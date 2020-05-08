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    Тема: Где лучше взять кредит?
    • Fiffa85 Вчера в 12:02 «Ответить»
      В связи с карантином, многие остались без работы, всем тяжело и работодателям тоже. Нужны срочно деньги, чтобы выплатить зарплату моим девочкам, хотя бы какую-то часть. Интересует отличие выдачи кредитов в банке и в мфо. Может кто-то сталкивался и знает, подскажите пожалуйста, где же всё таки лучше?
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