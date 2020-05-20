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    Ср., 20 мая 2020г.
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    Форум: Наука, образование
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    Тема: эффективно или нет?
    • Kosto4ka Вчера в 09:47 «Ответить»
      кто учился по онлайн уроками, реально получить полноценные знания? или все равно будут пробелы?
      • Horstone Вчера в 20:54 «Ответить»
        получит знания можно и самостоятельно, было бы желание
        • New! Horstone Cегодня в 09:17 «Ответить»
          вот тут хорошие уроки, кстати [ссылка скрыта, авторизуйтесь] .
        • Dagen Вчера в 21:44 «Ответить»
          да, вы можете выучить и за месяц, а можете за год не освоить
          • New! Ailobna9 статус: [забанен] Cегодня в 09:11 «Ответить»
            Дело не в формате обучения (онлайн или оффлайн), тут дело в том, как вы будете это обучение проходить. Если у вас мало самодисциплины, то скорее всего вам такой формат не подойдет. Но если вам как раз удобно проходить уроки самостоятельно, то если будте стараться, все сможете усвоить. Я проходила на сайте [ссылка скрыта по причине бана] уроки английского и вполне успешно!
            • New! Ailobna9 статус: [забанен] Cегодня в 09:11 «Ответить»
              Дело не в формате обучения (онлайн или оффлайн), тут дело в том, как вы будете это обучение проходить. Если у вас мало самодисциплины, то скорее всего вам такой формат не подойдет. Но если вам как раз удобно проходить уроки самостоятельно, то если будте стараться, все сможете усвоить. Я проходила на сайте [ссылка скрыта по причине бана] уроки английского и вполне успешно!
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