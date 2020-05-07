Добрый день! В модельное агенство срочно нужны девушки. От кандидаток требуется только привлекательная внешность и некое чувство вкуса!
Работа возможна как на полную ставку, так и подработка (если вы все еще учитесь). Звоните - пишите, смотрите и мы займемся вашим трудоустройством в индивидуальном порядке, подстроив график работы под ваши возможности и потребности. Также вы можете посетить наш веб сайт - [ссылка скрыта, авторизуйтесь] , и связаться с нами через емейл.
Заработная плата от 20 тысяч рублей в месяц. ЗП, как и график работы обсуждаются индивидуально.