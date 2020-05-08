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    Пт., 8 мая 2020г.
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    Тема: Доставка товара
    • Diman007 Вчера в 22:03 «Ответить»
      Всем привет! Мы хотим попробовать выйти на всероссийский рынок, но пока не решили ещё вопрос с доставкой продукции по России, не хотелось бы вложить деньги, а потом потерять груз. Нужна надежная транспортная компания.
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