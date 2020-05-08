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    Форум: Строительство и ремонт
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    Тема: Какой натяжной потолок лучше
    • Муровлянин Вчера в 13:57 «Ответить»
      Какой натяжной потолок лучше выбрать, тканевый или сатиновый, поделитесь пожалуйста своим мнением.
      • Artur22 Вчера в 14:30 «Ответить»
        Здравствуйте, тут наверное на вкус и цвет.. но мне больше нравится сатиновый. Если никак не можете какой потолок выбрать и как его лучше всего оформить, посмотрите вот здесь натяжные потолки [ссылка скрыта, авторизуйтесь] и полезную информацию о них. Описаны разные виды потолков, указаны как недостатки, так и преимущества - там проще со всем разобраться.
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