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    Тема: Какой лучше браузер поставить?
    • Сегодня! Борис Савин Cегодня в 01:39 «Ответить»
      Здорово, форумчане. Тут такой вопрос. Установил себе десятую винду, а теперь вопрос - какой под неё лучше браузер поставить? Кто-то использует, или все на XP сидят? Наткнулся на сайт [ссылка скрыта, авторизуйтесь], где лучшие браузеры собраны, но какой именно под windows 10 выбрать - сомневаюсь.
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