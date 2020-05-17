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    Вс., 17 мая 2020г.
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    Тема: Музыка на звонок 2020
    • Ciri Вчера в 19:25 «Ответить»
      Терпеть не могу, когда стоит стандартная [ссылка скрыта, авторизуйтесь], как вообще люди такое выбирают и не хотят больше индивидуальности что ли. Лично мне нравится ставить в качеств рингтонов популярные треки, поэтому и меняю их частенько.
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