Всем привет, думаю купить новые бутсы, в прошлый раз продавец на рынке уверял, что бутсы оригинальные, но думаю наврал, потому что бутсы за два сезона почти полностью износились, где можно купить оригинальные по приемлемой цене?
Здравствуйте, конечно на рынке вряд ли можно купить оригинальные бутсы, нужно смотреть магазины, которые специализируются на продаже товаров для спорта, вот я сам в Рабоне покупал футбольные бутсы [ссылка скрыта, авторизуйтесь] тут советую посмотреть каталог и выбрать подходящие, у них бутсы качественные.