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    Вс., 10 мая 2020г.
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    Тема: Посоветуйте хороший шиномонтаж по Москве и МО?
    • Сегодня! gospodchenkova Cегодня в 13:32 «Ответить»
      Приветствую всех! Кто посоветует надежный передвижной шиномонтаж по Москве и МО? В последнее время часто проблемы подобного рода. То проткну колесо, недавно был боковой прокол колеса, так это вообще капец что было, потерял уйму времени.
      • Сегодня! sveridov Cегодня в 14:05 «Ответить»
        Могу посоветовать хорошую дорожную службу которой пользуюсь сам. ДокторШина24 это ребята из выездного шиномонтажа, у них свой сайт где можно посмотреть цены [ссылка скрыта, авторизуйтесь] сейчас у них скидка 15% на все услуги до конца мая. Работают они давно, нареканий по роботе нет, приезжают быстро, стоит недорого. В общем всем советую!
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