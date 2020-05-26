Какого цвета «красная таблетка» МД?Давайте разберёмся такая уж она «красная» эта таблетка, как нам говорят известные активисты Мужского Движения и блогеры.Откуда это пошло выражение? Да, совершенно верно, из первого фильма «Матрица» при первой встречи Нео и Морфеуса. Теперь предлагаю проанализировать внимательно их диалог и понять о чём они говорят.Для краткости я вычленил основные моменты их диалога(хотя он и так настолько содержательный, что впору его приводить полностью). У кого есть желание может найти весть текст диалога самостоятельно.====================================Морфеус: ….., сейчас ты чувствуешь себя Алисой, падающей в кроличью нору...Морфеус: ... Ты веришь в Судьбу, Нео?Нео: Нет.Морфеус: Почему?Нео: Неприятно думать, что тобой манипулируют.Морфеус: Ты не можешь выразить это, но ощущаешь. Ты всю жизнь ощущал, что мир не в порядке - странная мысль, но ее не отогнать. Она - как заноза в мозгу. Она сводит с ума. Не дает покоя.Морфеус: ……Матрица повсюду. Она окружает нас. Даже сейчас она с нами рядом. Ты видишь ее, когда смотришь в окно или включаешь телевизор. Ты ощущаешь ее, когда работаешь, идешь в церковь, когда платишь налоги. Целый мирок, надвинутый на глаза, чтобы спрятать правду.Морфеус: Что ты только раб, Нео. Как и все, ты с рождения в цепях. С рождения в тюрьме, которой не почуешь и не коснешься. В темнице для разума. Увы, невозможно объяснить, что такое Матрица... Ты должен увидеть это сам. Не поздно отказаться. Потом пути назад не будет. Примешь синюю таблетку - и сказке конец. Ты проснешься в своей постели и поверишь, что это был сон. Примешь красную таблетку - войдешь в страну чудес. Я покажу тебе, глубока ли кроличья нора. Помни, я лишь предлагаю узнать правду, больше ничего. Иди за мной.=====================Теперь ключевые моменты этого диалога.Момент №1. Уже изначально обращают на себя внимание слова Морфеуса про Алису в известном произведении Льюиса Кэрролла «Алиса в стране чудес» и кроличью нору. Чуть позже мы разберём это.Момент №2. Нео упоминает о манипуляции. О манипуляции человеком. Кем?Момент №3. Морфеус говорит об ощущении, о мысли, которую не отогнать и которая как заноза в мозгу и сводит с ума. И наконец ключевое «ты с рождения в цепях. С рождения в тюрьме, которой не почуешь и не коснешься. В темнице для разума.»Морфеус говорит про темницу для РАЗУМА. Что это за темница такая?Момент №4. И наконец Морфеус говорит про красную таблетку.Обратим внимание, ЧТО ИМЕННО он говорит про красную таблетку – «Примешь красную таблетку - войдешь в страну чудес. Я покажу тебе, глубока ли кроличья нора.»Ещё раз: «Примешь красную таблетку - войдешь в страну чудес. Я покажу тебе, глубока ли кроличья нора.»Здесь опять идёт ссылка на Льюиса Кэрролла и его произведением «Алиса в стране чудес».Не кажется ли странным, что в самом начале первого фильма, в их первую встречу и в течении такого короткого диалога ДВАЖДЫ идёт упоминание об Алисе, кроличьей норе и стране чудес ?Нет и ещё раз нет. Это не случайно(в этом фильме случайного вообще ничего нет). Это прямая связь и искать разгадку надо искать в сказке «Алиса в стране чудес» Льюиса Кэролла, чтобы понять, что хотел сказать Морфеус и о чём вообще трилогия «Матрица».Все вы помните что Алиса побежала за Кроликом в жилетке и при часах(уже абсурд!) и полезла за ним в кроличью нору и провалилась.Здесь я приведу полный текст описания её погони за кроликом, падение в нору и приземление.=====================================«Алиса в стране чудес» Льюиса КэрроллаЕще бы! Ведь это был первый Кролик в жилетке и при часах, какого она встретила за всю свою жизнь!Сгорая от любопытства, она со всех ног помчалась вдогонку за Кроликом и, честное слово, чуть-чуть его не догнала!Во всяком случае, она поспела как раз вовремя, чтобы заметить, как Белый Кролик скрылся в большой норе под колючей изгородью.В ту же секунду Алиса не раздумывая ринулась за ним. А кой о чем подумать ей не мешало бы - ну хоть о том, как она выберется обратно!Нора сперва шла ровно, как тоннель, а потом сразу обрывалась так круто и неожиданно, что Алиса ахнуть не успела, как полетела-полетела вниз, в какой-то очень, очень глубокий колодец.То ли колодец был действительно уж очень глубокий, то ли летела Алиса уж очень не спеша, но только вскоре выяснилось, что теперь у нее времени вволю и для того, чтобы осмотреться кругом, и для того, чтобы подумать, что ее ждет впереди.Первым делом она, понятно, поглядела вниз и попыталась разобрать, куда она летит, но там было слишком темно; тогда она стала рассматривать стены колодца и заметила, что вместо стен шли сплошь шкафы и шкафчики, полочки и полки; кое-где были развешаны картинки и географические карты.С одной из полок Алиса сумела на лету снять банку, на которой красовалась этикетка: "АПЕЛЬСИНОВОЕ ВАРЕНЬЕ". Банка, увы, была пуста, но, хотя Алиса и была сильно разочарована, она, опасаясь ушибить кого-нибудь, не бросила ее, а ухитрилась опять поставить банку на какую-то полку.- Да,- сказала себе Алиса,- вот это полетела так полетела! Уж теперь я не заплачу, если полечу с лестницы! Дома скажут: вот молодчина! Может, даже с крыши слечу и не пикну!(Боюсь, что тут она была даже чересчур права!)И она все летела: вниз, и вниз, и вниз! Неужели это никогда не кончится?- Интересно, сколько я пролетела? - громко сказала Алиса.- Наверное, я уже где-нибудь около центра Земли! Ну да: как раз тысяч шесть километров или что-то в этом роде...И дальше - вниз, вниз и вниз!Так как никакого другого занятия у нее не было, Алиса вскоре опять заговорила сама с собой.И тут Алиса совсем задремала и только повторяла сквозь сон:- Скушает кошка летучую мышку? Скушает кошка летучую мышку?А иногда у нее получалось:- Скушает мышка летучую мошку?Не все ли равно, о чем спрашивать, если ответа все равно не получишь, правда?А потом она заснула по-настоящему, и ей уже стало сниться, что она гуляет с Динкой под ручку и ни с того ни с сего строго говорит ей: "Ну-ка, Дина, признавайся: ты хоть раз ела летучих мышей?"Как вдруг - трах! бах! - она шлепнулась на кучу хвороста и сухихлистьев. На чем полет и закончился.===================================Так куда же так долго падала Алиса и куда она в конце концов попала?Напоминаю, что она погналась за Кроликом(при этом кролик с большой буквы)в жилетке и при часах. (Кстати: Нео тоже пошёл за белым кроликом, который был в виде тату на плече девушки.)А такого Кролика можно себе представить только в нашем воображении и фантазиях.Таким образом Алиса погналась за своим воображением. А куда? Там где оно может зародиться - в её мыслях(Морфеус также сказал про мысль и ощущения). Там где мысли, там же рядом другие невещественные и неосязаемые понятия – сознание и подсознание из которых мысли и возникают. Поэтому нора сперва шла ровно - это сознательное и потом резко оборвалась- это уже подсознательное.И заметьте, сколь короткое время она ползла по туннелю(наша сознательная часть психики) и как долго и медленно она падала(бессознательная часть психики). При этом когда ползла по тоннелю ничего вокруг не было. А при медленном и долгом падении по бессознательному тоннелю много чего повстречала.То есть, Алиса попала в свою подсознание.А в подсознании человека живёт много кого и много чего, примерно это Льюис Кэрролл рассказал в Алисе. В его персонажах просматривается его своеобразная система координат или ориентация в подсознании человека. Там много разных персонажей, нас же составляющих в наше же Целое. Целое – это Мы. Всё ли из этого действительно Мы? Лучше сказать, всё ли из этого есть наше и нужно нам для жизни? Что что-то да, а что-то явно подсажено нам насильно или незаметно, и совсем нам не нужно и просто мешает нам жить. (Здесь вспомним слова Нео о манипуляции, т.е. управлении).Если в человеке кипит злоба “Голову с плеч”, явно на первом плане Тёмная королева, "кровавая ведьма".Если нас кто-то облапошил, то на первом плане мямли–близнецы. Манипулятор выманил их из нас на передний план, далее всё понятно. Если Ты сам наломал дров – это порезвился наш Брандашмыг и т.д.Таким образом в нашем подсознании много кого есть, кто-то командует, кто-то солирует, кто-то влияет на того кто пока солирует.(Нео о манипуляции и его неверие в судьбу).Что же делает Алиса в норе (в подсознании), зачем она туда провалилась? Она ходит и всё в себе внутри рассматривает, со всеми разговаривает, всех пытается понять, оценить, раскладывает по полочкам. Как говорят психологи - осознаёт. Со своими пытается подружиться (осознает своих). В итоге отправляются в отставку только чужие(подсаженные) и ненужные.(Слова Морфеуса о мысли, которую не отогнать и которая как заноза в мозгу и сводит с ума).Так что делала Алиса в кроличьей норе? Что получилось в итоге?.В результате всё становится под присмотром Белой королевы. Она же – Любовь! Она же – Царь в голове! Все в норе этому рады, довольны, счастливы, свободны, раскрыты, разбужены.И если всё хорошо получилось, то там в норе не Алиса за всё остается отвечать, а именно Белая королева. Это главное! То есть, надо отрегулировать бессознательную(подсознание) часть нашей психики для эффективной жизни.В нашем подсознании помимо того, что много кого есть, там ещё кто-то правит и кто-то устанавливает правила игры! Кого расставишь по местам и какие правила игры задашь, так бессознательное и будет управлять твоей жизнью.Как только небольшая проблема в норе, уже понятно в чём дело - не хватает власти белой королевы, её поля любви, что-то прошло не через любовь, не в её целях, не в её планах, не под её присмотром, не по её правилам. В результате в норе начинается тирания, потом анархия, потом война, страх, депрессия, упадок сил, ночные кошмары – ну не та королева правит. Если же правит Белая королева, то Вы на своём пути, Вы нашли себя, Вы свободны, Вы счастливы, Вы живёте только свою жизнь и “как прекрасен этот мир, посмотри”.Вывод: Устанавливай власть Белой Королевы и вперёд в свою жизнь, живи, радуйся и наслаждайся. А если проще – ПОЛЮБИ СЕБЯ!Разбор этой сказки –тоже интересен. Кто захочет – перечитает и поймёт.Примечание: В 2006 году вышел в свет фильм "Сила мысли: вниз по кроличьей норе". И опять про эту кроличью нору!Разобрались с Матрицей через понимание сказки Льюис Кэрролл и теперь вернёмся к нашей «красной» таблетке и вопросу о её цветовой гамме.Как мы выяснили употребив красную таблетку Нео попал в своё подсознание и под руководством Морфиуса познавал всю трилогию фильма Матрица глубины своей «кроличьей норы».Теперь вспомним абсурдных( с точки зрения нашей жизни в физическом мире) персонажей, ситуации и способностей у Алисы и персонажей сказки, и таких же абсурдных персонажей, ситуаций и способностей с Нео и других участников трилогии.То есть красная таблетка –РЕАЛЬНАЯ!!!! это пропуск в наше подсознание( в страну чудес) и разбор что там такого в нас нужное и что вредное, и как итог - всякое ненужное выкинуть , место зачистить и установить нужное для нас.Прозревший мужчина - это тот, кто разобрался в своём внутреннем мире и установил свою власть, а не власть других враждебных ему подсознательных программ.Единственное, что активисты мужского движения, к ним я отношу все течения (патриархалы, равнисты,MGTOW и смешанного типа) объясняют нам существующую жёсткую реальность. И за это им и всем участникам огромная благодарность и уважение!Но показ реальности – это не красная таблетка. Называть освещение реального положения дел в физическом мире «красной таблеткой» – ЭТО СИСТЕМНАЯ ОШИБКА.А как известно системная ошибка – это цепь решений и действий, приводящих к деградации системы, её частичному или полному разрушению.Таблеткой,с натяжкой, назвать можно, так как Морфеус показал Нео реальность (о которой догадывался Нео и без таблетки) после принятия им красной таблетки. Да и то Морфеус показал на экране реальность одним щелчком и на этом в принципе можно было бы фильм и заканчивать. Показал реальность – вот тебе и красная таблетка.Поэтому, все блогеры удивляются. Мол пилю-пилю касты, объясняю-объясняю, пихаю-пихаю эту «красную таблетку» (приговаривая «краснее не будет») и каждый раз всё тоже самое. И вроде Мужскому Движению уже несколько лет и очевидна дискриминация мужчин невооружённым взглядом, один хрен – мужчины вляпываются и не могут понять как это произошло.Да всё потому что, как утверждают психология, на 95% человеком управляют бессознательные программы(но раскрытие этой тему не входит в тематику этой статьи) и только 5% сознательное. Вспомним опять про кроличью нору). Денис Бурхаев опять же об этом говорит в своих ранних кастах.Активисты Мужского Движения считают, что показывая реальность они дают мужчинам «красную таблетку»,но таким образом они упёрлись в стену и пошли по кругу объясняю всё то же самое по несколько раз. Они не видят «кроличью нору» и не понимают процессы влияющие на события в реальном(физическом )мире в котором мы живём.Осознают они это или нет – это другой вопрос и относится больше к ним самим и их уровню знания,понимания и различения. Они такие же люди как и мы все и им свойственно ошибаться, чего-то не знать, заблуждаться и находить выходы .Но в этом их и заслуга, что они делают это.Мало кто находит выход, некоторые не видят его, даже если найдут, а многие даже не ищут.(Алиса в стране чудес)Ну а какого цвета таблетка – это пусть каждый решает сам.Кто как отнесётся к этой статье - это не важно. Каждый понимает в меру своего понимания, а любителям серьёзно отнестись к этой статье приведу высказывание Чешырского Кота:— Серьезное отношение к чему бы то ни было в этом мире является роковой ошибкой.— А жизнь — это серьезно?— О да, жизнь — это серьезно! Но не очень…