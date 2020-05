Адель Лори Блу Эдкинс - британская певица, автор-исполнитель и поэт, лауреат 15 премий Грэмми (из 18 номинаций)и первый музыкант, сумевший выиграть в номинациях «Альбом года», «Запись года» и «Песня года» дважды. Песня, ставшая хитом «Skyfall» в её исполнении получила премии «Оскар» и «Золотой глобус». Впрочем нам она более знакома просто как Адель, певица с прекрасным голосом и хоризмой. Решила создать этот пост поскольку являюсь ее поклоннецей и слежу за ее творчеством. Недавно на просторах интернета появился новый сборник 2020 года Adele - 100% Adele (https://s5.torrentx.one/load/music/pop_dance/adele_100_adele_2020_mp3/51-1-0-91065).В него вошло 40 прекрасных композиций:01. Someone Like You 4:4502. Hello 4:5603. Set Fire To The Rain 4:0204. Skyfall 4:4705. Rolling In The Deep 3:4806. Hometown Glory 4:3107. Make You Feel My Love 3:3208. Send My Love (To Your New Lover) 3:4309. When We Were Young 4:5110. Water Under The Bridge 4:0111. Rumour Has It 3:4312. Chasing Pavements 3:3013. Turning Tables 4:1014. Million Years Ago 3:4715. I Miss You 5:4916. Remedy 4:0517. Don't You Remember 4:0318. All I Ask 4:3219. Cold Shoulder 3:1120. Love In The Dark 4:4621. Crazy For You 3:2822. River Lea 3:4523. Right As Rain 3:1724. Hometown Glory (Live At Hotel Cafe) 3:4925. I'll Be Waiting 4:0126. He Won't Go 4:3827. Rolling In The Deep (Jamie xx Shuffle) 4:1828. Lovesong 5:1629. One And Only 5:4830. Melt My Heart To Stone 3:2331. Sweetest Devotion 4:1232. Take It All 3:4833. Daydreamer (Live At Hotel Cafe) 3:4134. Daydreamer 3:4035. Set Fire To The Rain (Moto Blanco Edit) 3:3536. Make You Feel My Love (Live At Hotel Cafe) 3:5237. Chasing Pavements (Live At Hotel Cafe) 3:5238. That's It, I Quit, I'm Movin' On (Live At Hotel Cafe) 2:0739. My Same (Live At Hotel Cafe) 3:0540. Best For Last 4:18Наслаждайтесь