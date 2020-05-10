Приветствую всех! Кто посоветует надежный передвижной шиномонтаж по Москве и МО? В последнее время часто проблемы подобного рода. То проткну колесо, недавно был боковой прокол колеса, так это вообще капец что было, потерял уйму времени.
Могу посоветовать хорошую дорожную службу которой пользуюсь сам. ДокторШина24 это ребята из выездного шиномонтажа, у них свой сайт где можно посмотреть цены [ссылка скрыта, авторизуйтесь] сейчас у них скидка 15% на все услуги до конца мая. Работают они давно, нареканий по роботе нет, приезжают быстро, стоит недорого. В общем всем советую!