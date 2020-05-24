Обращение в компанию «Инфоскам» стало просто-напросто для меня спасением. Желание заработать быстрые денежные средства довело к их утрате, что стало для меня огромным стрессом. Ведь данные средства были отложены мною для поездки на отдых за границу. Но по определенным причинам отдых был перенесен на непонятный период, и я решил рискнуть чтобы преумножить, так сказать, заработанное упорным трудом.
Не стоит, наверное, и говорить, что я не только остался без дохода, но и потерял деньги, которые так опрометчиво запустил в «прибыльный бизнес». Рассказать это своим родным я не смог, и начал быстро подыскивать пути выхода из проблемы.
Какие услуги предоставляет компания
Как выяснилось, не только мне понадобились услуги по возврату моих денег. Для любого, кто попал в эту же ловушку и уже отчаялся получить возврат средств от нечестных продавцов, или же разного рода мошенников, появилась надежда на положительный исход дела.
Эта компания разработана для помощи всем, кто утратил свои денежные средства посредством платежей, совершенных с банковских карт. Суть предложения заключается в том, что организация помогает обманутым клиентам мошенников оспорить платежи, которые были сделаны именно с помощью пластиковых карт. Другими словами, сотрудники помогают осуществить процедуру «чарджбэк».
Этапы проведения работы
Перед сотрудничеством я, уже наученный опытом, естественно, изучил отзывы о организации, и прочитанное меня очень впечатлило. Ведь это это были не простые слова, что «все понравилось» и «все хорошо, спасибо работникам». Ко всему этому приложены копии тех или иных документов, свидетельствующих о том, что на и правда была произведена работа, которая дала отличный результат. Из-за этого, не колеблясь, я создал на портале заявку на бесплатную консультацию. На сайте https://infoscam.ru/ вам обязательно помогут вернуть свои деньги!
Далее работа двигалась по следующим этапам:
1. Организация оценила, есть ли шанс вернуть мои денежные средства без каких-либо затрат с моей стороны. За невыполнимые дела они не принимаются, о чем мне сразу сообщили.
2. Мы подписали договор. Он необходим, так как считается подтверждением того, что все легально и законно.
3. Сбор нужной информации, доказывающей факт мошеннического присвоения денежных средств.
4. Процедура операции «чарджбэк».
Chargeback в переводе с английского означает «возвратный платеж». Иными словами, это подача в банк получателя денежных средств претензии с требованием списать требуемую сумму с его счета и перечислить на счет плательщика в связи с неправомерными действиями с противоположной стороны. Замечательно, что я сразу обратился в эту фирму, потому что есть определенные временные рамки, которые нельзя ни увеличить, ни обойти. Срок подачи таких претензий равен 540 дням с момента оплаты. По прошествии этого срока возвратить денежные средства уже нельзя.
В чем достоинства сотрудничества
Оказывается, эта фирма принимает оплату за свои услуги после выполненной работы, а это значит, что нет никаких предоплат. Это не может не радовать, потому что в таком случае осознаешь, что люди действительно нацелены на результат и выполнят свою работу не для галочки. Многие скажут, что нет ничего трудного, и можно лично отправить претензию и вернуть свои денежные средства. Мне хотелось бы тут же отметить, что это дело, которым должны заниматься лишь профессионалы, ведь стоимость вопроса очень велика, потому что речь идет не о паре сотен рублей:
1. За каждым клиентом компания закрепляет личного менеджера, который станет заниматься подготовкой пакета документов.
2. Документы готовятся в самые кратчайшие сроки, не больше 14-и дней.
3. Данные о клиентах не разглашаются, и гарантируется полная конфиденциальность.
В итоге следует сказать, что средства свои я вернул в полном объеме. Из-за этого всем, кто, как и я, пострадал от мошенничества, советую процедуру «чарджбэк» от организации «Инфоскам».