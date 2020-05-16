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    Форум: Развлечение и Отдых
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    Тема: TurkSerial – турецкие фильмы и сериалы
    • Сегодня! ladcor Cегодня в 15:00 «Ответить»
      Турецкие фильмы и сериалы на сайте [ссылка скрыта, авторизуйтесь] занимают первые строчки различных рейтингов, вытесняя латинские и американские многосерийные фильмы с аналогичными сюжетными линиями.
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