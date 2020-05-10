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Места в Иерусалиме, ради которых стоит взять индивидуальную экскурсиюИерусалим интересен для туристов в первую очередь тем, как здесь уживаются сразу три религии. На маленьком расстоянии друг от друга может находиться мусульманская мечеть и святые храмы для христиан и иудеев. Даже не верующих людей эта атмосфера святости и духовности не может не впечатлить. Что уж говорить о людях, приезжающих в Иерусалим ради паломничества.Красота города также обусловлена его архитектурной однородностью. Здесь все здания облицованы одним материалом. Важные достопримечательности в городе находятся практически на каждом шагу.Чтобы не растеряться среди такого большого количества святынь, стоит заказать индивидуальную экскурсию. Опытный гид проведет по всем знаковым местам, поможет разобраться во всех религиозных тонкостях, сделает путешествие незабываемым и интеллектуально наполненным.Главные достопримечательности ИерусалимаИерусалим часто называют «городом-музеем». А все, потому что практически каждый клочок земли здесь имеет историческую ценность. Тем не менее, мало кто может потратить более нескольких дней. Чтобы успеть увидеть все самое важное и интересное, обратите внимание на этот список:Храмовый комплекс гроба ГосподняОн состоит из большого количества святынь для христианского мира. На Пасху сюда приезжают десятки тысяч людей, чтобы своими глазами увидеть, как сходит на землю Благодатный огонь. В остальное время увидеть Гроб Господня и прикоснуться к камню Помазания могут все желающие. Пояснения личного гида сделают экскурсию еще более весомой.Стена ПлачаТак называют Западную Стену, построенную возле Храмовой Горы. Согласно традициям считается, что эта стена находится рядом с местом разрушенного Храма Соломона. Ежедневно к стене приходят иудеи, чтобы помолиться. Они веруют, что именно здесь находятся врата рая. Мусульмане называют стену иначе – Аль-Бурак. Название получено в честь внеземного существа, на котором пророк Муххамед пересек дорогу из Мекки в этот город.Тоннель в Стене ПлачаВсем любителям приключений и истории стоит взять индивидуальную экскурсию в это место. Во время нее можно будет узнать о 517-тонном камне, руинах старейшей системы водоснабжения, пещере Арка Уорена и просто побродить по таинственным тоннелям.Холм памятиhttps://Не только религиозным прошлым живет Иерусалим. Здесь также чтят жертв Холокоста. Весь масштаб трагедии можно прочувствовать в Яд Вашем.Виа ДолорозаЗдесь можно пройти тот самый путь Иисуса перед распятием. Буквально каждый его шаг отмечен и чтится верующими людьми. Личный гид поможет в восприятии столь обширной информации, собиравшейся по крупинкам веками.Почему стоит выбрать индивидуальную экскурсиюКонечно, как в любом туристическом городе, не обходится без мошенников, местных баек и мифов, созданных с целью заработка на туристах. Отделить правду от вымысла поможет личный экскурсовод.Туризм – занятие энергозатратное. В организованных группах о комфорте не может быть и речи. Экскурсии проводят «галопом по Европах». Если поверхностной информации, услышанной в толпе краем уха недостаточно, лучше обратиться к частному гиду.Гид видит, что впечатляет его клиента, а на чем он не видит необходимости задерживаться. Таким образом, можно больше времени потратить именно на важные для заказчика моменты. Ждать опоздавших и засмотревшихся тоже не нужно. К объектам можно подходить по короткому пути, не пытаясь целой группой лавировать в толпе.Иерусалим заслуживает именно такого, бережного, вдумчивого и основательного подхода от гидов и туристов.https://