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    Чт., 7 мая 2020г.
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    Тема: Нужны сотрудницы для работы с клиентами
    • LizaLiza Вчера в 23:33 «Ответить»
      Добрый день! В модельное агенство срочно нужны девушки. От кандидаток требуется только привлекательная внешность и некое чувство вкуса!
      Работа возможна как на полную ставку, так и подработка (если вы все еще учитесь). Звоните - пишите, смотрите и мы займемся вашим трудоустройством в индивидуальном порядке, подстроив график работы под ваши возможности и потребности. Также вы можете посетить наш веб сайт - [ссылка скрыта, авторизуйтесь] , и связаться с нами через емейл.
      Заработная плата от 20 тысяч рублей в месяц. ЗП, как и график работы обсуждаются индивидуально.
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