В связи с карантином, многие остались без работы, всем тяжело и работодателям тоже. Нужны срочно деньги, чтобы выплатить зарплату моим девочкам, хотя бы какую-то часть. Интересует отличие выдачи кредитов в банке и в мфо. Может кто-то сталкивался и знает, подскажите пожалуйста, где же всё таки лучше?
К сожалению, я особо не разбираюсь в этих всех финансовых делах, но мне кажется надёжнее в банке, хотя они тоже не хило дурят людей. Вы просто почитайте ккие выставляют условия банки, а какие мфо и сможете сделать вывод.