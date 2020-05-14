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    Тема: Организация контакт-центра
    • petricinsofia Вчера в 16:44 «Ответить»
      Какие решения для организации исходящего обзвона (в том числе "холодных звонков" посоветуете, я имею ввиду программное обеспечение. Может у кого есть опыт работы в кол-центре.
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