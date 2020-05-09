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    Сб., 9 мая 2020г.
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    Форум: Спорт
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    Тема: Оригинальные бутсы
    • Муровлянин Вчера в 21:59 «Ответить»
      Всем привет, думаю купить новые бутсы, в прошлый раз продавец на рынке уверял, что бутсы оригинальные, но думаю наврал, потому что бутсы за два сезона почти полностью износились, где можно купить оригинальные по приемлемой цене?
      • Artur22 Вчера в 22:48 «Ответить»
        Здравствуйте, конечно на рынке вряд ли можно купить оригинальные бутсы, нужно смотреть магазины, которые специализируются на продаже товаров для спорта, вот я сам в Рабоне покупал футбольные бутсы [ссылка скрыта, авторизуйтесь] тут советую посмотреть каталог и выбрать подходящие, у них бутсы качественные.
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