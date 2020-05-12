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    Тема: АНИМЕ ДЕТЕКТИВ
    • Ciri Вчера в 16:37 «Ответить»
      Натолкнулся недавно тут [ссылка скрыта, авторизуйтесь] на аниме в жанре детектив Легенда о Белом Коте, который чрезвычайно заинтриговал. Не знал, не разочарует ли меня данная новинка, поэтому сперва сомневался, но любопытство превозмогло предубеждения, о чем жалеть в итоге не пришлось.
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