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    Вт., 12 мая 2020г.
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    Тема: плеер
    • Сегодня! tornadooda Cегодня в 02:16 «Ответить»
      Подскажите где можно скачать клиенты-плееры для прослушивания fm-станций на Андроиде?
      • Сегодня! abramova507 Cегодня в 02:46 «Ответить»
        Я себе радио приложение для своего Самсунга выбирала на портале https://softdroid.net/klienty-proslushivaniye-internet-radio-android там большой выбор есть их описание и рейтинг для удобства выбора,там же и скачать их можно.
        • Сегодня! abramova507 Cегодня в 03:19 «Ответить»
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