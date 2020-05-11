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    Форум: Экономика, финансы, бизнес
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    Тема: COVID-19 не сможет остановить популярную лотерею Евромиллионы
    • valerysikorsky Вчера в 20:12 «Ответить»
      COVID-19 не сможет остановить популярную лотерею Евромиллионы
      Covid-19 резко поменял привычный ритм многочисленных отраслей, в том числе розыгрыши европейской лотереи Euromillion. Тиражи будут продолжаться по графику. Но с ограничением возможности делать предварительные ставки, включая сюда и ставки на веб-сайте Евромиллион.
      Изменения ставок Евромиллионы
      Вплоть до 20 марта 2020 года можно было приобрести билеты лотереи Euromillion на будущие тиражи заранее и без ограничений. Однако, 20 марта организаторы Евромиллион приняли решение о сокращении предварительного участия в розыгрышах лотереи. А с 14 апреля 2020 года предварительная продажа билетов вовсе была приостановлена.
      Возможно ли вернуть денежные средства владельцам лотерейных билетов за тиражи, оплаченные предварительно?
      Европейская лотерея Euromillion без всяких отговорок принимает в расчет интересы многочисленных игроков. По данной причине предварительные продажи были приостановлены. Поскольку нет стопроцентной уверенности в соблюдении графиков проведения жеребьевок.
      Игроки, успевшие купить билеты Euromillion на предстоящие лотереи до начала ограничений или имеющие депозит в кассе государственной лотереи, имеют возможность получить деньги в случае отмены розыгрыша. В целях возврата средств за билеты следует связаться с организатором Евромиллион через веб-сайт лотереи. При любых обстоятельствах, зарубежные лотереи считают своим приоритетом безопасность своих игроков, имеющих немалые шансы выиграть Евроджекпот.
      Приостановлены итальянская Супереналото и национальные испанские лотереи
      Испанские лотереи остановили проведение розыгрышей по причинам трудной ситуации в стране, а итальянская Супереналото в числе первых остановила жеребьевки среди максимально пострадавших от пандемии коронавируса государств Евросоюза.
      Принимая во внимание сложившуюся ситуацию, Евромиллион блестяще подтвердил плюсы международной кооперации в проведении тиражей. Так как национальная лотерея Испании, прервавшая свою работу, стала одним из первых членов клуба лотереи Европы. Все страны-участницы лотерейного альянса, возглавляющего лотереи мира по количеству максимально крупных евро джекпотов, координируют свое функционирование в поиске подходящих решений для продолжения розыгрышей Евромиллионы.
      Временное прекращение тиражей Супереналотто по причине напряженной обстановки на севере Италии не имело влияния на ассоциацию, которая объединила европейские лотереи в розыгрышах Евромиллион. Это связано с тем, что Италия - член второго по величине лото-клуба, который представляет зарубежные лотереи Европы тиражами Eurojackpot [ссылка скрыта, авторизуйтесь] в результате успешной кооперации национальных лотерей 18 стран ЕС.
      Во Франции запрещена продажа билетов Euromillion
      В итоге, невзирая на сложности ситуации с пандемией коронавируса, крупнейшая международная лотерея по-прежнему продолжит свои розыгрыши. Все желающие имеют возможность играть в Евромилион по вторникам и пятницам, приобретая билет на текущий розыгрыш без предварительных продаж. Также поступила информация о том, что во Франции, невзирая на физические жеребьевки лотереи в Париже, запрещено продавать лотерейные билеты Евромилион. Однако для всех граждан Европы сохраняется возможность приобрести билеты Euromillion в онлайне.
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