывайте эмоцию и фиксируйте её.Вывод.А теперь формируете то, что от чего вы хотите отказаться и чего хотите достичь.Например : У меня исчезает страх к обучения. Я легко запоминаю информацию. И так далее и тому подобное.Примечание. Когда у вас исчезает страх и вы обретаете спокойствие вы становитесь способны к обучению и запоминанию нужной для вас информации.Когда вы так делаете, то происходит с психикой что-то мистическое. Когда вы осознаёте свой комплекс ,проговариваете его и записываете(можно кстати потом его и сжечь), то эта психологическая травма начинает терять над вами силу и со временем, при полном контроле с вашей стороны, исчезает совсем.Делать нужно эту методику столько раз, пока не отпустит ситуация и вы перестанете на неё испытывать негативную эмоцию.Допытываться почему так происходит оставлю для очень дотошных людей, но это работает.На этом всё. Дальше сами.Из тех, кто прочитал - не все поймут;Из тех, кто понял - не каждый решиться;Из тех, кто решился - не каждый дойдёт.Но тех, кто пройдёт этот путь до конца ждёт великая награда – СВОБОДА.«Не люби деньги, обманут.Не люби женщин,обманут.Из всех вин самое пьянящее это ВОЛЯ»(х/ф «Табор уходит в небо»)В интернете огромное количество литературы по саморазвитию.Вот лишь некоторые книги, которые помогут вам на вашем пути:Джон Кехо «Подсознание может всё».Джо Диспенза «Сила подсознания, или Как изменить жизнь за 4 недели» и другие.Роберт Энтони «Истинные секреты уверенности в себе».Брайан Трейси «Сила уверенности в себе»Ричард Бренсон «К чёрту всё! Берись и делай»Чиа Мантек. «Совершенствование мужской сексуальной энергии.»===================== Вывести Вид форума: древовидный (классический) линейный (без отступов) Последние темы на форуме Название темы Сообщения Форум Автор темы и дата создания Последнее сообщение Негативные эмоции и что с ними делать. 1 (1) Мужской форум - мужские темы Monah Cегодня в 08:09 Monah Cегодня в 08:09 Агенты влияния в Мужском Движении. 1 (1) Мужской форум - мужские темы Monah Cегодня в 08:08 Monah Cегодня в 08:08 Лже-учителя, лже-пророки и их карма. 1 (1) Мужской форум - мужские темы Monah Cегодня в 08:07 Monah Cегодня в 08:07 Для тех, кто не верит в Карму. 1 (1) Мужской форум - мужские темы Monah Cегодня в 08:06 Monah Cегодня в 08:06 «Интеллектуальная элита» МЭД отжигает на Прожекторсобчак. 1 (1) Мужской форум - мужские темы Monah Cегодня в 08:05 Monah Cегодня в 08:05 О Патриархате через метафору. 1 (1) Мужской форум - мужские темы Monah Cегодня в 08:04 Monah Cегодня в 08:04 ПОГОВОРИМ ЗА ПАТРИАРХАТ. 1 (1) Мужской форум - мужские темы Monah Cегодня в 08:03 Monah Cегодня в 08:03 Идёт загрузка...



