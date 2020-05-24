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Ремонт своей машины в гараже сегодня становится довольно серьезной проблемой. В прошлом достаточно иметь пару гаечных ключей, молоток и отвертку, и вы могли сами отремонтировать автомобиль где угодно. Сегодня на современных автомобилях, чтобы заменить простую лампочку в передней лампе, нужно снять бампер. Технология в автомобилях идет вперед, и каждый автомобиль упакован с разными типами систем и разнообразием электроники.Шины и диски, вероятно, являются одним из наиболее недооцененных запчастей, в то время как водители должны всегда помнить, что это та часть транспортного средства, которая имеет прямой контакт с дорожным покрытием и, таким образом, обеспечивает движение и гарантирует безопасность. Киевский шиномонтажный центр BlackTyre на Осокорках производит все виды ремонта автошин и дисков, шиномонтаж и балансировка колес, ремонт литых дисков. В этом шиномонтажном центре работают исключительно опытные механики и установлено новейшее оборудование. Сайт шиномонтажа в Киеве