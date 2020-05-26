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Тема: Как удалить психологическую программу баборабства.Часть 1 .Теория Форум: Мужской форум - мужские темы Новая тема Тема: Как удалить психологическую программу баборабства.Часть 1 .Теория Выберите форум - Нижний Новгород - - АвтоФорум - - Банковский форум - - Бухгалтерский форум - - ЗооМир - - Компьютеры, смартфоны, гаджеты - - Кулинарный форум - - Маркетинг, Реклама, Дизайн - - Милосердие и Благотворительность - - Мебель, интерьеры, дом - - Медицина и Здоровье - - Мода, одежда, обувь - - Музыкальный форум - - Недвижимость - - Наука, образование - - Политика и Власть - - Производство, промышленность - - Работа, вакансии, фриланс - - Религия - - Спорт - - Страхование - - Строительство и ремонт - - Технический прогресс, инновации - - Философия, Психология, Эзотерика - - Экономика, финансы, бизнес - - Юридический форум - - ДарМен - Встречи - - ДарМен - дарить и менять - - ДарМен - Нужды - - Детишки и их делишки - - Форум хорошего настроения - - Женский форум - - Мужской форум - мужские темы - - Житейские советы - - КВН - - Ни о чем и о важном - - Поздравления! - - Форум по интересам - - Форум сексуального общения - - Туризм, путешествия - - Клубы, тусовки - - Развлечение и Отдых - - Фотоальбомы: Дети портала - - Фотоальбомы: Мой отпуск - - Фотоальбомы: Мой отдых - - Фотоальбомы: ГИПОРТ.РУ - - Фотоальбомы: Разное - - Литературный форум - - Творчество пользователей портала - - Вопросы и предложения по работе Портала ГИПОРТ.РУ - - Спрос и Предложение - - Торговая площадка - - Администрация ГИПОРТ.РУ - - Архив - - - aaaaaaaaaaaaaaaaaaa - - Статьи и Советы - - Тсинкроссинг-Диски - - Тсинкроссинг-Игры - - Тсинкроссинг-Видеокассеты - - Буккроссинг-Книги New! Monah Cегодня в 07:57 «Ответить»

(продолжение к теме «Какого цвета «красная» таблетка МД»).

Часть 1.Теория.

Изначально заострю внимание на два ключевых слова – психологическая и программа.

В мужском движении существуют понятие «бабораб», он же «алень» и их различные классификации от степени поведения.

Давайте разберём это понятие, откуда оно взялось и что с этим делать.

И так, Бабораб – это безвольный, лишённый чувства собственного достоинства мужчина (благодаря всему: воспитанию, комплексу вменённой общемужской вины, прессингу общественного мнения (мужчина должен)) без самостоятельного мышления, все аспекты жизни которого полностью подчинены женщине и который искренне считает, что это единственно возможное состояние существования мужчины. Источник: masculist.ru/blogs, автор Leo.

Новость плохая : Баборабство - это заразная психическая болезнь.

Новость хорошая: Баборабство – это приобретённая болезнь, т.е. не врождённая, а приобретаемая в процессе нахождения индивидуума в определённом социуме от внешних источников.

Отсюда делам вывод, что если это приобретённая психическая болезнь, то она может быть отторгнута и взамен её установлена врождённая психологическая установка с активацией инстинктивных программ, которые необходимо развивать в течении всей жизни.

С понятием «бабораб», он же «алень», он же «подкаблучник» определились.

Теперь разберёмся с поведением баборабов.

И вот тут нужно понять одну важную вещь, что баборабское поведение в социуме – это следствие. А если есть следствие, то где-то есть причина, так как в нашем мире всё подчинено этому великому закону «Причины и следствие» ,который гласит «Каждый принцип имеет свое следствие‚ каждое следствие имеет свою причину. Все совершается в соответствии с законом. Случай есть ничто иное, как имя закона‚ который не распознан. Существует много планов причинности‚ но ничто не ускользает от Закона». (КИБАЛИОН).



Этот принцип заключает в себе тот факт‚ что существует причина для каждого следствия. Следствие исходит от каждой причины. Он объясняет‚ что все совершается в соответствии с законом‚ что ничто и никогда просто не случается‚ что нет такой вещи‚ как случай‚ что хотя существуют плоскости причины и следствия‚ причем высшие плоскости доминируют над низшими‚ однако ничто и никогда ни в чем не избегало закона.

И вот тут самое время вспомнить фильм «Матрица», а именно сюжет встречи Морфеуса, Тринити и Нео с Мировингеном и их диалог.







Встреча с Меровингеном.

Морфеус: Мы ищем Мастера Ключей.

Меровинген: Да, это правда. Мастера Ключей. Но причина, разумеется, не в этом. Мастер, простите, лишь инструмент, а не конечная цель. То есть, разыскивая его, вы ищете инструмент, чтобы?... Ну?... Что?

Нео: Ты знаешь ответ на этот вопрос.

Меровинген: Правильно. А вот тебе ответ неизвестен. Вы здесь, потому что вам так сказали. Вы только исполняете чужую волю. Так уж устроен наш мир! В нём лишь одна постоянная величина и одна неоспоримая истина. Только она рождает все явления, действие, противодействие. Причина. Потом следствие.

Морфеус: Всегда есть выбор.

Меровинген: Чушь! Выбор - это иллюзия, рубеж между теми, у кого есть власть, и теми, у кого её нет. Взгляните на эту женщину. Боже, только посмотрите на неё. Она такая незамысловатая, серая. Но пытается изменить под себя весь мир! Посмотрите – вот я послал ей кое-что на десерт. Это очень необычный десерт. Эту программу я создал. Начинается она очень просто. Но каждая следующая строка программы вызывает всё новые реакции. Как поэзия. Сначала она краснеет. Ей становится жарко, сердце бьётся всё чаще. Ты видишь это, Нео, не так ли? Она не знает, что происходит. Может, это из-за вина? Нет. Что же это? В чём же причина? Но вскоре это теряет значение. Вскоре она забывает, что была какая-то причина. Её волнуют ощущения. Следствие. Такова природа вселенной. Мы это отрицаем, пытаемся бороться. Но всё это лишь притворство и ложь! За нашей успокоенностью скрывается истина: мы абсолютно не контролируем свою жизнь. Не научились ещё! Следствия - от них нет спасения. Мы навсегда их рабы. У нас есть лишь шанс обрести согласие с миром, научиться искать причину. Причина. Вот в чём разница между нами и ими. Вам и мной. Единственный источник власти – умение видеть причину. И вот вы пришли ко мне, не видя причину, не имея власти. Очередное звено цепи.

Выделим ключевые предложения в этом диалоге:

Так уж устроен наш мир! В нём лишь одна постоянная величина и одна неоспоримая истина. Только она рождает все явления, действие, противодействие. Причина. Потом следствие.

Её волнуют ощущения. Следствие. Такова природа вселенной. Мы это отрицаем, пытаемся бороться. Но всё это лишь притворство и ложь! За нашей успокоенностью скрывается истина: мы абсолютно не контролируем свою жизнь. Не научились ещё! Следствия - от них нет спасения. Мы навсегда их рабы. У нас есть лишь шанс обрести согласие с миром, научиться искать причину. Причина. Вот в чём разница между нами и ими. Вам и мной. Единственный источник власти – умение видеть причину.

Таким образом все физические явления в нашем мире – это СЛЕДСТВИЕ.

Тогда где же ПРИЧИНА и где её искать? И тут всё просто –ПРИЧИНА внутри нас самих. Что нас побуждает совершить какое-то действие? Правильно – МЫСЛЬ и внутренне желание . А откуда берётся мысль что-то сделать? Эта мысль берётся из наших внутренних убеждений и установок (программ), т.е. чистая психология.

Кстати, обратите внимание как Мировинген(кто захочет найдёт в интернете про эту фамилию информацию-любопытная должен сказать) сказал про эффектную блондинку сидящую за столом с мужчинами:

«Взгляните на эту женщину. Боже, только посмотрите на неё. Она такая незамысловатая, серая. Но пытается изменить под себя весь мир!

Она не знает, что происходит. Может, это из-за вина? Нет. Что же это? В чём же причина? Но вскоре это теряет значение. Вскоре она забывает, что была какая-то причина. Её волнуют ощущения.»

И это точно определяет суть женщин. Ну а что за программа, в каком месте у неё возникли ощущения и куда потом поспешил Меровинген это очевидно и без комментариев. Просто было показано для чего вообще нужны женщины.

Немного отвлеклись на женщин, теперь о нас.

И особо заострю внимание на следующих словах Меровингена:

«У нас есть лишь шанс обрести согласие с миром, научиться искать причину. Причина.

Единственный источник власти – умение видеть причину.»

Что хотел он этим сказать?

А всё просто. Глупо бороться со следствием, так как оно уже произошло во внешнем мире по факту и его просто нужно принять как данность и действовать по ситуации(говорим о негативной ситуации).

Например:

1.К вам привязались гопники-это следствие. Причина – гопники по вашему поведению определили в вас жертву. Действовать по ситуации – драться, бежать ,отдать что они просят и т.д. по ситуации.

2. Девушка определила вас во френдзону-это следствие. Причина- она распознала в вас раба с определённым ресурсом, которым она может воспользоваться(подвезти, починить, развлечь, «жилетку» для своих соплей и т.д). Действовать по ситуации – продолжать сидеть во френдзоне и исполнять хотелки, послать обнаглевшую девку лесом и т.д.

3. Вам нагрубили – это следствие. Причина – в вас увидели мягкого и неконфликтного человека, на которого можно вылить свой негатив. Действовать по ситуации – стерпеть и проглотить, жёстко ответить и т.д.

То есть во всех вышеуказанных ситуациях причина была внутри индивидуума, а внешнее проявление – это уже следствие.

И на этом причина и следствие не заканчивается ,так как это череда непрекращающихся циклов – следствие становиться причиной и порождает новое следствие. Например, в первом случае вы решили(это причина)драться. Драка на физическом и психологическом уровне и её результаты – это уже следствие и так далее. Можно сделать проходку в прошлое на этом примере и задать вопрос:

«Почему тебя распознали жертвой?»

Ответ прост: «По твоему невербальному поведению, которое отражает твоё внутренне состояние, а именно - неуверенная походка, согнутые плечи, озираешься и т.д». А если с тобой ещё и заговорили и ты вообще поплыл в диалоге –всё капец тебе.

Вопрос: «Почему у тебя такое внутренне состояние жертвы, что в тебе распознали жертву?». Ответ : «Я чувствую себя неуверенным». Ключевое слово –ЧУВСТВУЮ.

Вопрос: «Почему ты чувствуешь себя неуверенным?»

и так далее проходим и в конце концов ты сам доберёшься к тому, что вместо того чтобы заняться полезной физкультурой, прокачивать себя психологически на уверенность, смелость, отвагу ты сидел и играл в танчики, торчал в соцсетях, смотрел тупые смазливые сериала и валялся на диване вместо того, чтобы отжаться 20 раз, побоксировать на груше и отработать верную двоечку-троечку в челюсть .

А теперь главный вопрос: «Кто создал эту ситуацию что к тебе прицепилась шпана и ты отхватил по соплям?» Да ты же сам через свои внутренние установки.

Но ведь желание посидеть в танчиках и соцсетях- это ведь тоже следствие. А причина всего этого где?

А ты задай себе вопрос: «Почему я решил, что играть в танчики, сидеть в тупых соцсетях и пялиться в зомбоящик лучше, чем заниматься своим развитием как физически, так психически?»

И сделав путешествие в своё далёкое прошлое(детство) ты вспомнишь как какой-то взрослый и значимый для тебя персонаж из твоего окружения долбил тебя, что драться это плохо и запрещал тебе это делать, что защищать себя и своё достоинство категорически нельзя, а за непослушание жестоко наказывали. И со временем у тебя образовался комплекс того, что раз быть сильным и мужественным нельзя, то и делать для этого ничего не надо. А надо тихо сидеть дома возле мамы, пускать слюни, во всём её слушаться, избегать драк и конфликтов, чтобы не переживала мама за порванную и грязную рубашечку и прочая хрень.

Вспомнил? Нашёл ситуации в которой тебя забили, унизили и растоптали?

А что произошло? А произошло то, что ты как мужчина начинал распаковывать и реализовать свои базовые установки мужественности и желание быть сильным, стремление развить свой ранговый потенциал, но тебя попросту забили и внедрили тебе вирусную программу(читай прямо – сломали твою индивидуальность и психику) слабого и беззащитного. Вспомнил этих «благодетелей», которые на тебя повлияли?

Вот это и есть приобретённые психологические установки, о которых говорилось выше.

А теперь «от всей души поблагодари» их за это насилие над тобой, искалеченную твою жизнь, за твои страхи, трусость и за твои кровавые сопли после встрече с гопниками. Хорошо если обойдётся только соплями и синяками, а не инвалидным креслом или красивым гробиком и холмиком со скупыми цифрами.

Это как пример, но этому алгоритму поддаются все нынешние твои установки.

Сделай тур в прошлое и узнай откуда у тебя установка, что девочкам надо во всём помогать, защищать, оберегать и т.д. и ты поймёшь как так получилось, что ты определили во френдзону и тебя имеют последнюю шалаву и при этом ты ещё себя считаешь рыцарем.

У каждого Следствия есть своя Причина.

Я не предлагаю перед зеркалом тренировать свою храбрость выпучив глаза и скалив зубы- тебя вмиг просчитают и получишь по шарам и по зубам. Это должно идти изнутри, подкреплённое чем-то весовым. Например готовность умереть, но перегрызть зубами горло агрессору. А если ты заяц внутри, то это и отразится на твоём поведении. А гримаса «типа я тигр», только вызовет смех и желание поглумиться. А после первой же оплеухи твоя маска тигра слетит и вылезут уши зайца и как результат ты отхватишь по полной программе.

(Есть книга «Заяц, стань тигром» Вагин И.О. - рекомендую).

Есть такой хороший фильм Павла Чухрая «Вор»(1997 год) где главный герой Толян(актёр В.Машков) объясняет мальчишке следующее:

Толян: Чтобы боялись. Кого боятся - тот главней, ну того и слушают.

Саня: А кто не схочет?

Толян: Дави.

Саня: А если он сильный?

Толян: Да хоть какой. Ты главное скажи себе, что я за эту папиросу, там, ну, за это эскимо порву любого.

Толян: Ну, и люди в тебе это чуют и прогибаются. Понял?



Здесь уместно вспомнить фильм второй «Матрица» когда Нео пошёл на встрече с Пифией и показывал чудеса кунг-фу с программой в виде китайцы и фраза китайца «Только в бою можно узнать человека»,т.е. дух человека, а не кожаный мешок с потрохами и костями.

(Кстати на английском человек и мужчина – это одно и тоже MAN и подозреваю, что правильный смысл – это «Только в бою можно узнать Мужчину» и это будет правильнее).



При этом надо понимать, что переть со своей доморощенной двойкой-тройкой на группу агрессивных граждан это чистое безумие. Надо трезво оценивать свои шансы и возможные последствия. Вообще драка – это уже финальная стадия конфликта и надо спросить тебя, как так получилось, что ты довёл ситуацию до физического противостояния с непредсказуемым исходом для обоих сторон. Есть интересная книга «Психология уличной драки» где авторы рассматривают прикладные аспекты как психологического ,так и физического решения конфликта.

Но чтобы обрести согласие с миром надо поменять причину, которая привела к такому результату.

Хорошие причины(установки и привычки),которые дают положительные следствия надо культивировать и здесь я полностью согласен с Nick B ,который каждый раз говорит о ведении здорового образа жизни, который приведёт к положительным результатам(т.е. следствию)в виде хорошего здоровья. А хорошее здоровья всегда ведёт к повышению жизненного тонуса и одно из составляющих эффективного действия в социуме и успеха.

Вывод: Поменяв причину – ты поменяешь следствие.

Поменяв свои психологические программы и установки(т.е. причину) – ты изменишь свою личность и свою внешнюю реальность(т.е. следствие).

Теперь незыблемый постулат:

ЛИБО ТЫ УПРАВЛЯЕШЬ СВОЕЙ РЕАЛЬНОСТЬЮ,ЛИБО РЕАЛЬНОСТЬ УПРАВЛЯЕТ ТОБОЙ.

Теперь задай себе один вопрос: Кем ты являешься? Субъектом или объектом?

Вспомни свои жизненные ситуации и проанализируй почему так произошло(следствие) и что этому предшествовало(причины «здесь подсказка – внутренние установки»).

Теперь мы выяснили, что всеми нашими жизненными событиями управляют наши внутренние психологические установки, убеждения(программы – кстати в Матрице именно об этом говориться). И теперь законный вопрос –Что же со всем этим делать?

Ответ очевидный – программы несущие положительный эффект оставлять и культивировать, программы несущие негативные последствия менять и взамен их устанавливать программы с положительными результатами.

Ответ очевидный , но не всё так просто. Как говориться «скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается».

Так что будем делать?

На самом деле вариантов всего два. Это уже хорошо – меньше выбирать.

Вариант первый. Оставить всё как есть ничего не меняя и быть объектом, который используют и об который вытирают ноги, сопли и выливают на него помои и забыть что ты рождён мужчиной(MAN). В определённых кругах таких называют терпилой.

Вариант второй. Вспомнить своё предназначение ,как Мужчины, которым ты рождён по праву своего рождения. Принять решение и начинать меняться самому как личности и становиться Субъектом, который будет управлять своей реальностью.

Остаётся сделать выбор.

Те, кто выбрал вариант №1 смысла читать дальше нет.

Для тех, кто выбрал вариант №2 возникает вопрос –как менять и можно ли это?

Ответ: Менять МОЖНО и НУЖНО!

Теперь ответ на вопрос КАК?

Здесь есть два пути. Тоже хорошо с выбором. Не богато с вариантами, значит раздумий будет меньше.

1.Обратиться к психотерапевту.

2. Самостоятельно, т.е. сам себе психтер(так сказать «Сам себе режиссер»).

Разберём оба варианта с их плюсами и минусами.

Вариант №1. Обратиться к психотерапевту.

А)Плюсы.

Эта самый лёгкий способ, если у тебя есть деньги, время и ты уверен в квалификации психотерапевта и 100% конечном результате.

Пришёл, озвучил проблему, тебя ввели в транс, покопались в подсознании, настроили нужные программы и вы пошли с новыми установками в новую жизнь,

И это, в принципе, хороший вариант.

Б)Минусы.

Первый большой минус – это наличие профессиональных психотерапевтов. Гарантий они не дают.

Отсюда второй минус – это кто же его знает, что там он в твоём подсознании накопает и переломает. Как бы не было ещё хуже и поход от одного психотерапевта к другому станет нормой жизни.

Выплывает третий минус, сколько денег ты потратишь на оплату услуг психотерапевтов в поисках профессионального и в каком состоянии ты до него дойдёшь(если дойдёшь).

Если тебе улыбнулась удача, и ты нашёл того самого специалиста по ремонту психики, то и в этом случае маячит четвёртый минус, а именно - каждую возникающую проблему психотерапевтов будет решать отдельно. Кто же его знает сколько у тебя негативных психологических установок было внедрено с детства. И здесь мы закольцовываемся на второй и третий минус.

Внутренний мир человека и его психика штука сложная для понимания, поэтому и существует поговорка «Чужая душа потёмки» и допускать кого-то ковыряться в своём подсознании и что-то там удалять, устанавливать и корректировать – занятие опасное.

Вариант №2. Самостоятельная работа со своей психикой.

Здесь надо потрудиться умственно самому. И здесь не могу не обратиться к фильму «Матрица» и сюжету когда в первый раз Нео пришёл к Пифии. Диалог интересный, но в рамках этого разбора осветим два момента этой беседы.

Первый момент – это Пифия(прорицательница) показала Нео на табличку над дверью над которой было написано на латыни TEMET NOSCE (второй вариант Nosce te ipsum) — что означает «ПОЗНАЙ СЕБЯ». Этот момент напрямую указывается на античное изречение на воротах древнегреческого храма Аполлона в Дельфах, где находился Дельфийский оракул(некоторые это высказывание приписывают Сократу, но не об этом речь кто сказал).

и второе - «Главное не верь всякой ерунде на счёт фатума. Ты хозяин свой жизни. Запомнишь?».

Примечание: Фатум (лат. fatum) — в Древнем Риме олицетворение судьбы. Фатами назывались также божества, подобные греческим мойрам, и определявшие судьбу человека при его рождении

Ключевые выражения этих двух моментов объединим в одно и получиться:

«Познай себя. Ты хозяин своей жизни»,

т.е. ты сам должен себя познать, именно ты САМ. Не психиатр, не практикующий психотерапевт, ни какие-то там тёти и дяди- ТЫ и только ТЫ ДОЛЖЕН ПОЗНАТЬ СЕБЯ.

А для чего тебе познавать себя? В чём суть этого познания и какая тебе с этого польза?

А польза есть и об этом разъясняли своим ученикам древние мудрецы и философы:

«Познай самого себя, и ты познаешь богов и Вселенную». /Хилон/

«Познай себя, и ты познаешь весь мир». /Сократ/

«Кто знает себя, тот знает, что для него полезно, и ясно понимает, что он может и чего он не может». /Сократ/

«Не оставайся в неведении относительно себя самого; не делай ошибки, в которую впадает огромное большинство людей: обыкновенно люди проявляют интерес к чужим делам, а не стремятся анализировать самих себя. Так ты не ленись делать это, а, напротив, всеми силами следи за собой». /Сократ/



У тех кто понял, суть этого послания возникает закономерный вопрос «Как себя познать?». Вот я вижу себя в зеркало по утрам, умываюсь, запихиваю в себя завтрак или нет. Иду на работу и…так каждый день – «день сурка» до выходных, а там опять выходные по заведённой программе. Как ещё можно познать? Вроде я знаю, что я делаю каждый день, чего же ещё?

А ведь самое главное, что нужно познать, так это какие внутренние импульсы и мотивы движут вами, осознанные они или нет. Ваши это желания или желания навязанные обществом.

И задав себе ряд вопросов понять выполняю ли я своё предназначение в жизни, а если проще, то :

НРАВИТЬСЯ ЛИ МНЕ ТО,ЧТО Я ДЕЛАЮ?

ИСПЫТЫВАЮ ЛИ Я УДОВЛЕТВОРЕНИЕ И РАДОСТЬ ОТ СВОЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ?

НРАВЯТЬСЯ ЛИ МНЕ ТЕ, КТО ОКРУЖАЮТ МЕНЯ И С КЕМ Я ОБЩАЮСЬ?

Вот три ключевых вопроса и ответы на них определяют качество вашей жизни.

Никто нас не учил, как разбираться в себя(иначе бы я не писал про это, а ты не читал бы) и поэтому к тем, кто изучил это и любезно предоставил нам.

Из тех материалов, что мне попадались в результате долгих поисков, наиболее полное объяснение мной было найдено в книге Джо Диспенза «Сила подсознания или как изменить свою жизнь за 4 недели» где меня разобрали вплоть до нейронов и нейтронов и собрали потом обратно. До того, как я добрался до этой книги(кстати есть в интернете в свободном доступе в книжном варианте и аудио на ютубе) изучил достаточное количество материалов про сознание и подсознание и одно из самых первых это «Подсознание может всё» (автор Джон Кехо), но нигде так не встретил такого подробного описания внутренних процессов человека и их влияние на его жизнь.

Теперь кратко, в чём суть книги «Сила подсознания или как изменить свою жизнь за 4 недели».

Личность человека –это совокупность мыслей, эмоций/чувств и поступков.

Не зря ведь древние мудрецы говорили «Будь внимателен к своим мыслям, ибо они начало поступков.»

И в соответствии с законом Причины и Следствия

КАЖДЫЙ ПОСТУПОК ВЛЕЧЁТ ЗА СОБОЙ СЛЕДСТВИЕ.

Здесь опять, ну просто невозможно не вспомнить слова Меровингена, а именно:

«Действий без последствий не бывает. Когда у меня отнимают что-нибудь, то плата взимается немедленно»

«Законы Вселенной изменить невозможно. Там, где другие видят совпадения, я вижу последствия. Там, где иные видят случайность, я вижу расплату.»

А откуда они появляются мысли и эмоции/чувства, которые определяют наши поступки.

И вот тут вспоминаем про базовые психологические установки(инстинкты) и приобретённые психологические установки в процессе социального воздействия и формирования личности, нужной социуму.

Когда социуму нужны были воины, то мальчикам помогали распаковывать врождённые инстинктивные программы бывалые воины и помогали развивать их.

Не даром у казаков были заповеди: Казак рождён от казака. Казак передаёт сыну Душу, дед – воинское учение и смекалку.

Когда социму нужны послушные рабы, то у мальчиков глушат раскрытие врождённых программ и встраивают насильно установки рабов. Как встраивают? Информационно, через убеждения и помещения в соответствующую среду, где ребёнок будет воспринимать происходящее как истину и считывать поведение окружающих как единственно верное. А того, кто чувствует что что-то не так и будет пытаться сопротивляться будут ломать через наказания и поощрять через пряники.

Если сломают, то будет послушный ребёнок(читаем – раб).Если не сломают, то будет озлобившийся ребёнок(как говорят –трудный ребёнок), который будет делать на зло всем и всей системе, а это путь в криминал и зона. А в криминале долго не живут. И в том и другом случае система калечит психологически и физически мальчиков.

Вернёмся сейчас к Джо Диспенза. Вообще Джо Диспенза написал эту книгу для того, чтобы научить людей менять свою личность через состояния бытия(мысли и эмоции), и через состояние бытия, т.е. то как ты себя чувствуешь, менять окружающую действительность через цепь привлекаемых тобой жизненных событий. И таким образом, через изменение совей личности, можно поменять всю свою жизнь. Но в рамках заданной темы мы коснёмся только взаимоотношений с женским полом.

И так, все знают что есть частоты коры головного мозга:

Дельта до 4 Гц - Бессознательное состояние.

Тета 4-7 Гц - Глубокий сон. Состояние глубокого транса/гипноз.

Альфа 7-14 Гц - Духовный мир: внутренние уровни сознания.

Бета 14-21 Гц - Физический мир: внешние уровни сознания зрения, слуха, обоняния, вкуса и осязания.

Когда ребёнок появляется на свет, то его мозг до двух лет находиться на низкой частоте Дельта и по мере взросления частота мозга ребёнка повышается и где-то к 12 годам выходит на верхний уровень Альфа и дальше переходит на уровень Бета.

Как мы видим частоты головного мозга до 14 ГЦ связаны внутренним миром человека, т.е. открыт и в это время в него можно вкладывать любые убеждения и установки. Всё будет воспринято без критического восприятия. Поэтому маленькие дети такие доверчивые. А вот после 12 лет этот допуск во внутренний мир схлопывается и дальше человеком рулят те программы и убеждения, которые были в него вложены ранее.

Не зря ведь человека сравнивают с биокомпьютером. А ведь так оно и есть. И вполне здесь уместно правило программистов «Мусор на входе - мусор на выходе». Что в нас загрузили, то мы и выдаём и даже не осознаём почему.

Это и есть работа подсознательных программ через рефлексы на внешние стимулы.

Например: Вложили тебе в голову, что женщинам надо уступать место и вот ты сидишь спокойно, на своём законно купленном месте в транспорте. Заходит женщина и ты автоматом подскакиваешь…. или дверь открываешь, сумки тащишь, угождаешь и так далее в зависимости от внешнего стимула и заложенных в тебе программ поведения и реакций.

Вбили тебе в детстве, что девочек обижать нельзя. Попалась тебе неадекватная истеричка, которая тебе хамит – а у тебя …упс) ступор ей ответить и поставить на место. Потому что тебя в детстве ругали и наказывали за то, если ты вдруг посмел адекватно ответить девочке на её хамское поведение. И твоё бессознательное это запомнило. И ты идёшь потом и думаешь- а какого хрена я её не ответил, почему так и клянёшь себя и презираешь. Но будет следом такая же ситуация и всё повториться заново.

Внедрили тебе в детстве программу что девочек нужно защищать, дарить им подарки, что они принцессы и цветы жизни и т.д и т.п. И закрепили это через похвалу. Сделал девочке подарок – молодец, взрослые похвалили. Проявил себя рыцарем и галантным кавалером- настоящий мужчина! И ребёнку хочется это повторить и получить похвалу. Кому ж не нравиться похвала. Ласковое слово даже кошке приятно.

Навязали тебе установку, что нужно со всеми делиться, а особенно девочкам, так как они слабые и беззащитные, цветы жизни и т.д. Пришёл в садик с чем-то и ты должен поделиться обязательно. А если ты отказывался делиться, то тебе сами воспитатели психологически ломали и называли жадиной и эгоистом и ты становился изгоем в группе.

И чтобы быть в маленьком социуме своим и не испытывать унижения мальчики делились всем, а то и отдавали всё что приносил в садик.

А мальчик, отказываясь делиться с другими своим имуществом, всего на всего через накопление выражал врождённый инстинкт собственника(Хозяина) и инстинкт выживания.

Вот тут его и сломали. И что хуже всего, ломали его вместе с чужими тётками и сами родители, а прежде всего матери(Олег Новосёлов гл.4 Предательство матерью сына) или отцы-алени, по требованию матери.

Вот так сперва в детстве мальчиков приучили безропотно отдавать своё, а потом вырастая (но не становясь мужчинами) безропотно отдавать богатства страны и влачить жалкое существование в самой богатой стране в мире.



ВОТ ОТКУДА ПРОРАСТАЕТ АЛЕНИЗМ!



Вот где причина того, что мужчины покупают бабам и одаривают их всякими благами (зачастую отдавая последнее, залазя в долги и кредиты –читай финансовое рабство).



Вот таким образом давно проверенным методом «Кнута и Пряника» формируются нужные социуму программы поведения детей. А какое сейчас время? Вот под это с детства и ломают мальчиков и из воинов делают ….(дальше сами подставьте правильное слово) .

Ну а у девочек формируют вседозволенность и отсутствие каких либо рамок приличия и уважения к мальчикам. А чего боярыне с холопами церемониться. Вся система за ней стоит!



Теперь возникает вопрос «как поменять?».



А как загружали их в нас, так и менять. Идти в подсознание ,выявлять негативные программы обуславливающие наше поведение на внешние обстоятельства, нивелировать их, затем устанавливать новые модели поведения и закреплять их многократным повторениями пока это не упадёт на подсознание взамен удалённой негативной. И всё! Ты новая личность, которая ведёт себя по новому.

В теории всё просто, да не так-то это всё просто.

Трудности заключается в том, что:

1.Нужно развивать в себе осознанность и способность наблюдения за собой.

Т.е. нужно осознавать сперва свои действия, которые вы только что осуществили.

От анализа действия пройти по цепочке к мысли, которая побудила к этому действию.

От мысли по цепочке перейти к мотивы к этому действию . И в конечном итоге понять причину мотива, так называемый триггер, т.е. побудительный мотив, который бывает внутренний и внешний.

Например: Вы подходите к двери и видите, что к этой же двери подходит женщина и вы автоматически (не задумываясь) открываете её дверь и пропускаете вперёд «Гаспажу». Или автоматом подскакиваете и уступаете ей ваше законное место или ещё что-то такое в этом контексте - кого как надрессировали в детстве..

Женщина –это внешний триггер. Ваши действия- это цепочка от мысли, ставшее убеждением, что женщине нужно обязательно уступать во всём, к автоматической физической реакции на действие и результат. Только происходит это за сотые доли секунды.

Таким образом нужно подвергнуть тщательному анализу все свои неосознанные поступки, пройти до мыслей, установок и если повезёт вспомнить какая сволочь в тебя эту программу впихала.

Почему это составляет трудность? Потому что это энергозатратно для человеческого организма и его психике. Попробуйте просто разглядывать обыкновенный карандаш в течении 3-5 минут и порассуждать о нём.

Вспомните как вы учились водить машину. Сперва осторожно, внимательно, следя за всем вокруг и за собой контролируя все свои действия. И проехав небольшой отрезок дороги вы чувствовали себя так и уставшим, как будто вагон с цементом разгрузил вручную. Потом через некоторое время эти навыки вождения упали на ваше подсознание и вы уже лихо водите авто и даже не вспомните детально как доехали из пункта А в пункт Б.

Вот так и здесь – подсознательные программы экономят энергоресурсы организма. А так как любой биологический организм стремиться выжить через сохранение свой энергии(жизненной силы), поэтому он и блокирует излишние энергозатраты. При весе мозга 2% от общей массы тела мозг забирает 20-25 % энергии , вырабатываемое телом.

Что остаётся делать –тренироваться, тренироваться и тренироваться наблюдать за собой.

Сперва трудно, потом это входит в привычку. Есть такое правило выработки новой привычки –правило 21 одного дня. Если регулярно повторять одно и то же действие в течении 21-го дня, то эта привычка упадёт на подсознание и закрепиться в нём и дальше всё просто. Конечно желательно закреплять привычки приносящие вам и вашему организму пользу.

2.Вторая сложность – это ваша зона комфорта и нежелание становиться другой личностью.

А что такое зона комфорта? А это не что иное как те рамки и границы, которые тебе определил социум. И через убеждения ,подкреплённые методом «кнута и пряника», сначала «воспитатели» тебя насильно поместили в эту «зону комфорта», а потом не в силах сопротивляться взрослым дети принимают эти рамки/убеждения и не ходят за флажки.

Примечание: Послушайте песню В.Высоцкого «Охота на волков».

А чтобы мальчик в силу своей врождённой любознательности не смели выходить за флажки, то с детства внедряется иррациональный страх за поступки через страх наказания, страх за поступки, страх насмешек и издевательства, страх неизвестности, страх божьей кары, страх расстроить родителей через чувство вины, стыда и жалости.

Если коротко, то зона комфорта это там где тебя не бьют, а выход за рамки – это там, где ты подвергаешься физическому и психологическому насилию.

В Индии с детства слонёнка привязывают к ноге верёвку, а другой конец верёвки к колышку. Эта верёвка не даёт ему удаляться дальше чем длина верёвки. И вот слон растёт и когда он вырастает он с лёгкостью может вырвать этот колышек и порвать верёвку, но он этого не делает. Как только у него натягивается верёвка на ноге, слон сразу останавливается и не уходит дальше зоны ему очерченной длинной верёвки.





Домашнее задание: Вспомните теперь своё детство и что вам запрещали делать или как вас ругали, за то, что вы сделали то, что вам нравилось. Вспомните какими методами на вас воздействовали, чтобы вы делали то, что нужно социуму.

Выпишите это. И когда вы составите весь список ваших ограничений вы поймёте в какую тюрьму вас заключили, при этом безо всяких цепей.



Нежелание становиться другой личностью выходит из выше сказанного. В тебе уже закреплены определённые модели поведения и ты принял их как свои, даже несмотря на то, что они приносят тебе вред.

А так как личность это мысли ,эмоции и действия человека, которую ему навязал социум и вы приняли это как ваши личное, то и меняться страшно. А если меняться, то это надо выходить за зону комфорта. А там страшно!

Даже если туда спокойно выходят другие и делают то, что им нравиться, то ваша личность в своё оправдание будет приводить свои «веские» аргументы и находить оправдания, чтобы только этого не делать.

А теперь вечный вопрос «Что делать?»

Первое: Принять решение меняться.

Второе: Обрести решительность на ежедневные шаги (умственные и физические) для изменения своих мыслей, эмоций и действий.



И вот вы приняли решение меняться. Это отважный шаг и не все на это способны.

Что же предлагает Джо Диспенза в своём труде? Какой метод применить?

Всё просто – через МЕДИТАЦИЮ. То есть через настройку частоты мозга на частоту Альфа , соответствующей 7-14 Гц

Вспомним ещё раз то, что было сказано выше про частоты головного мозга.

Дельта до 4 Гц - Бессознательное состояние.

Тета 4-7 Гц - Глубокий сон. Состояние глубокого транса/гипноз.

Альфа 7-14 Гц - Духовный мир: внутренние уровни сознания.

Бета 14-21 Гц - Физический мир: внешние уровни сознания зрения, слуха, обоняния, вкуса и осязания.

Примечание: В древне-греческой мифологии Бог сна – это Гипнос(Тета 4-7 Гц).

У Гипноса есть сын и зовут его…. Морфей. А на др.-греч. он пишется как Μορφεύς

Вам ничего это не напоминает? Правильно –это Морфеус из фильма Матрица.

А кто такой Μορφεύς ? А он «формирователь», «тот, кто формирует [сны]») — бог сновидений в греческой мифологии.(Альфа 7-14 Гц).

Главная эмблема Морфея — сдвоенные ворота в мир сновидений.

Таким образом проходя в подсознание, куда загрузили в нас программы поведения, посредством метода медитации мы сможем эти негативные и вредные программы удалить и установить нужные, тем самым поменяем свою личность.

На этом всё! Дальше сами.

Предупреждаю тех, кто думает, что эта книга зайдёт легко и вы с первого раза поймёте про что там написано.

Мной не зря было указано пунктом вторым трудностей – зона комфорта и нежелание становиться другой личностью. Дело в том, что ваша существующая личность, которая состоит из мыслей о себе и окружающем мире, убеждений, эмоций и действий будет жутко сопротивляться и «ваш» ум, который вы ошибочно считаете своим, будет блокировать ваше внимание и уводить в сторону. Вы это сами почувствуете, когда начнёте читать или слушать(есть аудио вариант книги) – вроде читали и слушали, а ничего не помните или вывалились куда-то сознанием и улетели в своих мыслях о чём-то другом.

Совет один –возвращайтесь и заставляете себя и свой ум концентрироваться на том, что изучаете.

Ну а тех кто поймёт эту книгу Джо Диспенза сможет кардинально решить свою жизнь в здоровье, финансах, увлечениях и реализовать себя, там где ему предназначено с рождения.

По сути, в результате долго и агрессивного программирования социумом единственный друг и оружие, которое у вас осталось – это ваше СОЗНАНИЕ. Вот им и надо научиться пользоваться.

Ум не ваш, так как он думает теми шаблонами, которые в вас внедрили с детства. Инстинктивные программы забиты и вместо них внедрены подсознательные программы-паразиты, которые уничтожают вас. Тело тоже не ваше, так как рефлекторно выполняет вредоносные подсознательные программы.

Только живя осознанно и осознавая свои мысли, эмоции и поступки, причины их возникновения и результат их действия на вас вы сможете понять свою личность и поменять её в тех аспектах , которые вас напрягают. А если всё нормально и вам нравиться ваша личность – можете улучшить её. Нет предела соврешенству.

Какой же основной посыл книги Джо Диспенза:

Состояние бытия т.е. УБЕЖДЕНИЕ (мысли, эмоции и поступки) формируют объективную реальность каждого индивидуума.

Изменив убеждение о себе вы сможете поменять свою реальность.

А пока вы осваиваете книгу порекомендую одно психологическую технику, которая махом снесёт «корону» с так называемых «королев» нынешнего социума. Как удалить психологическую программу баборабства.(продолжение к теме «Какого цвета «красная» таблетка МД»).Часть 1.Теория.Изначально заострю внимание на два ключевых слова – психологическая и программа.В мужском движении существуют понятие «бабораб», он же «алень» и их различные классификации от степени поведения.Давайте разберём это понятие, откуда оно взялось и что с этим делать.И так, Бабораб – это безвольный, лишённый чувства собственного достоинства мужчина (благодаря всему: воспитанию, комплексу вменённой общемужской вины, прессингу общественного мнения (мужчина должен)) без самостоятельного мышления, все аспекты жизни которого полностью подчинены женщине и который искренне считает, что это единственно возможное состояние существования мужчины. Источник: masculist.ru/blogs, автор Leo.Новость плохая : Баборабство - это заразная психическая болезнь.Новость хорошая: Баборабство – это приобретённая болезнь, т.е. не врождённая, а приобретаемая в процессе нахождения индивидуума в определённом социуме от внешних источников.Отсюда делам вывод, что если это приобретённая психическая болезнь, то она может быть отторгнута и взамен её установлена врождённая психологическая установка с активацией инстинктивных программ, которые необходимо развивать в течении всей жизни.С понятием «бабораб», он же «алень», он же «подкаблучник» определились.Теперь разберёмся с поведением баборабов.И вот тут нужно понять одну важную вещь, что баборабское поведение в социуме – это следствие. А если есть следствие, то где-то есть причина, так как в нашем мире всё подчинено этому великому закону «Причины и следствие» ,который гласит «Каждый принцип имеет свое следствие‚ каждое следствие имеет свою причину. Все совершается в соответствии с законом. Случай есть ничто иное, как имя закона‚ который не распознан. Существует много планов причинности‚ но ничто не ускользает от Закона». (КИБАЛИОН).Этот принцип заключает в себе тот факт‚ что существует причина для каждого следствия. Следствие исходит от каждой причины. Он объясняет‚ что все совершается в соответствии с законом‚ что ничто и никогда просто не случается‚ что нет такой вещи‚ как случай‚ что хотя существуют плоскости причины и следствия‚ причем высшие плоскости доминируют над низшими‚ однако ничто и никогда ни в чем не избегало закона.И вот тут самое время вспомнить фильм «Матрица», а именно сюжет встречи Морфеуса, Тринити и Нео с Мировингеном и их диалог.Встреча с Меровингеном.Морфеус: Мы ищем Мастера Ключей.Меровинген: Да, это правда. Мастера Ключей. Но причина, разумеется, не в этом. Мастер, простите, лишь инструмент, а не конечная цель. То есть, разыскивая его, вы ищете инструмент, чтобы?... Ну?... Что?Нео: Ты знаешь ответ на этот вопрос.Меровинген: Правильно. А вот тебе ответ неизвестен. Вы здесь, потому что вам так сказали. Вы только исполняете чужую волю. Так уж устроен наш мир! В нём лишь одна постоянная величина и одна неоспоримая истина. Только она рождает все явления, действие, противодействие. Причина. Потом следствие.Морфеус: Всегда есть выбор.Меровинген: Чушь! Выбор - это иллюзия, рубеж между теми, у кого есть власть, и теми, у кого её нет. Взгляните на эту женщину. Боже, только посмотрите на неё. Она такая незамысловатая, серая. Но пытается изменить под себя весь мир! Посмотрите – вот я послал ей кое-что на десерт. Это очень необычный десерт. Эту программу я создал. Начинается она очень просто. Но каждая следующая строка программы вызывает всё новые реакции. Как поэзия. Сначала она краснеет. Ей становится жарко, сердце бьётся всё чаще. Ты видишь это, Нео, не так ли? Она не знает, что происходит. Может, это из-за вина? Нет. Что же это? В чём же причина? Но вскоре это теряет значение. Вскоре она забывает, что была какая-то причина. Её волнуют ощущения. Следствие. Такова природа вселенной. Мы это отрицаем, пытаемся бороться. Но всё это лишь притворство и ложь! За нашей успокоенностью скрывается истина: мы абсолютно не контролируем свою жизнь. Не научились ещё! Следствия - от них нет спасения. Мы навсегда их рабы. У нас есть лишь шанс обрести согласие с миром, научиться искать причину. Причина. Вот в чём разница между нами и ими. Вам и мной. Единственный источник власти – умение видеть причину. И вот вы пришли ко мне, не видя причину, не имея власти. Очередное звено цепи.Выделим ключевые предложения в этом диалоге:Так уж устроен наш мир! В нём лишь одна постоянная величина и одна неоспоримая истина. Только она рождает все явления, действие, противодействие. Причина. Потом следствие.Её волнуют ощущения. Следствие. Такова природа вселенной. Мы это отрицаем, пытаемся бороться. Но всё это лишь притворство и ложь! За нашей успокоенностью скрывается истина: мы абсолютно не контролируем свою жизнь. Не научились ещё! Следствия - от них нет спасения. Мы навсегда их рабы. У нас есть лишь шанс обрести согласие с миром, научиться искать причину. Причина. Вот в чём разница между нами и ими. Вам и мной. Единственный источник власти – умение видеть причину.Таким образом все физические явления в нашем мире – это СЛЕДСТВИЕ.Тогда где же ПРИЧИНА и где её искать? И тут всё просто –ПРИЧИНА внутри нас самих. Что нас побуждает совершить какое-то действие? Правильно – МЫСЛЬ и внутренне желание . А откуда берётся мысль что-то сделать? Эта мысль берётся из наших внутренних убеждений и установок (программ), т.е. чистая психология.Кстати, обратите внимание как Мировинген(кто захочет найдёт в интернете про эту фамилию информацию-любопытная должен сказать) сказал про эффектную блондинку сидящую за столом с мужчинами:«Взгляните на эту женщину. Боже, только посмотрите на неё. Она такая незамысловатая, серая. Но пытается изменить под себя весь мир!Она не знает, что происходит. Может, это из-за вина? Нет. Что же это? В чём же причина? Но вскоре это теряет значение. Вскоре она забывает, что была какая-то причина. Её волнуют ощущения.»И это точно определяет суть женщин. Ну а что за программа, в каком месте у неё возникли ощущения и куда потом поспешил Меровинген это очевидно и без комментариев. Просто было показано для чего вообще нужны женщины.Немного отвлеклись на женщин, теперь о нас.И особо заострю внимание на следующих словах Меровингена:«У нас есть лишь шанс обрести согласие с миром, научиться искать причину. Причина.Единственный источник власти – умение видеть причину.»Что хотел он этим сказать?А всё просто. Глупо бороться со следствием, так как оно уже произошло во внешнем мире по факту и его просто нужно принять как данность и действовать по ситуации(говорим о негативной ситуации).Например:1.К вам привязались гопники-это следствие. Причина – гопники по вашему поведению определили в вас жертву. Действовать по ситуации – драться, бежать ,отдать что они просят и т.д. по ситуации.2. Девушка определила вас во френдзону-это следствие. Причина- она распознала в вас раба с определённым ресурсом, которым она может воспользоваться(подвезти, починить, развлечь, «жилетку» для своих соплей и т.д). Действовать по ситуации – продолжать сидеть во френдзоне и исполнять хотелки, послать обнаглевшую девку лесом и т.д.3. Вам нагрубили – это следствие. Причина – в вас увидели мягкого и неконфликтного человека, на которого можно вылить свой негатив. Действовать по ситуации – стерпеть и проглотить, жёстко ответить и т.д.То есть во всех вышеуказанных ситуациях причина была внутри индивидуума, а внешнее проявление – это уже следствие.И на этом причина и следствие не заканчивается ,так как это череда непрекращающихся циклов – следствие становиться причиной и порождает новое следствие. Например, в первом случае вы решили(это причина)драться. Драка на физическом и психологическом уровне и её результаты – это уже следствие и так далее. Можно сделать проходку в прошлое на этом примере и задать вопрос:«Почему тебя распознали жертвой?»Ответ прост: «По твоему невербальному поведению, которое отражает твоё внутренне состояние, а именно - неуверенная походка, согнутые плечи, озираешься и т.д». А если с тобой ещё и заговорили и ты вообще поплыл в диалоге –всё капец тебе.Вопрос: «Почему у тебя такое внутренне состояние жертвы, что в тебе распознали жертву?». Ответ : «Я чувствую себя неуверенным». Ключевое слово –ЧУВСТВУЮ.Вопрос: «Почему ты чувствуешь себя неуверенным?»и так далее проходим и в конце концов ты сам доберёшься к тому, что вместо того чтобы заняться полезной физкультурой, прокачивать себя психологически на уверенность, смелость, отвагу ты сидел и играл в танчики, торчал в соцсетях, смотрел тупые смазливые сериала и валялся на диване вместо того, чтобы отжаться 20 раз, побоксировать на груше и отработать верную двоечку-троечку в челюсть .А теперь главный вопрос: «Кто создал эту ситуацию что к тебе прицепилась шпана и ты отхватил по соплям?» Да ты же сам через свои внутренние установки.Но ведь желание посидеть в танчиках и соцсетях- это ведь тоже следствие. А причина всего этого где?А ты задай себе вопрос: «Почему я решил, что играть в танчики, сидеть в тупых соцсетях и пялиться в зомбоящик лучше, чем заниматься своим развитием как физически, так психически?»И сделав путешествие в своё далёкое прошлое(детство) ты вспомнишь как какой-то взрослый и значимый для тебя персонаж из твоего окружения долбил тебя, что драться это плохо и запрещал тебе это делать, что защищать себя и своё достоинство категорически нельзя, а за непослушание жестоко наказывали. И со временем у тебя образовался комплекс того, что раз быть сильным и мужественным нельзя, то и делать для этого ничего не надо. А надо тихо сидеть дома возле мамы, пускать слюни, во всём её слушаться, избегать драк и конфликтов, чтобы не переживала мама за порванную и грязную рубашечку и прочая хрень.Вспомнил? Нашёл ситуации в которой тебя забили, унизили и растоптали?А что произошло? А произошло то, что ты как мужчина начинал распаковывать и реализовать свои базовые установки мужественности и желание быть сильным, стремление развить свой ранговый потенциал, но тебя попросту забили и внедрили тебе вирусную программу(читай прямо – сломали твою индивидуальность и психику) слабого и беззащитного. Вспомнил этих «благодетелей», которые на тебя повлияли?Вот это и есть приобретённые психологические установки, о которых говорилось выше.А теперь «от всей души поблагодари» их за это насилие над тобой, искалеченную твою жизнь, за твои страхи, трусость и за твои кровавые сопли после встрече с гопниками. Хорошо если обойдётся только соплями и синяками, а не инвалидным креслом или красивым гробиком и холмиком со скупыми цифрами.Это как пример, но этому алгоритму поддаются все нынешние твои установки.Сделай тур в прошлое и узнай откуда у тебя установка, что девочкам надо во всём помогать, защищать, оберегать и т.д. и ты поймёшь как так получилось, что ты определили во френдзону и тебя имеют последнюю шалаву и при этом ты ещё себя считаешь рыцарем.У каждого Следствия есть своя Причина.Я не предлагаю перед зеркалом тренировать свою храбрость выпучив глаза и скалив зубы- тебя вмиг просчитают и получишь по шарам и по зубам. Это должно идти изнутри, подкреплённое чем-то весовым. Например готовность умереть, но перегрызть зубами горло агрессору. А если ты заяц внутри, то это и отразится на твоём поведении. А гримаса «типа я тигр», только вызовет смех и желание поглумиться. А после первой же оплеухи твоя маска тигра слетит и вылезут уши зайца и как результат ты отхватишь по полной программе.(Есть книга «Заяц, стань тигром» Вагин И.О. - рекомендую).Есть такой хороший фильм Павла Чухрая «Вор»(1997 год) где главный герой Толян(актёр В.Машков) объясняет мальчишке следующее:Толян: Чтобы боялись. Кого боятся - тот главней, ну того и слушают.Саня: А кто не схочет?Толян: Дави.Саня: А если он сильный?Толян: Да хоть какой. Ты главное скажи себе, что я за эту папиросу, там, ну, за это эскимо порву любого.Толян: Ну, и люди в тебе это чуют и прогибаются. Понял?Здесь уместно вспомнить фильм второй «Матрица» когда Нео пошёл на встрече с Пифией и показывал чудеса кунг-фу с программой в виде китайцы и фраза китайца «Только в бою можно узнать человека»,т.е. дух человека, а не кожаный мешок с потрохами и костями.(Кстати на английском человек и мужчина – это одно и тоже MAN и подозреваю, что правильный смысл – это «Только в бою можно узнать Мужчину» и это будет правильнее).При этом надо понимать, что переть со своей доморощенной двойкой-тройкой на группу агрессивных граждан это чистое безумие. Надо трезво оценивать свои шансы и возможные последствия. Вообще драка – это уже финальная стадия конфликта и надо спросить тебя, как так получилось, что ты довёл ситуацию до физического противостояния с непредсказуемым исходом для обоих сторон. Есть интересная книга «Психология уличной драки» где авторы рассматривают прикладные аспекты как психологического ,так и физического решения конфликта.Но чтобы обрести согласие с миром надо поменять причину, которая привела к такому результату.Хорошие причины(установки и привычки),которые дают положительные следствия надо культивировать и здесь я полностью согласен с Nick B ,который каждый раз говорит о ведении здорового образа жизни, который приведёт к положительным результатам(т.е. следствию)в виде хорошего здоровья. А хорошее здоровья всегда ведёт к повышению жизненного тонуса и одно из составляющих эффективного действия в социуме и успеха.Вывод: Поменяв причину – ты поменяешь следствие.Поменяв свои психологические программы и установки(т.е. причину) – ты изменишь свою личность и свою внешнюю реальность(т.е. следствие).Теперь незыблемый постулат:ЛИБО ТЫ УПРАВЛЯЕШЬ СВОЕЙ РЕАЛЬНОСТЬЮ,ЛИБО РЕАЛЬНОСТЬ УПРАВЛЯЕТ ТОБОЙ.Теперь задай себе один вопрос: Кем ты являешься? Субъектом или объектом?Вспомни свои жизненные ситуации и проанализируй почему так произошло(следствие) и что этому предшествовало(причины «здесь подсказка – внутренние установки»).Теперь мы выяснили, что всеми нашими жизненными событиями управляют наши внутренние психологические установки, убеждения(программы – кстати в Матрице именно об этом говориться). И теперь законный вопрос –Что же со всем этим делать?Ответ очевидный – программы несущие положительный эффект оставлять и культивировать, программы несущие негативные последствия менять и взамен их устанавливать программы с положительными результатами.Ответ очевидный , но не всё так просто. Как говориться «скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается».Так что будем делать?На самом деле вариантов всего два. Это уже хорошо – меньше выбирать.Вариант первый. Оставить всё как есть ничего не меняя и быть объектом, который используют и об который вытирают ноги, сопли и выливают на него помои и забыть что ты рождён мужчиной(MAN). В определённых кругах таких называют терпилой.Вариант второй. Вспомнить своё предназначение ,как Мужчины, которым ты рождён по праву своего рождения. Принять решение и начинать меняться самому как личности и становиться Субъектом, который будет управлять своей реальностью.Остаётся сделать выбор.Те, кто выбрал вариант №1 смысла читать дальше нет.Для тех, кто выбрал вариант №2 возникает вопрос –как менять и можно ли это?Ответ: Менять МОЖНО и НУЖНО!Теперь ответ на вопрос КАК?Здесь есть два пути. Тоже хорошо с выбором. Не богато с вариантами, значит раздумий будет меньше.1.Обратиться к психотерапевту.2. Самостоятельно, т.е. сам себе психтер(так сказать «Сам себе режиссер»).Разберём оба варианта с их плюсами и минусами.Вариант №1. Обратиться к психотерапевту.А)Плюсы.Эта самый лёгкий способ, если у тебя есть деньги, время и ты уверен в квалификации психотерапевта и 100% конечном результате.Пришёл, озвучил проблему, тебя ввели в транс, покопались в подсознании, настроили нужные программы и вы пошли с новыми установками в новую жизнь,И это, в принципе, хороший вариант.Б)Минусы.Первый большой минус – это наличие профессиональных психотерапевтов. Гарантий они не дают.Отсюда второй минус – это кто же его знает, что там он в твоём подсознании накопает и переломает. Как бы не было ещё хуже и поход от одного психотерапевта к другому станет нормой жизни.Выплывает третий минус, сколько денег ты потратишь на оплату услуг психотерапевтов в поисках профессионального и в каком состоянии ты до него дойдёшь(если дойдёшь).Если тебе улыбнулась удача, и ты нашёл того самого специалиста по ремонту психики, то и в этом случае маячит четвёртый минус, а именно - каждую возникающую проблему психотерапевтов будет решать отдельно. Кто же его знает сколько у тебя негативных психологических установок было внедрено с детства. И здесь мы закольцовываемся на второй и третий минус.Внутренний мир человека и его психика штука сложная для понимания, поэтому и существует поговорка «Чужая душа потёмки» и допускать кого-то ковыряться в своём подсознании и что-то там удалять, устанавливать и корректировать – занятие опасное.Вариант №2. Самостоятельная работа со своей психикой.Здесь надо потрудиться умственно самому. И здесь не могу не обратиться к фильму «Матрица» и сюжету когда в первый раз Нео пришёл к Пифии. Диалог интересный, но в рамках этого разбора осветим два момента этой беседы.Первый момент – это Пифия(прорицательница) показала Нео на табличку над дверью над которой было написано на латыни TEMET NOSCE (второй вариант Nosce te ipsum) — что означает «ПОЗНАЙ СЕБЯ». Этот момент напрямую указывается на античное изречение на воротах древнегреческого храма Аполлона в Дельфах, где находился Дельфийский оракул(некоторые это высказывание приписывают Сократу, но не об этом речь кто сказал).и второе - «Главное не верь всякой ерунде на счёт фатума. Ты хозяин свой жизни. Запомнишь?».Примечание: Фатум (лат. fatum) — в Древнем Риме олицетворение судьбы. Фатами назывались также божества, подобные греческим мойрам, и определявшие судьбу человека при его рожденииКлючевые выражения этих двух моментов объединим в одно и получиться:«Познай себя. Ты хозяин своей жизни»,т.е. ты сам должен себя познать, именно ты САМ. Не психиатр, не практикующий психотерапевт, ни какие-то там тёти и дяди- ТЫ и только ТЫ ДОЛЖЕН ПОЗНАТЬ СЕБЯ.А для чего тебе познавать себя? В чём суть этого познания и какая тебе с этого польза?А польза есть и об этом разъясняли своим ученикам древние мудрецы и философы:«Познай самого себя, и ты познаешь богов и Вселенную». /Хилон/«Познай себя, и ты познаешь весь мир». /Сократ/«Кто знает себя, тот знает, что для него полезно, и ясно понимает, что он может и чего он не может». /Сократ/«Не оставайся в неведении относительно себя самого; не делай ошибки, в которую впадает огромное большинство людей: обыкновенно люди проявляют интерес к чужим делам, а не стремятся анализировать самих себя. Так ты не ленись делать это, а, напротив, всеми силами следи за собой». /Сократ/У тех кто понял, суть этого послания возникает закономерный вопрос «Как себя познать?». Вот я вижу себя в зеркало по утрам, умываюсь, запихиваю в себя завтрак или нет. Иду на работу и…так каждый день – «день сурка» до выходных, а там опять выходные по заведённой программе. Как ещё можно познать? Вроде я знаю, что я делаю каждый день, чего же ещё?А ведь самое главное, что нужно познать, так это какие внутренние импульсы и мотивы движут вами, осознанные они или нет. Ваши это желания или желания навязанные обществом.И задав себе ряд вопросов понять выполняю ли я своё предназначение в жизни, а если проще, то :НРАВИТЬСЯ ЛИ МНЕ ТО,ЧТО Я ДЕЛАЮ?ИСПЫТЫВАЮ ЛИ Я УДОВЛЕТВОРЕНИЕ И РАДОСТЬ ОТ СВОЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ?НРАВЯТЬСЯ ЛИ МНЕ ТЕ, КТО ОКРУЖАЮТ МЕНЯ И С КЕМ Я ОБЩАЮСЬ?Вот три ключевых вопроса и ответы на них определяют качество вашей жизни.Никто нас не учил, как разбираться в себя(иначе бы я не писал про это, а ты не читал бы) и поэтому к тем, кто изучил это и любезно предоставил нам.Из тех материалов, что мне попадались в результате долгих поисков, наиболее полное объяснение мной было найдено в книге Джо Диспенза «Сила подсознания или как изменить свою жизнь за 4 недели» где меня разобрали вплоть до нейронов и нейтронов и собрали потом обратно. До того, как я добрался до этой книги(кстати есть в интернете в свободном доступе в книжном варианте и аудио на ютубе) изучил достаточное количество материалов про сознание и подсознание и одно из самых первых это «Подсознание может всё» (автор Джон Кехо), но нигде так не встретил такого подробного описания внутренних процессов человека и их влияние на его жизнь.Теперь кратко, в чём суть книги «Сила подсознания или как изменить свою жизнь за 4 недели».Личность человека –это совокупность мыслей, эмоций/чувств и поступков.Не зря ведь древние мудрецы говорили «Будь внимателен к своим мыслям, ибо они начало поступков.»И в соответствии с законом Причины и СледствияКАЖДЫЙ ПОСТУПОК ВЛЕЧЁТ ЗА СОБОЙ СЛЕДСТВИЕ.Здесь опять, ну просто невозможно не вспомнить слова Меровингена, а именно:«Действий без последствий не бывает. Когда у меня отнимают что-нибудь, то плата взимается немедленно»«Законы Вселенной изменить невозможно. Там, где другие видят совпадения, я вижу последствия. Там, где иные видят случайность, я вижу расплату.»А откуда они появляются мысли и эмоции/чувства, которые определяют наши поступки.И вот тут вспоминаем про базовые психологические установки(инстинкты) и приобретённые психологические установки в процессе социального воздействия и формирования личности, нужной социуму.Когда социуму нужны были воины, то мальчикам помогали распаковывать врождённые инстинктивные программы бывалые воины и помогали развивать их.Не даром у казаков были заповеди: Казак рождён от казака. Казак передаёт сыну Душу, дед – воинское учение и смекалку.Когда социму нужны послушные рабы, то у мальчиков глушат раскрытие врождённых программ и встраивают насильно установки рабов. Как встраивают? Информационно, через убеждения и помещения в соответствующую среду, где ребёнок будет воспринимать происходящее как истину и считывать поведение окружающих как единственно верное. А того, кто чувствует что что-то не так и будет пытаться сопротивляться будут ломать через наказания и поощрять через пряники.Если сломают, то будет послушный ребёнок(читаем – раб).Если не сломают, то будет озлобившийся ребёнок(как говорят –трудный ребёнок), который будет делать на зло всем и всей системе, а это путь в криминал и зона. А в криминале долго не живут. И в том и другом случае система калечит психологически и физически мальчиков.Вернёмся сейчас к Джо Диспенза. Вообще Джо Диспенза написал эту книгу для того, чтобы научить людей менять свою личность через состояния бытия(мысли и эмоции), и через состояние бытия, т.е. то как ты себя чувствуешь, менять окружающую действительность через цепь привлекаемых тобой жизненных событий. И таким образом, через изменение совей личности, можно поменять всю свою жизнь. Но в рамках заданной темы мы коснёмся только взаимоотношений с женским полом.И так, все знают что есть частоты коры головного мозга:Дельта до 4 Гц - Бессознательное состояние.Тета 4-7 Гц - Глубокий сон. Состояние глубокого транса/гипноз.Альфа 7-14 Гц - Духовный мир: внутренние уровни сознания.Бета 14-21 Гц - Физический мир: внешние уровни сознания зрения, слуха, обоняния, вкуса и осязания.Когда ребёнок появляется на свет, то его мозг до двух лет находиться на низкой частоте Дельта и по мере взросления частота мозга ребёнка повышается и где-то к 12 годам выходит на верхний уровень Альфа и дальше переходит на уровень Бета.Как мы видим частоты головного мозга до 14 ГЦ связаны внутренним миром человека, т.е. открыт и в это время в него можно вкладывать любые убеждения и установки. Всё будет воспринято без критического восприятия. Поэтому маленькие дети такие доверчивые. А вот после 12 лет этот допуск во внутренний мир схлопывается и дальше человеком рулят те программы и убеждения, которые были в него вложены ранее.Не зря ведь человека сравнивают с биокомпьютером. А ведь так оно и есть. И вполне здесь уместно правило программистов «Мусор на входе - мусор на выходе». Что в нас загрузили, то мы и выдаём и даже не осознаём почему.Это и есть работа подсознательных программ через рефлексы на внешние стимулы.Например: Вложили тебе в голову, что женщинам надо уступать место и вот ты сидишь спокойно, на своём законно купленном месте в транспорте. Заходит женщина и ты автоматом подскакиваешь…. или дверь открываешь, сумки тащишь, угождаешь и так далее в зависимости от внешнего стимула и заложенных в тебе программ поведения и реакций.Вбили тебе в детстве, что девочек обижать нельзя. Попалась тебе неадекватная истеричка, которая тебе хамит – а у тебя …упс) ступор ей ответить и поставить на место. Потому что тебя в детстве ругали и наказывали за то, если ты вдруг посмел адекватно ответить девочке на её хамское поведение. И твоё бессознательное это запомнило. И ты идёшь потом и думаешь- а какого хрена я её не ответил, почему так и клянёшь себя и презираешь. Но будет следом такая же ситуация и всё повториться заново.Внедрили тебе в детстве программу что девочек нужно защищать, дарить им подарки, что они принцессы и цветы жизни и т.д и т.п. И закрепили это через похвалу. Сделал девочке подарок – молодец, взрослые похвалили. Проявил себя рыцарем и галантным кавалером- настоящий мужчина! И ребёнку хочется это повторить и получить похвалу. Кому ж не нравиться похвала. Ласковое слово даже кошке приятно.Навязали тебе установку, что нужно со всеми делиться, а особенно девочкам, так как они слабые и беззащитные, цветы жизни и т.д. Пришёл в садик с чем-то и ты должен поделиться обязательно. А если ты отказывался делиться, то тебе сами воспитатели психологически ломали и называли жадиной и эгоистом и ты становился изгоем в группе.И чтобы быть в маленьком социуме своим и не испытывать унижения мальчики делились всем, а то и отдавали всё что приносил в садик.А мальчик, отказываясь делиться с другими своим имуществом, всего на всего через накопление выражал врождённый инстинкт собственника(Хозяина) и инстинкт выживания.Вот тут его и сломали. И что хуже всего, ломали его вместе с чужими тётками и сами родители, а прежде всего матери(Олег Новосёлов гл.4 Предательство матерью сына) или отцы-алени, по требованию матери.Вот так сперва в детстве мальчиков приучили безропотно отдавать своё, а потом вырастая (но не становясь мужчинами) безропотно отдавать богатства страны и влачить жалкое существование в самой богатой стране в мире.ВОТ ОТКУДА ПРОРАСТАЕТ АЛЕНИЗМ!Вот где причина того, что мужчины покупают бабам и одаривают их всякими благами (зачастую отдавая последнее, залазя в долги и кредиты –читай финансовое рабство).Вот таким образом давно проверенным методом «Кнута и Пряника» формируются нужные социуму программы поведения детей. А какое сейчас время? Вот под это с детства и ломают мальчиков и из воинов делают ….(дальше сами подставьте правильное слово) .Ну а у девочек формируют вседозволенность и отсутствие каких либо рамок приличия и уважения к мальчикам. А чего боярыне с холопами церемониться. Вся система за ней стоит!Теперь возникает вопрос «как поменять?».А как загружали их в нас, так и менять. Идти в подсознание ,выявлять негативные программы обуславливающие наше поведение на внешние обстоятельства, нивелировать их, затем устанавливать новые модели поведения и закреплять их многократным повторениями пока это не упадёт на подсознание взамен удалённой негативной. И всё! Ты новая личность, которая ведёт себя по новому.В теории всё просто, да не так-то это всё просто.Трудности заключается в том, что:1.Нужно развивать в себе осознанность и способность наблюдения за собой.Т.е. нужно осознавать сперва свои действия, которые вы только что осуществили.От анализа действия пройти по цепочке к мысли, которая побудила к этому действию.От мысли по цепочке перейти к мотивы к этому действию . И в конечном итоге понять причину мотива, так называемый триггер, т.е. побудительный мотив, который бывает внутренний и внешний.Например: Вы подходите к двери и видите, что к этой же двери подходит женщина и вы автоматически (не задумываясь) открываете её дверь и пропускаете вперёд «Гаспажу». Или автоматом подскакиваете и уступаете ей ваше законное место или ещё что-то такое в этом контексте - кого как надрессировали в детстве..Женщина –это внешний триггер. Ваши действия- это цепочка от мысли, ставшее убеждением, что женщине нужно обязательно уступать во всём, к автоматической физической реакции на действие и результат. Только происходит это за сотые доли секунды.Таким образом нужно подвергнуть тщательному анализу все свои неосознанные поступки, пройти до мыслей, установок и если повезёт вспомнить какая сволочь в тебя эту программу впихала.Почему это составляет трудность? Потому что это энергозатратно для человеческого организма и его психике. Попробуйте просто разглядывать обыкновенный карандаш в течении 3-5 минут и порассуждать о нём.Вспомните как вы учились водить машину. Сперва осторожно, внимательно, следя за всем вокруг и за собой контролируя все свои действия. И проехав небольшой отрезок дороги вы чувствовали себя так и уставшим, как будто вагон с цементом разгрузил вручную. Потом через некоторое время эти навыки вождения упали на ваше подсознание и вы уже лихо водите авто и даже не вспомните детально как доехали из пункта А в пункт Б.Вот так и здесь – подсознательные программы экономят энергоресурсы организма. А так как любой биологический организм стремиться выжить через сохранение свой энергии(жизненной силы), поэтому он и блокирует излишние энергозатраты. При весе мозга 2% от общей массы тела мозг забирает 20-25 % энергии , вырабатываемое телом.Что остаётся делать –тренироваться, тренироваться и тренироваться наблюдать за собой.Сперва трудно, потом это входит в привычку. Есть такое правило выработки новой привычки –правило 21 одного дня. Если регулярно повторять одно и то же действие в течении 21-го дня, то эта привычка упадёт на подсознание и закрепиться в нём и дальше всё просто. Конечно желательно закреплять привычки приносящие вам и вашему организму пользу.2.Вторая сложность – это ваша зона комфорта и нежелание становиться другой личностью.А что такое зона комфорта? А это не что иное как те рамки и границы, которые тебе определил социум. И через убеждения ,подкреплённые методом «кнута и пряника», сначала «воспитатели» тебя насильно поместили в эту «зону комфорта», а потом не в силах сопротивляться взрослым дети принимают эти рамки/убеждения и не ходят за флажки.Примечание: Послушайте песню В.Высоцкого «Охота на волков».А чтобы мальчик в силу своей врождённой любознательности не смели выходить за флажки, то с детства внедряется иррациональный страх за поступки через страх наказания, страх за поступки, страх насмешек и издевательства, страх неизвестности, страх божьей кары, страх расстроить родителей через чувство вины, стыда и жалости.Если коротко, то зона комфорта это там где тебя не бьют, а выход за рамки – это там, где ты подвергаешься физическому и психологическому насилию.В Индии с детства слонёнка привязывают к ноге верёвку, а другой конец верёвки к колышку. Эта верёвка не даёт ему удаляться дальше чем длина верёвки. И вот слон растёт и когда он вырастает он с лёгкостью может вырвать этот колышек и порвать верёвку, но он этого не делает. Как только у него натягивается верёвка на ноге, слон сразу останавливается и не уходит дальше зоны ему очерченной длинной верёвки.Домашнее задание: Вспомните теперь своё детство и что вам запрещали делать или как вас ругали, за то, что вы сделали то, что вам нравилось. Вспомните какими методами на вас воздействовали, чтобы вы делали то, что нужно социуму.Выпишите это. И когда вы составите весь список ваших ограничений вы поймёте в какую тюрьму вас заключили, при этом безо всяких цепей.Нежелание становиться другой личностью выходит из выше сказанного. В тебе уже закреплены определённые модели поведения и ты принял их как свои, даже несмотря на то, что они приносят тебе вред.А так как личность это мысли ,эмоции и действия человека, которую ему навязал социум и вы приняли это как ваши личное, то и меняться страшно. А если меняться, то это надо выходить за зону комфорта. А там страшно!Даже если туда спокойно выходят другие и делают то, что им нравиться, то ваша личность в своё оправдание будет приводить свои «веские» аргументы и находить оправдания, чтобы только этого не делать.А теперь вечный вопрос «Что делать?»Первое: Принять решение меняться.Второе: Обрести решительность на ежедневные шаги (умственные и физические) для изменения своих мыслей, эмоций и действий.И вот вы приняли решение меняться. Это отважный шаг и не все на это способны.Что же предлагает Джо Диспенза в своём труде? Какой метод применить?Всё просто – через МЕДИТАЦИЮ. То есть через настройку частоты мозга на частоту Альфа , соответствующей 7-14 ГцВспомним ещё раз то, что было сказано выше про частоты головного мозга.Дельта до 4 Гц - Бессознательное состояние.Тета 4-7 Гц - Глубокий сон. Состояние глубокого транса/гипноз.Альфа 7-14 Гц - Духовный мир: внутренние уровни сознания.Бета 14-21 Гц - Физический мир: внешние уровни сознания зрения, слуха, обоняния, вкуса и осязания.Примечание: В древне-греческой мифологии Бог сна – это Гипнос(Тета 4-7 Гц).У Гипноса есть сын и зовут его…. Морфей. А на др.-греч. он пишется как ΜορφεύςВам ничего это не напоминает? Правильно –это Морфеус из фильма Матрица.А кто такой Μορφεύς ? А он «формирователь», «тот, кто формирует [сны]») — бог сновидений в греческой мифологии.(Альфа 7-14 Гц).Главная эмблема Морфея — сдвоенные ворота в мир сновидений.Таким образом проходя в подсознание, куда загрузили в нас программы поведения, посредством метода медитации мы сможем эти негативные и вредные программы удалить и установить нужные, тем самым поменяем свою личность.На этом всё! Дальше сами.Предупреждаю тех, кто думает, что эта книга зайдёт легко и вы с первого раза поймёте про что там написано.Мной не зря было указано пунктом вторым трудностей – зона комфорта и нежелание становиться другой личностью. Дело в том, что ваша существующая личность, которая состоит из мыслей о себе и окружающем мире, убеждений, эмоций и действий будет жутко сопротивляться и «ваш» ум, который вы ошибочно считаете своим, будет блокировать ваше внимание и уводить в сторону. Вы это сами почувствуете, когда начнёте читать или слушать(есть аудио вариант книги) – вроде читали и слушали, а ничего не помните или вывалились куда-то сознанием и улетели в своих мыслях о чём-то другом.Совет один –возвращайтесь и заставляете себя и свой ум концентрироваться на том, что изучаете.Ну а тех кто поймёт эту книгу Джо Диспенза сможет кардинально решить свою жизнь в здоровье, финансах, увлечениях и реализовать себя, там где ему предназначено с рождения.По сути, в результате долго и агрессивного программирования социумом единственный друг и оружие, которое у вас осталось – это ваше СОЗНАНИЕ. Вот им и надо научиться пользоваться.Ум не ваш, так как он думает теми шаблонами, которые в вас внедрили с детства. Инстинктивные программы забиты и вместо них внедрены подсознательные программы-паразиты, которые уничтожают вас. Тело тоже не ваше, так как рефлекторно выполняет вредоносные подсознательные программы.Только живя осознанно и осознавая свои мысли, эмоции и поступки, причины их возникновения и результат их действия на вас вы сможете понять свою личность и поменять её в тех аспектах , которые вас напрягают. А если всё нормально и вам нравиться ваша личность – можете улучшить её. Нет предела соврешенству.Какой же основной посыл книги Джо Диспенза:Состояние бытия т.е. УБЕЖДЕНИЕ (мысли, эмоции и поступки) формируют объективную реальность каждого индивидуума.Изменив убеждение о себе вы сможете поменять свою реальность.А пока вы осваиваете книгу порекомендую одно психологическую технику, которая махом снесёт «корону» с так называемых «королев» нынешнего социума. Вывести Вид форума: древовидный (классический) линейный (без отступов) Последние темы на форуме Название темы Сообщения Форум Автор темы и дата создания Последнее сообщение Негативные эмоции и что с ними делать. 1 (1) Мужской форум - мужские темы Monah Cегодня в 08:09 Monah Cегодня в 08:09 Агенты влияния в Мужском Движении. 1 (1) Мужской форум - мужские темы Monah Cегодня в 08:08 Monah Cегодня в 08:08 Лже-учителя, лже-пророки и их карма. 1 (1) Мужской форум - мужские темы Monah Cегодня в 08:07 Monah Cегодня в 08:07 Для тех, кто не верит в Карму. 1 (1) Мужской форум - мужские темы Monah Cегодня в 08:06 Monah Cегодня в 08:06 «Интеллектуальная элита» МЭД отжигает на Прожекторсобчак. 1 (1) Мужской форум - мужские темы Monah Cегодня в 08:05 Monah Cегодня в 08:05 О Патриархате через метафору. 1 (1) Мужской форум - мужские темы Monah Cегодня в 08:04 Monah Cегодня в 08:04 ПОГОВОРИМ ЗА ПАТРИАРХАТ. 1 (1) Мужской форум - мужские темы Monah Cегодня в 08:03 Monah Cегодня в 08:03 Идёт загрузка...



