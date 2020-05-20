Дело не в формате обучения (онлайн или оффлайн), тут дело в том, как вы будете это обучение проходить. Если у вас мало самодисциплины, то скорее всего вам такой формат не подойдет. Но если вам как раз удобно проходить уроки самостоятельно, то если будте стараться, все сможете усвоить. Я проходила на сайте [ссылка скрыта по причине бана] уроки английского и вполне успешно!
Дело не в формате обучения (онлайн или оффлайн), тут дело в том, как вы будете это обучение проходить. Если у вас мало самодисциплины, то скорее всего вам такой формат не подойдет. Но если вам как раз удобно проходить уроки самостоятельно, то если будте стараться, все сможете усвоить. Я проходила на сайте [ссылка скрыта по причине бана] уроки английского и вполне успешно!